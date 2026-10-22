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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo da Champions League: PSG está em apuros após crise de lesões? Está na hora de Michael Carrick deixar o Manchester United? E o Real Madrid é candidato ao título?

Uma semana importante de jogos na Champions League pode ter alterado drasticamente o equilíbrio de forças na competição.

Thomas Hindle e Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Um panorama começa a se desenhar. Os méritos da fase de liga da Champions League podem ser debatidos, e serão, até o fim dos tempos no futebol. Há jogos demais. Os grandes confrontos entre gigantes do continente são forçados e, na verdade, não significam tanta coisa. O novo formato não é melhor que o antigo.

    Tudo isso é verdade em maior ou menor grau. Mas, após três jogos, já temos uma boa ideia de quem está bem e quem não está. O PSG parecia ser o favorito natural ao título. Agora, porém, seu favoritismo precisa ser questionado depois que o time perdeu dois importantes jogadores de ataque por lesão. O Real Madrid está vencendo, mas raramente convence. E o que dizer do Manchester City, que é uma potência, mas talvez nem tenha permissão para disputar a competição daqui a alguns meses?

    É tudo muito interessante, e a boa notícia é que ainda há muitos jogos pela frente. Jornalistas da GOAL analisam o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vem por aí em mais uma edição de... The Rondo.

  • Chegou a hora de Michael Carrick sair?

    Michael Carrick
    (C)Getty Images

    Surgiram pedidos para que Carrick deixe o cargo após uma derrota para o Como.

    Tom Hindle: Não. Até porque, quem assumiria o Manchester United depois? Há uma resposta óbvia: Antonio Conte. Não sei o quanto você conhece Conte, mas ele costuma chegar, ganhar alguma coisa, criar inimigos por todos os lados e depois deixar o clube em um caos completo. Quer piorar a situação do United a longo prazo? Essa é a fórmula. Não, os problemas são mais profundos. O United precisa de uma reformulação em todas as áreas. O elenco é, em sua maioria, velho demais. A estrutura é uma bagunça. Todo mundo gosta de criticar os donos por serem ruins, mas e as pessoas que tomam as decisões e gastam o dinheiro abundante que os donos, supostamente ruins, lhes dão?

    Ryan Tolmich: Provavelmente, mas isso não significa que as coisas vão melhorar. É difícil entender por que algum técnico de ponta iria querer esse trabalho, considerando o quanto o ambiente se tornou tóxico. Técnicos como Ruben Amorim não recebem tempo suficiente para levar seu trabalho adiante. Técnicos como Carrick rapidamente passam a ser alvo de críticas, mesmo depois de superarem as expectativas na temporada passada. É uma grande bagunça, mas Carrick também não parece ser o técnico capaz de tirar o Manchester United dessa situação. Isso significa que ele provavelmente será o mais recente técnico a se tornar vítima dessa bagunça.

    Alex Labidou: Talvez seja uma opinião impopular, mas a resposta é não. Sim, Carrick foi jogado na fogueira e, às vezes, parece não estar à altura da tarefa. Mas me digam se isso soa familiar: outro técnico assume o United, enfrenta dificuldades e vira o rosto de problemas muito mais profundos.

    De David Moyes a Jose Mourinho e Ruben Amorim, nenhum técnico escapou da toxicidade do United. A deterioração do clube vai muito além da decadência de Old Trafford.

    E há um fator que costuma passar despercebido. A Premier League talvez não queira ouvir isso, especialmente com o caso financeiro do Manchester City pairando sobre a competição, mas o United, a maior marca da liga, nunca pareceu se recuperar psicologicamente da ascensão dos vizinhos. A proximidade, o sucesso incessante e as comparações constantes criaram uma pressão com a qual o United não conseguiu lidar.

    O United cometeu muitos erros por conta própria, mas não consegue tirar o City da cabeça. Talvez seja necessária uma enorme perda de pontos para enfraquecer esse domínio psicológico. Não estou convencido de que demitir mais um técnico vá resolver isso.

  • Até que ponto a lesão no joelho de Kvicha Kvaratskhelia compromete as chances do PSG na Champions League?

    흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)
    Getty Images

    O PSG passou alguns anos sem sofrer com lesões, mas terá de se adaptar após perder um de seus melhores jogadores

    TH: Há um pouco de justiça cósmica nisso? Kvaratskhelia é um jogador realmente extraordinário e, se disputasse a Copa do Mundo, haveria argumentos muito fortes para que ganhasse a Bola de Ouro. Lesões no joelho são terríveis e não devem ser desejadas a ninguém. Ainda assim, dá a sensação de que o PSG vinha se safando um pouco ao deixar seus melhores jogadores no banco nas competições nacionais para depois se preparar para a Champions League. Agora, Luis Enrique terá de encarar a mesma realidade de qualquer outro treinador de um grande clube: é preciso cuidar dos seus craques e também fazer com que joguem mais de 2.500 minutos por temporada. Será um verdadeiro teste.

    RT: É um golpe e tanto. Há poucos jogadores no mundo no nível dele e, apesar de todo o talento que o PSG claramente tem, é muito difícil substituí-lo. A combinação da lesão dele com a saída de Bradley Barcola mudou a dinâmica pelas pontas. Portanto, embora o time tenha bastante poder ofensivo, o PSG terá outra cara agora. Um trio formado por Dembele-Doué-Torres pode ganhar a Champions League? Claro, mas será muito mais difícil do que era antes da lesão de Kvaratskhelia.

    AL: É um golpe brutal. Se há algo capaz de atrapalhar o PSG, são as lesões. Se fosse apenas Kvaratskhelia, seria uma coisa. Mas há também Ousmane Dembele e Marquinhos. Kvaratskhelia, assim como Dembele, é um jogador com qualidade para ganhar a Bola de Ouro. Não dá para simplesmente substituí-lo, especialmente quando outros jogadores importantes também estão fora.

    A profundidade do elenco do PSG e, sejamos francos, seu dinheiro devem ajudar o clube a conquistar mais um título da Ligue 1. Mas ganhar outra Champions League talvez seja pedir demais.

  • O Real Madrid está começando a se acertar após a vitória sobre o Leipzig?

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    O Madrid atropelou o RB Leipzig na noite de quarta-feira, mas será que isso sinaliza uma virada?

    TH: Parece uma falsa esperança bem típica do Madrid. É claro que não há nada de errado em vencer um bom adversário por 4 a 1. O Madrid jogou muito bem. Yan Diomande marcou um gol realmente maravilhoso. Mas o Madrid consegue algumas dessas vitórias galácticas todos os anos: jogadores de classe mundial fazem coisas de classe mundial, e o time sai com os três pontos. O Madrid está melhor em termos de estrutura de jogo? Não. Ah, se ao menos houvesse uma partida neste fim de semana para colocar isso à prova...

    RT: É um começo, mas isso precisa ter continuidade. O Madrid precisa passar algumas semanas sem drama, sem caos e, acima de tudo, somando várias vitórias para realmente confirmar que é um candidato ao título. Dito isso, isso costuma acontecer na primavera, não no outono, e é por isso que o Madrid vence essa competição com tanta frequência. Por isso, não dá para apontá-lo como favorito, mas também seria bobagem descartá-lo.

    AL: Ainda não, mas essa foi uma vitória animadora, para dizer o mínimo. Há também uma questão maior surgindo. Torcedores da França, desviem o olhar: Diomande está começando a roubar os holofotes de Kylian Mbappe, assim como Mbappe fez quando Neymar esperava que o PSG fosse seu clube?

    Considerando a forma recente dos jogadores, é, no mínimo, uma discussão que vale a pena ter.

  • Qual time inglês tem mais chances de vencer?

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Manchester City reencontrou a boa fase em todas as frentes apesar da turbulência fora de campo envolvendo o clube

    TH: O Manchester City, que está absolutamente assustador no momento. Será interessante ver se o clube terá permissão para disputar esse torneio quando chegar junho. Comenta-se que enfrentará uma pesada perda de pontos e um rebaixamento quase certo da Premier League. Mas vale lembrar que o clube já venceu um processo contra a Uefa há alguns anos. O que isso significa para sua vaga na Champions League? Existe uma possibilidade real de o City conquistar esse torneio e disputar a Champions League, com as receitas da competição, enquanto também tenta fazer isso numa noite fria e chuvosa contra o Middlesbrough.

    RT: Seria o Manchester City, mas a sombra que paira sobre o clube só vai aumentar daqui para a frente, e vencer a Champions League é difícil mesmo sem esse problema. Isso significa, essencialmente, que a disputa fica entre Liverpool e Arsenal. O primeiro tem ido bem na Champions League, mas apresentado muitas falhas nas competições nacionais. Por isso, provavelmente é o Arsenal, quase por falta de opção.

    AL: Nenhum deles.

  • Qual foi o melhor jogo da fase de liga até agora?

    FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSG
    AFP

    A derrota do Manchester City por 4 a 2 para o PSG foi um dos jogos mais envolventes da fase de liga.

    TH: Manchester City x PSG, nem que seja pelo drama. Foi o clássico da lavagem esportiva, lembra? E aconteceu pouco depois de ser divulgado o veredicto que considerou o City culpado. O contexto do confronto, portanto, era incrível. E o futebol? Uau. O PSG venceu por 4 a 2, mas poderia ter perdido por 5 a 3. Foi a Champions League em sua versão mais caótica.

    RT: Fico com uma das duas vitórias recentes do PSG, não pela emoção, mas pela qualidade do jogo. O PSG encarou Manchester City e Barcelona de frente e marcou quatro gols contra cada um, consolidando sua posição como força dominante nesta competição. Escolho o jogo contra o Barcelona pela expectativa, pelos gols e pelo fato de o PSG ter jogado praticamente com um a menos após a lesão de Kvaratskhelia.

    AL: Tem de ser PSG x Barcelona, mesmo com o PSG perdendo jogadores importantes ao longo do confronto. O jogo reuniu duas equipes que provavelmente eram as favoritas ao título e correspondeu às expectativas.

    Sim, a fase de liga tirou um pouco da tensão da competição. Mas jogos como esse e Arsenal x Bayern de Munique mostram que ainda há muita diversão antes do mata-mata.