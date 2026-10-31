Rebeldes: Paolo Di Canio, lenda do West Ham e da Lazio com ligações ao fascismo

Quando o Sunderland nomeou Paolo Di Canio como seu novo técnico, em março de 2013, o ex-ministro das Relações Exteriores do Reino Unido David Miliband deixou o cargo de vice-presidente do clube por causa das “declarações políticas anteriores” do italiano sobre o fascismo. A Durham Miners' Association (DMA) exigiu a devolução de uma faixa que havia sido cedida ao Stadium of Light nos 15 anos anteriores.

“Não estamos dispostos a manter uma faixa em um estádio onde aquele homem é um dos principais protagonistas”, disse Dave Hopper, secretário-geral da DMA, sobre Di Canio. “O clube se apresenta como um clube ligado à comunidade, mas, quando se olha para o homem que foi contratado, certamente não se vê nada de bom para ela. Isso vai incentivar todos esses grupos de direita que já atuam por aqui: a EDL (English Defence League) e o BNP (British National Party). Que tipo de mensagem isso passa à comunidade?”

De início, Di Canio se recusou a discutir qualquer assunto que não fosse futebol. Mas, depois de ficar “profundamente magoado com os ataques” a seu novo clube, tentou se defender.

“Sou um homem honesto”, afirmou em um comunicado publicado no site oficial do Sunderland. “Meus valores e princípios vêm da minha família e da minha criação. Sinto que não deveria ter de me justificar continuamente diante de pessoas que não entendem isso. No entanto, direi apenas uma coisa: não sou o homem que algumas pessoas gostam de retratar.”

O problema para Di Canio, porém, é que sempre foi difícil retratá-lo como algo além de um ex-jogador talentoso, mas temperamental, com convicções políticas perturbadoras.