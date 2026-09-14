Resumo da MLS: os dois gols de Sam Surridge estragam a festa de Lionel Messi e do Inter Miami, enquanto Cavan Sullivan brilha de novo pelo Philadelphia Union
A temporada regular da MLS está entrando nos seus dois últimos meses, e o senso de urgência está aumentando.
Os candidatos ao título estão mostrando suas credenciais, enquanto a diferença entre os times da liga que caminham para os playoffs e aqueles que estão de fora começa a aumentar.
No momento, não há time em melhor fase do que o Philadelphia Union, que tirou as rodinhas de apoio de Cavan Sullivan. E ele, por sua vez, mostrou que pode ser o melhor jogador da equipe na respeitável idade de 16 anos. O adolescente deu sequência à sua notável série de participações em gols com mais uma, desta vez com o gol da vitória contra o San Diego FC na America's Finest City. Na outra ponta da tabela de forma está o maior rival do Philly, o New York Red Bulls. A equipe conquistou apenas sua segunda vitória nos últimos 10 jogos para manter vivas suas esperanças cada vez menores de chegar aos playoffs.
E então, no que pode ter sido uma prévia da pós-temporada, Inter Miami e Nashville SC não conseguiram se separar em uma partida que viu, acredite ou não, estas palavras estão sendo escritas, Sam Surridge duelar de igual para igual com Lionel Messi.
Mas esses não foram os únicos destaques, já que a GOAL destrincha as principais histórias do fim de semana na mais recente edição do resumão da MLS.
Nashville manda um recado
Por cerca de 30 minutos no sábado, Lionel Messi e o Inter Miami provavelmente acharam que o trabalho estava feito. Rodrigo De Paul deu um passe açucarado para Messi, e o jogador de 39 anos finalizou de fora da área em uma das melhores sequências de passe e conclusão da MLS nesta temporada. A comemoração entre De Paul, Messi e Luis Suarez após fazer 2 a 1 dizia tudo: era uma vitória que eles queriam desesperadamente.
No entanto, BJ Callaghan e o Nashville tinham outros planos.
O Nashville continuou a testar a frágil linha defensiva do time da casa e, nos acréscimos, foi recompensado. Surridge marcou seu segundo gol da noite no primeiro minuto do tempo adicional, chegando a 15, quatro atrás de Messi na corrida pela Chuteira de Ouro. O Miami foi displicente na área, como tem sido nos últimos anos, fora os playoffs do ano passado, e deixou o que deveriam ser três pontos virar apenas um.
Como resultado, o Nashville, que não tem o poder de investimento do Miami, agora está nove pontos inteiros à frente do Inter Miami na Conferência Leste e oito à frente do Vancouver Whitecaps na disputa pelo Supporters' Shield.
Garoto-prodígio mantém sequência arrasadora
Estamos chegando ao ponto em que, se Cavan Sullivan não for convocado para a seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino terá algumas explicações a dar. É esse o nível em que a joia em ascensão do Union está jogando.
A confiança do atacante ficou clara no gol de abertura contra o San Diego, ao dar um toque de calcanhar para mandar a bola para o fundo da rede e superar Duran Ferree com categoria dentro da área. Foi um gol duríssimo de sofrer nos acréscimos do primeiro tempo, mas Sullivan ainda não tinha terminado.
A segunda finalização não foi tão boa quanto a primeira, mas chegou perto, quando ele deu uma caneta em Ferree para completar seu doblete. Esqueça chamá-lo de melhor jogador jovem da MLS: ele pode estar entre os 20 melhores jogadores da liga no momento, independentemente da idade.
Já para o San Diego FC, a pressão está aumentando sobre Mikey Varas. Em geral, ele é visto como um dos técnicos americanos jovens mais brilhantes do futebol, mas seu afastamento de Hirving "Chucky" Lozano só poderia funcionar se o time seguisse vencendo sem a estrela mexicana. Em vez disso, o San Diego mal está se segurando na briga pelos playoffs e acaba de sofrer uma goleada por 5 a 0 para o Philly. Se ficar fora da pós-temporada, será difícil para o clube continuar defendendo seu pressionado treinador.
Vitória muito necessária
Havia muita expectativa em torno da contratação de Michael Bradley pelo New York Red Bulls. E com razão.
Seu pai, o ex-técnico da USMNT Bob Bradley, abriu novos caminhos para treinadores americanos no exterior. O próprio Michael é uma lenda da USMNT e recebeu muitos elogios pelo trabalho com o time do Red Bulls na MLS NEXT Pro, conquistando o título da liga no ano passado.
Ainda assim, dependendo das expectativas internas de Nova York, a primeira temporada de Bradley como treinador no nível profissional principal tem sido mista. Se a ideia era recorrer à base, dar espaço aos garotos e abraçar a filosofia do Red Bulls, então sim, missão cumprida. Mas, se a expectativa era voltar a brigar na parte de cima depois de chegar tão perto de ganhar tudo em 2024, este time não mostrou o suficiente.
Tendo vencido apenas uma das últimas nove partidas, Bradley e companhia aceitariam três pontos de qualquer forma. E foi exatamente isso que conseguiram em uma vitória por 1 a 0 um tanto quanto afortunada sobre o Columbus Crew, graças a um gol decisivo de Ronald Donkor aos 44 minutos do segundo tempo. O Columbus teve 58% de posse de bola e criou mais chances, mas Bradley não vai reclamar de como a vitória aconteceu. Ele precisava de uma.
Nova York segue fora das vagas do play-in, a dois pontos de um cambaleante FC Cincinnati, que é o nono colocado
O LAFC continua abaixo das expectativas
Mantendo o tema dos treinadores sob pressão, uma palavra sobre Marc Dos Santos. Depois de o LAFC quase chegar à final da MLS Cup na temporada passada e mostrar promessa com a dupla de ataque formada por Son Heung-min e Denis Bouanga, havia expectativas reais de que este time seria um forte candidato ao título. Isso não se concretizou, e a frustração cresce com Dos Santos, que substituiu Steve Cherundolo, treinador de longa data e campeão da MLS Cup.
Para ser justo, nem tudo foi ruim. O LAFC sofreu o terceiro menor número de gols da liga, com 27, e, em alguns momentos, mostrou exatamente por que deveria ser uma equipe de elite da MLS. Ainda assim, a inconsistência, especialmente em um ataque que está no meio da tabela em termos de desempenho, está atrapalhando. Mais preocupante ainda, Son tem apenas cinco gols em 24 aparições, depois de marcar nove em 10 jogos de liga no ano passado. Este time tem dificuldade para fazer a bola progredir, e isso continua se mostrando custoso.
Tudo isso ficou evidente na surpreendente derrota por 3 a 0 para o Sporting Kansas City no sábado. Sim, este não é o mesmo time de Kansas City que amargava a última colocação da liga antes de contratar alguns nomes de peso, incluindo Andre Luiz, que marcou contra o LAFC. Mas, mesmo com esses reforços, o Sporting não vencia desde 22 de julho.
Dos Santos provavelmente está seguro nesta temporada. Mas, se um ataque talentoso, e caro, continuar rendendo abaixo do esperado até o fim da campanha, este clube pode buscar outro caminho no ano que vem.