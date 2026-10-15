TH: Quanto tempo eu tenho? Bem, para ser sincero, tudo isso parece meio absurdo. De certa forma, dá para entender que um jogador importante queira dar uma declaração na esperança de fazer os dirigentes do clube agirem. Mas há alguns problemas nisso.

O primeiro é que o Man United não necessariamente tem dinheiro. O clube ainda está pagando valores de transferências feitas há alguns anos. O segundo é que, neste verão, não havia opções de novos jogadores que se encaixassem no que o clube precisava (sim, estou sugerindo que o Man U fez um trabalho razoável na janela de transferências). E o terceiro ponto, o MAIS IMPORTANTE, é: que diabos isso diz sobre seus atuais companheiros de equipe? Martinez basicamente disse: “Esses caras não são bons o bastante”. Complicado.

RT: Que a situação é tão confusa quanto as pessoas imaginam. Muita gente acaba se envolvendo um pouco com o aspecto de reality show de tudo isso e também tenta administrar os times como se estivesse em um jogo. A entrevista de Martinez mostrou como é, de fato, estar naquele time, e a verdade é que a situação é tão maluca quanto as pessoas esperam. Há drama. Há uma vontade de gastar mais que beira a irracionalidade. Há problemas reais. O clube vive um caos, o que provavelmente explica por que não tem sido muito bom há muito, muito tempo.

AL: Ousado? Sim. Surpreendente? Não.

O futebol é um esporte interessante. Mesmo com astros do nível de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappe, os clubes geralmente têm mais poder. É por isso que não vemos tantas manobras maquiavélicas por meio da imprensa como aquelas a que estamos acostumados na NBA, na NFL ou na MLB. Momentos como este são raros.

Mas a questão aqui é quem deu o recado. Martinez não é um desses jogadores. Ele nem sequer tem a mesma influência de Bruno Fernandes ou Matheus Cunha no próprio elenco. Portanto, embora sua crítica seja válida, suspeito que as consequências pesarão mais para ele do que para as pessoas que está criticando. Em vez de provocar mudanças na diretoria, ele pode acabar sendo multado ou dispensado.

E isso só evidenciaria a desorganização que persiste desde a saída de Sir Alex Ferguson, há mais de uma década.