Os indicados à Bola de Ouro foram revelados nesta semana.

E eles são um pouco estranhos.

Antes de mais nada, uma "lista curta" com 30 nomes certamente é grande demais. Há muitos bons jogadores por aí, mas 30? Isso leva a algumas inclusões estranhas, ainda mais em um ano de Copa do Mundo, quando as percepções ficam distorcidas por causa do torneio e avaliações gerais podem ser feitas com base em atuações de 90 minutos em grandes palcos.

Então, sim, isso significa que existe um mundo em que Sadio Mane é indicado, e Raphinha não. Ferran Torres também parece uma inclusão estranha. Mas o "impulso de aura" pelo gol da vitória na final da Copa do Mundo simplesmente não pode ser subestimado.

De qualquer forma, há bastante espaço para debate aqui. O suficiente, na verdade, para os jornalistas da GOAL dizerem uns aos outros que estão errados em mais uma edição de... The Rondo.