Um time busca seu primeiro título. O outro espera que a terceira vez seja mesmo a definitiva.

O Washington Spirit está de volta à final da NWSL pelo terceiro ano consecutivo e, desta vez, vai disputá-la em casa, no "Rowdy Audi". Com Trinity Rodman à frente da equipe e o apoio da torcida, há bons motivos para acreditar em suas chances. Mas, após duas derrotas seguidas na final, a pressão é grande para concluir a missão e conquistar seu primeiro título desde 2021.

O Kansas City Current, por sua vez, não tem interesse em um final feliz para o Washington. De volta à decisão pela primeira vez desde 2022, chega com sete vitórias consecutivas e está a uma vitória do primeiro título de sua história.

Rodman dará ao Audi uma noite para recordar ou Croix Bethune e o Current vão estragar a festa? A equipe da GOAL analisa a decisão em mais uma edição do The Rondo.