Rebeldes: Edmundo, o “Animal” que apagou a linha entre a genialidade e a loucura

Sir Alex Ferguson disse aos jogadores do Manchester United, antes do confronto com o Vasco Da Gama no Mundial de Clubes de 2000, que Romario e Edmundo já não tinham mais pernas. Segundo Mark Bosnich, eles levaram “cerca de 20 segundos para perceber que aquilo não era verdade”.

A famosa dupla de ataque do Vasco deixou a defesa do United completamente perdida. No caso de Edmundo, quase literalmente: depois de aproveitar um recuo ruim de Gary Neville para preparar o primeiro gol da partida, marcado por Romario, ele fez o 3 a 0 pouco antes do intervalo com um lance de tanta habilidade que até Diego Maradona afirmou que apenas alguns jogadores na história do futebol teriam a “imaginação” necessária para sequer pensar em fazê-lo, quanto mais para executá-lo.

Quando Gerson deu um passe curto e diagonal para Edmundo na entrada da área, um jogador comum teria tocado a bola para um companheiro. Mas Edmundo nunca teve nada de comum. O homem conhecido como “O Animal” deu um toque na bola com o pé direito, imprimindo efeito suficiente para fazê-la passar por trás dele próprio e de Mikael Silvestre, que havia cometido o erro de se aproximar demais do atacante.

Quando Silvestre percebeu o que Edmundo tinha feito, já era tarde demais. O brasileiro disparou e aproveitou sua velocidade, ainda explosiva, para chegar à bola antes de Bosnich. Em seguida, deu um toque por cobertura sobre o goleiro com sua habitual tranquilidade.

É revelador que Bosnich nem tenha ficado irritado. Ele se impressionou e descreveu o lance como “o gol mais bonito que já sofri”, enquanto Silvestre não conseguiu deixar de admirar a maneira como Edmundo o havia deixado completamente perdido. “Quando você não está acostumado, não espera uma habilidade dessas”, disse o francês à BBC Sport. “E só gênios conseguem fazer o que Edmundo fez comigo naquele gol.”

No entanto, o lendário pianista americano Oscar Levant disse certa vez que havia apagado “a tênue linha entre a genialidade e a loucura”. No caso de Edmundo, pode-se argumentar que talvez essa linha nunca tenha existido.