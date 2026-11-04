Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
USMNT Rondo 1-1GOAL

Rondo da seleção dos Estados Unidos: Cavan Sullivan deve ser titular ao lado de Christian Pulisic? Mauricio Pochettino encontrou sua escalação ideal para o confronto com o Haiti pela Liga das Nações?

A convocação da seleção dos Estados Unidos para o confronto com o Haiti pela Liga das Nações parece indicar que Mauricio Pochettino tem uma ideia mais clara de quem são seus melhores jogadores.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Bom, talvez seja hora de levar isso um pouco mais a sério. A seleção dos Estados Unidos já deixou para trás a magia do verão de 2026. Aquela Copa do Mundo rendeu muitos momentos memoráveis. Mas agora o brilho já se apagou um pouco. São apenas lembranças. Nada disso é mais tão real, nem mesmo tão relevante.

    Em vez disso, há jogos de outro tipo que realmente importam. Não, a Liga das Nações não é a Copa do Mundo. Mas a seleção dos Estados Unidos precisa vencer esses jogos para avançar (é assim que funcionam as competições eliminatórias). O técnico Mauricio Pochettino convocou um elenco que reflete isso. Alguns nomes de peso, como Christian Pulisic, Gio Reyna e Folarin Balogun, estão no grupo. Assim como os jovens que impressionaram no mês passado. É uma combinação que diz: “queremos vencer”.

    Mas há algum erro nessa convocação? Ricardo Pepi, por exemplo, deveria estar no grupo? E, se o jogo de ida dos Estados Unidos contra o Haiti fosse amanhã, qual deveria ser a escalação titular? Os jornalistas da GOAL levantam essas e outras questões em mais uma edição de... The Rondo.

  • Qual é a maior surpresa do elenco?

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino surpreendeu em algumas escolhas em sua mais recente convocação.

    Tom Hindle: Não houve grandes surpresas! Nos últimos 18 meses, Pochettino vem surpreendendo a todo momento com suas escolhas. Esta convocação parece, bem, normal? Os jovens que foram bem no mês passado mantiveram seus lugares. Os jogadores com quem ele sabe que pode contar estão de volta, mesmo que não venham atuando tão bem em seus clubes. É um elenco para “ganhar jogos com os jogadores em quem você confia”. Até agora, Pochettino vinha relutando em fazer isso.

    Ryan Tolmich: O fato de tantos jovens terem sido convocados. Com uma concentração da seleção sub-23 acontecendo ao mesmo tempo, parecia provável que a maioria dos jovens da última concentração fosse para a seleção olímpica. Alguns, como Cavan Sullivan e Julian Hall, pareciam destinados a ficar, claro, mas é surpreendente ver Mathis Albert, Justin Ellis, Neil Pierre e Adri Mehmeti também manterem seus lugares. Isso mostra que Pochettino os tem em alta conta e, embora não descarte futuras convocações para a sub-23, indica que eles também estão nos planos da seleção principal.

    Alex Labidou: Pochettino seguiu, em grande parte, o esperado nesta convocação, mas vale destacar Santiago Castañeda e Bryan Reynolds. Castañeda é uma promessa em ascensão que ainda recebe pouco reconhecimento, enquanto Reynolds é um verdadeiro exemplo de como a persistência pode dar resultado. Havia enormes expectativas em torno dele na Roma, mas qualquer um poderia ter previsto que jogar sob o comando de José Mourinho não seria uma boa combinação. Depois de passar por empréstimos e recuperar a confiança na Bélgica, agora ele brilha na França e parece ter superado Mark McKenzie, presença constante na equipe, na disputa por uma vaga na defesa.

  • Quem é o maior nome deixado de fora?

    imago-sport-1085315291.jpg
    as-sportfoto

    O bom início de temporada de Joe Scally parecia suficiente para justificar sua convocação.

    TH: Há algum? Dá para olhar para o grupo de jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos e apontar um único atleta capaz de fazer a diferença que ficou fora desta convocação? Talvez Ricardo Pepi mereça ser lembrado. Mas até ele acabou de voltar de lesão e ainda está recuperando o faro de gol. Joe Scally poderia ter dado um pouco mais de profundidade à defesa, ajudando a evitar uma sobrecarga nos músculos posteriores da coxa. Yunus Musah talvez também mereça uma chance. Fora isso, a convocação foi bem feita.

    RT: Joe Scally é claramente o nome. Ele vive uma fase incrível e está melhorando justamente no aspecto pelo qual sempre foi criticado: o ataque. Em geral, Pochettino tem recompensado quem se destaca pelos clubes, mas Scally não recebeu a convocação desta vez. Agora, o desafio é mostrar que não se trata apenas de boa fase, mas de uma evolução real. Se conseguir, voltará em breve.

    AL: Por mais que a ausência de McKenzie chame a atenção, vamos de Ricardo Pepi. Ele voltou de lesão e está em boa fase, mas ainda assim não encontrou espaço neste elenco. Sim, Pochettino já deixou de fora jogadores que retornaram recentemente de lesão, mas o jogador do PSV também parece estar perdendo espaço para nomes como Julian Hall e Justin Ellis. Infelizmente para Pepi, é mais um lembrete de que, às vezes, a melhor qualidade é estar à disposição.

  • Folarin Balogun merece ser convocado após um início de temporada difícil?

    imago-sport-1085419594.jpg
    ABACAPRESS

    Folarin Balogun tem tido tempo de jogo irregular até agora nesta temporada.

    TH: A disputa está um pouco mais acirrada do que se poderia imaginar, mas, no fim das contas, sim. Ele ainda é o atacante mais talentoso à disposição da seleção dos EUA e, mesmo tendo enfrentado algumas dificuldades após um verão extremamente complicado, para dizer o mínimo, deve continuar entre as opções.

    RT: Com certeza. A seleção dos EUA não é boa o bastante para ignorar um talento evidente por causa da fase atual de um jogador. Quando se tem alguém tão bom quanto ele, é convocado se estiver em condições de jogar. Em geral, é simples assim.

    AL: Sim, Balogun merece um voto de confiança depois de ter sido, possivelmente, o melhor jogador dos EUA na Copa do Mundo. Mas Pochettino deve deixar claro que estar no elenco não garante uma vaga entre os titulares. Se Hall chegar à concentração em melhor forma, por que não manter a estratégia que vimos em setembro?

  • Se Pochettino mantiver o mesmo esquema, qual deveria ser a escalação da seleção dos Estados Unidos?

    imago-sport-1078850978.jpg
    Action Plus

    Gio Reyna se destacou em alguns amistosos no mês passado e pode ter feito o suficiente para garantir uma vaga como titular.

    TH: Tem que ser um 4-2-3-1. Algo assim: Matt Freese; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; Adams, McKennie; Pulisic, Reyna, Sullivan; Balogun. Parece bastante provável, porém, que Pochettino queira encontrar uma forma de incluir Malik Tillman no time.

    RT: Tudo aponta para um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, dependendo de quanto se queira discutir a posição dos meio-campistas. Pulisic estará de um lado, Sullivan ou Reyna do outro, e o meio-campo será montado em torno de Adams, McKennie e Tillman novamente. A escalação completa deveria ser esta:

    Kochen, Robinson, Trusty, Richards, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Sullivan, Balogun

    Essa escalação se aproxima da mais forte possível, e faria sentido jogar assim nesta concentração.

    AL: Kochen, Freeman, Trusty, Richards, Robinson, Berhalter, Adams, Tillman, Pulisic, Reyna, Balogun em um 4-2-3-1.

  • O que este elenco indica sobre a Liga das Nações?

    imago-sport-1083849299.jpg
    Sports Press Photo

    A escolha do elenco por Pochettino parece indicar que ele já tem uma ideia de qual é sua escalação ideal.

    TH: Que é para levar a competição a sério! Tirando uma ou duas inclusões um pouco estranhas, não há experiências aqui. E, sim, esta é uma partida de quartas de final que se quer vencer. Isso indica que Pochettino não tem interesse em chegar à vitória aos tropeços com um elenco de adolescentes. Em vez disso, é uma oportunidade para sua melhor equipe apresentar seu melhor futebol.

    RT: Mostra que os Estados Unidos estão levando a competição a sério, mas também encarando este momento do ciclo pelo que ele é: um período de reconstrução. Se fosse uma partida decisiva das Eliminatórias para a Copa do Mundo, provavelmente não haveria tantos jovens na equipe. Mas não é: é a Liga das Nações. Isso faz da competição um bom ensaio para aquelas partidas e um passo adiante para os jogadores que conquistaram essa oportunidade na última convocação.

    AL: Pochettino claramente vê valor nesta competição, e estas partidas não são amistosos. Não podemos esquecer: os Estados Unidos deixaram de vencer este torneio pela primeira vez sob seu comando. É hora de reconquistar o troféu, e os americanos devem ser amplamente favoritos aqui. A competição também serve como preparação útil para as Eliminatórias e a Copa Ouro mais adiante.