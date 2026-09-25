Está quase na hora. A corrida pelo prêmio de MVP da MLS geralmente é bem fácil de definir no fim. Quando o prêmio é, enfim, entregue, o bom senso costuma prevalecer. O Jogador Mais Valioso da liga normalmente também é seu melhor jogador de futebol. GOAL não está aqui para dizer "eu avisei", mas é sempre bom quando essas duas coisas se alinham.

Então, sim, sejamos honestos: Lionel Messi é o MVP aqui. Escolher qualquer outro seria um absurdo. Qualquer outro vencer seria uma bobagem. Há vários candidatos. Evander tem sido excelente pelo FC Cincinnati. Petar Musa tem carregado o FC Dallas. Os números de Hany Mukhtar caíram, mas ele está jogando seu melhor futebol em anos. E ainda há Guilherme, o dinâmico atacante do Houston Dynamo.

Basicamente, há muitos bons jogadores nesta liga e, mesmo que o primeiro lugar seja bastante simples, o restante é muito, muito complicado. Veja como a GOAL acha que o ranking de MVP deveria ficar...