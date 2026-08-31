Rayan Cherki está voando, e toda defesa da Europa deveria estar apavorada! O camisa 10 talismânico do Manchester City abriu a nova temporada com quatro participações em gols em dois jogos, ajudando Enzo Maresca a ter o início perfeito em seu reinado no Etihad Stadium.

Maresca tem uma tarefa quase impossível ao tentar corresponder ao legado de Pep Guardiola, mas a presença de Cherki por si só lhe dá uma chance real de fazer do City um candidato aos maiores troféus mais uma vez. Cherki é o tipo de jogador capaz de vencer jogos praticamente sozinho, como o Crystal Palace pode atestar após a derrota por 4 a 1 em casa para o City na sexta-feira.

Erling Haaland abriu e fechou o placar em Selhurst Park, mas Cherki merecidamente recebeu a maior parte dos elogios por seus dois gols brilhantes entre os tentos do norueguês, coroando uma atuação hipnotizante.

"No segundo tempo tive mais liberdade e estamos muito felizes com uma grande vitória hoje", disse o jogador da seleção francesa aos canais de mídia do City após a partida, e liberdade é exatamente o que Cherki precisa para desbloquear todo o seu potencial. Guardiola nem sempre lhe deu isso, mas Maresca quer que o ex-jogador do Lyon seja um jogador fora da curva.

Cherki agora pode se tornar o grande símbolo dessa rara categoria de talento à medida que o futebol segue em frente sem Guardiola e sua constante microgestão do posicionamento dos jogadores.