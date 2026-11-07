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Rebeldes: Zico, a lenda do Brasil e do Flamengo que desafiou o poder estabelecido no futebol

O brasileiro é adorado por seus gols e cobranças de falta, mas sua luta pelos direitos dos jogadores e sua tentativa de reformar a FIFA revelam um rebelde também fora de campo.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • “Você é forte”, disse certa vez o lendário Pelé a Zico. “Você tem coragem.”

    Até hoje, essa talvez seja a melhor descrição de Zico, um homem de um nome, mas de muitos outros. As palavras de Pelé, porém, não vieram no auge de Zico. Nem sequer foram ditas durante sua carreira como jogador. Foram ditas em 2015, quando Zico buscava apoio para se candidatar à presidência da Fifa. Ele tinha 62 anos e, ainda assim, Pelé não falou no passado. Suas palavras descreviam Zico naquele momento. Eram verdadeiras.

    Isso mostra o impacto de Zico não apenas como jogador, mas também como pessoa. Suas conquistas em campo são incontáveis, assim como suas cobranças de falta. Mas a influência de Zico foi muito além do Maracanã. Ela foi sentida nos bairros, nas salas de diretoria e até na sede da própria Fifa. Embora tenha provocado medo nos adversários, o grande meio-campista brasileiro também se dispôs a desafiar o estado das coisas no futebol brasileiro e mundial.

    E fez isso à sua maneira: não com ameaças, mas com um sorriso. Em campo, muitas vezes fazia tudo parecer fácil, mas também era fácil perceber o quanto Zico se dedicava por inteiro àquilo em que acreditava. Ele não era, nem é, um “rebelde” tradicional; Zico reagiu movido pelo amor ao futebol e, em muitos momentos, por um profundo desprezo pelos rumos que o esporte tomava.

    É por isso que, mesmo agora, tantos anos depois de ter jogado profissionalmente pela última vez, sua influência ainda é sentida no mundo todo. É por isso que, no Brasil, ele é celebrado como um ícone ao lado dos grandes nomes do país, apesar de nunca ter conquistado uma Copa do Mundo. E é por isso que o futebol é um pouco diferente do que já foi, tudo porque um “Galinho” do Rio ousou deixar sua marca.

  • Os primeiros passos do Galinho

    Zico - Flamengo
    Getty Images

    Zico superou as dúvidas sobre seu porte físico franzino e se tornou um dos maiores jogadores da história do Flamengo.

    “Ninguém chega aonde estou por acaso”, disse Zico ao UOL, “por amizade, carinho ou pela benevolência de alguém.”

    Sua ascensão certamente não foi fácil. Ele conquistou seu espaço no futebol, muitas vezes da maneira mais difícil.

    Nascido em 1953, Zico veio de uma família da classe trabalhadora do Rio de Janeiro. O caçula de seis filhos, ele foi um dos quatro irmãos que se tornaram jogadores profissionais de futebol. Zico, é claro, foi o melhor de todos, mas nem sempre foi assim na juventude. Para fortalecer seu físico franzino, seguiu um programa de treinamento intensivo elaborado pelo professor de educação física José Roberto Francalacci. O programa também exigia uma dieta específica e, mais importante, uma quantidade incrível de esforço.

    Isso incluía os estudos. Seu pai, Jose Antunes Coimbra, que emigrou de Portugal para o Brasil aos 10 anos, dava muita importância à educação de todos os filhos. Essa ênfase acabou ajudando a definir o caminho de Zico.

    “Meu pai não deixava ninguém jogar futebol se não estudasse”, disse Zico. “Todos foram para a faculdade. E eu tive que seguir o mesmo caminho, apesar de todas as dificuldades.”

    O caminho de Zico, porém, foi diferente. Ele estava destinado a se tornar um ídolo do Flamengo e, até hoje, é tratado como uma divindade no clube.

  • O herói do Flamengo

    Zico Flamengo Copa Libertadores 1981
    Divulgação/Twitter

    Zico ajudou o Flamengo a conquistar a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental em 1981, consolidando seu lugar na história do clube.

    Não faltam vínculos especiais entre jogadores e clubes. Mas a ligação de Zico com o Flamengo? Essa é diferente. Não há nada igual no futebol mundial.

    “Minha despedida será tingida de gratidão”, disse certa vez o ex-presidente do Fluminense Francisco Horta, “por poder dizer com convicção, como tantos outros: eu vi Zico jogar.”

    Quem torceu pelo Flamengo nos anos 70 e 80 viu Zico jogar muitas vezes. Incluindo amistosos, ele disputou mais de 700 partidas pelo clube que torcia desde criança e marcou mais de 500 gols. Com Zico à frente, o Flamengo viveu o melhor período de sua história, coroado em 1981 com a vitória sobre o gigante Liverpool na Copa Intercontinental. Naquele momento, Zico e o Flamengo estavam no topo do mundo.

    Mas não foram os gols e os troféus que fizeram Zico conquistar o carinho da torcida. Foram a maneira como ele os conquistou e o que representava para todos os torcedores.

    “O Flamengo não é só habilidade, saber jogar”, disse ele à FIFA anos depois do fim de sua carreira. “Há dias em que a bola não ajuda, e é aí que você precisa usar sua garra, sua força de vontade. Dar até a última gota de suor.”

    E isso não valia apenas dentro de campo. Ao longo de toda a carreira como jogador, Zico defendeu abertamente a criação de um sindicato para os futebolistas profissionais no Brasil. Ele foi um dos fundadores da Associação Profissional dos Atletas de Futebol, que se tornou o sindicato dos jogadores do Rio de Janeiro em 1979. Mais tarde, sucedeu Ze Mario na presidência da entidade. Seus objetivos? Melhorar as condições dos jogadores, não apenas daqueles que, como ele, estavam no topo. Sua atuação se concentrava nos milhares de jogadores da base da pirâmide, que ganhavam pouco, mas precisavam de muito.

    “No Brasil, há 5.000 jogadores que ganham pouco”, disse à El Grafico em 1981. “Cinquenta ganham bem e cinco ganham muito bem. Isso não é justo.”

    Ainda hoje, muito depois do fim de sua carreira, Zico segue preocupado com o tratamento dado aos jogadores da base da pirâmide. Apesar de todo o dinheiro injetado no futebol, ainda há problemas na forma como esses recursos chegam até eles, sobretudo aos brasileiros mais pobres, que jogam por muito mais do que seus próprios sonhos profissionais.

    “Agora é diferente”, disse Zico. “Hoje existe uma preocupação com o menino se tornar profissional e começar a ganhar dinheiro para ajudar a família. Às vezes, até aquela cesta básica que deveria ser para o menino acaba sendo para a família toda. Os valores mudaram, não é?”

    Não é comum ver jogadores do topo lutando por quem está abaixo deles. Muitas vezes, têm uma posição a preservar. Zico nunca se preocupou com isso, nem mesmo nos momentos mais movimentados de sua carreira lendária.

    “Sempre tive independência para dizer o que penso e o que sinto”, disse à Reuters em 2015. “Nunca me preocupei com a minha imagem e ninguém nunca me disse o que falar.”

    Muito se falou, porém, sobre a carreira de Zico pela seleção brasileira, que teve muitos momentos de glória, mas não a conquista máxima.

  • Um ícone brasileiro (com um asterisco)

    Zico Brazil 1982
    Getty

    Zico foi peça central da brilhante seleção brasileira de 1982, mas o título da Copa do Mundo permaneceria fora de seu alcance.

    “Tive o privilégio de jogar no mesmo time que Zico”, disse certa vez Leandro, ex-companheiro dele na seleção brasileira e no Flamengo. “Tudo o que se diz sobre Zico, todas as homenagens que ele recebe, é pouco perto do que merece.”

    A verdade é que Zico recebeu muitos elogios por sua trajetória na seleção brasileira. Mas também recebeu muitas críticas.

    No Brasil, a grandeza não é medida apenas em gols ou assistências; é medida em Copas do Mundo. E, sim, muitas vezes no plural. Pele ganhou três. Ronaldo conquistou duas. Garrincha, Romario, Ronaldinho: todos ergueram a taça. Zico, nunca. Talvez seja o maior brasileiro a não conquistar esse título e, tantos anos depois, isso ainda costuma ser usado contra ele.

    Zico disputou três Copas do Mundo. Em 1978, o Brasil terminou em terceiro lugar. Na segunda fase de grupos da competição, ficou atrás da Argentina no saldo de gols e teve de disputar o terceiro lugar, apesar de não ter perdido nenhum jogo. A seleção de 1982 é frequentemente apontada como uma das melhores a não vencer uma Copa do Mundo. Com o tradicional futebol brasileiro ofensivo, encantou, mas foi eliminada pela Itália, que acabaria campeã.

    “A Itália jogou bem quando mais importava, mas isso não deveria ter invalidado nossa forma de jogar”, disse Zico anos depois. “O fato de as pessoas ainda se lembrarem da nossa seleção e da Holanda de 1974, por exemplo, mostra que não há vergonha em cair mantendo a fidelidade a uma filosofia na qual o resultado não era uma obsessão.”

    Em 1986, lesões limitaram a participação de Zico. Um pênalti desperdiçado no tempo normal contra a França custou caro, embora ele tenha convertido sua cobrança na disputa por pênaltis que acabou encerrando a campanha do Brasil. Com três Copas disputadas e nenhuma final, Zico enfrentou críticas, sobretudo nas comparações com o homem que havia tornado famosa a camisa 10 do Brasil: Pele.

    Ainda assim, Zico reivindicou com firmeza seu lugar na história do futebol brasileiro, e uma legião de torcedores o apoia. Apesar de nunca ter vencido uma Copa do Mundo, ele segue como o quinto maior artilheiro do país em partidas oficiais pela seleção. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela Guerin Sportivo em 1981 e pela World Soccer em 1983. Até Pele o descreveu como um jogador digno de ser idolatrado.

    “Meus números estão aí para provar”, disse Zico. “Eu me considero, e fui considerado pela imprensa esportiva internacional, uma das grandes figuras do futebol brasileiro.”

    Seu trabalho, porém, não se limitou ao Brasil. Especialmente após se aposentar, Zico voltou sua atenção também para o restante do mundo.

  • Mudando o jogo

    Kashima Antlers v Nagoya Grampus - J.LEAGUE Meiji Yasuda J1
    J.LEAGUE

    A influência de Zico no Japão se estendeu dos tempos de jogador no Kashima Antlers ao período como técnico da seleção nacional.

    A carreira de Zico na seleção terminou em 1986. Seu trabalho, porém, estava longe de acabar.

    Em 1990, ele foi nomeado secretário de Esportes do Brasil. No cargo, buscou transformar o futebol brasileiro e reformar a administração e o financiamento dos clubes. Como costuma acontecer com os rebeldes, Zico enfrentou forte oposição das estruturas de poder, inclusive da federação brasileira. Com isso, foi difícil fazer suas reformas avançarem pelas diversas esferas de governo, e ele renunciou em 1991.

    Ainda assim, seus esforços ajudaram a abrir caminho para a Lei Zico, que tinha como objetivo modernizar o esporte profissional no Brasil. A lei incorporou muitas de suas propostas, mas não acabou com o sistema do “passe”, que mantinha os jogadores vinculados aos clubes mesmo após o fim de seus contratos. De forma um tanto irônica, porém, ela abriu caminho para a aprovação da Lei Pelé, que deu continuidade ao trabalho iniciado por Zico e aboliu o sistema do passe.

    Apesar de todos os seus êxitos no Brasil, Zico é quase igualmente querido no Japão. Depois de encerrar a carreira no Kashima Antlers, ele continuou sendo uma figura influente no país, frequentemente chamado de “Deus do Futebol”. Sua chegada ajudou a J.League, assim como os três gols que marcou na primeira partida do Kashima pela liga, em 1993. Mesmo após se aposentar, ele continuou tendo grande importância no clube, onde exerceu, entre outras funções, as de diretor técnico e treinador.

    Sua influência, porém, não se limita ao clube. Zico é frequentemente apontado como alguém que ajudou a moldar a seleção japonesa e inspirou o estilo de jogo do país. Ele fez isso oficialmente como técnico da equipe de 2002 a 2006. Sua influência perdurou nas duas décadas seguintes.

    “O principal problema que tínhamos era a iniciativa”, disse ele à FIFA em 2022. “Você não pode ter medo de errar, algo que faz parte da cultura japonesa. Errar faz parte do jogo. Eu disse a eles que não havia problema em tentar um cruzamento e errar. Sempre haveria uma próxima vez.”

    Ele acrescentou: “Afinal, eu tinha feito de tudo na minha carreira. A questão era começar do zero e acertar o rumo.”

    O Japão estreou na Copa do Mundo em 1998 e se classificou para todas as edições desde então.

    Com experiências na América do Sul e na Ásia em seu currículo, Zico também tinha um desafio ainda maior pela frente: a FIFA. Em junho de 2015, depois que Sepp Blatter anunciou planos de deixar o cargo, Zico declarou sua intenção de concorrer à presidência da FIFA. Entre suas propostas, citou a reforma das eleições e o combate à corrupção que, na época, se alastrava pela entidade.

    “Sou o único de fora”, disse. “Nunca participei de nada na FIFA. As pessoas me conhecem como atleta e treinador, mas também precisam saber o que penso sobre as coisas. E pude mostrar minhas opiniões e mostrar que não quero ficar de mãos atadas por ninguém.”

    “Se nada acontecer aqui, minha vida não vai mudar”, acrescentou. “Não estou de mãos atadas por ninguém. Tudo o que quero é que o futebol prospere. O que aconteceu prejudicou todos nós, prejudicou a credibilidade do futebol.”

    No fim, ele não recebeu o apoio de federações suficientes para oficializar sua candidatura, mas foi mais um exemplo de seu compromisso com o futebol, mesmo depois de tantos anos.

  • O legado de Zico

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    Brazil Photo Press

    Décadas depois de sua aposentadoria, a influência de Zico ainda é sentida.

    Décadas após sua aposentadoria, o impacto de Zico ainda é sentido.

    Mesmo agora, aos 73 anos, há poucos lugares no Brasil onde Zico consegue passar despercebido. Homens, mulheres e crianças de todas as idades o reconhecem. Quando o veem, enxergam uma figura histórica, alguém que mudou para sempre o esporte no país.

    “Eu nunca quis ser famoso”, disse Zico. “Mas me tornaram famoso. É uma questão de tratar todo mundo como se fôssemos amigos próximos. Isso é difícil. Alguém que nunca vi na vida aparece e diz: ‘E aí, Galo, como vai? Tudo bem?’ Eu digo que estou bem, que está tudo ótimo. As pessoas gostam de ir embora felizes. Receberam um sorriso, um abraço, um autógrafo, uma selfie ou um vídeo curto.”

    Hoje, seu nome é famoso no mundo inteiro. Seu nome de batismo é Arthur Antunes Coimbra, mas poucos sabem disso. Arthur virou Arthurzinho, que virou Arthurzico e, por fim, foi abreviado para Zico. Hoje, o mundo conhece essas quatro letras.

    Seu impacto no Brasil perdura. Sua atuação no Japão o tornou um ícone em um país do outro lado do mundo. Sua carreira como treinador também o levou à Turquia, ao Uzbequistão, à Rússia, à Grécia, ao Iraque, ao Catar e à Índia.

    E, ao longo de tudo isso, fez as coisas à sua maneira. Ajudou o futebol a avançar ao mesmo tempo que confrontava quem estava no poder. Lutou para mudar as coisas no auge e nos momentos mais difíceis, e não lutou apenas por si mesmo.

    “Gostaria de ser lembrado como alguém que amava o que fazia”, disse à Globo. “Alguém que era muito profissional e sempre se preocupava em melhorar, alguém que jogava de forma leal e se dedicava de corpo e alma ao futebol.”

    Com Zico, a alma do futebol brasileiro mudou para sempre e, apesar de todos os ídolos que vieram antes e depois dele, nenhum é exatamente como ele.