As ligas nacionais já começaram, a janela de transferências está fechada e agora é hora de o hino mais famoso do futebol voltar a levar multidões ao delírio em toda a Europa. A Champions League de 2026-27 começa na terça-feira, com 36 times mais uma vez prontos para se testar contra o que o continente tem de melhor.

O Paris Saint-Germain é o atual campeão depois de conquistar uma segunda Copa dos Campeões consecutiva em maio, ao derrotar o Arsenal nos pênaltis na final, em Budapeste. O time de Luis Enrique tem parecido estar em um nível muito acima nos últimos 18 meses, mas, depois de um verão movimentado de novas contratações e trocas de técnicos, deve enfrentar forte concorrência na busca pelo terceiro título seguido.

Mas quem está em melhor posição para desafiar o PSG pela supremacia europeia? O ranking de força da GOAL estará aqui ao longo de toda a competição para acompanhar os candidatos, enquanto separa os verdadeiros postulantes dos impostores...