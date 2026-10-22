Tom Hindle: Não. Até porque, quem assumiria o Manchester United depois? Há uma resposta óbvia: Antonio Conte. Não sei o quanto você conhece Conte, mas ele costuma chegar, ganhar alguma coisa, criar inimigos por todos os lados e depois deixar o clube em um caos completo. Quer piorar a situação do United a longo prazo? Essa é a fórmula. Não, os problemas são mais profundos. O United precisa de uma reformulação em todas as áreas. O elenco é, em sua maioria, velho demais. A estrutura é uma bagunça. Todo mundo gosta de criticar os donos por serem ruins, mas e as pessoas que tomam as decisões e gastam o dinheiro abundante que os donos, supostamente ruins, lhes dão?

Ryan Tolmich: Provavelmente, mas isso não significa que as coisas vão melhorar. É difícil entender por que algum técnico de ponta iria querer esse trabalho, considerando o quanto o ambiente se tornou tóxico. Técnicos como Ruben Amorim não recebem tempo suficiente para levar seu trabalho adiante. Técnicos como Carrick rapidamente passam a ser alvo de críticas, mesmo depois de superarem as expectativas na temporada passada. É uma grande bagunça, mas Carrick também não parece ser o técnico capaz de tirar o Manchester United dessa situação. Isso significa que ele provavelmente será o mais recente técnico a se tornar vítima dessa bagunça.

Alex Labidou: Talvez seja uma opinião impopular, mas a resposta é não. Sim, Carrick foi jogado na fogueira e, às vezes, parece não estar à altura da tarefa. Mas me digam se isso soa familiar: outro técnico assume o United, enfrenta dificuldades e vira o rosto de problemas muito mais profundos.

De David Moyes a Jose Mourinho e Ruben Amorim, nenhum técnico escapou da toxicidade do United. A deterioração do clube vai muito além da decadência de Old Trafford.

E há um fator que costuma passar despercebido. A Premier League talvez não queira ouvir isso, especialmente com o caso financeiro do Manchester City pairando sobre a competição, mas o United, a maior marca da liga, nunca pareceu se recuperar psicologicamente da ascensão dos vizinhos. A proximidade, o sucesso incessante e as comparações constantes criaram uma pressão com a qual o United não conseguiu lidar.

O United cometeu muitos erros por conta própria, mas não consegue tirar o City da cabeça. Talvez seja necessária uma enorme perda de pontos para enfraquecer esse domínio psicológico. Não estou convencido de que demitir mais um técnico vá resolver isso.