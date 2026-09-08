Ranking de força da Champions League 2026-27: Barcelona, Bayern de Munique ou Arsenal podem impedir que o PSG garanta um histórico tricampeonato consecutivo?
As ligas nacionais já começaram, a janela de transferências está fechada e agora é hora de o hino mais famoso do futebol voltar a levar multidões ao delírio em toda a Europa. A Champions League de 2026-27 começa na terça-feira, com 36 times mais uma vez prontos para se testar contra o que o continente tem de melhor.
O Paris Saint-Germain é o atual campeão depois de conquistar uma segunda Copa dos Campeões consecutiva em maio, ao derrotar o Arsenal nos pênaltis na final, em Budapeste. O time de Luis Enrique tem parecido estar em um nível muito acima nos últimos 18 meses, mas, depois de um verão movimentado de novas contratações e trocas de técnicos, deve enfrentar forte concorrência na busca pelo terceiro título seguido.
Mas quem está em melhor posição para desafiar o PSG pela supremacia europeia? O ranking de força da GOAL estará aqui ao longo de toda a competição para acompanhar os candidatos, enquanto separa os verdadeiros postulantes dos impostores...
De fora, só observando
O ranking de forças desta temporada vai ser um pouco diferente; em vez de classificar todos os times de 1 a 36, vamos imitar a fase de liga da competição, ranqueando os 24 principais candidatos, enquanto os outros 12 ficam de fora.
Isso não quer dizer que nenhum desses 12 times vá avançar, sempre há um ou dois nomes surpresa no mata-mata, mas essa dúzia é, na nossa visão, a menos provável de seguir em frente e continuar sua jornada europeia após a rodada de abertura.
Entre eles estão os estreantes no torneio Sabah FK, do Azerbaijão, e o LASK, da Áustria, além do Slovan Bratislava, que é comandado pelo primeiro técnico africano da história da Champions League, o único e inigualável Yaya Toure.
O Bodo/Glimt, que venceu Manchester City, Atletico Madrid e Inter a caminho das oitavas de final da temporada passada, terá de fazer muito para repetir a campanha, embora não seja mais o único time norueguês na competição, já que o Viking FK se classificou pela primeira vez desde 1992.
Há também times das cinco grandes ligas da Europa que parecem destinados a ter temporadas europeias difíceis, já que tanto Villarreal quanto Lens não parecem capazes de abrir caminho.
A dúzia condenada do GOAL: AEK Atenas, Bodo/Glimt, Club Brugge, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.
24. Fenerbahçe
Depois de frequentemente ficar pelo caminho nas eliminatórias, o Fenerbahce está de volta à fase principal da Champions League pela primeira vez desde a temporada 2008-09 e chega com um elenco repleto de nomes reconhecíveis para os fãs do futebol europeu. Romelu Lukaku, Mason Greenwood e Nathan Ake se juntaram ao clube neste último verão e agora fazem parte de um elenco que também inclui jogadores como Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio e Matteo Guendouzi,
Agora em sua quinta passagem no comando do clube, Ismail Kartal comandou uma vitória tensa sobre o Lyon no play-off classificatório, e a recompensa do Fener foi a terceira tabela mais fácil de jogos, de acordo com a Opta. Isso não lhes garante nada, e eles já perderam duas vezes em seus primeiros quatro jogos da Super Lig, mas Kartal espera que a experiência de Champions League dentro de seu elenco apareça no maior palco.
23. Napoli
Dado o péssimo retrospecto de Antonio Conte em competições continentais, talvez não devesse ter sido uma surpresa quando o Napoli caiu na fase de liga na temporada passada, mas muitos ainda ficaram chocados com o fracasso dos então campeões da Serie A em garantir um lugar entre os 24 primeiros. Desde então, Conte seguiu em frente, com Massimiliano Allegri sendo contratado após sua própria saída do AC Milan.
As coisas não começaram bem para Allegri, que supervisionou duas derrotas em seus três primeiros jogos, enquanto o talismânico meio-campista Scott McTominay está atualmente fora de ação após ser diagnosticado com um problema cardíaco leve. O Partenopei também teria esperado um jogo de estreia mais fácil do que receber o Arsenal, mas ainda assim confiará em si para melhorar a decepção de 2025-26.
22. Lille
O Lille pode ter perdido as jovens estrelas Ayyoub Bouaddi e Matias Fernandez-Pardo para a Premier League durante a janela de transferências de verão, mas ainda assim fez um início animador sob o comando do novo técnico Davide Ancelotti. O time esteve a dois gols de acréscimos do PSG de conseguir três vitórias em três no início da temporada da Ligue 1 e volta à Champions League em boa forma.
O veterano Olivier Giroud segue liderando o ataque às vésperas de completar 40 anos no fim de setembro, e passou a contar no setor ofensivo com Ayase Ueda, que terminou a última temporada como artilheiro da Eredivisie. Se os dois encaixarem rapidamente, o Lille pode aprontar uma ou outra surpresa nos próximos meses.
21. Stuttgart
Sebastian Hoeness continua fazendo maravilhas com o Stuttgart, que ele levou do playoff de rebaixamento da Bundesliga a duas classificações para a Champions League no intervalo de três temporadas. Deniz Undav despontou como o talismã do clube no ataque, enquanto Angelo Stiller e Jamie Leweling, logo atrás dele, estão atraindo o interesse dos maiores clubes da Europa.
O que joga a favor do Stuttgart é que, segundo a Opta, o time recebeu a tabela mais fácil entre as 36 equipes classificadas. A equipe inicia sua campanha contra a dupla pouco badalada formada por Viking e Slovan Bratislava, o que deve permitir ganhar embalo logo no início, enquanto seus jogos que parecem mais difíceis no papel são contra Atlético de Madrid e Inter.
20. Sporting CP
O Sporting está começando a se tornar presença constante na Champions League, e chegou até as quartas de final na última temporada depois de, surpreendentemente, garantir uma vaga entre os oito primeiros na fase de liga antes de protagonizar uma virada épica para bater o Bodo/Glimt nas oitavas de final.
O homem que comandou essa campanha, Rui Borges, segue no cargo e ainda pode contar com o atacante estrela Luis Suarez, apesar de um verão repleto de rumores sobre seu futuro. Do ponto de vista da tabela, o Sporting saberá que precisa somar seus pontos cedo se quiser voltar a avançar ao mata-mata, com seus dois últimos jogos sendo contra Barcelona e Manchester City, em janeiro.
19. RB Leipzig
Depois de ficar totalmente fora das competições europeias na temporada passada, o Leipzig está de volta à elite após terminar em terceiro lugar na Bundesliga. Apesar disso, o clube fez uma mudança no comando técnico, com o ex-zagueiro da Argentina Martin Demichelis assumindo o cargo após a demissão de Ole Werner em junho.
Ele assume um elenco que foi desfalcado de seu principal jogador, Yan Diomande, após a transferência de verão para o Real Madrid, mas que ainda tem muito talento no ataque com a empolgante dupla de pontas Antonio Nusa e Johan Bakayoko, além do retorno de Christopher Nkunku. O Leipzig não é mais a força que foi no início da década, mas ainda assim acreditará em suas chances de avançar ao mata-mata.
18. PSV
Apesar de ter aplicado goleadas em Napoli e Liverpool durante a fase de liga da temporada passada, o PSV ficou aquém na tentativa de chegar às fases eliminatórias, embora isso não tenha acabado com seu embalo, já que disparou rumo ao título da Eredivisie. A equipe de Peter Bosz também levou essa forma para a nova temporada, tendo marcado 18 gols nas cinco primeiras partidas da campanha no campeonato.
O time também recebeu uma das tabelas mais fáceis de jogos europeus e vai contar com nomes como Ricardo Pepi, Ivan Perisic e Ruben van Bommel para manter a excelente forma nessas partidas, começando com o Shakhtar Donetsk na quinta-feira.
17. Real Betis
De volta à Champions League pela primeira vez em mais de 20 anos, o Real Betis terminou a última temporada em quinto lugar em La Liga e segue se reafirmando como uma força a ser respeitada na Espanha sob o comando de Manuel Pellegrini. Esse status foi reforçado pela vitória de sexta-feira sobre o Real Madrid, com o reforço de verão Troy Parrott marcando o gol da vitória, seu primeiro pelo clube.
O atacante irlandês se juntou a uma equipe que também conta com Antony, Isco e Giovani Lo Celso, e o Betis deve acreditar em suas chances de chegar ao mata-mata. O único risco potencial é que seus dois jogos mais difíceis, contra Arsenal e Bayern de Munique, só acontecem nas duas últimas rodadas, o que significa que qualquer tropeço no início pode aumentar a pressão para que o time entregue resultados diante de alguns dos favoritos da competição.
16. Galatasaray
O Galatasaray foi até as oitavas de final em 2025-26 antes de ser derrotado pelo Liverpool, e o campeão turco deixou uma ótima impressão, inclusive em duas vitórias sobre o Liverpool de Arne Slot. Assim, repetir a campanha é a expectativa mínima para Okan Buruk e seus jogadores.
Victor Osimhen será mais uma vez a principal esperança de gols, embora vá desfalcar o jogo de estreia de quarta-feira contra o Sporting devido a uma lesão. O atacante nigeriano ganhou a companhia de Rafael Leao no ataque nesta temporada, enquanto Leroy Sane e Ilkay Gundogan seguem no elenco, trazendo consigo muita experiência de Champions League.
15. Porto
Depois de dois anos fora, o Porto está de volta à Champions League após o time de Francesco Farioli triunfar na Liga Portugal na temporada passada. O técnico italiano transformou os Dragões em uma das equipes mais difíceis de serem batidas na Europa desde que assumiu o comando no verão de 2025, com o Porto tendo sofrido apenas 19 gols em 39 jogos da liga desde a chegada de Farioli, após sua saída do Ajax.
Essa linha defensiva é comandada pela dupla polonesa Jan Bednarek e Jakob Kiwior, enquanto Andre Silva lidera o ataque, com o talentoso atacante espanhol Samu Aghehowa se recuperando de uma grave lesão no joelho. O quanto evoluíram sob o comando de Farioli será testado pelo Man City na primeira rodada, mas, no papel, eles têm uma tabela mais tranquila no restante.
14. Como
O Como pode ser um estreante na Champions League que nem sequer disputava a elite do futebol há três anos, mas não está na competição apenas para fazer número. A equipe emergente da Serie A mostrou talento para derrubar os maiores clubes da Itália nas últimas duas temporadas, e o time de Cesc Fabregas agora voltou seu foco para derrotar alguns dos melhores times da Europa.
Manter o meia argentino Nico Paz foi enorme em termos de negócios de verão, enquanto nomes como Martin Baturina e Anastasios Douvikas carregaram a forma da última temporada para as primeiras semanas de 2026-27. O Como também deve conseguir embalar, já que não enfrenta nenhum de seus adversários do Pote 1, Barcelona e PSG, até as duas últimas rodadas de janeiro.
13. Aston Villa
Tudo mudou no Aston Villa, já que seis titulares da equipe vencedora da final da Liga Europa saíram, deixando Unai Emery encarregado do que provavelmente será uma temporada de transição, enquanto tenta montar um novo time composto majoritariamente por reforços. O espanhol também não foi ajudado pelo fato de que alguns desses novos nomes chegaram lesionados, o que significa que a equipe do Villa, que não conseguiu marcar em nenhum de seus três primeiros jogos desta edição da Premier League, provavelmente terá uma cara bem diferente daqui a alguns meses.
Dado seu histórico em competições europeias, Emery deve receber o benefício da dúvida quando se trata de traçar um caminho para sair da fase de liga, embora uma repetição da campanha até as quartas de final de duas temporadas atrás provavelmente esteja além do alcance do Villa desta vez.
12. Roma
A Roma está de volta à Champions League pela primeira vez desde a temporada 2018-19, com Gian Piero Gasperini tendo feito maravilhas para recolocar os Giallorossi entre as principais forças do futebol italiano. Sob o comando do ex-técnico da Atalanta, o clube da capital se tornou incrivelmente difícil de ser batido e ocupa a liderança da tabela da Serie A neste início, após vencer cada uma de suas três primeiras partidas na campanha.
Donyell Malen voltou a ser destaque, com o holandês dando sequência à forma notável que mostrou após sua transferência de janeiro do Aston Villa ao marcar cinco vezes nessas três vitórias. Ele terá o apoio da dupla argentina Paulo Dybala e Matias Soule, além do adolescente português Rodrigo Mora, que chegou do Porto durante o verão. Eles podem ser uma das surpresas desta temporada a ir longe.
11. Borussia Dortmund
O Borussia Dortmund construiu a reputação de ser a grande escola de formação do futebol europeu quando nomes como Erling Haaland, Jude Bellingham e Achraf Hakimi passaram pelo clube a caminho do estrelato, mas os graduados de elite têm rareado nos últimos anos. Com isso em mente, o gigante da Bundesliga apostou na juventude durante o verão, e Niko Kovac conta com um elenco que tem potencial quase ilimitado.
Os talentosos adolescentes Konstantinos Karetsas e Joane Gadou foram contratados para se juntar às joias da base Samuele Inacio e Mathis Albert, e Kovac já depende deles para dar conta do recado ao lado de jogadores mais experientes, como Felix Nmecha e Serhou Guirassy. A inexperiência do Dortmund pode levar a atuações instáveis na Europa, mas a equipe ainda deve ter mais do que o suficiente para avançar com tranquilidade ao mata-mata.
10. Manchester United
Michael Carrick levou o Manchester United de volta à Champions League durante seu impressionante período como interino no comando na segunda metade da última temporada, mas seu início de trajetória como técnico efetivo não saiu totalmente como o planejado, com o Manchester United tendo somado apenas quatro pontos no que parecia ser uma sequência relativamente tranquila nas três primeiras partidas da temporada da Premier League.
Persistem dúvidas sobre como este elenco do United vai lidar com jogos regulares no meio da semana depois de ter ficado totalmente fora das competições europeias na última temporada e, embora sua qualidade deva aparecer o suficiente para levá-lo às fases eliminatórias, uma campanha mais longa parece improvável, pelo menos por enquanto.
9. Inter
A Inter talvez tenha sido a maior decepção da última temporada da Champions League, já que os finalistas derrotados de 2025 caíram na fase de play-off após serem derrotados em casa e fora pelo Bodo/Glimt. Cristian Chivu conseguiu acalmar as coisas após essa decepção e garantir a dobradinha nacional ao fim de seu primeiro ano no comando, com a crença na Itália agora de que a Inter voltará a brigar na Europa.
A atual campeã venceu cada uma de suas três primeiras partidas da Serie A no início da temporada, enquanto a Opta classifica os jogos da fase de liga da Inter como os segundos mais fáceis entre todos os 36 times. Um lugar entre os oito primeiros e a classificação automática para as oitavas de final, portanto, devem estar na pauta.
8. Liverpool
Apesar de ter ido uma fase além em relação à temporada 2024-25, o Liverpool sem dúvida regrediu em termos de nível de desempenho na Champions League na última temporada, antes de ser eliminado pelo PSG pela segunda campanha consecutiva. A esperança é que Andoni Iraola devolva um futebol empolgante e ofensivo a Anfield após substituir Arne Slot no comando, e houve alguns sinais positivos em suas primeiras semanas no cargo.
Alexander Isak parece estar se reencontrando após sua temporada de estreia desastrosa em Merseyside, enquanto Florian Wirtz começa a ter mais influência nos jogos a partir da posição de camisa 10. Bradley Barcola também deve acrescentar outra dimensão ao ataque do Liverpool, além da experiência de ter feito parte de duas campanhas vitoriosas na Champions League nas últimas duas temporadas.
7. Atlético de Madrid
Contra as probabilidades, o Atlético de Madrid lutou para chegar às semifinais da Liga dos Campeões na temporada passada antes de ser superado pelo Arsenal, e Diego Simeone vai acreditar que sua equipe é capaz de fazer mais uma campanha profunda desta vez. Essa confiança só deve ter aumentado após o fechamento da janela de transferências, já que o atacante estrela Julian Alvarez permaneceu no Metropolitano, ainda que com certa relutância!
Se o argentino conseguir ser reintegrado com sucesso, então ele dará ao Atleti um fator X no ataque, enquanto a contratação de Cristian Romero deve ajudar a fortalecer a defesa, e Lee Kang-in chegou do PSG para tentar ajudar a substituir o Antoine Griezmann, que saiu. A única coisa que segura o Atleti é uma sequência de jogos bastante difícil, a quarta mais complicada, de acordo com Opta, com uma viagem a Anfield na quarta-feira representando um jogo de estreia complicado.
6. Manchester City
Os cabelos exuberantes de Pep Guardiola, Rodri e Erling Haaland já se foram, mas o início de temporada do Manchester City sugere que a equipe continua sendo uma das que devem ser batidas não só na Premier League, mas em toda a Europa. O novo técnico, Enzo Maresca, se recuperou de uma dolorosa derrota para o Arsenal na Community Shield e comandou três vitórias seguidas na liga antes da viagem de terça-feira a Porto.
Com jogos ainda por vir contra Barcelona e PSG, teremos uma noção de como esse novo Manchester City se compara aos melhores do continente durante a fase de liga, embora, à medida que se acostumam aos métodos de Maresca, eles acreditem que estarão ainda mais formidáveis quando o mata-mata começar.
5. Real Madrid
O Real Madrid ficou muito aquém das expectativas na Champions League nas últimas duas temporadas e agora recorreu a Jose Mourinho em uma tentativa de levar troféus, tanto nacionais quanto continentais, de volta ao Bernabéu. Também houve alguns sinais encorajadores nas primeiras semanas de seu retorno, com Kylian Mbappe, Vinicius Jr e Jude Bellingham todos correspondendo no ataque.
O Real Madrid certamente possui uma das linhas de frente mais formidáveis de toda a Europa, enquanto algumas de suas contratações de verão devem melhorar a defesa. No entanto, ainda está por ser visto se o time tem um meio-campo capaz de fazer tudo funcionar em conjunto após mais um verão em que substitutos para Toni Kroos e Luka Modric não apareceram.
4. Arsenal
Derrotado na final em maio, o Arsenal deve entrar nesta temporada ainda mais determinado a finalmente conquistar sua primeira Copa da Europa, especialmente se, como esperado, disparar na corrida pelo título da Premier League. Mikel Arteta certamente tem uma defesa e um meio-campo capazes de ir até o fim, mas seguem as dúvidas sobre a força do ataque do Arsenal depois de o clube não conseguir contratar um atacante de peso durante o verão.
O primeiro passo do Arsenal será tentar repetir sua campanha perfeita na fase de liga de 2025-26, embora, como o único clube a ter enfrentado tanto o Barcelona quanto o Real Madrid no sorteio, seja improvável que tenha vida fácil ao longo dos próximos quatro meses. Ainda assim, coloque os campeões ingleses novamente entre os verdadeiros candidatos.
3. Bayern de Munique
À medida que a Champions League da última temporada avançava, o Bayern de Munique surgiu como favorito de muitos torcedores antes de ficar pelo caminho contra o PSG, após uma das grandes semifinais da história da competição. Liderado por seu trio de ataque agressivo, formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz, o gigante da Bundesliga havia atropelado todos os adversários até então, incluindo o Real Madrid nas quartas de final.
O Bayern conseguiu manter Kane e Olise apesar do interesse de outros clubes, segundo relatos, e a equipe de Vincent Kompany deve novamente brigar nas fases finais, apesar de uma janela de transferências de verão relativamente discreta. A estreia será contra o Bodo/Glimt na quinta-feira.
2. Barcelona
Já se passaram 11 anos desde a última vez em que o Barcelona venceu a Champions League, mas há a sensação de que, se algum time pode destronar o PSG nesta temporada, esse time é o de Hansi Flick. O Barça dominou as últimas duas temporadas de La Liga sob o comando do técnico alemão, mas ficou devendo no cenário continental, em parte por causa de sua linha defensiva alta e da natureza aberta de seu meio-campo.
Há a crença de que a contratação de Rodri pode ser um divisor de águas nesse sentido, já que não há jogador melhor no mundo do que o capitão da Espanha para neutralizar contra-ataques. Enquanto isso, Lamine Yamal e Raphinha começaram a nova temporada em grande forma diante do gol, e a dupla de pontas deve ser muito acionada para liderar nesse aspecto depois de um substituto consolidado para Robert Lewandowski não ter sido contratado.
1. Paris Saint-Germain
Vencedor da Champions League em cada uma das últimas duas temporadas, o PSG vai em busca do tricampeonato em 2026-27, com o objetivo de se tornar o primeiro time, sem ser o Real Madrid, a erguer a Copa dos Campeões em três ocasiões consecutivas. Luis Enrique passou o verão reforçando um ataque que já era excepcional, com as chegadas de Ferran Torres, Mika Godts e Maghnes Akliouche.
As coisas, porém, não começaram bem no Parc des Princes. O campeão da Ligue 1 ainda não venceu nas três primeiras partidas da liga nesta temporada e também perdeu o Troféu dos Campeões para o Lens. No entanto, como o PSG mostrou de forma tão eficaz sob o comando de Luis Enrique, o que importa não é como você começa uma temporada, mas como termina, e o time segue sendo o mais completo do planeta neste momento.