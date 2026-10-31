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Di Canio Rebels 1:1Getty/GOAL

Rebeldes: Paolo Di Canio, lenda do West Ham e da Lazio com ligações ao fascismo

O atacante é ídolo de muitos torcedores de seus ex-clubes, mas é detestado por muitos italianos por causa de sua fascinação por Benito Mussolini.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Quando o Sunderland nomeou Paolo Di Canio como seu novo técnico, em março de 2013, o ex-ministro das Relações Exteriores do Reino Unido David Miliband deixou o cargo de vice-presidente do clube por causa das “declarações políticas anteriores” do italiano sobre o fascismo. A Durham Miners' Association (DMA) exigiu a devolução de uma faixa que havia sido cedida ao Stadium of Light nos 15 anos anteriores.

    “Não estamos dispostos a manter uma faixa em um estádio onde aquele homem é um dos principais protagonistas”, disse Dave Hopper, secretário-geral da DMA, sobre Di Canio. “O clube se apresenta como um clube ligado à comunidade, mas, quando se olha para o homem que foi contratado, certamente não se vê nada de bom para ela. Isso vai incentivar todos esses grupos de direita que já atuam por aqui: a EDL (English Defence League) e o BNP (British National Party). Que tipo de mensagem isso passa à comunidade?”

    De início, Di Canio se recusou a discutir qualquer assunto que não fosse futebol. Mas, depois de ficar “profundamente magoado com os ataques” a seu novo clube, tentou se defender.

    “Sou um homem honesto”, afirmou em um comunicado publicado no site oficial do Sunderland. “Meus valores e princípios vêm da minha família e da minha criação. Sinto que não deveria ter de me justificar continuamente diante de pessoas que não entendem isso. No entanto, direi apenas uma coisa: não sou o homem que algumas pessoas gostam de retratar.”

    O problema para Di Canio, porém, é que sempre foi difícil retratá-lo como algo além de um ex-jogador talentoso, mas temperamental, com convicções políticas perturbadoras.

  • De torcedor a atacante

    FBL-ITA-LAZIO-ROMA
    AFP

    Di Canio teve duas passagens distintas pela Lazio, clube de sua cidade natal, uma no início e outra no fim de sua carreira no futebol de elite.

    Di Canio disse certa vez que “na vida, sempre quis o confronto”, o que talvez explique por que, apesar de ter crescido em uma região de Roma onde a maioria das pessoas torcia para a Roma, ele se tornou não apenas torcedor da Lazio, mas também integrante de sua torcida organizada. “Já atiraram tijolos em mim torcedores adversários”, revelou em sua autobiografia. “Já fui atingido por gás lacrimogêneo e agredido pela polícia.”

    Di Canio, porém, não apenas acompanhou a Lazio na juventude: também jogou pelo clube. Depois de chegar ao time da capital em 1985, quando ele ainda disputava a segunda divisão do futebol italiano, estreou pela Lazio em 9 de outubro de 1988, em uma partida da Serie A fora de casa contra o Cesena.

    Como torcedor que se tornou atacante, Di Canio foi imediatamente acolhido pela torcida da Lazio, mas alcançou o status de ídolo em 15 de janeiro de 1989. No primeiro Derby della Capitale desde o retorno da Lazio à primeira divisão, comemorou diante dos torcedores da Roma na Curva Sud o gol que garantiu a vitória de sua equipe.

    No entanto, Di Canio foi vendido à Juventus no ano seguinte, e foi em Turim que começou a sofrer crises de pânico. “Foi terrível”, disse ele. “Você sente que tudo escurece. É como se seus olhos não conseguissem mais enxergar.”

    Os problemas de ansiedade de Di Canio, somados ao seu temperamento explosivo, sem dúvida contribuíram para que ele não conseguisse se firmar nem na Juventus nem no AC Milan, ao qual chegou em 1994 após uma temporada relativamente bem-sucedida no Napoli. Seu talento era evidente, mas o temperamento também o levava a entrar constantemente em conflito com seus treinadores. Por isso, aonde quer que fosse, as controvérsias logo apareciam.

  • Vale a pena o esforço?

    Paolo Di Canio
    Getty Images Sport

    Apesar de toda a sua bagagem emocional, Di Canio se mostrou um excelente jogador de futebol na Inglaterra.

    Depois de ser eleito o Jogador do Ano da PFA Scotland pelos jogadores, após uma temporada de estreia sensacional no Celtic, Di Canio exigiu um grande aumento salarial. Quando o clube recusou, ele forçou uma transferência de 4,2 milhões de libras para o Sheffield Wednesday, onde seu comportamento imprevisível continuou. Pouco mais de um mês após sua chegada, com o Sheffield Wednesday perdendo para o Grimsby Town, da terceira divisão, em uma partida da Copa da Liga, Di Canio praticamente se recusou a continuar jogando, e não pela primeira vez na carreira.

    “Paolo entrou, tirou todo o uniforme [no intervalo], jogou as chuteiras contra a parede, foi para o chuveiro e disse que, para ele, tinha acabado”, contou o ex-defensor do Wednesday Steve Nicol ao The Athletic. “Tivemos que pedir a [Peter Shreeves, auxiliar técnico] que o acalmasse e o tirasse do chuveiro, para que ele pudesse vestir o uniforme e voltar a campo.”

    No Wednesday, a sensação sempre foi de que valia a pena lidar com as dificuldades causadas por Di Canio. Ele tinha a rara capacidade de mudar uma partida a qualquer momento e, apesar de suas oscilações de humor, sua dedicação ao trabalho era quase sempre exemplar. Por isso, era disparado o jogador com melhor preparo físico do clube.

    Diante de sua imprevisibilidade, porém, o que aconteceu em Hillsborough em 26 de setembro de 1998, embora chocante, não surpreendeu muito ninguém ligado ao clube.

  • O impulso

    Paolo Di Canio of Sheffield Wednesday
    Getty Images Sport

    Di Canio foi multado e suspenso por 11 jogos por empurrar e derrubar o árbitro Paul Alcock.

    Nos minutos finais do primeiro tempo de uma partida da Premier League contra o Arsenal, Di Canio reagiu a uma expulsão rigorosa por um confronto com Martin Keown, que lhe havia dado uma cotovelada no rosto, empurrando o árbitro Paul Alcock. O empurrão não foi forte, mas bastou para desequilibrar o árbitro, que caiu de forma quase cômica, como se fosse em etapas.

    “Até hoje, quando vejo aquilo”, disse Di Canio mais tarde ao The Independent, “não consigo acreditar na maneira como ele caiu, como um palhaço bêbado!”

    O episódio, porém, não teve nada de engraçado. A reação da imprensa britânica foi implacável (e, em certos setores, absurdamente exagerada), e Di Canio acabou suspenso por 11 jogos. Naquela altura, já estava claro que ele nunca mais jogaria pelo Wednesday. Antes mesmo de terminar a partida contra o Arsenal, ele já estava a caminho do aeroporto de Heathrow para voltar o mais rápido possível à sua Itália natal.

    O Wednesday tentou convencer Di Canio a voltar, mas ele se recusou. Assim, parecia que o futebol inglês não veria mais o extravagante atacante, mas Harry Redknapp tinha outros planos.

    Di Canio era considerado praticamente incontrolável. “Já comandei alguns malucos na minha carreira, mas Paolo supera todos”, disse Ron Atkinson, ex-técnico do Wednesday. “Comandar Paolo é como tentar manter a tampa sobre um vulcão. É difícil pra caramba.”

    Em janeiro de 1999, porém, Redknapp, técnico do West Ham, buscava desesperadamente reforçar um ataque enfraquecido pela venda de John Hartson ao Wimbledon. Ele concluiu que valia a pena correr o risco de contratar Di Canio, sobretudo porque o Wednesday, com dificuldades financeiras, estava disposto a liberar o versátil atacante por apenas 1,5 milhão de libras.

    “Ele consegue fazer com a bola coisas com as quais as pessoas só podem sonhar. E eu poderia citar outros jogadores que empurraram árbitros sem que o árbitro tenha caído”, disse o inglês na época. “Ele sentiu que não recebeu nenhum apoio [do Wednesday] e não queria voltar para lá.”

    Redknapp também revelou que todos os seus jogadores haviam reagido positivamente à tentativa de contratar Di Canio: “Ian Wright disse: ‘Isso é fantástico’. Rio Ferdinand disse: ‘Mal posso esperar para jogar com ele’. Todos vocês terão suas opiniões. Mas, no fim, eu estarei certo.” E estava.

  • Dizendo não a Sir Alex

    Paolo Di Canio and Gary Neville
    Getty Images Sport

    Manchester United tentou contratar Di Canio na metade da temporada 2001-02

    Di Canio se tornou uma lenda tão grande no West Ham que o clube chegou a dar seu nome a um salão no Boleyn Ground, e não era difícil defender a decisão. Além de marcar muitos golaços, incluindo aquele que talvez seja o maior gol de voleio da história da Premier League, Di Canio sempre jogou como se estivesse determinado a retribuir ao clube por ter revitalizado sua carreira.

    No West Ham, ele também conseguiu melhorar, em certa medida, sua imagem perante o público do futebol ao receber o Prêmio Fair Play da Fifa em 2001. Em uma partida no Goodison Park, em dezembro do ano anterior, abriu mão de uma chance de marcar porque o goleiro do Everton, Paul Gerrard, havia caído lesionado.

    Pouco depois, Sir Alex Ferguson chegou a ligar para Di Canio para saber se ele tinha interesse em se transferir para o Manchester United. “Achei que fosse uma brincadeira”, contou ao podcast Transfer Talk. “Achei que fosse um amigo meu da Itália [ligando]. Foi estranho para mim dizer não a Sir Alex.

    “Eu disse: ‘Obrigado, mil vezes obrigado, mas não posso. O West Ham é a família que me acolheu no pior momento da minha vida. Sou o capitão, não posso.’ [Ferguson] me disse: ‘Paolo, respeito isso, adoro pessoas que pensam assim. Você é o homem que eu imaginava que fosse.’”

    Para Di Canio, recusar o United refletia o quanto havia amadurecido como pessoa durante os sete anos que passou na Inglaterra, defendendo o Wednesday, o West Ham e, por fim, o Charlton Athletic. “Tornei-me uma pessoa diferente”, disse, “uma pessoa com princípios, com mais respeito pelos outros.”

    Ao voltar à Itália, porém, ficou claro que Di Canio continuava sendo uma pessoa muito conturbada.

  • A saudação romana

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    AFP

    Di Canio causou indignação em um país ainda traumatizado pelo regime de Mussolini ao fazer um gesto fascista após o clássico de Roma.

    A alegria de voltar à Lazio em agosto de 2004 tomou conta de Di Canio a tal ponto que ele escreve em seu livro 'Il Ritorno' que “perdeu a fala” e não conseguia fazer nada além de chorar sem parar. Isso porque a transferência era algo que ele nem sequer ousara sonhar que fosse possível, principalmente por ter 34 anos na época. Além disso, havia assinado uma renovação de contrato com o Charlton apenas dois meses antes.

    A Lazio, que atravessava dificuldades, não tinha sequer condições de igualar o salário que ele recebia no The Valley, mas isso acabou não importando: Di Canio aceitou uma redução salarial enorme para voltar ao clube que tanto amava. O retorno feliz, porém, não teve um desfecho feliz.

    Ao contrário do que Di Claim afirmava, ele não havia se tornado uma pessoa diferente, com mais respeito pelos outros. Continuava sendo o mesmo provocador sem pudor, como mostrou ao marcar mais um gol no clássico, em 6 de janeiro de 2005, 16 anos depois do primeiro, e comemorá-lo exatamente da mesma maneira, diante da Curva Sud.

    Mas o pior ainda estava por vir. Muito pior, na verdade: depois do jogo, Di Canio, de olhos arregalados e em atitude desafiadora, fez a “saudação romana” diante dos torcedores da Lazio em festa. Ele repetiria o mesmo gesto, notoriamente fascista, em mais duas ocasiões antes do fim daquele ano, até receber uma suspensão previsivelmente branda de um jogo das autoridades do futebol italiano, conhecidas por sua leniência.

    Em meio a toda a controvérsia, Di Canio não demonstrou arrependimento. “Sou fascista, não racista”, disse ele à ANSA em dezembro de 2005. “Faço a saudação com o braço estendido porque é uma saudação de um ‘camerata’ a outros ‘camerati’ [adeptos do movimento fascista do ex-ditador italiano Benito Mussolini]. A saudação é dirigida ao meu povo”, disse. “Ao estender o braço, não quero incitar a violência e certamente não o ódio racial.”

    Curiosamente, Di Canio posteriormente negou ter admitido que era fascista e ameaçou tomar medidas judiciais contra quem insistisse no contrário. Sem surpresa, porém, ele nunca processou ninguém por causa das declarações, que eram inteiramente coerentes com alguém que havia se dito “fascinado” por Mussolini em sua autobiografia de 2000.

    “Acho que ele foi uma pessoa profundamente incompreendida”, escreveu. “Ele enganou as pessoas. Suas ações muitas vezes foram abjetas. Mas tudo isso era motivado por um propósito maior. No fundo, ele era uma pessoa com princípios muito sólidos. Ainda assim, agiu contra seu próprio senso de certo e errado. Abriu mão de seus princípios éticos.”

    Apesar de enxergar um ditador responsável por mortes de forma tão favorável e de admitir ao Corriere della Sera que anteriormente “acreditava em uma ideologia de ‘direita social’”, Di Canio insistiu que nunca havia sido membro de um partido fascista. Ainda assim, continuou a ser chamado de fascista, até porque ele próprio havia literalmente se rotulado assim ao fazer uma tatuagem ‘DVX’, inspirada em Mussolini, no braço direito. A exibição da tatuagem fez com que ele fosse temporariamente afastado da função de comentarista pela Sky Sport Italia em 2016.

  • Desafiador até demais

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    AFP

    Di Canio pediu desculpas por suas atitudes, mas não por suas convicções

    É revelador que Di Canio nunca tenha removido nenhuma de suas tatuagens relacionadas ao fascismo, nem mesmo o retrato de 'Il Duce' nas costas. "O que carrego comigo é um símbolo de quem fui um dia, do que fiz, incluindo os erros", explicou ao Corriere, em uma clara tentativa de ao menos insinuar que já não apoia a ideologia política de direita representada pelas imagens. Mas claramente não é esse o caso.

    Di Canio afirmou que "a saudação romana diante da Curva Nord é a coisa de que mais me arrependo em toda a minha carreira", mas, sobretudo, não por sentir vergonha de ter se associado a uma ideologia tão repugnante. Ele se recusou repetidamente a renegar suas convicções e argumentou que seu erro não foi tanto manifestar apoio ao fascismo, mas fazê-lo "em um ambiente esportivo".

    "É uma tolice fazer um gesto político que pode agradar a alguns espectadores e incomodar muitos outros", disse. "Eu nunca deveria ter feito isso. O esporte deve permanecer separado dessas coisas."

    O lamentável, claro, é que Di Canio nunca se dissociou de fato "dessas coisas". Em 2010, ele chegou a comparecer ao funeral de Paolo Signorelli, uma das principais figuras do movimento de extrema direita na Itália.

    Ele foi, sem dúvida, um ótimo jogador de futebol. E continua sendo uma personalidade cativante, com um humor afiado.

    Infelizmente, porém, o homem visivelmente dividido que um dia temeu que empurrar um árbitro pudesse "apagar" tudo o que havia conquistado na carreira agora parece quase à vontade com o fato de que será marcado para sempre como fascista.