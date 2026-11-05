É difícil dizer se Lionel Messi teve sorte ou não. Mas talvez seja justamente essa a questão. Quando saltou entre dois defensores do New England Revolution para tocar na bola solta que girava no ar de forma convidativa, parecia que Messi tentava ajeitá-la para si mesmo. Parecia um daqueles momentos que são sua marca registrada. Um lampejo de genialidade. O toque que ninguém mais enxergou.

Em vez disso, a bola desviou para trás ao bater na cabeça do argentino e caiu no caminho de German Berterame, que saltou e marcou de cabeça. Aquela “assistência” empatou em 1 a 1 o confronto do Miami com o New England pela Conferência Leste. Um segundo lance maravilhoso, desta vez uma espécie de gol, deu ao Inter Miami a vitória.

E assim entramos no que só pode ser descrito como “tempos de dar medo”. Há momentos em que Messi vai além da capacidade humana no futebol, em que esse argentino maravilhoso se transforma em algo diferente e alcança níveis de magia que não podem ser explicados racionalmente nem compreendidos com facilidade. Houve o gol contra o Real Madrid, quando uma simples bola tocada por Sergio Busquets virou uma arrancada em zigue-zague por cinco dos melhores jogadores de defesa do planeta. Houve a assistência contra a Holanda, quando Messi deu um passe que nem ele próprio, literalmente, enxergou.

Hoje em dia, é diferente. Este é um Messi que se entrega ao máximo. É o tipo de jogador que pressiona, corre e arranca a vitória na força de vontade. A capacidade física diminuiu. As pernas se movimentam menos. Bem-vindos ao Leo sem freio, quando todos os defeitos deste time são esquecidos graças à magia de um jogador de futebol magistral.