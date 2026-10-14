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Ao VivoIngressos
Women's World Cup Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking de forças da Copa do Mundo Feminina de 2027: atual campeã, Espanha mostra força em dois jogos contra a seleção feminina dos EUA, enquanto Inglaterra se aproxima de garantir a classificação

As equipes têm trabalhado para garantir suas vagas e se preparar para o torneio deste verão no Brasil, mas quais são as principais candidatas a conquistar o troféu?

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Trinta e duas seleções irão ao Brasil no verão de 2027 com um grande sonho: conquistar a Copa do Mundo Feminina. A Espanha realizou esse sonho em 2023, ao vencer a Inglaterra na final, e estará entre as grandes favoritas a triunfar novamente quando o torneio começar no icônico Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho. Mas quais seleções representam as maiores ameaças ao título espanhol?

    Até o momento, apenas 18 das 32 participantes estão confirmadas, e seleções de peso como Inglaterra, Estados Unidos e Holanda ainda precisam garantir vaga no Brasil. As eliminatórias já tiveram uma grande surpresa: a Nigéria, presente em todas as edições, deve ficar fora da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez na história do torneio. Outras seleções ainda podem ser surpreendidas antes do fim das eliminatórias, em fevereiro.

    Enquanto esses processos avançam, a GOAL incluirá, em seu ranking de forças para a Copa do Mundo Feminina de 2027, as quatro seleções entre as dez primeiras do ranking mundial da Fifa que ainda não garantiram vaga, além das 18 já classificadas. Entre essas quatro, Estados Unidos e Canadá conhecerão seus destinos no Campeonato Feminino da Concacaf, ainda neste ano, enquanto Inglaterra e Suécia esperam avançar pela repescagem da Uefa sem tropeços. A situação dessas seleções será definida até dezembro, pouco antes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Então, a menos de nove meses do torneio, quais seleções parecem representar a maior ameaça à Espanha, atual campeã mundial? A seleção espanhola ainda se destaca como a equipe a ser batida em 2027? Ou outra seleção desponta como favorita?

  • 22. Argélia

    Algeria Women 2026
    Backpagepix

    A Argélia fará sua estreia na Copa do Mundo Feminina no Brasil após terminar em terceiro lugar na Copa Africana de Nações Feminina de 2026.

    Uma das duas estreantes já confirmadas, a Argélia disputará a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez em 2027, após uma campanha histórica até as semifinais da Copa Africana de Nações Feminina.

    A defesa é um dos pontos fortes da equipe e foi a base da campanha que terminou com o terceiro lugar no Marrocos. Mesmo quando sofre gols, a Argélia mantém os jogos equilibrados, de modo que um resultado favorável está sempre ao alcance.

    Antes de chegar ao Brasil, porém, a Argélia precisa urgentemente superar a falta de experiência internacional. A equipe enfrenta adversárias africanas com tanta frequência que é difícil encontrar a última vez em que jogou contra uma seleção de outro continente. É possível que isso não aconteça desde o confronto com o Líbano no Campeonato Árabe Feminino de 2006. Esse cenário precisa mudar antes da estreia da Argélia em uma Copa do Mundo.

  • 21. Filipinas

    Philippines Women 2026
    Getty Images

    Depois de disputar sua primeira Copa do Mundo Feminina em 2023, as Filipinas voltarão ao torneio em 2027 após vencerem um confronto de repescagem contra o Uzbequistão.

    Impulsionadas pela chegada de muitas jogadoras com dupla nacionalidade, as Filipinas se classificaram para sua primeira Copa do Mundo Feminina em 2023 e marcaram a estreia com uma vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, uma das sedes do torneio. Voltar à competição já é uma enorme conquista para um país com tão pouca experiência nesse cenário.

    Será que as Filipinas podem ir além de 2023 e chegar à fase eliminatória em 2027? Enfrentar mais seleções de ponta ajudaria, como mostrou a derrota por 7 a 0 para o Japão nas quartas de final da Copa da Ásia. As Filipinas esperam marcar amistosos úteis antes de viajar ao Brasil.

  • 20. Nova Zelândia

    New Zealand Women 2026
    Getty Images

    A Nova Zelândia fez história na Copa do Mundo Feminina de 2023 ao conquistar sua primeira vitória na competição, derrotando em casa uma seleção da Noruega repleta de estrelas.

    A Nova Zelândia viveu uma Copa do Mundo Feminina histórica em 2023, e não apenas por ter sido uma das sedes. Em sua sexta participação no torneio, na 16ª tentativa, a seleção neozelandesa finalmente conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo ao derrotar a Noruega em Auckland na estreia. Por isso, deve ter sido decepcionante não conseguir avançar em um grupo equilibrado, ficando fora do segundo lugar pelo saldo de gols.

    Quais serão suas chances em 2027? Elas diminuíram, já que a condição de uma das sedes garantiu à Nova Zelândia um sorteio mais favorável na fase de grupos em 2023. Desta vez, a seleção neozelandesa enfrentará adversários bem mais difíceis, e as goleadas sofridas recentemente diante da Austrália e dos Estados Unidos não são um bom sinal nesse sentido.

    De fato, desde a Copa do Mundo Feminina de 2023, a Nova Zelândia venceu apenas três de seus 23 jogos contra seleções de fora de sua confederação: derrotou a Venezuela (42ª no ranking da Fifa), a Costa Rica (43ª) e a Tailândia (49ª). Para fazer uma boa Copa do Mundo, precisará competir de igual para igual com seleções melhores do que essas.

  • 19. Coreia do Norte

    North Korea Women 2026
    Getty Images

    A Coreia do Norte disputará sua quarta Copa do Mundo Feminina, a primeira desde 2011, após vencer Taiwan em uma repescagem.

    Uma das seleções mais fascinantes da Copa do Mundo Feminina de 2027, por diversos motivos, a Coreia do Norte caiu em um dos grupos mais difíceis da Copa da Ásia de 2026. A derrota para a China e o segundo lugar no grupo levaram a um confronto com a Austrália nas quartas de final, que encerrou sua participação no torneio.

    Ainda assim, as duas derrotas foram apertadas, e a nova geração da Coreia do Norte dá motivos para entusiasmo. O país conquistou os títulos das Copas do Mundo Femininas Sub-17 e Sub-20 em 2024, além da Copa da Ásia Sub-17, e desde então defendeu com sucesso os dois títulos da categoria Sub-17. Algumas das estrelas dessas conquistas agora começam a ganhar espaço na seleção principal.

    Por outro lado, a Coreia do Norte já teve sucesso nas categorias de base antes, com os títulos das Copas do Mundo Sub-17 e Sub-20 em 2016. Ainda assim, esta é sua primeira classificação em nível adulto desde 2011. Resta saber, portanto, qual será o impacto dessa nova geração desta vez.

  • 18. China

    China Women 2026
    Getty Images

    Vice-campeã em 1999, a China só não se classificou para uma das nove edições anteriores da Copa do Mundo Feminina, mas foi eliminada na fase de grupos em 2023.

    É difícil saber o que esperar da China, que caiu pela primeira vez na fase de grupos na última Copa do Mundo feminina.

    Em novembro de 2025, a China foi goleada por 8 a 0 pela Inglaterra, mas, alguns meses depois, terminou em primeiro lugar no seu grupo na Copa da Ásia graças a uma vitória sobre a forte seleção da Coreia do Norte. Na primeira rodada do mata-mata, precisou da prorrogação para vencer Taipé Chinês. Depois, deu trabalho à Austrália na semifinal, mas acabou derrotada por 2 a 1.

    Será interessante acompanhar o desempenho da equipe de Ante Milicic até o início da Copa do Mundo feminina de 2027. No entanto, é difícil tirar muitas conclusões de algumas das vitórias que acumulou recentemente, dado o nível dos adversários.

  • 17. Marrocos

    Ibtissam Jraïdi Zineb Redouani Morocco Women 2026
    Backpagepix

    O Marrocos chegou às oitavas de final em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, em 2023, e buscará aproveitar essa base em 2027.

    O futebol feminino de Marrocos recebeu muitos investimentos nos últimos anos, o que levou a seleção a duas finais consecutivas da Copa Africana de Nações, em 2022 e 2024, à sua primeira classificação para a Copa do Mundo Feminina, em 2023, e às oitavas de final naquela edição do torneio. Marrocos agora é uma das melhores seleções da África, e muita gente teria se surpreendido se não tivesse se classificado para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

    Agora, a seleção quer dar o próximo passo e enfrentar adversárias ainda mais fortes com maior regularidade. Alguns amistosos recentes contra equipes de fora da África levantam dúvidas nesse sentido. Depois de um empate por 1 a 1 com o Haiti no início de 2025, o 0 a 0 com a Nova Zelândia pouco antes da Copa Africana de Nações Feminina ficou aquém das expectativas, assim como o recente empate sem gols com o Uzbequistão.

    É preciso avançar mais para subir de nível e realmente oferecer dificuldades às seleções mais bem colocadas no ranking, embora o progresso alcançado até aqui continue digno de aplausos. O novo técnico, Eric Blahic, pode ajudar Marrocos a dar esse passo? Ele substituiu o ex-técnico da Espanha Jorge Vilda no comando antes da pausa para jogos de seleções de outubro, embora a federação tenha dado poucas explicações sobre o motivo da mudança.

  • 16. Coreia do Sul

    Son Hwa-yeon South Korea Women 2026
    Getty Images

    A Coreia do Sul disputará sua quarta Copa do Mundo Feminina consecutiva em 2027 e buscará se recuperar de duas eliminações seguidas na fase de grupos.

    Após eliminações consecutivas na fase de grupos sem conquistar nenhuma vitória, a Coreia do Sul espera fazer uma campanha melhor na Copa do Mundo Feminina de 2027.

    As atuações em 2026 deram sinais positivos no ataque: a equipe venceu com folga seleções de posição inferior no ranking na Copa da Ásia e empatou em 3 a 3 com a Austrália em um jogo emocionante. Mas a defesa precisa melhorar, como mostram não só aquele empate, mas também a derrota por 4 a 1 para o Japão na semifinal e, desde então, as goleadas sofridas em amistosos contra Brasil e Canadá.

    Ter mais oportunidades de enfrentar adversários internacionais até a Copa do Mundo também ajudará. Como ocorre com muitas seleções asiáticas, o calendário tem colocado a Coreia do Sul diante de adversários conhecidos do continente com frequência nos últimos tempos.

  • 15. Malawi

    Malawi Women 2026
    Backpagepix

    O Malawi disputará sua primeira Copa do Mundo Feminina em 2027, após chegar à final da Copa Africana de Nações Feminina em sua estreia na competição, em 2026.

    Para quem acompanha o futebol de vez em quando, Malawi pode parecer uma presença inesperada na Copa do Mundo Feminina. Mas, para os fãs mais apaixonados pela modalidade, a seleção de Malawi é a equipe que eles mal podem esperar para ver em ação no Brasil, em 2027.

    Isso porque a equipe conta com uma centroavante de classe mundial, Temwa Chawinga. Estrela do Kansas City Current, ela conquistou as duas últimas Chuteiras de Ouro e os dois últimos prêmios de MVP da NWSL, a primeira divisão dos Estados Unidos. Pela ponta joga sua irmã mais velha, Tabitha, outra atacante que marca muitos gols e defende o Lyon, octacampeão europeu.

    Mas Malawi não é apenas uma seleção com dois grandes destaques: é uma equipe de verdade, como mostrou ao chegar à final da Copa Africana de Nações em sua estreia no torneio, em 2026. Poderá surpreender da mesma forma na Copa do Mundo Feminina? Será mais difícil, mas a equipe tem qualidade para dar trabalho a qualquer adversário.

  • 14. Argentina

    Maria Bonsegundo Argentina Women 2026
    Getty Images

    A Argentina disputou quatro Copas do Mundo Femininas, mas nunca passou da fase de grupos.

    Na última Copa do Mundo Feminina, o grupo da Argentina ficou completamente em aberto, mas foi a África do Sul que aproveitou a oportunidade para avançar pela primeira vez à fase eliminatória, enquanto a Argentina terminou na lanterna com apenas um ponto. E, enquanto as sul-americanas ainda assimilavam a decepção, a goleada por 8 a 0 sofrida diante do Japão em um amistoso poucas semanas após o fim do torneio não deve ter ajudado a melhorar o ânimo.

    Desde então, porém, a Argentina mostrou uma evolução bastante animadora e terminou as eliminatórias para este torneio na segunda colocação, apenas dois pontos atrás da Colômbia, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina de 2023, sem perder um jogo sequer. Os amistosos contra adversárias de alto nível, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, sem dúvida ajudaram, e sua campanha na Copa América de 2025 só foi interrompida pela derrota nos pênaltis para a Colômbia na semifinal.

    Ainda há espaço para evoluir, como mostraram as três derrotas em três jogos na SheBelieves Cup, em março, mas a Argentina está diminuindo a distância.

  • 13. Camarões

    Cameroon WAFCON trophy 2026
    Backpagepix

    Camarões conquistou a Copa Africana de Nações Feminina pela primeira vez em 2026 e espera levar esse embalo para a Copa do Mundo.

    Depois de chegar ao mata-mata em suas duas primeiras Copas do Mundo Femininas, em 2015 e 2019, Camarões ficou fora da edição de 2023. As Leoas Indomáveis, porém, voltarão com tudo em 2027 e chegarão ao Brasil como campeãs africanas.

    Poucos teriam previsto esse desfecho. Valentine Nguele estava no comando havia apenas seis semanas quando começou a Copa Afrana de Nações Feminina, e a equipe por vezes não convenceu na fase de grupos. Mas Camarões disputou o mata-mata da maneira ideal para um torneio: sem sofrer gols, eliminou a campeã Nigéria, o anfitrião Marrocos e a seleção do Malawi, liderada por um ataque de classe mundial, para conquistar o título.

    O que Nguele poderá fazer com essa equipe se tiver mais tempo para prepará-la para um torneio? A expectativa é que o desempenho só melhore.

  • 12. Suécia

    Sweden Women 2026
    Getty Images

    A Suécia chegou às semifinais em três das últimas quatro edições da Copa do Mundo, mas ainda precisa se classificar para o torneio de 2027.

    A Suécia costuma ser uma das seleções mais consistentes do futebol feminino quando se trata de obter os resultados esperados, mas tem enfrentado dificuldades desde que Tony Gustavsson assumiu o comando após a Euro 2025.

    A derrota para a Espanha em sua estreia não foi motivo de grande vergonha, embora o placar de 4 a 0 tenha chamado a atenção. O ex-técnico da Austrália teve de esperar até março pela primeira vitória no comando da equipe, na Itália, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, um resultado bastante animador. Mas, nos cinco jogos seguintes, veio apenas mais uma vitória, e a Suécia terminou em terceiro lugar em um grupo reconhecidamente difícil, que também contava com Dinamarca e Sérvia.

    Ainda seria uma grande surpresa se a Suécia não conseguisse a classificação para o Brasil pela repescagem, como reforça a vitória por 15 a 0 no placar agregado sobre a Lituânia nesta semana. Mesmo assim, a equipe precisa melhorar sob o comando de Gustavsson para manter seu excelente retrospecto em Copas do Mundo: as suecas chegaram às semifinais em três das últimas quatro edições.

  • 11. Austrália

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Semifinalista da Copa do Mundo de 2023 e finalista da Copa da Ásia de 2026, a seleção australiana liderada por Sam Kerr espera aproveitar o embalo dessas campanhas no Brasil.

    Desde que a Austrália chegou às semifinais da Copa do Mundo Feminina de 2023, muita coisa mudou. Um ano depois, a decepcionante eliminação na fase de grupos dos Jogos Olímpicos marcou o fim da passagem de Tony Gustavsson pelo comando da seleção. Em seguida, Tom Sermanni assumiu interinamente por nove meses, antes da nomeação de Joe Montemurro em junho de 2025.

    A demora para encontrar um novo técnico efetivo fez com que a Austrália chegasse à Copa da Ásia, em março, com menos tempo de trabalho sob o comando de Montemurro do que gostaria. Por isso, chegar à final e perder para o Japão apenas por uma pequena diferença foi um resultado positivo.

    Ainda assim, está claro que há mais potencial a ser explorado em um elenco com estrelas como Sam Kerr, Ellie Carpenter e Steph Catley. A expectativa é que Montemurro tenha tempo para isso antes da chegada do torneio no Brasil.

  • 10. Canadá

    Kailen Sheridan Sydney Collins Canada Women 2026
    Getty Images

    O Canadá foi surpreendentemente eliminado na fase de grupos da última Copa do Mundo, mas mostrou evolução nos Jogos Olímpicos de 2024.

    O Canadá terá a oportunidade de se classificar para a Copa do Mundo em novembro. Uma vitória sobre o Panamá no Campeonato Feminino da Concacaf confirmará sua vaga no torneio no Brasil. A seleção canadense será amplamente favorita nessa partida.

    Que ameaça poderá representar na Copa do Mundo, caso vença? É difícil avaliar, já que o Canadá disputou apenas amistosos desde a campanha decepcionante nas Olimpíadas de 2024, ofuscada por um escândalo de espionagem e pela suspensão de Bev Priestman, que comandava a equipe na época.

    Casey Stoney, ex-Manchester United e San Diego Wave, obteve alguns resultados e atuações animadores desde que assumiu o comando, em janeiro de 2025. Mas preocupa o fato de que apenas duas das nove vitórias sob seu comando até agora tenham sido contra seleções entre as 20 primeiras do ranking. O Canadá também perdeu seis dos sete confrontos com seleções entre as dez primeiras. A única exceção foi um empate com a Dinamarca nesta semana, antes de ser derrotado pela mesma adversária alguns dias depois.

    Parte disso ocorreu em meio a testes compreensíveis, enquanto Stoney conhece melhor o elenco à sua disposição em seu primeiro trabalho no futebol de seleções adultas. Há, porém, problemas claros na equipe que precisam ser resolvidos, especialmente a falta de equilíbrio no meio-campo, que parece afetar a solidez defensiva. Será particularmente interessante acompanhar como transcorrerão os próximos meses de preparação.

  • 9. Dinamarca

    Pernille Harder Denmark Women 2026
    Getty Images

    Depois de encerrar uma campanha decepcionante na Eurocopa de 2025 sem somar pontos, a Dinamarca liderada por Pernille Harder reagiu bem nas Eliminatórias da Copa do Mundo e terminou na liderança de um grupo difícil.

    A Dinamarca pode mesmo ser uma força na Copa do Mundo Feminina de 2027? Faz quase 10 anos que a seleção escandinava não se destaca em um grande torneio, desde que chegou à final da Eurocopa de 2017. As eliminações na fase de grupos das edições de 2022 e, sobretudo, de 2025 foram preocupantes. Liderada por Pernille Harder, jogadora de classe mundial, esta equipe é capaz de muito mais.

    Mas, sob o comando do novo técnico Jakob Michelsen, a Dinamarca reagiu bem à decepção. A equipe terminou na liderança de seu grupo nas Eliminatórias da Copa do Mundo e conquistou a única vaga direta, à frente de Suécia, Itália e Sérvia. Fazer isso sem perder uma partida foi especialmente impressionante.

    Agora, a Dinamarca tem liberdade para organizar amistosos que a preparem da melhor forma para a Copa do Mundo. Uma vitória e um empate contra o Canadá nesta semana foram resultados impressionantes, e o confronto com a Zâmbia em dezembro nos dirá ainda mais sobre esta equipe. Os primeiros sinais são muito promissores.

  • 8. Colômbia

    Colombia Women 2026
    Getty Images

    A Colômbia fez uma campanha mágica até as quartas de final da Copa do Mundo Feminina de 2023, quando foi eliminada pela Inglaterra em uma vitória apertada.

    A Colômbia desponta como possível surpresa na Copa do Mundo Feminina de 2027, e há quem espere vê-la entre as oito melhores, apesar de ter chegado às quartas de final pela primeira vez apenas em 2023.

    Isso se deve não apenas ao desempenho na última Copa do Mundo. Nos últimos anos, as Superpoderosas disputaram duas finais muito equilibradas da Copa América contra o Brasil: perderam por 1 a 0 em 2022 e só foram derrotadas nos pênaltis em 2025. Também tiveram bons momentos nos Jogos Olímpicos de 2024, em um duelo emocionante de 3 a 2 com a França, antes de levar a Espanha aos pênaltis nas quartas de final.

    A disponibilidade de Mayra Ramirez será fundamental. A estrela do Chelsea perdeu toda a temporada 2025-26 por lesão e ainda não jogou pelo clube nesta temporada. Ainda assim, a Colômbia conta com muita qualidade no elenco, tendo Linda Caicedo, do Real Madrid, como principal referência.

  • 7. França

    France Women 2026
    Getty Images

    Eterna seleção do “quase” no futebol feminino internacional, mas será que 2027 pode ser o ano da França?

    Quando Laurent Bonadei, novo técnico da França, tomou decisões importantes e surpreendentes na convocação para a Eurocopa de 2025, sobretudo ao deixar de fora a emblemática Wendie Renard, citou Albert Einstein para explicar seu raciocínio. “Insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar um resultado diferente”, afirmou. “Quero resultados diferentes para esta equipe, por isso optei por uma convocação diferente.”

    Não funcionou. A França voltou a jogar bem, mas acabou fazendo o que sempre faz no futebol feminino: ficou pelo caminho quando mais importava. A derrota nos pênaltis para a Alemanha, que jogou com dez atletas, encerrou a campanha francesa nas quartas de final. Assim, a seleção segue com apenas três participações em semifinais em 16 grandes torneios.

    Algo será diferente em 2027? Depois da Eurocopa, a França voltou a ser eliminada pela Alemanha nas semifinais da Liga das Nações, mas terminou à frente da Holanda em seu grupo nas eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe pode ser brilhante em um bom dia, mas é difícil contar com isso nas fases decisivas de um grande torneio até que aconteça de fato.

  • 6. Brasil

    Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: Final
    Getty Images Sport

    O Brasil, país-sede, espera chegar mais longe do que nunca no que também deve ser o último grande torneio da icônica Marta.

    Será que este finalmente será o ano do Brasil? Após uma eliminação decepcionante na fase de grupos da última Copa do Mundo, a seleção brasileira chega ao torneio bem mais forte, como mostram a campanha até a final olímpica e a conquista de mais um título da Copa América.

    Arthur Elias, nomeado após os fracassos de 2023, teve papel fundamental nessa recuperação e conduziu a equipe a vitórias sobre Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, França e Espanha nos últimos três anos. Com um grupo dinâmico e pontos fortes em todos os setores do campo, o Brasil pode criar dificuldades para qualquer adversário. A equipe é especialmente perigosa nas transições, algo importante diante da preferência de muitas de suas rivais por manter a posse de bola.

    Por ser o país anfitrião, o Brasil não precisou disputar as eliminatórias. Assim, a equipe e Elias tiveram bastante tempo para se preparar para um verão que promete ser grandioso e que, com alguns ajustes, pode terminar em glória. O Brasil é candidato ao título.

  • 5. Alemanha

    Lea Schuller Germany women 2026
    Getty Images

    A Alemanha caiu na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2023, em uma das maiores surpresas da história do torneio. Conseguirá se recuperar em 2027?

    Não é comum que a Alemanha chegue a uma Copa do Mundo como uma espécie de “azarão”, mas depois da decepção com a eliminação na fase de grupos em 2023, talvez esse seja o caso em 2027.

    Ainda assim, o trabalho de Christian Wuck nos últimos dois anos, somado à campanha que rendeu o bronze olímpico sob o comando do interino Horst Hrubesch antes dele, recolocou a Alemanha entre as grandes forças, embora a equipe não tenha conquistado nenhum título.

    A Alemanha chegou às semifinais da Eurocopa de 2025 no ano passado, quando foi derrotada apenas na prorrogação pela Espanha. Alguns meses depois, alcançou a final da Liga das Nações, na qual a Espanha voltou a levar a melhor após um empate sem gols no jogo de ida. Em seguida, assumiu a liderança de seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo com uma campanha convincente.

    Será muito interessante acompanhar o desempenho desta equipe na preparação para o torneio de 2027. Se continuar nesse caminho promissor, a Alemanha tem potencial para disputar o título. A vitória sobre o Japão nesta semana só reforçou essa impressão.

  • 4. Japão

    Japan Women's Asian Cup trophy 2026
    Getty Images

    O Japão conquistou a Copa da Ásia em março de 2026 e, depois, de forma um tanto surpreendente, decidiu trocar de treinador, substituindo Nils Nielsen por Michihisa Kano.

    Na preparação para a Copa do Mundo masculina de 2026, muito se falou do Japão como possível surpresa. Na preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027, o Japão deve ser considerado um verdadeiro candidato ao título.

    A seleção japonesa teve um ano reconhecidamente estranho. Depois de conquistar a Copa da Ásia em março, a federação decidiu encerrar o vínculo com o técnico Nils Nielsen e acabou substituindo-o por Michihisa Kano, que integrava sua comissão técnica e assumiu interinamente o comando da equipe após sua saída. Isso garante ao menos alguma continuidade à seleção, ainda que o processo tenha causado certa estranheza em alguns momentos.

    O que não mudou, porém, é a qualidade em todo o elenco. Com uma meio-campista de classe mundial em Yui Hasegawa, uma pentacampeã da Champions League em Saki Kumagai e jovens talentos promissores como Manaka Matsukubo, Aoba Fujino e Maika Hamano, o Japão tem mais experiência do que tinha na Copa do Mundo feminina de 2023, quando venceu a Espanha, que acabaria campeã, por 4 a 0 na fase de grupos. Isso pode ajudar a seleção a dar mais um passo à frente em 2027.

  • 3. Estados Unidos

    Lindsey Heaps USWNT 2026
    Getty Images

    A Copa do Mundo Feminina de 2023 foi decepcionante para os Estados Unidos, mas a seleção se recuperou sob o comando de Emma Hayes e conquistou o ouro olímpico um ano depois.

    A seleção dos Estados Unidos também ainda não se classificou para a Copa do Mundo Feminina de 2027, mas poucos apostariam que ficará de fora. Uma vitória sobre El Salvador em novembro garantirá sua vaga no torneio, que será disputado no Brasil.

    A equipe de Emma Hayes também chegará à América do Sul como uma das grandes favoritas, após iniciar muito bem o trabalho da ex-treinadora do Chelsea com a conquista do ouro olímpico em 2024, apenas 12 meses depois da pior Copa do Mundo Feminina da história da seleção.

    Aquela foi a última competição oficial disputada pelos Estados Unidos. O próximo Campeonato W da Concacaf, que define a classificação para a Copa do Mundo, pode representar um desafio de maior pressão do que a série de amistosos disputados nos últimos dois anos. Nessas partidas, a seleção dos Estados Unidos teve, em geral, boas atuações e venceu Holanda, Brasil, Canadá, Itália, Colômbia e Japão, mostrando por que deve ser considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo Feminina de 2027.

    No entanto, os dois jogos contra a Espanha na última semana, com uma derrota e um empate, evidenciaram algumas fragilidades e aspectos nos quais Hayes precisa trabalhar para que a seleção feminina dos Estados Unidos conquiste o torneio. O lado positivo é que ela agora tem bastante tempo para resolver esses problemas.

  • 2. Inglaterra

    Georgia Stanway England Women 2026
    Getty Images

    A Inglaterra chegou à final da Copa do Mundo Feminina de 2023 e espera conquistar o título em 2027, embora ainda precise se classificar para o torneio.

    A Inglaterra é outra seleção deste ranking que ainda não se classificou para a Copa do Mundo, mas está incluída por figurar entre as dez primeiras do ranking da Fifa. Seria uma grande surpresa se a equipe não garantisse vaga no Brasil. A seleção deu mais um passo nessa direção nesta semana, com uma vitória convincente sobre a Grécia por 8 a 1 no placar agregado.

    O fato de a equipe de Sarina Wiegman ter de passar pelos playoffs é parte do motivo pelo qual a Inglaterra não é a principal favorita ao título mundial, apesar de ter sido vice-campeã em 2023 e de ter vencido a Espanha, que a derrotou naquela final, para conquistar a Eurocopa de 2025 no ano passado.

    A Inglaterra poderia ter garantido a liderança de seu grupo nas eliminatórias com um empate contra a Espanha em junho, mas acabou sofrendo uma decepcionante derrota por 4 a 0, que evidenciou problemas sérios a serem resolvidos para que a seleção se torne campeã mundial em 2027.

    Ainda assim, a Inglaterra é uma das melhores seleções do mundo. Tem um elenco repleto de talento e um histórico de decidir a seu favor nos momentos de maior pressão. A Espanha, aliás, perdeu apenas três jogos desde os Jogos Olímpicos de 2024, todos para a Inglaterra. A seleção inglesa é uma forte candidata ao título, e seu retrospecto contra a Espanha é outro motivo importante para estar entre as favoritas a vencer a Copa do Mundo, mesmo ainda sem ter garantido a classificação.

  • 1. Espanha

    Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025
    Getty Images

    Atual campeã mundial, finalista da Euro 2025 e vencedora da Liga das Nações em dezembro, a Espanha é a favorita para conquistar o título novamente em 2027

    Com a aproximação da Copa do Mundo Feminina de 2027, as atuais campeãs seguem como a equipe a ser batida.

    Há motivos para acreditar que a Espanha pode ser derrotada. Na última Copa do Mundo, o Japão goleou a seleção espanhola por 4 a 0 na fase de grupos. Já uma campanha decepcionante e sem medalhas nos Jogos Olímpicos de 2024 foi seguida por uma derrota para a Inglaterra nos pênaltis, na final da Eurocopa de 2025.

    Sonia Bermudez foi nomeada nova treinadora da Espanha após aquela decepção, e ainda há dúvidas sobre sua capacidade na função. A ex-atacante do Barcelona, porém, respondeu a parte desses questionamentos ao levar sua equipe ao título da Liga das Nações e ao topo de um grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo que tinha a Inglaterra.

    A goleada por 4 a 0 sobre a Inglaterra em junho foi o exemplo perfeito de por que a Espanha continua como grande favorita à Copa do Mundo Feminina de 2027. A vitória sobre os Estados Unidos nesta semana, conquistada apesar das ausências de jogadoras importantes como Aitana Bonmati, Mapi Leon e Claudia Pina, só reforçou a impressão de que a equipe está à frente das demais. É um elenco repleto de opções, que será difícil de parar.