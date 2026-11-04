Bom, talvez seja hora de levar isso um pouco mais a sério. A seleção dos Estados Unidos já deixou para trás a magia do verão de 2026. Aquela Copa do Mundo rendeu muitos momentos memoráveis. Mas agora o brilho já se apagou um pouco. São apenas lembranças. Nada disso é mais tão real, nem mesmo tão relevante.

Em vez disso, há jogos de outro tipo que realmente importam. Não, a Liga das Nações não é a Copa do Mundo. Mas a seleção dos Estados Unidos precisa vencer esses jogos para avançar (é assim que funcionam as competições eliminatórias). O técnico Mauricio Pochettino convocou um elenco que reflete isso. Alguns nomes de peso, como Christian Pulisic, Gio Reyna e Folarin Balogun, estão no grupo. Assim como os jovens que impressionaram no mês passado. É uma combinação que diz: “queremos vencer”.

Mas há algum erro nessa convocação? Ricardo Pepi, por exemplo, deveria estar no grupo? E, se o jogo de ida dos Estados Unidos contra o Haiti fosse amanhã, qual deveria ser a escalação titular? Os jornalistas da GOAL levantam essas e outras questões em mais uma edição de... The Rondo.