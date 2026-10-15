Assim, o cenário da Champions League começa a se definir. Após duas rodadas da fase de grupos e alguns grandes confrontos já disputados, surgiram candidatos claros ao título. O mais evidente é o PSG, atual bicampeão, que mostrou mais uma vez sua força ao golear o Manchester City por 4 a 2 na noite de quarta-feira.
Mas o PSG não está sozinho. O Bayern de Munique também saiu atrás no placar e conseguiu um ponto importante fora de casa. E Barcelona, Liverpool e Arsenal? Todos venceram seus dois jogos. Há ainda, claro, a história do Real Madrid. O novo (e antigo) técnico Jose Mourinho não faz exatamente o Real Madrid jogar um futebol exuberante, mas a equipe está bem posicionada para chegar às oitavas de final sem precisar disputar uma partida complicada de playoff.
Outros encontraram dificuldades. A derrota do Manchester United fora de casa para o Atlético de Madrid não é, necessariamente, o fim do mundo. Mas as duras declarações de Lisandro Martinez após o apito final, nas quais criticou os dirigentes do clube, só aumentaram a pressão em torno de Michael Carrick e companhia. E, já que estamos aqui, alguém sabe o que está acontecendo com o futebol na Itália? É caótico, confuso e extremamente divertido, tudo ao mesmo tempo. Os jornalistas da GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.