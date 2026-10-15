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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo da Champions League: O PSG é favorito mais uma vez? O Real Madrid mudou? E o que Lisandro Martinez tinha em mente ao desabafar sobre o Manchester United?

As primeiras rodadas da Champions League trouxeram resultados que dão uma ideia de quem pode brigar pelo título e de quem terá dificuldades.

Thomas Hindle e Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Assim, o cenário da Champions League começa a se definir. Após duas rodadas da fase de grupos e alguns grandes confrontos já disputados, surgiram candidatos claros ao título. O mais evidente é o PSG, atual bicampeão, que mostrou mais uma vez sua força ao golear o Manchester City por 4 a 2 na noite de quarta-feira.

    Mas o PSG não está sozinho. O Bayern de Munique também saiu atrás no placar e conseguiu um ponto importante fora de casa. E Barcelona, Liverpool e Arsenal? Todos venceram seus dois jogos. Há ainda, claro, a história do Real Madrid. O novo (e antigo) técnico Jose Mourinho não faz exatamente o Real Madrid jogar um futebol exuberante, mas a equipe está bem posicionada para chegar às oitavas de final sem precisar disputar uma partida complicada de playoff.

    Outros encontraram dificuldades. A derrota do Manchester United fora de casa para o Atlético de Madrid não é, necessariamente, o fim do mundo. Mas as duras declarações de Lisandro Martinez após o apito final, nas quais criticou os dirigentes do clube, só aumentaram a pressão em torno de Michael Carrick e companhia. E, já que estamos aqui, alguém sabe o que está acontecendo com o futebol na Itália? É caótico, confuso e extremamente divertido, tudo ao mesmo tempo. Os jornalistas da GOAL analisam tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.

  • Quem mais impressionou você na Champions League até agora?

    psg

    O PSG atropelou o Manchester City na noite de quarta-feira e se firmou como favorito ao título da competição.

    Tom Hindle: O PSG parece ser a escolha óbvia, e é até injusto que seja bom o bastante para deixar seus jogadores no banco na Ligue 1 antes de colocá-los em campo na Europa. Mas e o Aston Villa? Nove gols marcados, dois sofridos e duas vitórias. O time terá dificuldades na Premier League neste ano depois de perder dois jogadores importantes da defesa. Mas tem uma fartura de opções ofensivas e pode chamar a atenção na Europa.

    Ryan Tolmich: A goleada do PSG sobre o Manchester CIty certamente é a resposta. Pela terceira temporada consecutiva, o PSG parece ter sido montado especialmente para esta competição e está usando isso para desmantelar outros candidatos ao título. Vai conquistar a Ligue 1 com facilidade mais uma vez, o que significa que chegará descansado para jogos como esse. Se o histórico servir de indicação, isso faz do PSG o favorito.

    Alex Labidou: Stuttgart e Aston Villa protagonizam grandes histórias depois de vencerem seus dois primeiros jogos, mas não há dúvida: tem que ser o PSG, especialmente depois de quarta-feira. Não é incomum que os atuais campeões tirem um pouco o pé do acelerador. O PSG acaba de golear o Manchester City por 4 a 2, o mesmo time que pareceu tão impressionante contra o Liverpool no fim de semana.

  • O que pensar das declarações de Lisandro Martinez sobre a diretoria do Manchester United?

    lisandro martinez
    (C)Getty Images

    Lisandro Martinez criticou a diretoria do Manchester United após a derrota para o Atlético de Madrid

    TH: Quanto tempo eu tenho? Bem, para ser sincero, tudo isso parece meio absurdo. De certa forma, dá para entender que um jogador importante queira dar uma declaração na esperança de fazer os dirigentes do clube agirem. Mas há alguns problemas nisso.

    O primeiro é que o Man United não necessariamente tem dinheiro. O clube ainda está pagando valores de transferências feitas há alguns anos. O segundo é que, neste verão, não havia opções de novos jogadores que se encaixassem no que o clube precisava (sim, estou sugerindo que o Man U fez um trabalho razoável na janela de transferências). E o terceiro ponto, o MAIS IMPORTANTE, é: que diabos isso diz sobre seus atuais companheiros de equipe? Martinez basicamente disse: “Esses caras não são bons o bastante”. Complicado.

    RT: Que a situação é tão confusa quanto as pessoas imaginam. Muita gente acaba se envolvendo um pouco com o aspecto de reality show de tudo isso e também tenta administrar os times como se estivesse em um jogo. A entrevista de Martinez mostrou como é, de fato, estar naquele time, e a verdade é que a situação é tão maluca quanto as pessoas esperam. Há drama. Há uma vontade de gastar mais que beira a irracionalidade. Há problemas reais. O clube vive um caos, o que provavelmente explica por que não tem sido muito bom há muito, muito tempo.

    AL: Ousado? Sim. Surpreendente? Não.

    O futebol é um esporte interessante. Mesmo com astros do nível de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappe, os clubes geralmente têm mais poder. É por isso que não vemos tantas manobras maquiavélicas por meio da imprensa como aquelas a que estamos acostumados na NBA, na NFL ou na MLB. Momentos como este são raros.

    Mas a questão aqui é quem deu o recado. Martinez não é um desses jogadores. Ele nem sequer tem a mesma influência de Bruno Fernandes ou Matheus Cunha no próprio elenco. Portanto, embora sua crítica seja válida, suspeito que as consequências pesarão mais para ele do que para as pessoas que está criticando. Em vez de provocar mudanças na diretoria, ele pode acabar sendo multado ou dispensado.

    E isso só evidenciaria a desorganização que persiste desde a saída de Sir Alex Ferguson, há mais de uma década.

  • O Real Madrid parece estar melhor sob o comando de Jose Mourinho?

    Vinicius Real Madrid
    Getty

    O Real Madrid saiu de uma desvantagem de 3 a 1 para vencer a Roma, mas não convenceu apesar da vitória.

    TH: Não. Ainda há enormes problemas de equilíbrio aqui. Seja qual for a análise, o Madrid tem dois grandes problemas. O primeiro é que seu centroavante, Kylian Mbappe, quer jogar pela ponta esquerda. O segundo é que nem ele nem Vinicius Jr fazem qualquer trabalho sem a bola. Some a isso a fragilidade defensiva na lateral direita, a queda de rendimento no meio-campo e os problemas com Vini Jr., e o cenário parece perfeito para um colapso. POR OUTRO LADO, marcar três gols em oito minutos para reverter uma desvantagem de 3 a 1 depois de ser dominado em campo é a coisa mais típica do Madrid que existe. O vodu é real.

    RT: Hã? Parece mais do mesmo. O Real Madrid está vencendo, sim, mas ainda existe aquela sensação de drama que parece nunca desaparecer do clube. Dito isso, o Real Madrid já superou isso antes para conquistar uma Champions League após a outra, o que o torna um dos times mais difíceis de avaliar em outubro.

    AL: Não.

    Mas a maior preocupação aqui é Kylian Mbappe. De Carlo Ancelotti a Xabi Alonso e agora Mourinho, continuamos tendo a mesma discussão sobre como ele se encaixa no Real Madrid. E as coisas também não foram exatamente tranquilas sob o comando de Luis Enrique no PSG.

    Para um jogador apontado como sucessor de Ronaldo e Messi aos 18 anos, e que teve atuações tão espetaculares na Copa do Mundo, ele ainda parece longe de corresponder a essas expectativas no futebol de clubes, já na segunda metade dos seus 20 anos.

    Sua posição na seleção da França é inquestionável. Mas, como o jogador destinado a definir a próxima era do Madrid, ele continua sendo um enorme “e se?”.

  • Palpite sobre uma equipe que será eliminada precocemente?

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    AFP

    O Napoli de Allegri tem enfrentado enormes dificuldades até agora na Champions League.

    TH: Manchester United. As coisas já começam a desandar. A situação também tem sido difícil para o Napoli, que parece uma sombra do que já foi. Max Allegri também não é lá um técnico tão bom, o que atrapalha.

    RT: Todos os times italianos estão sob alerta neste momento. Ainda é cedo, sim, mas três dos quatro têm jogado muito mal, e todos podem estar eliminados até o fim da fase de liga. Seria um veredito terrível, terrível sobre o futebol italiano, embora pudesse ser o choque de realidade de que a Serie A precisa para finalmente começar a mudar as coisas.

    AL: Ainda é cedo para dizer, mas tenha um lenço à mão por três dos maiores clubes da Serie A: Roma, Inter e Napoli, que somaram apenas um ponto até agora. O declínio do futebol italiano continua. Para uma liga que dominou por décadas, é difícil acreditar que estejamos sequer falando da possibilidade de a Serie A caminhar para o patamar do campeonato português.

  • Quem ganha?

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    AFP

    O Bayern de Munique está entre os favoritos ao título da Champions League nesta temporada.

    TH: Bayern de Munique. Há dúvidas na defesa, mas Michael Olise, Luis Diaz e Harry Kane formam um ataque assustador. Vale lembrar que o time fez jogos equilibrados contra o PSG nas semifinais do ano passado. Com um pouco mais de sorte em um ou outro lance, poderia ter chegado à final. Neste ano, a sorte vai estar do seu lado, e Kane conquistará o tão aguardado título europeu.

    RT: PSG. Conquistar o título três vezes seguidas é quase impossível, mas, se algum time pode fazer isso, é o PSG, desta forma: dominando o campeonato nacional e chegando descansado aos grandes jogos da primavera. Além do Bayern, nenhum outro time consegue fazer isso de verdade. Portanto, até que o PSG seja eliminado, ou melhor, caso seja eliminado, ele é o favorito.

    AL: Ainda é cedo demais, mas, se eu tiver que escolher agora, fico com o PSG.