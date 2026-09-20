Criado pela avó desde muito cedo após a morte da mãe, Higuita começou a jogar futebol nas ruas de Medellín. Ele começou como atacante, mas sua trajetória mudou durante um torneio local, quando o goleiro do time de sua escola sofreu uma lesão. Higuita foi escolhido para ficar debaixo das traves, e sua equipe venceu a competição. A partir dali, ele passou a ser goleiro, mas o instinto de atacante nunca o deixou.

Ele não era presença constante no time principal em sua breve passagem pelo Millonarios, seu primeiro clube profissional, mas as poucas partidas que fez convenceram o Atlético Nacional a contratá-lo em 1986.

Contratado como goleiro reserva, sua estreia aconteceu de forma surpreendente até para ele. Higuita estava sentado no banco quando o segundo tempo de uma partida começou, mas foi atraído pelo cheiro de carne de porco frita. Enquanto comia, o goleiro do Atlético havia sido expulso e uma busca pelo reserva estava em andamento.

“Ouvi o locutor do estádio dizer: 'Solicita-se a presença do senhor Jose Rene Higuita no banco do Atlético Nacional'”, recordou mais tarde. “Saí correndo, e [Anibal] Ruiz, o técnico, disse: 'Ei, Higuita, seu filho da puta! O que há de errado com você? Vai para o campo!'

"O pior é que fui um jogador de destaque naqueles pouco mais de 30 minutos que disputei, e depois Carrabs foi para o Junior de Barranquilla e eu virei titular."

Com 1,75 m, ele estava longe de ser um goleiro fisicamente imponente, mas Higuita era tão ousado e espalhafatoso quanto sugeria a escura juba cacheada que caía sobre seus ombros. Ele atacava tudo o que se aproximava de sua área: disparava para enfrentar atacantes cara a cara; se jogava no meio de um amontoado de atacantes e defensores para agarrar cruzamentos; e saltava de um lado a outro da linha para espalmar chutes.

Higuita saía correndo da área, roubava a bola, driblava um ou dois adversários, tocava para um companheiro e continuava correndo. Logo, estava na área adversária ao lado dos atacantes do Atlético e sendo perseguido pelos defensores.

Sua capacidade de defender pênaltis já era impressionante, mas ninguém jamais tinha visto um goleiro marcar cobranças com regularidade antes. Ele também fazia gols de falta.

Em pouco tempo, os estádios se enchiam de gente querendo ver o homem apelidado de 'El Loco'. "As pessoas achavam que ele era arrogante por causa da forma como jogava. Não, ele era assim", disse Valderrama.

O auge do Atlético Nacional veio em 1989, quando o clube quebrou a maldição da Colômbia em finais da Copa Libertadores. Dois anos depois da terceira derrota consecutiva do América de Cali na decisão continental, parecia que o azar continuaria, já que o Atlético perdeu o jogo de ida por 2 a 0 para o Olimpia no Paraguai. A equipe marcou duas vezes no segundo tempo da volta, em Bogotá, e levou a decisão para os pênaltis.

O que veio depois consolidou o status de Higuita como lenda.

Ele defendeu o primeiro pênalti do Olimpia, e estava 3 a 3 quando o goleiro foi para a cobrança do quinto pênalti do Atlético.

Ele converteu, mas o Olimpia marcou e a disputa foi para as cobranças alternadas.

De novo, Higuita defendeu a primeira, mas seu companheiro Felipe Perez desperdiçou a cobrança.

Higuita defendeu a seguinte, mas Gildardo Gomez também não conseguiu converter.

Higuita defendeu a outra logo depois, mas o zagueiro Luis Carlos Perea mandou por cima do travessão.

Por fim, Leonel Alvarez marcou para vencer a disputa por 5 a 4, e o Atlético se tornou o primeiro clube colombiano a conquistar a competição.

Mais tarde naquele ano, Higuita e companhia enfrentaram o campeão europeu Milan na Copa Intercontinental. Os sul-americanos igualaram o nível de nomes como Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini e Franco Baresi até o minuto 118, quando Alberico Evani abriu o placar.

Foi um grande salto para o futebol do país, e outro viria um ano depois. Higuita foi um dos nove jogadores do Atlético convocados para a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, com Francisco Maturana comandando clube e seleção ao mesmo tempo.

Foi a segunda participação da Colômbia no torneio e a primeira vez que havia se classificado em 28 anos. Em alta após começar com uma vitória por 2 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos, a equipe despencou com uma derrota por 1 a 0 para a Iugoslávia, que a deixou precisando de um ponto contra a Alemanha Ocidental. Higuita não se escondeu no grande palco, foi o seu habitual eu temerário mesmo diante de gigantes europeus, e os sul-americanos arrancaram um empate no fim.

Na fase seguinte, contra Camarões, o perigo do estilo irreprimivelmente impulsivo de Higuita ficou exposto. Foi um confronto emocionante pelas oitavas de final, mas os dois goleiros eram imbatíveis até a segunda etapa da prorrogação, quando Roger Milla chutou para passar por Higuita e saiu dançando em direção à bandeirinha de escanteio. Dois minutos depois, Higuita estava com a bola nos pés na metade do campo da Colômbia e tocou para o companheiro de Atlético Carlos Perea, que errou ao tentar devolver. Com Milla pressionando, Higuita tentou se recuperar, mas foi travado e tropeçou, acabando por se atirar aos pés de Milla em uma tentativa em vão de impedir que ele empurrasse a bola para a rede.

Foi um fim constrangedor para a campanha, mas Maturana e seus comandados receberam uma recepção incrível quando desembarcaram de volta em casa.