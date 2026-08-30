Resumo da MLS: Lionel Messi faz do Nu Stadium o seu playground com o primeiro jogo de quatro gols na MLS, enquanto Cavan Sullivan e Dejan Joveljic brilham
Há uma forma de responder aos seus críticos.
O Inter Miami está completamente desorganizado nesta temporada. Estruturalmente, taticamente e logicamente, não é um time muito bom. Há buracos na defesa. Falta perna no meio-campo. Não há traquejo nem experiência na área técnica.
Mas tem Lionel Messi.
E, por mais que os poderes de Messi possam estar diminuindo, com talvez algumas questões existenciais sobre seu futuro no futebol ainda no ar, o argentino ainda é muito bom nesse jogo. O sábado serviu como um bom lembrete disso. Foram não um, mas dois golaços de falta. Ele balançou as redes quatro vezes na noite. O Nu Stadium, que dificilmente tem sido uma fortaleza para o Inter Miami, já que o time precisou de um mês inteiro para conquistar sua primeira vitória lá, virou o playground de Messi na noite de sábado.
Ele não foi o único a ter uma boa noite. Novos contratados em Seattle, um adolescente caótico na Filadélfia e um veterano calejado no Canadá também deixaram sua marca. GOAL destaca as principais histórias da MLS no fim de semana...
Inter Miami aplica goleada sobre o Montreal
Foram alguns dias muito bons para o Inter Miami em uma temporada que tem sido bastante carente deles.
Primeiro, foi anunciado que as Garças têm um novo treinador, com a chegada de Cristian “Kily” González. Ele não é exatamente um homem com um currículo brilhante, mas representa uma mudança em relação a Guillermo Hoyos, que fez pouco para sugerir que pode comandar adequadamente este time desconcertante. Mais importante, talvez, é que a equipe está recuperando um pouco da forma física. German Berterame está de volta. Messi parece estar reencontrando seu ritmo. E, em uma reviravolta surpreendente, Luis Suarez melhora este time.
Quanto melhor, você pergunta? Bem, algo como um 7 a 1 sobre um Montreal decrépito. Messi marcou absurdos quatro gols. Suarez fez mais um. E então dois garotos contribuíram para completar uma surra absoluta em um dos piores times da MLS. Talvez sempre houvesse uma atuação dessas guardada, o tipo de resposta que precisava acontecer. O Montreal foi a vítima. Messi, como sempre, foi o arquiteto.
Dejan Joveljic marca dois gols em sua estreia pelo Seattle
Se desfazer de Dejan Joveljic foi um grande movimento do Sporting KC. É um time claramente em reconstrução, mas abrir mão de um centroavante estrela? Foi uma aposta arriscada. E eles descobriram no sábado à tarde o quão arriscada ela poderia ser. Joveljic se adaptou muito bem à sua nova vida em Seattle, marcando duas vezes pelos Sounders depois de uma transferência de US$ 6 milhões para o noroeste do Pacífico.
Os dois gols foram lindos, finalizações de centroavante com muita classe dentro da área. Isso não fez tanta diferença no resultado. O Seattle conseguiu um ponto contra um Chicago Fire que ainda tenta descobrir a melhor forma de usar Robert Lewandowski. Mas, para os Sounders, que viveram uma segunda metade de temporada miserável e, de forma bastante improvável, estão fora da zona de playoffs, isso foi um impulso bem-vindo. Eles vão precisar de mais do que apenas os gols de Joveljic, mas o empate por 2 a 2 não é um mau começo.
Cavan Sullivan segue brilhando
As ações de Sullivan nunca estiveram tão valorizadas.
Basicamente, a ideia aqui é bem simples. Cavan Sullivan é um garoto imensamente talentoso. O Philadelphia tem um técnico disposto a dar a bola para ele e ver o que acontece. O resultado nem sempre é a coisa mais limpa. Sullivan ainda não está no nível de eficiência implacável que a elite da Europa vai exigir dele quando fizer a mudança para o Manchester City no ano que vem.
Mas ele é, ainda assim, imensamente empolgante. Há uma sensação de expectativa sempre que ele está com a bola. Parece que algo especial vai acontecer a qualquer momento. Foi assim contra o New York Red Bulls, quando Sullivan marcou o gol da noite, com um lindo corte para a perna esquerda e um chute no canto inferior. O embalado Union venceu por 3 a 1. O time está invicto na MLS desde a pausa para a Copa do Mundo. Isso é muito bom. E a melhor notícia de todas? Sullivan encontrou a confiança.
Minnesota salva um ponto em jogo caótico
Que jogo em Minnesota.
Por cerca de uma hora, o Orlando City passeou pelo Allianz Field e fez da casa do Minnesota United o seu território. Daryl Dike, uma contratação tão astuta do Orlando, foi uma presença constante no ataque e marcou aos 28 minutos, seu primeiro gol desde o retorno ao clube no início deste mês. Antoine Griezmann acrescentou um segundo gol quase obrigatório na marca de uma hora. O Orlando estava sobrando.
E então, meio que do nada, veio a faísca. Marcus Caldeira, que nesta época no ano passado jogava futebol universitário, marcou o primeiro deles aos 71 minutos, completando de perto após uma defesa lamentável. Anthony Markanich e Kelvin Yeboah marcaram na sequência. O Minnesota fez três em cinco. Parecia uma vitória capaz de mudar a temporada.
Mas houve drama no fim. Tyrese Spicer, discretamente muito bem desde que chegou vindo de Toronto em 2025, registrou sua 11ª participação em gol na temporada para empatar o jogo em 3 a 3 nos acréscimos. Que jogo de futebol.
Bem-vindo de volta, Thomas Muller
A Leagues Cup foi um pouco desastrosa para o Vancouver Whitecaps. Seja por rotação, atuações abaixo do esperado ou simples incerteza na ausência de Sebastian Berhalter, a equipe canadense desmoronou diante de adversários da Liga MX. Uma derrota posterior para um Houston Dynamo em ascensão, há duas semanas, sugeriu que uma oscilação poderia virar uma má fase.
Mas o time voltou em grande estilo. O Dallas foi despachado com um 5 a 0 na semana passada. E, desta vez, um fraco Sporting KC foi atropelado por 3 a 0. Mais importante, porém, Thomas Muller começou a encontrar um pouco de forma. Ele marcou um gol e deu uma assistência, chegando a 11 participações em gols nesta temporada. O Vancouver ainda vai sofrer sem seu principal homem no meio-campo. Mas certamente está esquentando.