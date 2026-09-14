A temporada regular da MLS está entrando nos seus dois últimos meses, e o senso de urgência está aumentando.

Os candidatos ao título estão mostrando suas credenciais, enquanto a diferença entre os times da liga que caminham para os playoffs e aqueles que estão de fora começa a aumentar.

No momento, não há time em melhor fase do que o Philadelphia Union, que tirou as rodinhas de apoio de Cavan Sullivan. E ele, por sua vez, mostrou que pode ser o melhor jogador da equipe na respeitável idade de 16 anos. O adolescente deu sequência à sua notável série de participações em gols com mais uma, desta vez com o gol da vitória contra o San Diego FC na America's Finest City. Na outra ponta da tabela de forma está o maior rival do Philly, o New York Red Bulls. A equipe conquistou apenas sua segunda vitória nos últimos 10 jogos para manter vivas suas esperanças cada vez menores de chegar aos playoffs.

E então, no que pode ter sido uma prévia da pós-temporada, Inter Miami e Nashville SC não conseguiram se separar em uma partida que viu, acredite ou não, estas palavras estão sendo escritas, Sam Surridge duelar de igual para igual com Lionel Messi.

Mas esses não foram os únicos destaques, já que a GOAL destrincha as principais histórias do fim de semana na mais recente edição do resumão da MLS.