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Inter Miami 1-1GOAL

Rivais do Inter Miami na MLS Cup, cuidado: Lionel Messi entra em uma fase de dar medo no que pode ser sua última dança ao lado de Luis Suarez

O argentino vem jogando um de seus melhores futebol no momento certo para o Inter Miami, o que pode fazer do clube campeão da copa pelo segundo ano consecutivo.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • É difícil dizer se Lionel Messi teve sorte ou não. Mas talvez seja justamente essa a questão. Quando saltou entre dois defensores do New England Revolution para tocar na bola solta que girava no ar de forma convidativa, parecia que Messi tentava ajeitá-la para si mesmo. Parecia um daqueles momentos que são sua marca registrada. Um lampejo de genialidade. O toque que ninguém mais enxergou.

    Em vez disso, a bola desviou para trás ao bater na cabeça do argentino e caiu no caminho de German Berterame, que saltou e marcou de cabeça. Aquela “assistência” empatou em 1 a 1 o confronto do Miami com o New England pela Conferência Leste. Um segundo lance maravilhoso, desta vez uma espécie de gol, deu ao Inter Miami a vitória.

    E assim entramos no que só pode ser descrito como “tempos de dar medo”. Há momentos em que Messi vai além da capacidade humana no futebol, em que esse argentino maravilhoso se transforma em algo diferente e alcança níveis de magia que não podem ser explicados racionalmente nem compreendidos com facilidade. Houve o gol contra o Real Madrid, quando uma simples bola tocada por Sergio Busquets virou uma arrancada em zigue-zague por cinco dos melhores jogadores de defesa do planeta. Houve a assistência contra a Holanda, quando Messi deu um passe que nem ele próprio, literalmente, enxergou.

    Hoje em dia, é diferente. Este é um Messi que se entrega ao máximo. É o tipo de jogador que pressiona, corre e arranca a vitória na força de vontade. A capacidade física diminuiu. As pernas se movimentam menos. Bem-vindos ao Leo sem freio, quando todos os defeitos deste time são esquecidos graças à magia de um jogador de futebol magistral.

  • Ainda um fenômeno estatístico

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Os números de Messi não têm sido tão impressionantes quanto os do ano passado, mas ele continua sendo o jogador de ataque mais eficiente da MLS.

    Isso não significa que a temporada de Messi até aqui tenha sido ruim. Sua campanha de 2025 foi, com folga, a melhor da história da MLS. Ele estabeleceu novos recordes da liga em participações em gols, gols a cada 90 minutos e jogos com mais de um gol marcado. Em 43 partidas por todas as competições, Messi participou de 69 gols.

    2026 tem sido um ano mais complicado. Os números continuam impressionantes: 42 participações em gols em 30 jogos. Mas também houve dificuldades. A Copa do Mundo foi um torneio desgastante física e emocionalmente para Messi, tanto que ele se aposentou da seleção argentina depois que sua equipe perdeu para a Espanha na final. Ele viveu o luto pela morte do pai de maneira bastante pública, algo que não deve ser analisado em excesso, mas que sem dúvida é o tipo de adversidade fora de campo capaz de afetar o desempenho. Além disso, por mais incrível que pareça, ele tem 39 anos.

    Nesse contexto, o que estamos vendo é ainda mais impressionante. É verdade que seus números “caíram”, mas manter uma média de 1,4 participação em gol por jogo na idade dele, em qualquer liga, é extraordinário.

  • Um mês imenso

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    A capacidade de Messi de marcar gols nos minutos finais tem sido fundamental para a boa fase recente do Miami.

    Mas talvez o mais preocupante para os demais times da MLS seja como Messi vem marcando gols no último mês. É verdade que algumas equipes descobriram como limitá-lo um pouco. O Cincinnati não permitiu que ele acertasse uma finalização no gol, sim, isso é um feito, no empate por 2 a 2 em 28 de outubro.

    Fora isso, porém, ficou evidente a capacidade de Messi de elevar o nível quando necessário. Uma tendência clara surgiu recentemente: ele vem marcando gols no segundo tempo. Foi assim contra New England, Atlanta e DC United. O futebol costuma ser complexo, definido por sistemas ofensivos, movimentações dos jogadores e combinações técnicas que formam uma equipe bem estruturada. Mas, às vezes, pode ser assustadoramente simples: Messi aparece quando mais importa.

    Isso também aconteceu na Copa do Mundo. Faltavam à Argentina o talento e o ímpeto que a levaram à Copa do Mundo de 2022. O mesmo grupo de jogadores havia envelhecido quatro anos e também perdido um pouco do brilho. Messi assumiu repetidamente o papel de herói: deu duas assistências para vencer a Inglaterra na semifinal, marcou contra o Egito nas oitavas de final e, antes disso, balançou a rede para eliminar Cabo Verde.

  • Uma repetição do ano passado?

    FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZUL
    AFP

    O Miami tem mostrado muitas das mesmas falhas sob o comando do novo técnico Kily Gonzalez.

    Tudo isso acontece em um momento em que o Miami deixa muito a desejar como time de futebol. É uma equipe em dificuldades, cheia de falhas.

    A zaga continua sendo um problema. Não há uma definição clara para nenhuma das duas laterais. E, por mais que Messi tenha mostrado um pouco mais de disposição e energia na pressão, ainda é fácil demais superar a marcação da equipe. O Miami ocupa a 18ª posição na liga em gols sofridos a cada 90 minutos, algo que dificilmente se espera de um campeão de copa. Também está em 23º em desarmes realizados, 24º em xG cedido e 29º em cortes bem-sucedidos (embora esse último número possa ser influenciado pela tendência de sair jogando desde a defesa, em vez de dar chutões). Ao mesmo tempo, seus números ofensivos estão entre os melhores. Nenhum time da MLS marcou mais gols. Nenhum acertou mais finalizações no alvo. É desconcertante ver tamanho desequilíbrio.

    O Miami sofre gols bobos. Seus jogadores não correm o suficiente. Casemiro, a grande contratação para o meio-campo, tem atuado como zagueiro, tamanha é a falta de confiança do novo técnico Kily Gonzalez nas opções que tem à disposição.

    Mas essa situação é familiar. No ano passado, o Miami estava em uma situação assustadoramente parecida. É verdade que o elenco era um pouco diferente: Sergio Busquets e Jordi Alba ainda contribuíam em alto nível. Mas alguns dos mesmos problemas persistiam. Não era um time completo. O então técnico Javier Mascherano fez ajustes na equipe, mas teve dificuldade para encontrar o equilíbrio certo, mesmo enquanto a conduzia ao título da MLS Cup. Na época, assim como agora, todos os principais indicadores defensivos, incluindo desarmes realizados, xG cedido e gols sofridos, estavam entre os da metade inferior da liga. O Miami terminou em terceiro no Leste e, não fosse por uma arrancada na reta final, poderia ter perdido o mando de campo desde a primeira rodada dos playoffs. Qualquer um

    E então veio Messi. Em seis jogos nos playoffs, ele participou de 15 gols. O Miami balançou as redes 20 vezes na campanha do título. Messi teve participação em todos eles, menos cinco.

  • Outros candidatos?

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi e o Inter Miami terão pela frente um adversário difícil: o Nashville SC

    Neste ano, porém, os adversários parecem mais difíceis, especialmente no Leste. Em meio a todo o barulho em torno do Miami, é fácil não perceber que o Nashville SC construiu a campanha mais bem-sucedida da história da temporada regular da MLS. Se somar ao menos um ponto contra o FC Cincinnati neste fim de semana, estabelecerá um novo recorde de pontos. Também pode bater os recordes da liga em vitórias, saldo de gols e jogos sem sofrer gols. O time perdeu apenas três vezes na MLS nesta temporada e está invicto em casa. Dificilmente poderia haver um adversário mais complicado na busca do Miami pelo segundo título consecutivo da MLS Cup.

    Mas é nesse tipo de situação, especialmente nos playoffs, que o Miami costuma conseguir resultados. No ano passado, também não era favorito. Mesmo na final da MLS Cup, depois que o Inter Miami passou com facilidade pelo Leste, havia uma chance real de o Vancouver vencê-lo.

    Há também um senso de urgência ainda maior. Messi pode ter assinado um novo contrato para ficar no Miami por pelo menos mais 18 meses, mas deu a entender que talvez não continue no futebol por muito mais tempo. Quando ele vai se aposentar ainda é uma incógnita. Luis Suarez, por sua vez, parece improvável que volte no ano que vem, apesar de sua inesperada recuperação nesta temporada. Com o futuro dos dois astros incerto, esta pode ser a última chance de os companheiros de longa data conquistarem a MLS Cup juntos.

    Em termos de classificação, várias equipes estão à frente do Miami. Mas, como a história mostrou, talvez seja justamente por isso que Messi os leve ao título da MLS Cup.