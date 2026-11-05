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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking de forças da Champions League 2026/27: Barcelona e Bayern de Munique se recuperam, PSG segue parecendo imbatível e o baixo potencial do Liverpool na Europa fica evidente

A caminhada rumo a Madri começou, e a fase de liga chegou à metade. Mas quais equipes estão em melhores condições de seguir em frente e conquistar a Copa dos Campeões da Europa?

Tom Maston
Traduzido por

  • A Champions League de 2026/27 já está bem encaminhada: as 36 equipes chegaram à metade de suas campanhas na fase de liga, e muitos gols foram marcados pela Europa neste início de temporada.

    O Paris Saint-Germain é o atual campeão após conquistar sua segunda Copa dos Campeões da Europa consecutiva em maio, quando derrotou o Arsenal nos pênaltis na final, em Budapeste. A equipe de Luis Enrique tem se mostrado em um nível acima das demais nos últimos 18 meses, aproximadamente, mas deve enfrentar forte concorrência na busca pelo terceiro título seguido.

    Então, quem está em melhores condições de desafiar o PSG pela supremacia europeia neste momento? O ranking de forças da GOAL acompanha os candidatos ao longo de toda a competição, separando-os daqueles que só aparentam ter chances...

    Atualização anterior: 15 de outubro de 2026.

  • De fora, só observando

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    O Napoli corre sério risco de ficar fora do mata-mata pela segunda temporada consecutiva

    O ranking de forças desta temporada será um pouco diferente: em vez de classificar todas as equipes do 1º ao 36º lugar, vamos seguir o formato da fase de liga da competição e ordenar os 24 principais candidatos, deixando os outros 12 de fora.

    Isso não significa que nenhuma dessas 12 equipes vá avançar. Sempre há uma ou duas surpresas no mata-mata. Mas, em nossa avaliação, são as equipes com menos chances de passar da fase inicial e seguir na competição europeia.

    Algumas delas já tiveram bons resultados nesta edição, incluindo o modesto Viking, da Noruega, que, depois de um empate impressionante com o Bayern de Munique, venceu o Sabah na quarta rodada. O AEK Atenas, por sua vez, deu trabalho ao Real Madrid até o fim antes de perder por 3 a 2, enquanto o Bodo/Glimt continua a superar as expectativas.

    O cenário é menos positivo para Napoli e PSV, que correm sério risco de ficar fora do mata-mata pela segunda temporada consecutiva depois de vencerem apenas uma de suas quatro primeiras partidas.

    Os 12 com menos chances segundo a GOAL: AEK Atenas, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Napoli (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia Praga, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. LASK ⬆️

    FBL-EUR-C1-LASK-SLOVAN BRATISLAVA
    AFP

    O campeão austríaco LASK venceu duas partidas seguidas e passou a ter chances de chegar à fase eliminatória.

    Embora o Como tenha atraído boa parte das atenções entre os estreantes no torneio, o LASK merece muito crédito pelo desempenho até agora. O campeão austríaco perdeu para o AEK Atenas e o Liverpool no início da campanha, mas desde então se recuperou de forma espetacular.

    Primeiro, o LASK foi a Lisboa e venceu o Sporting. Depois, marcou quatro gols contra o Slovan Bratislava, que vem sendo saco de pancadas, e agora sabe que provavelmente precisará de apenas quatro pontos para terminar entre os 24 primeiros. Após visitar o Bodo/Glimt, a equipe de menor expressão terá jogos em casa contra Fenerbahce e Porto e acredita que pode concluir a tarefa.

  • 23. Villarreal ↔️

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSG
    AFP

    Villarreal se autodestruiu contra o PSG, mas ainda tem condições de chegar ao mata-mata

    O Villarreal foi uma das maiores decepções da Champions League da temporada passada. O Submarino Amarelo somou apenas um ponto em oito jogos e terminou na penúltima posição da fase de liga, disputada por 36 equipes. Diante disso, a equipe já começou melhor desta vez, mesmo após a goleada sofrida diante do PSG na última partida.

    O time espanhol perdia por 4 a 0 antes dos 17 minutos, depois de oferecer repetidamente aos atuais campeões oportunidades de marcar, e acabou derrotado por 6 a 0 em casa. No entanto, os próximos jogos contra Slavia Prague e Sabah oferecem uma ótima oportunidade para o Villarreal se recuperar antes de enfrentar Manchester United e Fenerbahce no ano novo.

  • 22. Porto ↔️

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    O Porto enfim conquistou seus primeiros pontos com uma vitória sobre o Napoli

    Após dois anos de ausência, o Porto está de volta à Champions League depois que a equipe de Francesco Farioli conquistou a Liga Portugal na temporada passada. O técnico italiano transformou o Porto em um dos times mais difíceis de vencer na Europa desde que assumiu o comando no verão de 2025, e a equipe ainda não perdeu pontos em competições nacionais nesta temporada.

    A campanha europeia, porém, parecia sair dos trilhos antes mesmo de engrenar: o Porto sofreu três derrotas consecutivas antes de finalmente somar seus primeiros pontos com uma vitória empolgante sobre o Napoli. Com confrontos favoráveis contra Feyenoord, Slavia Praga e LASK pela frente, Farioli e seus jogadores seguem na briga por uma vaga no mata-mata.

  • 21. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    O Leipzig igualou o placar duas vezes contra o Manchester City, mas ainda assim sofreu sua terceira derrota na fase de liga.

    Depois de ficar fora das competições europeias na temporada passada, o Leipzig está de volta à elite após terminar a Bundesliga em terceiro lugar. Seu retorno à Champions League, porém, não começou da melhor forma: as derrotas para Como, Real Madrid e Manchester City deixaram a equipe de Martin Demichelis perto das últimas posições da tabela na metade da competição.

    A boa notícia para o clube alemão é que seu calendário daqui para a frente é bem menos difícil, e a equipe tem motivos para confiar em vitórias em casa sobre Lens e Shakhtar Donetsk. Se conseguir esses resultados, o Leipzig provavelmente precisará de apenas um ponto nas duas partidas restantes fora de casa, contra Manchester United e Feyenoord.

  • 20. Fenerbahçe ⬆️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Fenerbahce começou sua temporada europeia com uma vitória emocionante sobre o Liverpool

    O Fenerbahçe investiu pesado na janela de transferências de verão na esperança de montar um time capaz de chegar ao mata-mata da Champions League. Mas esse objetivo parecia distante depois de a equipe não vencer nenhum dos três primeiros jogos, incluindo uma goleada por 6 a 0 sofrida diante do Aston Villa e um empate decepcionante com o Slavia Prague.

    A vitória de quarta-feira sobre o Liverpool, porém, deu à equipe turca o impulso de que precisava. Com jogos pela frente contra Shakhtar Donetsk, LASK e Villarreal, o novo técnico Emre Belozoglu estará confiante de que conseguirá os pontos necessários para garantir uma vaga nos playoffs.

  • 19. Roma ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    A Roma já deixou escapar vantagens de dois gols contra o Real Madrid e o Manchester United nesta temporada, na fase de liga.

    A Roma está de volta à Champions League pela primeira vez desde a temporada 2018/19, depois que Gian Piero Gasperini fez um trabalho extraordinário para recolocar o clube entre as principais forças do futebol italiano. Sob o comando do ex-técnico da Atalanta, a equipe da capital se tornou muito difícil de vencer na Serie A, embora esteja adquirindo o péssimo hábito de deixar escapar vantagens nas competições europeias.

    A Roma abriu dois gols de vantagem tanto contra o Real Madrid quanto contra o Manchester United, mas desmoronou nos dez minutos finais e acabou derrotada nas duas partidas. Agora, pode ter de lutar até para chegar aos playoffs, já que ainda enfrentará PSG e Sporting CP na segunda metade da fase de liga.

  • 18. Stuttgart ⬇️

    FBL-EUR-C1-GALATASARAY-STUTTGART
    AFP

    O Stuttgart sofreu sua primeira derrota na campanha diante do Galatasaray, na terça-feira.

    Sebastian Hoeness continua fazendo um trabalho notável no Stuttgart, que levou da disputa do playoff de rebaixamento da Bundesliga à classificação para a Champions League duas vezes em três temporadas. O time alemão também começou bem sua campanha europeia, somando sete pontos nos três primeiros jogos.

    Nesta temporada, o Stuttgart tem a seu favor o fato de ter recebido, segundo a Opta, a sequência de jogos mais fácil entre as 36 equipes classificadas. Embora tenha perdido para o Galatasaray na quarta rodada, o time ainda deve estar confiante de que chegará à fase eliminatória.

  • 17. Galatasaray ⬆️

    Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Os dois gols de Aleksey Batrakov contra o Stuttgart garantiram aos campeões turcos a segunda vitória consecutiva.

    O Galatasaray chegou às oitavas de final da Champions League na temporada passada, e o campeão turco entrou na edição de 2026-27 de olho em uma campanha semelhante, mas perdeu seus dois primeiros jogos na fase de liga.

    Desde então, porém, o time se recuperou de forma impressionante: venceu o Lille fora de casa e depois derrotou o Stuttgart, até então invicto, em Istambul. O Galatasaray provavelmente precisa de apenas quatro pontos nos quatro jogos restantes para garantir uma vaga no mata-mata. Embora ainda tenha pela frente o Aston Villa e o PSG, deve estar confiante de que conseguirá a classificação.

  • 16. Real Betis ↔️

    FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETIS
    AFP

    A derrota para o Borussia Dortmund na quarta-feira pôs fim ao início perfeito do Betis.

    De volta à Champions League pela primeira vez em mais de 20 anos, o Real Betis terminou a última temporada de La Liga em quinto lugar e segue se consolidando como uma força a ser levada em conta na Espanha sob o comando de Manuel Pellegrini.

    O time chamou a atenção logo no início da competição europeia, vencendo cada um dos três primeiros jogos antes de tropeçar diante do Borussia Dortmund. A equipe estará confiante de que pode se recuperar contra o Slovan Bratislava antes de um fim de campanha difícil na fase de liga, com confrontos contra Como, Arsenal e Bayern de Munique. Essa sequência pode ser decisiva para determinar se o Betis terminará entre os oito primeiros ou terá de se contentar com uma vaga nos playoffs.

  • 15. Club Brugge ⬆️

    SOCCER CL CLUB BRUGGE VS PSV
    AFP

    O Club Brugge deu sequência à sua impressionante campanha europeia com uma vitória fora de casa sobre o PSV na quarta rodada.

    O Club Brugge se classificou para a fase eliminatória nas duas primeiras temporadas do novo formato da Champions League e tem motivos para acreditar que chegará lá pela terceira vez em três edições. Depois de perder para o Aston Villa na estreia, venceu as três partidas seguintes.

    Os empolgantes atacantes Nicolo Tresoldi e Carlos Forbs foram decisivos nas vitórias fora de casa sobre Inter e PSV, resultados que mostraram que o campeão belga não deve ser subestimado. Terminar entre os oito primeiros também está ao alcance, já que os adversários restantes, Liverpool, Napoli, Stuttgart e Bodo/Glimt, estão longe de formar uma lista intimidadora.

  • 14. Sporting CP ↔️

    Issa Doumbia Sporting CP 2026-27
    Getty Images

    O Sporting está novamente em boa posição para terminar entre os oito primeiros, após vencer três dos quatro jogos que disputou até agora.

    O Sporting começa a se tornar presença habitual na Champions League. Na temporada passada, chegou às quartas de final depois de surpreender com uma campanha entre os oito primeiros na fase de liga e protagonizar uma virada épica para eliminar o Bodo/Glimt nas oitavas. O clube de Lisboa está praticamente garantido no mata-mata mais uma vez após vencer três de seus quatro primeiros jogos, mas deve se perguntar como deixou escapar a partida em casa contra o LASK, estreante no torneio, na terceira rodada.

    Se conseguir bons resultados contra o Manchester United e a Roma, sob o comando do novo técnico Paulo Fonseca, o Sporting poderá terminar novamente entre os oito primeiros, apesar do difícil fim de campanha na fase de liga, com jogos contra Barcelona e Manchester City.

  • 13. Manchester United ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    A vitória do Manchester United de virada sobre a Roma, em jogo dramático, deu novo fôlego à sua campanha europeia.

    Michael Carrick levou o Manchester United de volta à Champions League durante sua impressionante passagem como técnico interino na segunda metade da temporada passada. Mas seu início como treinador efetivo já saiu dos trilhos, e ainda não se sabe quem comandará a equipe na segunda metade da fase de liga.

    Carrick ganhou uma chance de permanecer no comando em Old Trafford após a impressionante vitória de virada sobre a Roma na terça-feira, quando o United se recuperou de derrotas consecutivas para o Atlético de Madrid e o Como. No entanto, com jogos difíceis pela frente contra o Sporting e o Bayern de Munique, suas chances de classificação direta para as oitavas de final são mínimas.

  • 12. Aston Villa ⬇️

    FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLA
    AFP

    O Aston Villa perdeu pontos pela primeira vez na competição ao ser derrotado pelo Barcelona

    O Aston Villa passou por grandes mudanças durante o verão: seis titulares da vitoriosa final da Liga Europa deixaram o clube. Unai Emery ficou, assim, encarregado de conduzir uma temporada que provavelmente será de transição, enquanto busca montar uma nova equipe formada, em sua maioria, por reforços. Os primeiros sinais também foram animadores: o Villa venceu seus três primeiros jogos na Champions League antes de perder para o Barcelona na quarta rodada.

    A equipe de Emery ainda conseguiu criar chances no Camp Nou e mostrou que pode enfrentar alguns dos melhores times da Europa de igual para igual. Terá de fazer isso para garantir uma vaga nas oitavas de final, já que ainda receberá o PSG e o Borussia Dortmund.

  • 11. Inter ⬇️

    Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    A Inter fez sua melhor atuação da temporada em competições europeias para vencer o Feyenoord

    A Inter foi talvez a maior decepção da Champions League na temporada passada. Finalista derrotada em 2025, a equipe caiu na fase de playoffs após perder em casa e fora para o Bodo/Glimt. Cristian Chivu conseguiu superar a decepção e conquistar dois títulos nacionais até o fim de seu primeiro ano no comando, mas sua equipe voltou a criar expectativas que, até agora, não confirmou no cenário continental.

    Apesar de uma atuação razoável na derrota para o Real Madrid, a Inter perdeu em casa para o Club Brugge na partida seguinte e ficou atrás dos demais candidatos ao título. Desde então, a equipe se recuperou com duas vitórias consecutivas, embora o triunfo sobre o Feyenoord tenha sido muito mais convincente do que a vitória apertada sobre o Shakhtar Donetsk que o precedeu. A equipe de Chivu, portanto, precisará melhorar se quiser conquistar as vitórias de que agora provavelmente precisa contra Borussia Dortmund e Liverpool para evitar a fase de playoffs.

  • 10. Como ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-COMO
    AFP

    O Como, que tem marcado muitos gols, tem sido um dos destaques da competição nesta temporada até aqui.

    O Como pode ser estreante na Champions League e nem sequer disputava a primeira divisão há três anos, mas não está na competição apenas para fazer número. O clube, que surpreendeu na Serie A, mostrou nas últimas duas temporadas que sabe vencer os maiores times da Itália. Agora, a equipe de Cesc Fabregas voltou suas atenções para superar alguns dos melhores times da Europa.

    A campanha continental também começou em grande estilo, com três vitórias em quatro jogos. Depois de vencer RB Leipzig e Manchester United com autoridade em casa, o Como goleou o Lens por 9 a 1 na quarta rodada. Até aqui, apenas o PSG marcou mais gols do que a equipe de Fabregas, que provavelmente já terá garantido uma vaga na fase eliminatória antes de enfrentar os atuais campeões e o Barcelona em janeiro.

  • 9. Atlético de Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    O Atlético de Madrid quase não ameaçou o Bayern de Munique em uma noite decepcionante no Metropolitano.

    Contra as expectativas, o Atlético de Madrid lutou para chegar às semifinais da Champions League na temporada passada, antes de ser eliminado pelo Arsenal por uma margem apertada. Diego Simeone começou esta temporada acreditando que sua equipe era capaz de ir tão longe quanto. No entanto, terá de superar um caminho difícil para evitar a fase de playoffs, após somar apenas quatro pontos nos quatro primeiros jogos europeus.

    As derrotas para Liverpool e Bayern de Munique sugerem que o Atlético ainda não está no mesmo nível dos principais candidatos ao título. Embora deva avançar sem grandes dificuldades, com jogos pela frente contra Viking, PSV, Bodo/Glimt e Fenerbahce, precisará melhorar bastante para se destacar no mata-mata.

  • 8. Borussia Dortmund ⬆️

    Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    O Dortmund se recuperou da derrota para o Bodo/Glimt com duas vitórias consecutivas

    O Borussia Dortmund ganhou a reputação de ser o maior celeiro de talentos do futebol europeu quando jogadores como Erling Haaland, Jude Bellingham e Achraf Hakimi passaram pelo clube antes de se tornarem estrelas mundiais. Nos últimos anos, porém, os jogadores de elite revelados pelo clube se tornaram mais raros. Por isso, o gigante da Bundesliga apostou em jovens durante o verão europeu, e Niko Kovac agora tem à disposição um elenco com potencial quase ilimitado.

    Esse potencial ajudou o Dortmund a começar a temporada da Bundesliga sem derrotas, incluindo um empate fora de casa com o Bayern de Munique. Na Champions League, apesar da derrota para o Bodo/Glimt na segunda rodada, a equipe venceu todos os outros jogos até agora. Visitas difíceis a Arsenal e Aston Villa ainda estão no calendário, mas Kovac e seus jogadores vêm ganhando muita confiança.

  • 7. Liverpool ↔️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    O Liverpool ficou duas vezes à frente do Fenerbahce, mas ainda assim sofreu sua primeira derrota na campanha.

    Apesar de ter avançado uma fase a mais do que na temporada 2024-25, o Liverpool sem dúvida regrediu em seu nível de desempenho na Champions League na temporada passada, antes de ser eliminado pelo PSG pela segunda edição consecutiva. A expectativa é que Andoni Iraola devolva a Anfield um futebol ofensivo e empolgante após substituir Arne Slot no comando, mas, até agora, as melhorias foram pequenas.

    Ainda assim, o Liverpool venceu seus três primeiros jogos na fase de liga, embora tenha precisado virar o placar para derrotar tanto o Atletico Madrid quanto o Villarreal em casa. A equipe mostrou fragilidade defensiva ao longo de toda a campanha, e isso acabou cobrando seu preço contra o Fenerbahce na quarta rodada, quando perdeu por 3 a 2 na Turquia. Uma tabela favorável deve lhe dar boas chances de terminar entre os oito primeiros, mas chegar longe pode estar fora do alcance do Liverpool se as coisas não mudarem rapidamente.

  • 6. Manchester City ↔️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Erling Haaland marcou o gol da vitória do Manchester City no confronto com o RB Leipzig pela quarta rodada.

    Talvez nenhum time esteja mais desesperado para conquistar a Champions League nesta temporada do que o Manchester City. Com uma punição pesada da Premier League por violar as regras financeiras provavelmente a caminho, a única esperança realista da equipe de Enzo Maresca de se manter entre a elite europeia é vencer a principal competição do continente.

    A derrota para o PSG na segunda rodada, portanto, serviu de lembrete do nível que este City reformulado precisa alcançar para ir longe na competição. Apesar de ter sofrido duas derrotas em competições nacionais, a equipe reagiu com vitórias consecutivas na Europa sobre AEK Athens e RB Leipzig. O confronto de dezembro com o Barcelona, porém, será o verdadeiro teste para medir o quanto o time evoluiu desde a derrota para a equipe de Luis Enrique no Etihad.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    A disposição do Madrid de lutar até o fim voltou a ficar evidente na Champions League desta temporada.

    O Real Madrid ficou muito aquém das expectativas na Champions League nas últimas duas temporadas e recorreu a Jose Mourinho na tentativa de voltar a conquistar títulos nacionais e continentais para o Bernabéu.

    Embora tenha apresentado algumas atuações questionáveis desde o retorno do técnico português ao Real Madrid, a equipe segue sem se dar por vencida em seus jogos europeus. Campeão 15 vezes, o clube virou partidas contra Roma e AEK Athens nos dez minutos finais, somando quatro vitórias em quatro jogos. A recente vitória no clássico, por sua vez, mostrou que o Real Madrid tem condições de vencer os melhores, um bom sinal para o mata-mata.

  • 4. Bayern de Munique ↔️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH
    AFP

    Após dois empates consecutivos, o Bayern voltou a vencer contra o Atlético de Madrid na terça-feira.

    À medida que a Champions League da temporada passada avançava, o Bayern de Munique, liderado pelo trio de ataque formado pelo vencedor da Bola de Ouro Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz, tornou-se o favorito de muitos torcedores. Mas a equipe acabou eliminada pelo PSG em uma das grandes semifinais da história da competição.

    As coisas não se encaixaram da mesma forma para o atual campeão da Bundesliga nesta edição. Um empate decepcionante com o modesto Viking foi o ponto mais baixo da campanha do Bayern até agora. Desde então, porém, o time reagiu: empatou com o Arsenal, outro candidato ao título, e conquistou uma vitória convincente fora de casa sobre o Atlético de Madrid. Com isso, a classificação direta para as oitavas de final continua ao seu alcance.

  • 3. Arsenal ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PRAGUE-ARSENAL
    AFP

    O Arsenal segue invicto na Europa nesta temporada, apesar de ainda não ter apresentado seu melhor futebol.

    Vice-campeão em maio, o Arsenal deve intensificar ainda mais sua busca pela primeira Copa dos Campeões da Europa nesta temporada, especialmente se, como se espera, disparar na disputa pelo título da Premier League assim que as sanções contra o Manchester City forem confirmadas. Mikel Arteta certamente conta com uma defesa e um meio-campo capazes de ir até o fim, mas ainda há dúvidas sobre o poder de fogo do ataque do Arsenal depois que o clube não conseguiu contratar um atacante de renome no verão.

    As chances de o Arsenal repetir a campanha perfeita na fase de liga da temporada passada acabaram com um empate respeitável fora de casa contra o Bayern de Munique, mas a equipe segue bem encaminhada para terminar entre os oito primeiros, após vencer seus outros três jogos até agora. Os confrontos em casa contra Borussia Dortmund e Real Madrid também devem colocar suas credenciais à prova nos próximos meses.

  • 2. Barcelona ↔️

    FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    O Barcelona se recuperou da derrota para o PSG com uma vitória convincente sobre o Aston Villa

    Já se passaram 11 anos desde a última vez que o Barcelona conquistou a Champions League, mas há a sensação de que, se algum time pode tirar o título do PSG nesta temporada, é o de Hansi Flick. Sob o comando do técnico alemão, o Barcelona dominou as duas últimas temporadas de La Liga, mas não conseguiu repetir o sucesso no cenário continental, em parte por causa da linha defensiva alta e dos espaços no meio-campo.

    Há quem acredite que a contratação de Rodri pode mudar esse cenário. O fato de ele ter sido poupado na derrota do Barcelona para o PSG na terceira rodada alimenta a esperança de que o resultado seja diferente caso as equipes voltem a se enfrentar no mata-mata. Por enquanto, o time de Flick conseguiu se recuperar com uma vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, enquanto Lamine Yamal e Raphinha mantiveram a excelente fase diante do gol.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Os atuais bicampeões europeus passaram a primeira metade da fase de liga demonstrando suas ambições para a nova temporada.

    Campeão da Champions League nas duas últimas temporadas, o PSG busca o tricampeonato consecutivo em 2026/27. O objetivo é se tornar o primeiro time além do Real Madrid a conquistar a Copa dos Campeões da Europa três vezes seguidas. Após um início impressionante de campanha continental, tudo indica que pode conseguir.

    O time de Luis Enrique marcou 20 gols e venceu os quatro jogos que disputou até agora, incluindo vitórias expressivas sobre Manchester City e Barcelona. O triunfo sobre o Barcelona, porém, teve um custo: Khvicha Kvaratskhelia deve perder o restante da temporada por causa da lesão no joelho sofrida naquela partida. Ainda assim, o campeão francês tem muitas opções para o ataque e seguirá como o time a ser batido quando começar o mata-mata.