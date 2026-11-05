O ranking de forças desta temporada será um pouco diferente: em vez de classificar todas as equipes do 1º ao 36º lugar, vamos seguir o formato da fase de liga da competição e ordenar os 24 principais candidatos, deixando os outros 12 de fora.

Isso não significa que nenhuma dessas 12 equipes vá avançar. Sempre há uma ou duas surpresas no mata-mata. Mas, em nossa avaliação, são as equipes com menos chances de passar da fase inicial e seguir na competição europeia.

Algumas delas já tiveram bons resultados nesta edição, incluindo o modesto Viking, da Noruega, que, depois de um empate impressionante com o Bayern de Munique, venceu o Sabah na quarta rodada. O AEK Atenas, por sua vez, deu trabalho ao Real Madrid até o fim antes de perder por 3 a 2, enquanto o Bodo/Glimt continua a superar as expectativas.

O cenário é menos positivo para Napoli e PSV, que correm sério risco de ficar fora do mata-mata pela segunda temporada consecutiva depois de vencerem apenas uma de suas quatro primeiras partidas.

Os 12 com menos chances segundo a GOAL: AEK Atenas, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Napoli (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia Praga, Slovan Bratislava, Viking.