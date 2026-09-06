Resumo da MLS: Cavan Sullivan se credencia para a USMNT, enquanto Antoine Griezmann, Josh Sargent e Breel Embolo brilham
Houve um tempo em que sugerir que Cavan Sullivan deveria começar como titular em uma partida da Major League Soccer causaria surpresa.
O adolescente, que assinou seu primeiro contrato profissional aos 14 anos, há pouco mais de dois anos, muitas vezes mostrou a idade que tem durante suas duas primeiras temporadas na MLS. Agora, porém, ele é o melhor jogador sub-21 da principal liga da América do Norte? Pela forma recente, talvez esteja construindo um caso para isso. Sullivan marcou três gols em suas últimas três partidas e teve participação em gol em cinco jogos seguidos. O futuro talvez já esteja aqui.
Sullivan não foi a única história empolgante da 24ª rodada da MLS. No extremo oposto do espectro de idade, Antoine Griezmann continua mostrando que ainda tem muita lenha para queimar no Orlando City, enquanto Robert Lewandowski e o Chicago Fire sobreviveram a um thriller maluco de oito gols contra o Toronto FC, de todos os times. Depois, claro, seríamos negligentes se não mencionássemos um certo vencedor de oito Bolas de Ouro no sul da Flórida.
Tudo isso e mais na edição mais recente de Resumo da MLS, uma recapitulação semanal das principais histórias dos jogos de sábado.
Você está de olho em Cavan, Poch?
Por um tempo, as comparações entre Cavan Sullivan e Freddy Adu carregavam todas as implicações erradas. Agora, Sullivan está sendo mencionado ao lado do ex-fenômeno dos EUA pelos motivos certos.
O gol de Sullivan aos 75 minutos contra o CF Montréal lhe deu 11 participações em gols na MLS nesta temporada, quebrando o recorde de Adu de mais participações em gols por um jogador de 16 anos ou menos em uma única temporada. Sua sequência de participações em gols em cinco partidas consecutivas também estabeleceu um recorde da liga, com Sullivan se tornando o jogador mais jovem de todos os tempos a alcançar o feito. E
m cerca de quatro meses, ele passou de uma promessa que enfrentava questionamentos sobre valer todo o hype em um Union em má fase para um jogador de destaque de um clube que voltou com força à briga pelos playoffs.
Sullivan agora soma sete gols e 11 assistências em todas as competições em 27 partidas. O jovem comemorou o mais recente deles prestando uma homenagem bem-humorada a uma estrela muito mais veterana do esporte da Filadélfia, LeBron James, que se juntou ao vizinho 76ers há alguns meses. Mas voltando a esses números: esse nível de produção faria um jogador na faixa dos 20 e poucos anos entrar na consideração para a seleção dos EUA de Mauricio Pochettino, e o momento pode jogar a favor de Sullivan. A primeira convocação após uma Copa do Mundo normalmente é um período de experimentação, quando treinadores chamam jogadores mais jovens que podem se tornar parte do próximo ciclo da equipe. Sullivan certamente está reforçando sua candidatura.
O mérito aqui deve ser dividido entre duas partes: os tomadores de decisão do Union e Ryan Richter. Bradley Carnell conduziu um Philadelphia de baixo orçamento ao Supporters' Shield do ano passado, então romper com o técnico sul-africano não foi nem fácil nem popular. Mas a propriedade e a diretoria claramente acreditavam que os produtos da base do clube mereciam um papel maior no time principal do que Carnell estava disposto a lhes dar, e precisavam de alguém disposto a colocar essa visão em prática.
Entra em cena Richter. Pouco se sabia sobre o técnico interino fora da Filadélfia antes de sua nomeação, mas o Union está profundamente em seu DNA. Ele serviu ao clube em vários níveis, de jogador a técnico de desenvolvimento e agora treinador interino. Se a Philadelphia conseguir manter esse embalo, espere que esse rótulo de interino seja substituído por algo mais permanente.
Griezmann decide na hora H
Não olhe agora, mas o Orlando City silenciosamente se tornou uma das melhores equipes da MLS nas últimas semanas, e o veterano jogador designado Antoine Griezmann é um grande motivo para isso.
O ícone francês, de 35 anos, tem cinco gols e três assistências em oito partidas e protagonizou mais um momento decisivo em casa contra o San Diego FC no sábado. Depois que o internacional dos Estados Unidos Daryl Dike fez uma arrancada fulminante para alcançar uma bola longa e ajudou a dar sequência à jogada, Justin Ellis encontrou Griezmann com um passe no tempo certo. O francês fez o resto, finalizando com calma para marcar o único gol da partida.
O sucesso de Griezmann em Orlando tem sido nada menos que notável, especialmente considerando o quão inesperadamente o Lions conseguiu a sua contratação no início da temporada. Não vamos esquecer: Griezmann apareceu em um documentário sobre visitar a irmã em Nova York, foi ligado ao Los Angeles FC por quase três anos e frequentemente assistia a jogos do Miami Heat. Ele parecia muito mais propenso a acabar perto de South Beach do que na Flórida Central, mas a cidade que abriga a Disney World certamente não está reclamando.
O Orlando agora ocupa uma posição de play-in, uma reviravolta dramática para um time que não conseguia fazer quase nada direito no início da temporada e que, no fim das contas, demitiu seu técnico até então bem-sucedido, Oscar Pareja.
E vale pensar também no San Diego FC. O diretor esportivo Tyler Heaps está começando a se arrepender da decisão de apoiar o técnico Mikey Varas em vez da estrela mexicana Hirving "Chucky" Lozano? Lozano recebeu uma enorme apresentação em estilo de show quando chegou a San Diego e rapidamente se tornou um ícone para uma torcida localizada em uma cidade com uma população mexicana significativa. Agora, o rival regional LA Galaxy está em ascensão com Lozano, enquanto o San Diego tem enfrentado dificuldades para recuperar a magia de sua temporada inaugural e ocupa o oitavo lugar, apenas um ponto à frente das equipes que estão logo abaixo.
Sargent marca o primeiro hat-trick da carreira em jogo eletrizante de oito gols
As lesões impediram Josh Sargent de corresponder às enormes expectativas que acompanharam sua chegada ao Toronto FC. Sua taxa de US$ 22 milhões atualmente faz dele a terceira contratação mais cara da história da MLS, e esse valor pode subir para um recorde da liga de US$ 27 milhões se certos incentivos forem acionados.
Uma série de problemas físicos limitou Sargent a apenas 16 aparições nesta temporada, impedindo que ele alcançasse os níveis de artilharia que ocasionalmente atingiu no Norwich. No sábado, porém, ele lembrou a todos do que é capaz.
O atacante marcou seu primeiro hat-trick na MLS em um duelo caseiro movimentado contra o Chicago Fire, uma partida em que as duas equipes se lançaram ao ataque e nenhuma merecia perder. Atuando do lado oposto de Robert Lewandowski, sem dúvida um dos cinco maiores atacantes deste século, Sargent mostrou sua qualidade desde o início. Ele dominou a bola com categoria dentro da área antes de finalizar com precisão para marcar seu primeiro gol.
Em um confronto quente que viu Sargent e o também autor de gol Maren Haile-Selassie se envolverem em uma troca física, Toronto e Chicago seguiram trocando gols. Lewandowski também deixou o dele aos 63 minutos, antes de Derrick Etienne Jr. marcar um importante gol de empate nos acréscimos para garantir que o Toronto saísse com um ponto.
As esperanças de playoff do Toronto seguem pequenas. A equipe está a apenas um ponto do Philadelphia, nono colocado, mas faz parte de uma disputa embolada que também inclui o New York Red Bulls e o Atlanta United. Ainda pode haver muito em jogo para o Toronto FC, especialmente para Robin Fraser. Circunstâncias favoráveis raramente acompanharam o treinador em suas passagens por Chivas USA, Colorado Rapids e agora Toronto. O Toronto tem um dos elencos mais caros da MLS e, embora lesões importantes tenham atrapalhado toda a sua temporada, Fraser está sob pressão para entregar resultados com apenas um ano restante em seu contrato.
O Toronto tem 11 partidas restantes, e a primeira metade dessa sequência é desafiadora. Ela inclui dois confrontos com o Nashville SC, além de jogos contra Orlando City e St. Louis City SC. A segunda metade, porém, traz várias equipes com as quais o Toronto disputa diretamente uma vaga nos playoffs. Os resultados nesse período podem se mostrar decisivos para o treinador de 59 anos.
Rivalidades sul-americanas roubam o brilho de Embolo
Breel Embolo foi, sem dúvida, a maior contratação da MLS no período após a Copa do Mundo de 2026, e não demorou para fazer sua presença ser sentida no Atlanta United.
A estrela suíça converteu com frieza um pênalti em sua estreia para garantir o empate por 2 a 2 do Atlanta United contra o Inter Miami no Nu Stadium.
Embolo é conhecido por sua pressão agressiva e sua capacidade no jogo aéreo, e chegou exatamente como anunciado. Venceu dois de seus três duelos aéreos, criou duas chances e marcou presença defensivamente. Ainda assim, por mais impressionante que tenha sido sua estreia pelo Atlanta, ela quase foi ofuscada pelo clima sul-americano que percorreu a partida.
O jogo aconteceu no sul da Flórida, mas em alguns momentos poderia muito bem ter sido disputado na La Bombonera, em Buenos Aires. As rivalidades entre jogadores da Argentina, do Brasil e do Paraguai ficaram em plena evidência, com entradas mais duras e troca de palavras durante toda a partida. Lionel Messi deu uma assistência para Casemiro, que marcou seu segundo gol na MLS, enquanto Miguel Almirón vai lamentar a oportunidade desperdiçada. O ex-astro do Newcastle marcou mais cedo na partida, mas desperdiçou um pênalti aos 73 minutos que poderia ter mudado o resultado a favor do Atlanta.
Assim como o Toronto, o Atlanta montou um elenco caro e com expectativas claras de pós-temporada, embora não tenha enfrentado o mesmo nível de problemas de lesão que o Toronto. Embolo pode ser o catalisador de uma virada, especialmente se o Atlanta United continuar jogando como jogou contra o Miami.