Raphinha incansável incorpora R9 no Barcelona após mudança para centroavante
O Barcelona passou todo o verão perseguindo um homem: Julian Alvarez. O atacante do Atletico Madrid e da Argentina foi identificado como o substituto ideal para Robert Lewandowski muito antes de a estrela polonesa deixar o Camp Nou, e a necessidade de um novo camisa 9 aumentou quando Ferran Torres forçou uma transferência para o Paris Saint-Germain.
Uma proposta oficial superior a € 100 milhões foi enviada ao Atletico, como confirmou o presidente blaugrana Joan Laporta, mas foi rejeitada de imediato. O Atletico se recusou a vender Alvarez para seu grande rival e até acusou o Barca de tentar aliciá-lo, apresentando reclamações formais tanto à FIFA quanto à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).
Apesar de Alvarez supostamente estar decidido a ir para o Barca e de ter expressado publicamente o desejo de deixar o Atletico, ele ainda seguia vinculado ao clube no Metropolitano após o prazo final de 1º de setembro. Qualquer ideia de que a saga sem resultado deixaria o atual campeão de La Liga em uma posição mais fraca, no entanto, foi rapidamente desfeita.
O time de Hansi Flick venceu cada uma de suas sete primeiras partidas em todas as competições na temporada 2026-27, marcando impressionantes 33 gols no processo. A equipe pratica um futebol irresistível com o qual ninguém consegue lidar, e o nome de Alvarez já foi esquecido.
Como se vê, a solução para o problema do camisa 9 do Barca estava bem debaixo do nariz de Flick: Raphinha deu um passo à frente para liderar a equipe, canalizando seu lado Ronaldo Nazario para se tornar o jogador mais temido do continente.
Aula de Champions League
Raphinha atuou majoritariamente como ponta esquerda sob o comando de Flick e foi azarado ao ficar fora da Bola de Ouro após uma campanha 2024-25 soberba, na qual registrou 60 participações em gols. Esse número caiu para 29 na última temporada, porém, já que o ex-astro do Leeds United passou um total de 125 dias fora de ação devido a persistentes lesões no tendão da coxa, que também acabaram arruinando sua Copa do Mundo.
Apesar de seguir sendo decisivo quando esteve disponível, Raphinha nem sequer foi incluído entre os 30 indicados à Bola de Ouro deste ano, algo que não caiu bem para Flick. “Ele (Raphinha) é bom demais para não estar nessa lista, mas não podemos mudar isso”, disse o técnico do Barça, em uma posição de total confiança, depois de ver o brasileiro ter um início tão cintilante de nova temporada em uma função central.
Os comentários de Flick vieram diretamente após Raphinha marcar um grande doblete na estreia do Barça na Champions League contra o Feyenoord. O primeiro foi uma pintura: ele superou um defensor após um passe de Lamine Yamal levemente desviado, invadiu a área e armou o chute, apenas para produzir um drible de corpo genial que deixou outros dois defensores no chão e abriu espaço para ele tocar com calma para o gol.
Raphinha ampliou sua conta com uma jogada de centroavante de manual, correndo inicialmente em direção à bola quando Dani Olmo a recebeu no círculo central, antes de disparar na direção oposta para se livrar da marcação, receber em velocidade um passe refinado do companheiro espanhol e bater cruzado, sem chances para o goleiro do Feyenoord.
O Barça acabou vencendo por 5 a 1, e Raphinha merecidamente levou o prêmio de melhor em campo. Foi um retorno impiedoso e majestoso à ação europeia, que refletiu o impacto inicial que ele teve no cenário doméstico. No momento, ele tem a confiança do melhor jogador do mundo.
“Rapha tem jogado de forma fantástica”, acrescentou Flick. “Ele está em outro nível, é inacreditável.”
Soldado perfeito
Os números gerais reforçam a afirmação de Flick. Raphinha já soma 11 gols nesta temporada, uma marca que nenhum outro jogador do Barça conseguiu igualar nos últimos 60 anos. Lionel Messi marcou 10 em suas primeiras sete partidas da campanha 2012-13 e chegou a nove nesta mesma fase em outras duas ocasiões, enquanto Ronaldo igualou esse feito em 1996-97.
A adaptação imediata de Raphinha a essa nova função é o principal motivo pelo qual o Barça atingiu outro patamar. Lewandowski era um especialista jogando de costas para o gol, e Torres oferecia uma ameaça única com suas corridas inteligentes em profundidade, mas Raphinha é a figura perfeita para o sistema fluido de Flick.
O jogador de 29 anos circula livremente entre as linhas, usando sua velocidade explosiva e sua técnica refinada para tirar os adversários de posição e dar continuidade às jogadas. Isso ajuda a criar mais espaço para Yamal e Anthony Gordon pelos lados, enquanto Raphinha é mestre em explorar os espaços por conta própria, sempre um passo à frente dos defensores à sua frente.
Isso ficou evidente mais uma vez na quarta-feira, quando ele marcou um hat-trick na goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander em La Liga. O primeiro e o último de seus gols saíram em cobranças de pênalti, mas o segundo teve tudo a ver com sua percepção de espaço. Com Olmo novamente como o arquiteto da jogada, Raphinha apareceu entre os zagueiros do Racing e esperou pelo passe; quando ele veio, dominou com um toque antes de mandar um voleio de primeira no canto.
Ele faz tudo parecer fácil com a bola, e trabalha mais do que qualquer outro sem ela. A pressão alta do Barça começa com Raphinha, que força erros constantemente porque nunca para de perseguir os adversários em velocidade máxima.
Levando a intensidade pura e o dinamismo que Flick tanto deseja, além de um toque letal, o técnico certamente deve estar satisfeito, em particular, por o negócio por Alvarez nunca ter se concretizado. O ataque está funcionando em alto nível, e o Barça pode direcionar dinheiro para reforçar outras áreas do campo nas próximas duas janelas de transferências.
Emulando R9
O Barcelona tem um histórico de orgulho em tirar o melhor de jogadores brasileiros, de Romário e Rivaldo a Ronaldinho e Neymar. Ainda assim, ninguém do rico celeiro de talentos do samba conseguiu superar o único ano de Ronaldo no clube.
Depois de chegar do PSV no verão de 1996 por uma taxa que na época era recorde mundial, de US$ 19,5 milhões, com apenas 20 anos, Ronaldo marcaria 47 gols em apenas 49 partidas pelo Barcelona, conquistando a Copa do Rei, a Recopa da UEFA e a Supercopa da Espanha. Combinando força assustadora, velocidade bruta e finalização impecavelmente precisa, Ronaldo destroçava times semana após semana.
O bicampeão da Copa do Mundo conquistou o Troféu Pichichi como artilheiro de La Liga, com 34 gols, o que também lhe rendeu a Chuteira de Ouro europeia, e ele terminou no topo da votação da Bola de Ouro de 1997. Foi uma recompensa justa por todos os momentos inesquecíveis que proporcionou aos fiéis torcedores do Barcelona, de uma jogada individual hipnotizante contra o SD Compostela a um hat-trick incrível que inspirou o Barça a uma virada por 4 a 3 sobre o Atlético nas quartas de final da Copa do Rei.
"Ele é o jogador mais espetacular que já vi", disse o então técnico do Barcelona, Sir Bobby Robson. "Ele faz coisas que eu nunca vi ninguém fazer antes." Os companheiros de equipe de Ronaldo também estavam maravilhados com ele, com Laurent Blanc dizendo: "Nunca vi ninguém com essa velocidade e essa força. Era como um trem de carga vindo na sua direção com a bola nos pés."
Ronaldo, carinhosamente conhecido como 'R9' por seus milhões de fãs apaixonados, era mais uma referência fixa no ataque do que Raphinha é agora, mas tem o mesmo faro de gol que seu compatriota. Ele também é igualmente direto, capaz de desmontar defesas em questão de segundos por meio de uma mistura de talento e destemor. Se mantiver o atual nível de atuação, não há razão para que Raphinha não possa igualar a produção geral do craque e, talvez, conquistar uma tríplice coroa de troféus ainda mais significativa.
Verdadeiro líder
Raphinha certamente tem a mentalidade certa. Ele não se vê como um produto acabado, mas sim como alguém em constante evolução, como disse depois da vitória sobre o Racing: "Eu nunca vou dizer que estou indo bem; sempre procuro melhorar tudo o que posso. Estou feliz com os gols e com a vitória, e isso é o mais importante, mas temos de continuar melhorando."
O internacional brasileiro seguiu dizendo que se sente "confortável" pelo meio, e creditou a Flick a evolução do seu jogo nos últimos anos. "Ele é o técnico que mudou a forma como penso e como me vejo", acrescentou. "Sou extremamente grato."
De fato, Raphinha provavelmente teria deixado o Barcelona em 2024 se não fosse por Flick. Seus dois primeiros anos no Camp Nou foram decepcionantes, e ele teve dificuldade para se firmar no time sob o comando de Xavi. Mas Flick acreditou em seu enorme potencial e lhe deu mais responsabilidade desde o início de seu trabalho.
Depois da ida por empréstimo de Marc-Andre ter Stegen para o Ajax no verão, Flick não hesitou em fazer de Raphinha o novo capitão permanente do Barcelona e, como o primeiro brasileiro a usar a braçadeira na Catalunha, ele até aqui vem superando todas as expectativas. Sua paixão, intensidade de trabalho e mentalidade voltada para o time dão um exemplo brilhante aos membros mais jovens do elenco e, como um verdadeiro líder, ele chama para si a responsabilidade de decidir os jogos.
Espírito de equipe feroz
Apesar de ter perdido Lewandowski e Torres, e de ter permitido o retorno de Marcus Rashford ao Manchester United, o Barça de Flick está funcionando melhor do que nunca ofensivamente. Isso não se deve apenas a Raphinha, com as contratações de verão Gordon, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus se adaptando rapidamente. Flick também pode agora contar com o atacante egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, que subiu do Barça B.
"Raphinha, Gabby e Hamza são três perfis diferentes, mas há outras maneiras de jogarmos", disse o técnico alemão. "Anthony e Karim também podem jogar nessa posição (como atacante). Ou Dani Olmo. Dani nos mostrou nos últimos dois anos que pode jogar ali, o mesmo vale para Fermin [Lopez]. Temos muitas opções."
Essa variedade deve ajudar a garantir que os problemas físicos de Raphinha não voltem. Flick o substituiu cedo contra o Feyenoord, e nas vitórias na liga sobre Athletic Club e Racing, sabendo muito bem o quanto é importante preservar as pernas do capitão.
Um tratamento semelhante é necessário para Yamal, que tem sido ainda mais perigoso jogando mais perto de Raphinha. As combinações entre os dois são quase impossíveis de parar: no segundo em que um zagueiro move o corpo para acompanhar Yamal, ele enfia a bola para Raphinha, sabendo instintivamente que ele fará uma arrancada às costas para o espaço livre.
Yamal também parece feliz em deixar Raphinha com os holofotes como principal nome do time. Flick é abençoado com um poder de estrelas impressionante, mas o ego de ninguém sai do controle. Há um forte espírito coletivo no vestiário que indica um bom caminho para o Barcelona alcançar algo especial.
Raphinha é a personificação máxima desse espírito. Pode não demorar muito para que ele esteja ao lado de Ronaldo no Hall da Fama do Barça.