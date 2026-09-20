Resumo da MLS: novos convocados da seleção dos EUA Frankie Westerfield e Cavan Sullivan comandam a vitória do Philadelphia Union sobre o Sporting Kansas City, Peyton Miller atormenta o Orlando City e Denis Bouanga atinge novo patamar com o LAFC
Havia um coelho em campo em Dallas. Nos últimos 12 meses, mais ou menos, houve muito drama envolvendo animais na Major League Soccer. No ano passado, tivemos um guaxinim. No início deste ano, foi um esquilo. E, na noite de sábado, havia um coelho veloz dando voltas no Toyota Stadium.
O ponto aqui? Essa foi a coisa menos bizarra que aconteceu a noite toda. Por onde você quer começar? O sábado foi daqueles insanos, em que as regras se dobram e os jogos de futebol perdem completamente qualquer senso de realidade. Dizem que a MLS às vezes está “bêbada”, e o sábado correspondeu à fama, com Inter Miami x San Diego FC ainda por vir no domingo.
Tudo começou, na verdade, em Kansas City, onde o Sporting KC se revitalizou e depois voltou à realidade. Continuou em New England, onde um adolescente deixou o Orlando City atordoado. Dali, o caos se espalhou para San Jose, Houston e St. Louis. Não há lógica nem explicação para esta liga. E o futebol psicodélico de sábado foi a prova perfeita disso. GOAL passa pelos principais acontecimentos da noite de sábado...
Andre Luiz joga um pouco, mas o Philly é bom demais
Então o Sporting KC não conseguiu Mo Salah. Foi um pouco decepcionante. O interesse da equipe no egípcio supostamente era bem sério, e ela precisava de ajuda no ataque praticamente de qualquer forma. No fim, Andre Luiz não foi exatamente um substituto ruim. Por 20 minutos, ele praticamente atropelou o Philadelphia sozinho, marcando duas vezes e deixando o Union perdido. Eles foram para o intervalo vencendo por 3 a 0 e com total controle do jogo.
Mas o Union reagiu. A equipe marcou quatro gols em nove minutos, com os estreantes da USMNT Cavan Sullivan e Frankie Westerfield, que ambos participaram de gols, e Neil Pierre também tendo papel importante. Este time está assustadoramente bom neste momento. E sim, o KC pode parecer um pouco vulnerável às vezes. Mas você só pode vencer de forma contundente o que é colocado à sua frente. E o Philadelphia entregou isso.
Denis Bouanga faz história no LAFC
A dupla de ataque formada por Son Heung-Min e Denis Bouanga deveria ser uma das mais eficazes da MLS. Na reta final da última temporada, na qual Son anunciou sua chegada a Los Angeles em grande estilo e Bouanga encontrou ritmo no ataque, havia motivos para acreditar que os dois sozinhos poderiam levar a equipe do sul da Califórnia a uma MLS Cup.
No entanto, esta temporada não saiu exatamente como o esperado. Os gols de Son praticamente secaram, e o LAFC tem sido vulnerável demais na defesa. O sábado mostrou o melhor e o pior do time de Marc Dos Santos. Son marcou aos 34 minutos. Aos 36, Aaron Long foi expulso. Depois, Bouanga fez um gol e, de quebra, se tornou o maior artilheiro da temporada regular da história do Black and Gold. Então vieram as fraquezas. O LAFC desmoronou no fim e sofreu dois gols nos últimos 20 minutos para um San Jose em má fase. Foi um empate por 2 a 2 desmoralizante, do tipo que mostrou lampejos do quão boa esta equipe pode ser, mas também ofereceu lembretes cruéis de suas limitações.
Marco Reus dá um pouco de vida ao Galaxy
Tem sido uma temporada de altos e baixos para o LA Galaxy. Este é um time que ainda sente o impacto da perda de Riqui Puig, que agora desfalcou a equipe por quase dois anos por causa de duas cirurgias no joelho. O clube se desfez de Gabriel Pec, peça-chave na campanha do título da MLS Cup em 2024. Marco Reus, quando chegou no outono do ano do título, deveria ser a peça final, um jogador quase de luxo em um time perfeito. Agora, ele é a única superestrela, empréstimo de Chucky Lozano à parte.
E, na noite de sábado, o jogador de 37 anos provou que ainda há magia naquelas pernas. Reus marcou um gol, deu assistência para outro, criou mais chances do que qualquer outro jogador e comandou a partida a partir da meia-atacante. O Galaxy conseguiu furar a defesa de um Minnesota United normalmente sólido e conquistou uma vitória da qual precisava desesperadamente.
Peyton Miller mostra sua classe
A qualidade de Peyton Miller nunca esteve em dúvida. É por isso que ele está na lista de 28 jogadores de Mauricio Pochettino para o camp de outono. O jovem é muito positivo, muito direto. Sim, sua posição exata ainda está um pouco em debate. Ele pode ser um ponta, pode ser um lateral. Mas, neste momento, tem 18 anos e está cheio de energia. Antes do jogo de sábado contra o Orlando, ele chamou o técnico Marko Mitrovic de "o melhor treinador da liga".
Ele certamente está na disputa. Miller também pode ser um dos melhores jogadores. E mostrou isso com dois gols maravilhosos na goleada por 4 a 2 sobre o Orlando. Sua atuação era muito necessária. A grande contratação Jack Harrison deve desfalcar a equipe por causa de uma lesão. O New England precisava de alguém para chamar a responsabilidade. Miller respondeu perfeitamente ao chamado.
St. Louis mantém a sequência
Ao longo de 10 jogos da temporada de 2026, o St. Louis tinha apenas uma vitória. Havia todo tipo de problema, e dúvidas sobre o pessoal para resolvê-los. Yoann Damet é o técnico mais jovem da liga. Corey Wray não é o nome mais experiente na diretoria. Este time parecia desequilibrado, inseguro e sem brilho.
Eles responderam se desfazendo de dois de seus melhores jogadores. E então começaram a vencer. Muito. E, depois de tirar Rafa Navarro do Colorado por uma taxa recorde de transferência entre clubes da liga, o St. Louis agora é um dos melhores times da MLS, se não a história da temporada. Já são 16 vitórias seguidas, e o time precisa ser considerado candidato ao título. A goleada por 3 a 1 sobre o Toronto, que poderia ter sido ainda maior se a bandeira de impedimento tivesse sido um pouco mais generosa, mostrou o quão bom ele ainda pode ser.
Red Bulls surpreendem o NYCFC no Yankee Stadium
O Red Bulls entrou na temporada cercado de expectativa após a chegada de Michael Bradley, um ícone da USMNT, como treinador. E, de início, isso se justificou, já que o time de Bradley, com vários dos principais jogadores adolescentes, conseguiu resultados. No entanto, a equipe entrou em queda de rendimento após a pausa para a Copa do Mundo, levantando preocupações legítimas sobre suas chances de ir aos playoffs.
É impressionante como vencer os rivais pode dar novo ânimo. Julian Hall, que também foi convocado para a USMNT no camp de outono, desferiu o golpe fatal após interceptar um passe errado de James Sands e finalizar na saída do goleiro dos Estados Unidos Matt Freese. É o tipo de vitória que pode dar embalo a um time depois de sair das posições de playoff. O Red Bulls agora venceu duas seguidas e ocupa o oitavo lugar, em posição de play-in.