As estrelas da Major League Soccer entraram em cena na noite de quarta-feira.

Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi e Casemiro deixaram suas marcas. A estrela mais jovem da liga, Cavan Sullivan, também deu duas assistências. Foi uma noite de grandes nomes, grandes gols e grandes momentos, com o poder das estrelas dando o tom de uma movimentada rodada no meio de semana pela MLS.

O jogo mais estrelado, claro, foi em Chicago, onde Lewandowski e o Fire receberam o Inter Miami, de Messi, diante de 63.094 espectadores. Lewandowski fez a sua parte logo cedo. Messi respondeu em combinação com Casemiro. Ainda assim, no fim, nada separou os dois.

Já entre Union e FC Cincinnati, houve bastante diferença, enquanto o melhor time da liga, o Nashville SC, acabou do lado derrotado em seu próprio resultado humilhante. GOAL analisa algumas das principais histórias da rodada de quarta-feira à noite da MLS...