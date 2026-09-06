Por um tempo, as comparações entre Cavan Sullivan e Freddy Adu carregavam todas as implicações erradas. Agora, Sullivan está sendo mencionado ao lado do ex-fenômeno dos EUA pelos motivos certos.

O gol de Sullivan aos 75 minutos contra o CF Montréal lhe deu 11 participações em gols na MLS nesta temporada, quebrando o recorde de Adu de mais participações em gols por um jogador de 16 anos ou menos em uma única temporada. Sua sequência de participações em gols em cinco partidas consecutivas também estabeleceu um recorde da liga, com Sullivan se tornando o jogador mais jovem de todos os tempos a alcançar o feito. E

m cerca de quatro meses, ele passou de uma promessa que enfrentava questionamentos sobre valer todo o hype em um Union em má fase para um jogador de destaque de um clube que voltou com força à briga pelos playoffs.









Sullivan agora soma sete gols e 11 assistências em todas as competições em 27 partidas. O jovem comemorou o mais recente deles prestando uma homenagem bem-humorada a uma estrela muito mais veterana do esporte da Filadélfia, LeBron James, que se juntou ao vizinho 76ers há alguns meses. Mas voltando a esses números: esse nível de produção faria um jogador na faixa dos 20 e poucos anos entrar na consideração para a seleção dos EUA de Mauricio Pochettino, e o momento pode jogar a favor de Sullivan. A primeira convocação após uma Copa do Mundo normalmente é um período de experimentação, quando treinadores chamam jogadores mais jovens que podem se tornar parte do próximo ciclo da equipe. Sullivan certamente está reforçando sua candidatura.

O mérito aqui deve ser dividido entre duas partes: os tomadores de decisão do Union e Ryan Richter. Bradley Carnell conduziu um Philadelphia de baixo orçamento ao Supporters' Shield do ano passado, então romper com o técnico sul-africano não foi nem fácil nem popular. Mas a propriedade e a diretoria claramente acreditavam que os produtos da base do clube mereciam um papel maior no time principal do que Carnell estava disposto a lhes dar, e precisavam de alguém disposto a colocar essa visão em prática.

Entra em cena Richter. Pouco se sabia sobre o técnico interino fora da Filadélfia antes de sua nomeação, mas o Union está profundamente em seu DNA. Ele serviu ao clube em vários níveis, de jogador a técnico de desenvolvimento e agora treinador interino. Se a Philadelphia conseguir manter esse embalo, espere que esse rótulo de interino seja substituído por algo mais permanente.