Ronda da Bola de Ouro: Harry Kane tem chance? As atuações de Rodri pela Espanha serão suficientes? É possível levar uma lista de 30 nomes a sério?
Os indicados à Bola de Ouro foram revelados nesta semana.
E eles são um pouco estranhos.
Antes de mais nada, uma "lista curta" com 30 nomes certamente é grande demais. Há muitos bons jogadores por aí, mas 30? Isso leva a algumas inclusões estranhas, ainda mais em um ano de Copa do Mundo, quando as percepções ficam distorcidas por causa do torneio e avaliações gerais podem ser feitas com base em atuações de 90 minutos em grandes palcos.
Então, sim, isso significa que existe um mundo em que Sadio Mane é indicado, e Raphinha não. Ferran Torres também parece uma inclusão estranha. Mas o "impulso de aura" pelo gol da vitória na final da Copa do Mundo simplesmente não pode ser subestimado.
De qualquer forma, há bastante espaço para debate aqui. O suficiente, na verdade, para os jornalistas da GOAL dizerem uns aos outros que estão errados em mais uma edição de... The Rondo.
O que pensar dos indicados à Bola de Ouro? Dá para levar a sério uma "lista curta" de 30 nomes?
Tom Hindle: Não quero ser esse cara, mas sono? Trinta jogadores são simplesmente jogadores demais para fazer qualquer tipo de avaliação séria do conjunto da obra. Com todo o respeito ao artilheiro da Saudi Pro League, Julian Quinones, por exemplo, como podemos sequer colocá-lo na mesma estratosfera que, digamos, Lamine Yamal? Se fossem 15, todos mais ou menos no mesmo patamar de qualidade, tudo bem. Caso contrário, tanto faz.
Ryan Tolmich: Trinta é um número grande o bastante para dar a sensação de que todo mundo deveria estar incluído, mas pequeno o suficiente para que haja algumas exclusões irritantes. Sendo realista, é o que é, e há apenas um punhado de candidatos de verdade mesmo, mas ainda assim seria bom ter uma lista com um pouco menos de margem para discussão.
Alex Labidou: As listas de 30 jogadores são meio uma piada. Elas são tão abrangentes que o simples fato de ser indicado não tem exatamente o mesmo peso, e ainda houve algumas ausências questionáveis apesar de os grupos serem tão grandes. Ainda assim, os melhores jogadores tanto na disputa masculina quanto na feminina estão lá, então não há muitas reclamações no topo.
Quem é a maior surpresa?
TH: Quiñones, de longe. Ele é um bom jogador, e o fato de ter marcado mais gols do que Cristiano Ronaldo na Saudi Pro League é bem engraçado. Mas está muito abaixo de parte do talento presente aqui.
RTNão é uma surpresa, mas é mais uma história legal. Há dois anos, Julian Quinones era um nome da Liga MX que esperava causar impacto depois de trocar sua filiação internacional da Colômbia para o México. Agora, depois de uma Copa do Mundo forte e de uma temporada na Arábia Saudita em que ganhou a Chuteira de Ouro, ele foi reconhecido como um dos 30 melhores jogadores do mundo. É uma história legal, centrada em um atacante de 29 anos que provavelmente nunca se viu recebendo esse tipo de honra.
ALJulián Quiñones. Ele vem de uma temporada absurda no Oriente Médio e marcou quatro vezes na Copa do Mundo, então isso não quer dizer que ele não mereça reconhecimento. Mas é aí que ter 30 indicados fica um pouco sem sentido. Há jogadores como Harry Kane e Michael Olise que têm argumentos legítimos para vencer o prêmio. Quiñones realmente tem alguma chance? Willian Pacho? Ambos são excelentes jogadores, mas uma lista de finalistas deveria ser reservada, de fato, para jogadores sobre os quais se pode fazer um argumento crível para vencer o prêmio.
Quem foi o maior preterido?
TH: Alguém quer me explicar por que o Raphinha não está aqui?
RT: Um brinde aos goleiros, que não foram reconhecidos de forma alguma entre os 30 indicados. Claro, não ajudou o fato de David Raya, que talvez tivesse o melhor argumento, não ter jogado na Copa do Mundo. Também não ajudou o fato de Unai Simon, que começou na frente de Raya e fez um grande torneio, não ter conquistado nada com o Athletic Bilbao. Ainda assim, é importante valorizar todas as posições, e os goleiros não receberam nenhum reconhecimento desta vez.
AL: Em uma lista tão extensa, não há como Raphinha ter ficado de fora. Ele terminou em quinto na votação no ano passado e, sim, lidou com lesões no Barcelona e não esteve em seu melhor nível pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas ele segue sendo um dos melhores jogadores do mundo e ainda produziu 21 gols e sete assistências em 33 jogos pelo clube na temporada passada. Em uma lista com 30 jogadores, isso deveria ser mais do que suficiente para uma indicação.
Quem são seus três finalistas?
TH: Está muito difícil neste ano, porque não houve um jogador fora da curva que se destacou em todos os níveis. MAS meus 3 finalistas são: Harry Kane, Rodri e Michael Olise.
RT: A Espanha deve ser destacada, e será com Rodri e Lamine Yamal. Mas quem fica com essa terceira vaga? É Harry Kane, que foi dominante no Bayern de Munique? É Kylian Mbappe, que marcou aos montes por França e Real Madrid? Poderia ser Lionel Messi por seus feitos heroicos na Copa do Mundo? Ou poderia não ser nenhum desse grupo? Embora todos os candidatos tenham falhas, vamos de Khvicha Kvaratskhelia, cujo domínio no PSG deve ser reconhecido e cuja ausência na Copa do Mundo com a Geórgia não deve pesar contra ele.
AL: Harry Kane, Michael Olise e Mbappé.
Quem vence e por quê?
TH: Kane. Ele marcou por diversão no ano passado pelo Bayern, e não há absolutamente nenhuma vergonha em ser eliminado da Copa do Mundo na fase semifinal. Rodri vai pressioná-lo por suas atuações ao longo do verão, mas sua inconsistência pelo City não pode ser ignorada.
RT: Parece errado reduzir um prêmio de um ano inteiro a alguns jogos no verão, mas é isso que acontece em ano de Copa do Mundo. Rodri foi o cara neste verão, o que significa que os votantes podem e provavelmente serão influenciados por sua importância para a Espanha. Se você procura o equilíbrio entre conquistas por clube e seleção, porém, Lamine Yamal se encaixa no perfil, embora sua candidatura também tenha várias falhas. Na verdade, não há uma escolha realmente óbvia, e é por isso que Yamal pode acabar levando pelo conjunto de suas atuações pelas duas equipes.
AL: Kane é o franco favorito e, pelo enorme número de gols que marcou, deveria ser. Mas, como Robert Lewandowski mostrou no passado, ser o melhor centroavante goleador do mundo nem sempre garante esse troféu. Os votantes da Bola de Ouro muitas vezes gravitaram em direção a atacantes e meio-campistas mais multidimensionais.
Ainda assim, este parece ser o ano de Kane. Aos 33 anos, esta pode ser sua melhor, e talvez última, oportunidade real de vencê-la. Depois da temporada que acabou de ter por Bayern e Inglaterra, espere que ele se torne o primeiro inglês desde Michael Owen a erguer a Bola de Ouro.