Trinta e duas seleções irão ao Brasil no verão de 2027 com um grande sonho: conquistar a Copa do Mundo Feminina. A Espanha realizou esse sonho em 2023, ao vencer a Inglaterra na final, e estará entre as grandes favoritas a triunfar novamente quando o torneio começar no icônico Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho. Mas quais seleções representam as maiores ameaças ao título espanhol?

Até o momento, apenas 18 das 32 participantes estão confirmadas, e seleções de peso como Inglaterra, Estados Unidos e Holanda ainda precisam garantir vaga no Brasil. As eliminatórias já tiveram uma grande surpresa: a Nigéria, presente em todas as edições, deve ficar fora da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez na história do torneio. Outras seleções ainda podem ser surpreendidas antes do fim das eliminatórias, em fevereiro.

Enquanto esses processos avançam, a GOAL incluirá, em seu ranking de forças para a Copa do Mundo Feminina de 2027, as quatro seleções entre as dez primeiras do ranking mundial da Fifa que ainda não garantiram vaga, além das 18 já classificadas. Entre essas quatro, Estados Unidos e Canadá conhecerão seus destinos no Campeonato Feminino da Concacaf, ainda neste ano, enquanto Inglaterra e Suécia esperam avançar pela repescagem da Uefa sem tropeços. A situação dessas seleções será definida até dezembro, pouco antes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo.

Então, a menos de nove meses do torneio, quais seleções parecem representar a maior ameaça à Espanha, atual campeã mundial? A seleção espanhola ainda se destaca como a equipe a ser batida em 2027? Ou outra seleção desponta como favorita?