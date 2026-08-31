Rayan Cherki: o garoto-propaganda perfeito do Manchester City para o movimento dos Mavericks do futebol no pós-Pep Guardiola
Rayan Cherki está voando, e toda defesa da Europa deveria estar apavorada! O camisa 10 talismânico do Manchester City abriu a nova temporada com quatro participações em gols em dois jogos, ajudando Enzo Maresca a ter o início perfeito em seu reinado no Etihad Stadium.
Maresca tem uma tarefa quase impossível ao tentar corresponder ao legado de Pep Guardiola, mas a presença de Cherki por si só lhe dá uma chance real de fazer do City um candidato aos maiores troféus mais uma vez. Cherki é o tipo de jogador capaz de vencer jogos praticamente sozinho, como o Crystal Palace pode atestar após a derrota por 4 a 1 em casa para o City na sexta-feira.
Erling Haaland abriu e fechou o placar em Selhurst Park, mas Cherki merecidamente recebeu a maior parte dos elogios por seus dois gols brilhantes entre os tentos do norueguês, coroando uma atuação hipnotizante.
"No segundo tempo tive mais liberdade e estamos muito felizes com uma grande vitória hoje", disse o jogador da seleção francesa aos canais de mídia do City após a partida, e liberdade é exatamente o que Cherki precisa para desbloquear todo o seu potencial. Guardiola nem sempre lhe deu isso, mas Maresca quer que o ex-jogador do Lyon seja um jogador fora da curva.
Cherki agora pode se tornar o grande símbolo dessa rara categoria de talento à medida que o futebol segue em frente sem Guardiola e sua constante microgestão do posicionamento dos jogadores.
Parquinho da Premier League
Depois de um primeiro tempo frustrante para o City, Cherki chamou a responsabilidade e fez de Selhurst Park o seu playground particular. O jogador de 23 anos deixou o gramado a oito minutos do fim depois de registrar três finalizações no alvo, três passes decisivos, três dribles certos e 29 conduções de bola no total, cobrindo 2,2 quilômetros ao todo.
O Palace não teve resposta para o seu brilho, especialmente na jogada do seu primeiro gol. Cherki aproveitou um passe de Phil Foden na entrada da área e passou por três jogadores com dribles curtos, com a bola aparentemente colada aos pés, antes de surpreender o goleiro do Palace, Dean Henderson, com uma finalização sutil de bico, justamente quando parecia estar perdendo o equilíbrio.
Houve uma dose de sorte no segundo gol de Cherki, já que o seu chute de cerca de 18 metros sofreu um grande desvio em Chris Richards antes de entrar na rede, mas ele novamente criou o espaço por conta própria e teve a coragem de finalizar em vez de optar pelo seguro. Em apenas cinco minutos, Cherki acabou com o jogo como disputa.
"Jogador bonito"
O ex-meio-campista de Liverpool e Inglaterra Jamie Redknapp ficou impressionado com a atuação de Cherki e se sentiu compelido a comparar o francês a dois ícones da Premier League.
"Rayan Cherki pintou uma obra-prima", disse Redknapp à Sky Sports. "Foi um gol incrível [o primeiro dele]. Ele pareceu ser o diferencial porque os gols saíram em um momento tão importante. Ele teve um efeito impressionante no jogo. É um gênio, as coisas que consegue fazer com uma bola de futebol são simplesmente incríveis. Não há muitos jogadores da Premier League que conseguem fazer isso. Acho que Eden Hazard, talvez, pudesse ter feito isso. Era esse tipo de jogador, com centro de gravidade baixo, e depois conseguia de alguma forma colocar a bola no canto.
"[Georgi] Kinkladze, os torcedores do Manchester City de outra geração vão se lembrar dele. Ele conseguia passar pelos adversários dentro de uma cabine telefônica, e isso é muito parecido. Mas Cherki é um belo jogador. Temos falado sobre onde ele se encaixa porque Enzo Maresca gosta de estrutura. Mas com alguém como Cherki, você tem que aceitar a liberdade dele, tem que deixá-lo fazer o que sabe."
Lá está essa palavra de novo: 'liberdade'. Como Guardiola, Maresca quer que o City domine a posse de bola, mas prefere um estilo mais expansivo, com amplitude de verdade. O italiano não vai reclamar com Cherki por arrancar em uma jogada sinuosa ou tentar um passe arriscado, como Guardiola fez de forma famosa quando ele deu um cruzamento de rabona para dar uma assistência para um gol de Foden contra o Sunderland na temporada passada.
Com liberdade, Cherki é um jogador decisivo imparável. Claro, nem sempre dá certo, mas o City precisa dele para abrir os jogos, especialmente contra times que se contentam em recuar em bloco baixo e absorver a pressão.
Libertado
Cherki teve uma excelente temporada de estreia no City, mas havia uma sensação geral de que ele poderia ter contribuído ainda mais. Guardiola o segurou, dando ao cria da base do Lyon apenas 19 jogos como titular na Premier League e só quatro na Champions League.
Foi incrível que Cherki tenha conseguido somar 25 gols e assistências, apesar da rotação constante e de ter que seguir as rígidas exigências posicionais de Guardiola. Cherki era forçado a permanecer aberto ou esperar em uma zona específica; se ele fechasse para dentro cedo demais ou se complicasse, isso arruinaria a operação de passes planejada previamente por Guardiola.
"Gosto da simplicidade porque aprendi com Lionel Messi que nunca erro nas coisas simples", disse Guardiola ao repreender Cherki após o jogo contra o Sunderland. Com essa mentalidade, Cherki nunca seria o principal arquiteto do City.
Em contraste absoluto, a primeira medida de Maresca foi colocar Cherki centralizado, atrás de Haaland. O novo técnico do City o incentiva a fazer sua mágica em espaços curtos e ser o motor criativo da equipe, enquanto Guardiola queria limitar seus toques para manter uma estrutura rígida.
Ainda se espera que Cherki trabalhe incansavelmente sem a bola, e ele fez um bom trabalho marcando Adam Wharton na vitória sobre o Palace, mas Maresca o recompensa ao lhe dar mais confiança no terço final. Por mais que Guardiola tenha elevado o jogo com seu perfeccionismo e sua personalidade excêntrica, é ótimo ver que meias criativos como Cherki estão voltando a florescer em sua ausência, com Maresca seguindo o modelo de alguns outros grandes técnicos europeus.
De volta à moda
Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise e Lamine Yamal se beneficiam de arranjos semelhantes em seus respectivos clubes. A configuração tática fluida de Luis Enrique no Paris Saint-Germain foi pensada para colocar Kvaratskhelia em situações de um contra um, para que ele possa causar estragos, e o técnico dá ao georgiano liberdade para circular por zonas centrais quando o lateral-esquerdo Nuno Mendes avança com tudo.
Vincent Kompany adota uma abordagem semelhante com Olise no Bayern de Munique, enquanto Hansi Flick permite que Yamal interprete os espaços de forma orgânica em seu sistema altamente vertical no Barcelona. Junto com Cherki, esses jogadores estão mostrando como a individualidade está voltando à moda, depois de terem sido encorajados por seus treinadores.
Guardiola quer controle o tempo todo e, obviamente, sua filosofia foi extremamente eficaz no Barcelona, no Bayern e no City. O problema é que isso levou a tentativas de imitação por todo o continente e, por sua vez, eliminou os espíritos livres que podem trazer tanta alegria.
Tomara que agora vejamos mais deles voltarem ao protagonismo. A forma eletrizante de Cherki reforça o fato de que o futebol é melhor quando apresentado como uma forma de arte, e não como um processo mecânico. Apesar do que Guardiola possa acreditar, ainda é possível ser um showman e um jogador de equipe.