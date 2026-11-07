Rebeldes: Zico, a lenda do Brasil e do Flamengo que desafiou o poder estabelecido no futebol

Não faltam vínculos especiais entre jogadores e clubes. Mas a ligação de Zico com o Flamengo? Essa é diferente. Não há nada igual no futebol mundial.

“Minha despedida será tingida de gratidão”, disse certa vez o ex-presidente do Fluminense Francisco Horta, “por poder dizer com convicção, como tantos outros: eu vi Zico jogar.”

Quem torceu pelo Flamengo nos anos 70 e 80 viu Zico jogar muitas vezes. Incluindo amistosos, ele disputou mais de 700 partidas pelo clube que torcia desde criança e marcou mais de 500 gols. Com Zico à frente, o Flamengo viveu o melhor período de sua história, coroado em 1981 com a vitória sobre o gigante Liverpool na Copa Intercontinental. Naquele momento, Zico e o Flamengo estavam no topo do mundo.

Mas não foram os gols e os troféus que fizeram Zico conquistar o carinho da torcida. Foram a maneira como ele os conquistou e o que representava para todos os torcedores.

“O Flamengo não é só habilidade, saber jogar”, disse ele à FIFA anos depois do fim de sua carreira. “Há dias em que a bola não ajuda, e é aí que você precisa usar sua garra, sua força de vontade. Dar até a última gota de suor.”

E isso não valia apenas dentro de campo. Ao longo de toda a carreira como jogador, Zico defendeu abertamente a criação de um sindicato para os futebolistas profissionais no Brasil. Ele foi um dos fundadores da Associação Profissional dos Atletas de Futebol, que se tornou o sindicato dos jogadores do Rio de Janeiro em 1979. Mais tarde, sucedeu Ze Mario na presidência da entidade. Seus objetivos? Melhorar as condições dos jogadores, não apenas daqueles que, como ele, estavam no topo. Sua atuação se concentrava nos milhares de jogadores da base da pirâmide, que ganhavam pouco, mas precisavam de muito.

“No Brasil, há 5.000 jogadores que ganham pouco”, disse à El Grafico em 1981. “Cinquenta ganham bem e cinco ganham muito bem. Isso não é justo.”

Ainda hoje, muito depois do fim de sua carreira, Zico segue preocupado com o tratamento dado aos jogadores da base da pirâmide. Apesar de todo o dinheiro injetado no futebol, ainda há problemas na forma como esses recursos chegam até eles, sobretudo aos brasileiros mais pobres, que jogam por muito mais do que seus próprios sonhos profissionais.

“Agora é diferente”, disse Zico. “Hoje existe uma preocupação com o menino se tornar profissional e começar a ganhar dinheiro para ajudar a família. Às vezes, até aquela cesta básica que deveria ser para o menino acaba sendo para a família toda. Os valores mudaram, não é?”

Não é comum ver jogadores do topo lutando por quem está abaixo deles. Muitas vezes, têm uma posição a preservar. Zico nunca se preocupou com isso, nem mesmo nos momentos mais movimentados de sua carreira lendária.

“Sempre tive independência para dizer o que penso e o que sinto”, disse à Reuters em 2015. “Nunca me preocupei com a minha imagem e ninguém nunca me disse o que falar.”

Muito se falou, porém, sobre a carreira de Zico pela seleção brasileira, que teve muitos momentos de glória, mas não a conquista máxima.