Ranking do MVP da MLS: Lionel Messi é o franco favorito, mas Evander, Hany Mukhtar ou alguém mais pode entrar na briga?
Está quase na hora. A corrida pelo prêmio de MVP da MLS geralmente é bem fácil de definir no fim. Quando o prêmio é, enfim, entregue, o bom senso costuma prevalecer. O Jogador Mais Valioso da liga normalmente também é seu melhor jogador de futebol. GOAL não está aqui para dizer "eu avisei", mas é sempre bom quando essas duas coisas se alinham.
Então, sim, sejamos honestos: Lionel Messi é o MVP aqui. Escolher qualquer outro seria um absurdo. Qualquer outro vencer seria uma bobagem. Há vários candidatos. Evander tem sido excelente pelo FC Cincinnati. Petar Musa tem carregado o FC Dallas. Os números de Hany Mukhtar caíram, mas ele está jogando seu melhor futebol em anos. E ainda há Guilherme, o dinâmico atacante do Houston Dynamo.
Basicamente, há muitos bons jogadores nesta liga e, mesmo que o primeiro lugar seja bastante simples, o restante é muito, muito complicado. Veja como a GOAL acha que o ranking de MVP deveria ficar...
Os outros candidatos
Nº 10 - Nico Fernandez, NYCFC:O NYCFC deve ter ficado muito satisfeito por conseguir manter um dos jogadores de ataque mais valiosos da MLS neste verão.
Nº 9 - Cavan Sullivan, Philadelphia Union: A reviravolta do Union não aconteceu apenas por causa de Sullivan, mas ele tem sido imenso pelo Philly desde que entrou no time titular
Nº 8 - Carles Gil, New England Revolution: Lidera a liga em chances criadas. Está dito.
Nº 7 - Sam Surridge, Nashville SC: Parece marcar toda vez que está em campo. Se ao menos pudesse estar lá com mais frequência... o Nashville poderia estar ainda mais à frente na corrida pelo Supporters' Shield.
Nº 6 - Petar Musa, FC Dallas: Apenas Lionel Messi marcou mais gols.
Nº 5 - Denis Bouanga, LAFC
Estatísticas na MLS em 2026: 14 gols, oito assistências em 26 partidas
O caso: Tem sido um ano ruim para o LAFC. Tudo no fim da última temporada indicava que o time do sul da Califórnia estaria no topo da Conferência Oeste neste ano, ainda que com algumas possíveis dores de crescimento com um novo técnico. Em vez disso, a equipe se vê brigando por vantagem de mando de campo nos playoffs. Isso não é a pior coisa do mundo, mas este time realmente deveria estar melhor.
E o único motivo de não estar caindo de vez do cenário? Um ponta gabonês que não consegue parar de fazer gols. O Inter Miami teria feito uma investida das mais ousadas por Bounaga antes da temporada. Mas ele ficou. E mostrou por que é tão, tão crucial para este time. Com 14 gols, oito assistências e o segundo maior número de finalizações no alvo da liga, Bouanga está mantendo o LAFC à tona, e pode levá-lo longe nos playoffs.
Além disso, isto:
Nº 4 - Guilherme, Houston Dynamo
Estatísticas na MLS em 2026: 14 gols, oito assistências em 24 partidas
O caso: Quantos apontavam Guilherme como a contratação da temporada antes de a campanha começar? Ele parecia uma contratação acertada para o ambicioso Dynamo, mas poucos o viam como o homem capaz de transformar completamente a sorte do time. Bem, não é exatamente tão simples assim: esta equipe melhorou muito da defesa ao ataque. Mas Guilherme dá, sim, a Houston um poder de decisão real.
Guilherme era mais criador do que finalizador na casa dos 20 anos, mas, nos últimos anos, reencontrou o faro de gol. Ele marcou 14 no ano passado pelo Santos em todas as competições e já igualou essa marca até aqui, com boa parte da temporada ainda por ser disputada. Talvez mais importante, porém, seja seu trabalho defensivo. Ele está no percentil 97 em contribuições defensivas, no 100 em interceptações e no 96 em recuperações de bola. Guilherme faz de tudo.
Nº 3: Hany Mukhtar, Nashville SC
Estatísticas na MLS em 2026: 11 gols, sete assistências em 26 partidas
O caso: Você pode escolher quem quiser quando o assunto é o Nashville. Há muitos bons jogadores aqui, e muitos deles também são importantes. Surridge é uma força implacável na hora de fazer gols. Andy Najar é uma arma letal na lateral. A inteligência ofensiva de Cristian Espinoza deu ao time de BJ Callaghan mais uma opção no ataque. Até Brian Schwake tem sido excelente no gol.
Mas Mukhtar é o homem que faz tudo funcionar. Ele foi excelente em 2025, carregando boa parte da responsabilidade ofensiva, e está ainda melhor aqui. Antes o principal nome que precisava fazer tudo, Mukhtar agora atua como o fulcro criativo do Nashville. E seu jogo como um todo está melhor do que nunca. Pare Mukhtar, e você para o Nashville. O problema? Ninguém consegue pará-lo. Nem ao Nashville.
Nº 2 - Evander, FC Cincinnati
Estatísticas na MLS em 2026: 13 gols, 12 assistências em 23 partidas
O caso: Evander é divertido de ver. Há um verdadeiro gingado de samba no seu jogo, e também uma leveza encantadora. Sim, esta é uma liga na qual o camisa 10 mais solto e interessante ainda pode prosperar. Evander é a personificação disso. Há, porém, uma distinção importante aqui. Às vezes, esses camisas 10 mais soltos não fazem tanto assim pelo seu time. Evander é um dos que fazem. O FC Cincinnati tem problemas em todos os setores. Seu retrospecto defensivo é bastante preocupante.
Mas Evander, o homem que ainda assiste a lances de Ronaldinho quando está entediado e come açaí na tigela no dia do jogo, segue mandando a bola para o fundo da rede semana após semana. Há uma arte em chutar a bola com força e fazer isso parecer muito fácil. O principal nome do Cincy faz isso como poucos.
Nº 1 - Lionel Messi, Inter Miami
Estatísticas na MLS em 2026: 20 gols, 13 assistências em 23 jogos
O caso: Quem mais poderia ser, afinal? Messi pode não ser mais o jogador que já foi. Pode não ser o jogador que era há 12 meses. Mas ele ainda é um dos melhores do mundo, e o melhor a pisar em um campo de futebol. E, mesmo lamentando publicamente a morte de seu pai, o argentino tem sido mágico pelo Inter Miami. Seus números são de leitura absurda.
Hoje em dia, ele não faz muito mais do que isso. Já nem tenta fazer trabalho defensivo. E é improvável que vejamos surgir outra versão deste jogador maravilhoso. Mas, até pendurar as chuteiras, não haverá jogador melhor nesta liga. O prêmio de MVP está nas mãos dele para perder.