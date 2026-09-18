O Barcelona passou todo o verão perseguindo um homem: Julian Alvarez. O atacante do Atletico Madrid e da Argentina foi identificado como o substituto ideal para Robert Lewandowski muito antes de a estrela polonesa deixar o Camp Nou, e a necessidade de um novo camisa 9 aumentou quando Ferran Torres forçou uma transferência para o Paris Saint-Germain.

Uma proposta oficial superior a € 100 milhões foi enviada ao Atletico, como confirmou o presidente blaugrana Joan Laporta, mas foi rejeitada de imediato. O Atletico se recusou a vender Alvarez para seu grande rival e até acusou o Barca de tentar aliciá-lo, apresentando reclamações formais tanto à FIFA quanto à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Apesar de Alvarez supostamente estar decidido a ir para o Barca e de ter expressado publicamente o desejo de deixar o Atletico, ele ainda seguia vinculado ao clube no Metropolitano após o prazo final de 1º de setembro. Qualquer ideia de que a saga sem resultado deixaria o atual campeão de La Liga em uma posição mais fraca, no entanto, foi rapidamente desfeita.

O time de Hansi Flick venceu cada uma de suas sete primeiras partidas em todas as competições na temporada 2026-27, marcando impressionantes 33 gols no processo. A equipe pratica um futebol irresistível com o qual ninguém consegue lidar, e o nome de Alvarez já foi esquecido.

Como se vê, a solução para o problema do camisa 9 do Barca estava bem debaixo do nariz de Flick: Raphinha deu um passo à frente para liderar a equipe, canalizando seu lado Ronaldo Nazario para se tornar o jogador mais temido do continente.