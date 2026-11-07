Rebeldes: Zico, a lenda do Brasil e do Flamengo que desafiou o poder estabelecido no futebol

“Você é forte”, disse certa vez o lendário Pelé a Zico. “Você tem coragem.”
Até hoje, essa talvez seja a melhor descrição de Zico, um homem de um nome, mas de muitos outros. As palavras de Pelé, porém, não vieram no auge de Zico. Nem sequer foram ditas durante sua carreira como jogador. Foram ditas em 2015, quando Zico buscava apoio para se candidatar à presidência da Fifa. Ele tinha 62 anos e, ainda assim, Pelé não falou no passado. Suas palavras descreviam Zico naquele momento. Eram verdadeiras.
Isso mostra o impacto de Zico não apenas como jogador, mas também como pessoa. Suas conquistas em campo são incontáveis, assim como suas cobranças de falta. Mas a influência de Zico foi muito além do Maracanã. Ela foi sentida nos bairros, nas salas de diretoria e até na sede da própria Fifa. Embora tenha provocado medo nos adversários, o grande meio-campista brasileiro também se dispôs a desafiar o estado das coisas no futebol brasileiro e mundial.
E fez isso à sua maneira: não com ameaças, mas com um sorriso. Em campo, muitas vezes fazia tudo parecer fácil, mas também era fácil perceber o quanto Zico se dedicava por inteiro àquilo em que acreditava. Ele não era, nem é, um “rebelde” tradicional; Zico reagiu movido pelo amor ao futebol e, em muitos momentos, por um profundo desprezo pelos rumos que o esporte tomava.
É por isso que, mesmo agora, tantos anos depois de ter jogado profissionalmente pela última vez, sua influência ainda é sentida no mundo todo. É por isso que, no Brasil, ele é celebrado como um ícone ao lado dos grandes nomes do país, apesar de nunca ter conquistado uma Copa do Mundo. E é por isso que o futebol é um pouco diferente do que já foi, tudo porque um “Galinho” do Rio ousou deixar sua marca.