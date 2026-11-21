AL: A campanha de Barbra Banda em 2024 ainda é a referência para mim. Rodman está perto o suficiente para que uma grande atuação na final mude minha resposta.
RN: Entre as campanhas recentes, a de Barbra Banda nos playoffs de 2024 certamente rivaliza com esta. Banda se tornou a primeira jogadora a marcar quatro gols em uma pós-temporada da NWSL. Fez dois gols contra o Chicago Stars nas quartas de final, tornando-se a terceira jogadora na história da liga a marcar três gols em uma única pós-temporada. O quarto veio na final, quando estabeleceu o recorde de gols de uma jogadora em uma única edição dos playoffs da NWSL.
Ela marcou em todas as fases dos playoffs e foi eleita a melhor jogadora da pós-temporada em sua temporada de estreia na NWSL, algo que não acontecia desde Tobin Heath na temporada inaugural, em 2013. O que torna esta campanha ainda mais memorável é o fato de ser Trinity Rodman a alcançar esses números. Ela é atualmente o principal nome da NWSL e estrela da seleção dos Estados Unidos, o que significa mais atenção e mais pressão para corresponder. Isso torna tudo um pouco mais especial.
CB: Banda em 2024. Tobin Heath foi eleita a melhor jogadora da final na temporada inaugural da NWSL, depois de ajudar o Portland a derrotar o Western New York por 2 a 0. Sua influência na primeira decisão da história ajudou a estabelecer o padrão para os maiores jogos da liga. Depois, Lynn Biyendolo teve uma temporada histórica pelo então Western New York Flash. Biyendolo marcou um gol e deu uma assistência na final contra o Washington Spirit, ajudando a equipe, quarta cabeça de chave, a conquistar um título improvável. O Flash acabou vencendo nos pênaltis. Ela continua sendo uma das jogadoras com mais conquistas nos playoffs da liga.