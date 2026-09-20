Havia um coelho em campo em Dallas. Nos últimos 12 meses, mais ou menos, houve muito drama envolvendo animais na Major League Soccer. No ano passado, tivemos um guaxinim. No início deste ano, foi um esquilo. E, na noite de sábado, havia um coelho veloz dando voltas no Toyota Stadium.

O ponto aqui? Essa foi a coisa menos bizarra que aconteceu a noite toda. Por onde você quer começar? O sábado foi daqueles insanos, em que as regras se dobram e os jogos de futebol perdem completamente qualquer senso de realidade. Dizem que a MLS às vezes está “bêbada”, e o sábado correspondeu à fama, com Inter Miami x San Diego FC ainda por vir no domingo.

Tudo começou, na verdade, em Kansas City, onde o Sporting KC se revitalizou e depois voltou à realidade. Continuou em New England, onde um adolescente deixou o Orlando City atordoado. Dali, o caos se espalhou para San Jose, Houston e St. Louis. Não há lógica nem explicação para esta liga. E o futebol psicodélico de sábado foi a prova perfeita disso. GOAL passa pelos principais acontecimentos da noite de sábado...