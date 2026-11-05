A Champions League de 2026/27 já está bem encaminhada: as 36 equipes chegaram à metade de suas campanhas na fase de liga, e muitos gols foram marcados pela Europa neste início de temporada.
O Paris Saint-Germain é o atual campeão após conquistar sua segunda Copa dos Campeões da Europa consecutiva em maio, quando derrotou o Arsenal nos pênaltis na final, em Budapeste. A equipe de Luis Enrique tem se mostrado em um nível acima das demais nos últimos 18 meses, aproximadamente, mas deve enfrentar forte concorrência na busca pelo terceiro título seguido.
Então, quem está em melhores condições de desafiar o PSG pela supremacia europeia neste momento? O ranking de forças da GOAL acompanha os candidatos ao longo de toda a competição, separando-os daqueles que só aparentam ter chances...
Atualização anterior: 15 de outubro de 2026.