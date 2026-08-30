Há uma forma de responder aos seus críticos.

O Inter Miami está completamente desorganizado nesta temporada. Estruturalmente, taticamente e logicamente, não é um time muito bom. Há buracos na defesa. Falta perna no meio-campo. Não há traquejo nem experiência na área técnica.

Mas tem Lionel Messi.

E, por mais que os poderes de Messi possam estar diminuindo, com talvez algumas questões existenciais sobre seu futuro no futebol ainda no ar, o argentino ainda é muito bom nesse jogo. O sábado serviu como um bom lembrete disso. Foram não um, mas dois golaços de falta. Ele balançou as redes quatro vezes na noite. O Nu Stadium, que dificilmente tem sido uma fortaleza para o Inter Miami, já que o time precisou de um mês inteiro para conquistar sua primeira vitória lá, virou o playground de Messi na noite de sábado.

Ele não foi o único a ter uma boa noite. Novos contratados em Seattle, um adolescente caótico na Filadélfia e um veterano calejado no Canadá também deixaram sua marca. GOAL destaca as principais histórias da MLS no fim de semana...