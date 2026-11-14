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REBELS: Edmundo GFX 1:1GOAL

Rebeldes: Edmundo, o “Animal” que apagou a linha entre a genialidade e a loucura

O atacante foi um dos jogadores de maior talento natural que o Brasil já revelou, mas também um dos mais atormentados.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Sir Alex Ferguson disse aos jogadores do Manchester United, antes do confronto com o Vasco Da Gama no Mundial de Clubes de 2000, que Romario e Edmundo já não tinham mais pernas. Segundo Mark Bosnich, eles levaram “cerca de 20 segundos para perceber que aquilo não era verdade”.

    A famosa dupla de ataque do Vasco deixou a defesa do United completamente perdida. No caso de Edmundo, quase literalmente: depois de aproveitar um recuo ruim de Gary Neville para preparar o primeiro gol da partida, marcado por Romario, ele fez o 3 a 0 pouco antes do intervalo com um lance de tanta habilidade que até Diego Maradona afirmou que apenas alguns jogadores na história do futebol teriam a “imaginação” necessária para sequer pensar em fazê-lo, quanto mais para executá-lo.

    Quando Gerson deu um passe curto e diagonal para Edmundo na entrada da área, um jogador comum teria tocado a bola para um companheiro. Mas Edmundo nunca teve nada de comum. O homem conhecido como “O Animal” deu um toque na bola com o pé direito, imprimindo efeito suficiente para fazê-la passar por trás dele próprio e de Mikael Silvestre, que havia cometido o erro de se aproximar demais do atacante.

    Quando Silvestre percebeu o que Edmundo tinha feito, já era tarde demais. O brasileiro disparou e aproveitou sua velocidade, ainda explosiva, para chegar à bola antes de Bosnich. Em seguida, deu um toque por cobertura sobre o goleiro com sua habitual tranquilidade.

    É revelador que Bosnich nem tenha ficado irritado. Ele se impressionou e descreveu o lance como “o gol mais bonito que já sofri”, enquanto Silvestre não conseguiu deixar de admirar a maneira como Edmundo o havia deixado completamente perdido. “Quando você não está acostumado, não espera uma habilidade dessas”, disse o francês à BBC Sport. “E só gênios conseguem fazer o que Edmundo fez comigo naquele gol.”

    No entanto, o lendário pianista americano Oscar Levant disse certa vez que havia apagado “a tênue linha entre a genialidade e a loucura”. No caso de Edmundo, pode-se argumentar que talvez essa linha nunca tenha existido.

  • Um monstro de jogador

    Vasco da Gama v ManX
    Getty Images Sport

    Edmundo era inicialmente conhecido apenas pela qualidade de seu futebol, antes que sua raiva interior passasse a causar preocupação.

    Os relatos de comportamento incomum, imprevisível ou francamente ruim começaram a surgir quando Edmundo ainda era um adolescente de talento extraordinário e começava a ganhar destaque, nos anos 1980. O Botafogo teria expulsado Edmundo de suas categorias de base por andar nu pelas instalações do clube. Já o Vasco, segundo relatos, aceitou vendê-lo ao Palmeiras em 1993, embora relutante, ao fim de uma temporada de estreia muito promissora no Maracanã, porque ele havia se tornado “um problema” no vestiário que ninguém sabia como resolver.

    O talento de Edmundo, porém, era indiscutível. Ele era claramente um dos jogadores de maior talento natural que o Brasil havia produzido em anos. Demonstrou isso em duas temporadas espetaculares em São Paulo, nas quais conseguiu brilhar em um Palmeiras repleto de estrelas que conquistou dois títulos consecutivos do campeonato nacional.

    Foi nesse período que o jornalista Osmar Santos o apelidou de “Animal”, porque o jogador da seleção brasileira era uma “fera” em campo, uma força imparável que frequentemente era eleita a melhor em campo. Com o tempo, porém, o apelido se tornou ainda mais apropriado por causa do comportamento descontrolado de Edmundo, dentro e fora de campo.

    Ele se desentendia constantemente com adversários, o que resultou em cinco cartões vermelhos em uma única temporada no Palmeiras. Mas ninguém estava a salvo de sua fúria, nem mesmo o técnico Vanderlei Luxemburgo ou os próprios companheiros de equipe. Em determinado momento, Edmundo chegou a provocar um incidente diplomático ao agredir um cinegrafista durante um jogo da Copa Libertadores no Equador.

    Depois de passar quatro dias detido no hotel da equipe e só então receber autorização para deixar o país graças à intervenção do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, parecia que Edmundo finalmente havia reconhecido seus erros. “Este capítulo da minha vida termina aqui”, prometeu. “Um novo jogador vai surgir com a camisa do Palmeiras.”

    Ele continuou, porém, a atacar as pessoas ao seu redor e, em junho de 1995, o Palmeiras finalmente decidiu que já havia tido o bastante e o vendeu ao Flamengo por $ 5,5 milhões (£ 4 milhões). A volta ao Rio, contudo, acabou sendo um erro fatal.

  • “A tristeza não passa”

    Alexi Lalas (R) of the US soccer team pushes Brazi
    AFP

    Edmundo não foi convocado pela seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1994 devido a uma suspensão no futebol de clubes, e seu comportamento só piorou no ano seguinte.

    Na madrugada de 2 de dezembro de 1996, Edmundo, embriagado, dirigia seu Jeep Cherokee em alta velocidade quando bateu em um Fiat Uno na Lagoa. Três pessoas morreram: Carlos Frederico Pontes, motorista do Uno, de 23 anos; Alessandro Perrota, namorada de Edmundo, de 20 anos; e Joana Couto, outra passageira do Cherokee, que tinha apenas 16 anos.

    Em 1999, Edmundo foi condenado por homicídio culposo a quatro anos e meio de prisão em regime aberto, mas passou apenas duas noites detido. Sua equipe de advogados conseguiu, em 2011, que o processo fosse arquivado ao argumentar que o prazo de prescrição havia expirado após diversos recursos e atrasos.

    A percepção geral era de que a fama e a fortuna de Edmundo o haviam ajudado a escapar de uma pena de prisão significativa, mas ele sempre afirmou que a culpa jamais o deixará. “Sou um eterno arrependido”, disse. “Essa tristeza não passa.”

    Na verdade, Edmundo foi condenado à revelia, pois havia se mudado para a Itália em janeiro de 1998, depois de viver a temporada mais artilheira de sua carreira no campeonato nacional, com 29 gols em 28 jogos, durante a segunda de suas cinco passagens pelo Vasco. Ele descreveu a chance de jogar a Serie A italiana como “um sonho realizado”, já que, à época, era indiscutivelmente o campeonato de maior prestígio do mundo.

    A Fiorentina estava igualmente empolgada com sua chegada. Apesar da merecida reputação de Edmundo como o garoto-problema do futebol brasileiro, ele era claramente um jogador de classe mundial, e sua contratação representava um feito e tanto para a Fiorentina, que fez de tudo para contratá-lo. Segundo Francesco Toldo, ex-goleiro do clube, os toscanos disseram a Edmundo que Florença ficava à beira-mar para convencê-lo a assinar. Tamanha era a vontade de contratá-lo que também aceitaram um pedido bastante incomum do jogador.

    “A Fiorentina não me parecia um clube particularmente ambicioso”, admitiu Edmundo anos depois. “Pedi que incluíssem no meu contrato uma cláusula que me permitisse voltar ao Brasil para o Carnaval, e a Fiorentina concordou. Eles me concederam tudo.” Quase inevitavelmente, o clube acabaria se arrependendo disso.

  • “Nunca ficou no banco de reservas!”

    Edmundo of Fiorentina
    Getty Images Sport

    Edmundo não reagiu bem ao saber que havia ficado fora da escalação titular para aquela que deveria ter sido sua segunda partida na Serie A.

    A Fiorentina percebeu muito rapidamente que estava lidando com uma personalidade extremamente explosiva. “Lembro que, quando ele chegou, Alberto Malesani o deixou no banco para um jogo contra o AC Milan, e ele realmente não esperava por isso”, contou o ex-defensor da Fiorentina Aldo Firicano ao Tuttomercatoweb. “Sem entender a decisão, pouco antes de entrarmos em campo, Edmundo ainda estava no vestiário, fazendo a barba diante do espelho para mostrar sua irritação.”

    Mas o gesto de desafio não parou por aí. Edmundo saiu furioso de San Siro e voltou imediatamente para casa para o Carnaval, dizendo ao Jornal do Brasil: “Sou um campeão. A Fiorentina não pode me tratar assim. Nunca fiquei no banco em toda a minha vida, nem mesmo quando tinha oito anos.”

    Edmundo acabou voltando ao Artemio Franchi e, depois de um fim de temporada impressionante, sua trajetória na Fiorentina decolou de vez após a chegada de Giovanni Trapattoni, no verão, para substituir Malesani.

    Sua atitude, porém, não melhorou muito. Segundo Toldo, Edmundo certa vez deu um soco em um jogador das categorias de base “bem no rosto” após sofrer uma falta dura em um treino. Trapattoni, no entanto, estava disposto a tolerar esses episódios esporádicos de violência pelo bem da equipe.

    Como disse o carismático treinador à sua maneira inimitável, “Os jogadores não precisam dormir juntos para ganhar o campeonato.” E havia grandes chances de que conquistassem o título, não fosse aquela famigerada cláusula em seu contrato.

  • “Vai se f*der! Vou para o Rio!”

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    AFP

    Muitos torcedores da Fiorentina ainda acreditam que a decisão de Edmundo de voltar ao Brasil para o Carnaval lhes custou o título italiano em 1999.

    No fim de janeiro de 1999, a Fiorentina liderava a Serie A e era a grande favorita a conquistar seu primeiro Scudetto em 30 anos, graças principalmente à excelente fase de Gabriel Batistuta, Edmundo e Rui Costa. Tudo mudou, porém, após um frustrante empate por 0 a 0 com o Milan, rival na disputa pelo título, em 7 de fevereiro.

    Batistuta precisou deixar o campo nos minutos finais da partida em Florença e, depois, foi revelado que o argentino havia torcido os ligamentos do joelho direito. Mesmo com o principal jogador da equipe prestes a ficar afastado por mais de um mês, Edmundo se recusou até a considerar a possibilidade de cancelar seus planos para o Carnaval.

    Abordado por jornalistas ao chegar ao aeroporto para viajar de volta ao Brasil, respondeu de forma ríspida: "Não vou falar. Vão se f*der! Vou para o Rio e não sei se vou voltar. Ninguém me pediu para ficar e, mesmo que tivessem pedido, eu teria ido embora de qualquer jeito!"

    Assim, enquanto a Fiorentina perdia fora de casa para a Udinese no fim de semana seguinte, Edmundo desfilava no Sambódromo. A cena pegou mal entre os torcedores da Fiorentina, que ficaram mais do que satisfeitos em vê-lo partir naquele verão, após um fim de temporada desastroso: a equipe venceu apenas um dos oito últimos jogos e terminou em terceiro lugar, 14 pontos atrás do campeão Milan.

  • Reconciliações e arrependimentos

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    AFP

    Edmundo poderia ter se tornado um dos melhores jogadores do Brasil se não fosse por sua indisciplina.

    Depois de ser forçado a deixar Florença, Edmundo voltou, como era de se esperar, ao Rio para retornar ao Vasca, onde formou dupla com Romario. O resultado foi previsivelmente caótico.

    De certa forma, os dois eram almas gêmeas. Tinham os mesmos interesses: futebol, dança e mulheres. Mas o Rio não era grande o bastante para os dois. Eram teimosos e egocêntricos demais para conviver na mesma cidade, quanto mais no mesmo time. Às vezes, até se recusavam a passar a bola um para o outro. Em uma discussão sobre quem cobraria um pênalti, Edmundo acusou Romario de receber tratamento preferencial do presidente do Vasco, Eurico Mirando.

    “O Rei decidiu que seu Príncipe deveria cobrar”, alfinetou. Após o jogo seguinte, Romario rebateu, usando a mesma metáfora de Edmundo para chamá-lo de “bobo da corte”. Não era a primeira vez que ridicularizava abertamente seu rival, que havia se tornado companheiro de equipe.

    Edmundo foi uma das várias figuras da seleção brasileira retratadas em caricaturas depreciativas nas portas dos banheiros de um bar esportivo à beira-mar que Romario abriu no Rio. E suas atitudes certamente tinham um lado caricato, quase de palhaço. Apenas um mês antes de seu golaço contra o United, Edmundo foi fotografado dando bebida alcoólica a um chimpanzé depois de contratar um circo inteiro para se apresentar na festa de aniversário de um ano de seu filho.

    “Fiz muitas besteiras”, admitiu o atacante. “Mas estou tentando melhorar.” Muitas figuras importantes do futebol brasileiro, porém, achavam que ele não estava se esforçando o suficiente. O ex-técnico da seleção brasileira Mario Zagallo chegou a sugerir que Edmundo procurasse ajuda profissional depois que o atacante deu um soco em um adversário durante a final da Copa América de 1997 contra a Bolívia, em um lance que passou despercebido pela arbitragem.

    “Imagine se ele tivesse sido expulso: a seleção poderia ter perdido o título por causa de um atleta”, disse Zagallo ao ser questionado sobre se levaria Edmundo à Copa do Mundo de 1998 (ele acabou levando, mas quase não escalou o temperamental atacante). “Acho que o tratamento psicológico é essencial para a vida desse jovem. Ele precisa buscar ajuda para aprender a se controlar. E não há vergonha nenhuma em fazer terapia; todo mundo precisa de ajuda, alguns mais do que outros.”

    Edmundo certamente estava entre os que mais precisavam de ajuda, sobretudo depois que o assassinato brutal de seu irmão, Luis Carlos, encontrado morto no porta-malas de um carro no Rio em novembro de 2002, foi seguido pouco depois pela perda de seus pais.

    “Nunca vou me recuperar”, admitiu mais tarde. “Eu trocaria minha fama, minha carreira, meu dinheiro, tudo, para tê-los de volta comigo. Só posso fingir que sou feliz.”

    Edmundo ao menos encontrou alguma paz nos últimos anos. Em 2020, após uma década de afastamento, ele se reconciliou com seu filho mais velho, Alexandre Mortagua, que é abertamente gay. Assim, em 26 de dezembro, conseguiu tirar pela primeira vez uma foto com seus quatro filhos. “Que momento importante e especial para mim!”, comemorou nas redes sociais. “Sou muito grato por ter essas pessoas preciosas na minha vida, todas com saúde... Um dia que, sem dúvida, ficará gravado para sempre na minha memória!”

    Em entrevistas mais recentes, Edmundo afirmou que já não é o homem que foi um dia e que o animal dentro dele foi domado. Ele chegou a dizer que se arrepende de ter colocado o Carnaval à frente da Fiorentina. “Se eu tivesse ficado com o time, acredito que poderíamos ter conquistado o Scudetto”, disse à Gazzetta dello Sport. “Se eu pudesse voltar no tempo, não voltaria para o Rio.”

    Infelizmente, não há como voltar no tempo. Nem para Edmundo. Nem para a Fiorentina. Nem para Carlos Frederico Pontes, Alessandro Perrota ou Joana Couto. Ao contrário da linha que separa a loucura da genialidade, os muitos erros cometidos por Edmundo não podem ser apagados.