Resumo da MLS: Inter Miami, de Lionel Messi, e Chicago Fire, de Robert Lewandowski, ficam no 1 a 1, enquanto o Philadelphia Union, de Cavan Sullivan, marca cinco contra o FC Cincinnati
As estrelas da Major League Soccer entraram em cena na noite de quarta-feira.
Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi e Casemiro deixaram suas marcas. A estrela mais jovem da liga, Cavan Sullivan, também deu duas assistências. Foi uma noite de grandes nomes, grandes gols e grandes momentos, com o poder das estrelas dando o tom de uma movimentada rodada no meio de semana pela MLS.
O jogo mais estrelado, claro, foi em Chicago, onde Lewandowski e o Fire receberam o Inter Miami, de Messi, diante de 63.094 espectadores. Lewandowski fez a sua parte logo cedo. Messi respondeu em combinação com Casemiro. Ainda assim, no fim, nada separou os dois.
Já entre Union e FC Cincinnati, houve bastante diferença, enquanto o melhor time da liga, o Nashville SC, acabou do lado derrotado em seu próprio resultado humilhante. GOAL analisa algumas das principais histórias da rodada de quarta-feira à noite da MLS...
Messi e Lewandowski: rodada 1 da MLS termina empatada
Os torcedores costumam aparecer para ver Messi, mas é seguro supor que uma parte bem significativa dos mais de 60 mil que lotaram o Soldier Field também estava lá para ver Lewandowski. Ambos tiveram seus momentos, mas não o suficiente para Chicago ou Miami saírem com os pontos.
O astro polonês marcou primeiro, balançando a rede logo aos 10 minutos para dar bastante embalo aos torcedores da casa contra o atual campeão da MLS Cup. O Fire sustentou isso até o intervalo, mas, apenas dois minutos após a volta, Messi apareceu e deu assistência para Casemiro em cobrança de escanteio para empatar. Não houve nada que separasse as duas equipes dali em diante e, na verdade, o empate provavelmente foi justo.
As duas equipes poderiam ter aproveitado os pontos na briga por posição nos playoffs. Em vez disso, o duelo de quarta-feira terminou como uma espécie de possível prévia dos playoffs, com dois dos melhores jogadores de todos os tempos.
Griezmann coloca Orlando no alto em Atlanta
O Orlando City colocou a bola no fundo da rede cinco vezes contra o Atlanta United. A má notícia é que duas dessas cinco foram contra o próprio patrimônio. A boa notícia foi que as outras três entraram no gol do Atlanta, com o astro Antoine Griezmann fazendo sua parte nas finalizações.
Griezmann marcou dois gols, incluindo o da vitória, e o Orlando City foi até Atlanta para conquistar um triunfo por 3 a 2 diante de mais de 70 mil torcedores. O doblete deixa Griezmann com seis gols nos últimos quatro jogos, e os dois de quarta-feira valeram muito diante do caos que aconteceu em outros lugares.
O astro francês segue valendo o preço do ingresso, talvez com exceção dos torcedores do Atlanta United, que passaram por uma noite difícil contra um Orlando em ascensão.
Damiani marca hat-trick com ajuda dos irmãos Sullivan
Cartões vermelhos mudam jogos, mas, com base na forma recente, o Philadelphia Union não precisou de vantagem numérica para marcar gols contra o FC Cincinnati. Quando ela veio, porém, os gols saíram com facilidade, com os dois irmãos Sullivan tendo participação para garantir que isso acontecesse.
No fim, terminou 5 a 0, com Bruno Damiani marcando três deles. Milan Iloski também fez um. Todos os olhares, claro, estavam voltados para os Sullivan, porém, com o irmão mais velho Quinn marcando um e o mais novo Cavan dando duas assistências na vitória arrasadora.
Cavan Sullivan, claro, é a história da MLS no momento, e por um bom motivo. Ele criou cinco chances nesta partida, fazendo por merecer suas duas assistências, para dar sequência a uma recente sequência de forma que inclui três gols em seus três jogos anteriores. Isso faz você se perguntar, claro, onde o Union estaria se fosse isso que estivesse fazendo durante toda a temporada, mas o que importa é que isso está acontecendo agora, e continuará acontecendo enquanto esse ataque seguir fazendo acontecer.
Grande zebra em Toronto
O Nashville SC não perde com frequência. O Toronto FC não vencia muito até o mês passado. Isto é MLS, porém, o que significa que zebras estão sempre em jogo. E esta foi grande.
Graças a um gol nos acréscimos de Emilio Aristizabal, o Toronto FC surpreendeu o Nashville por 2 a 1, no Canadá. A derrota foi apenas a terceira do Nashville na temporada e a segunda desde abril. Ela também aconteceu em um dia no qual a equipe poderia ter garantido vaga na pós-temporada. Isso, claro, não aconteceu.
Para o Toronto, a vitória o mantém na briga. O clube vive boa fase recentemente, entrando de vez na disputa por uma vaga nos playoffs. Qualquer coisa pode acontecer entre agora e a pós-temporada. Este resultado é um lembrete muito bom disso.