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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking de força da Champions League 2026-27: alguém consegue parar o PSG?! Atual campeão mostra força antes do confronto com o Barcelona, enquanto fragilidades do Bayern de Munique ficam expostas

O caminho até Madri já começou, e a fase de liga está a todo vapor. Mas quais equipes parecem estar em melhores condições de seguir adiante e erguer a taça da Copa dos Campeões da Europa?

Tom Maston
Traduzido por

  • A Champions League 2026-27 já está a todo vapor. Os 36 times disputaram duas partidas na fase de liga, e o início da nova temporada foi marcado por uma chuva de gols pela Europa. Na segunda rodada, a bola balançou as redes um recorde de 78 vezes em 18 jogos!

    O Paris Saint-Germain defende o título após conquistar sua segunda Copa dos Campeões da Europa consecutiva em maio, quando derrotou o Arsenal nos pênaltis na final, em Budapeste. A equipe de Luis Enrique esteve em um patamar acima das demais nos últimos 18 meses, aproximadamente, mas deve enfrentar forte concorrência na busca pelo terceiro título seguido.

    Então, quem está em melhores condições de desafiar o PSG pela supremacia europeia neste momento? O ranking de forças da GOAL acompanhará os candidatos ao longo da competição, separando-os de quem apenas parece ter chances...

    Atualização anterior: 8 de setembro de 2026.

  • De fora, apenas observando

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    O azarão Viking conquistou um empate surpreendente contra o Bayern de Munique na segunda rodada.

    O ranking de forças desta temporada será um pouco diferente: em vez de classificar todas as equipes do 1º ao 36º lugar, vamos reproduzir a fase de liga da competição e listar as 24 equipes mais bem colocadas, deixando as outras 12 de fora.

    Isso não quer dizer que nenhuma dessas 12 equipes vá avançar. Sempre há uma ou duas surpresas nas fases eliminatórias. Mas, em nossa avaliação, elas são, no momento, as menos propensas a passar da primeira fase e seguir na competição europeia.

    Algumas equipes deste grupo já tiveram motivos para comemorar nesta edição, incluindo o estreante azeri Sabah, que venceu o Slavia Praga em seu primeiro jogo em casa neste nível. Os dois clubes noruegueses também deixaram sua marca: o Viking empatou por 3 a 3 com o Bayern de Munique, antes de o Bodo/Glimt vencer o Borussia Dortmund 24 horas depois. Ainda assim, todos têm um longo caminho pela frente para garantir ao menos uma vaga na fase de playoffs.

    Outras equipes de menor expressão, como LASK e Slovan Bratislava, parecem não estar à altura do desafio. Também preocupa a possibilidade de nenhum dos dois clubes turcos avançar, já que Galatasaray e Fenerbahce somaram, juntos, apenas um ponto até agora.

    Os 12 fadados à eliminação segundo a GOAL: AEK Atenas, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. Napoli ⬇️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Napoli já corre o risco de ficar fora do mata-mata pela segunda temporada consecutiva.

    Dado o péssimo retrospecto de Antonio Conte em competições continentais, talvez não tenha sido surpresa ver o Napoli cair na fase de liga na temporada passada. Ainda assim, muitos se chocaram com o fato de o então campeão da Serie A não ter conseguido uma vaga entre os 24 primeiros. Conte deixou o clube desde então, e Massimiliano Allegri foi contratado após sua saída do AC Milan.

    O início de Allegri não tem sido bom. Até agora, ele venceu apenas três dos seis jogos que comandou na Serie A, enquanto o Napoli ainda busca seu primeiro ponto na Champions League após derrotas para Arsenal e Villarreal. A segunda derrota é a que mais deve preocupar Allegri. Embora o Napoli tenha confrontos com Sabah e Viking nas duas últimas rodadas da fase de liga, antes disso precisa se manter perto da zona de classificação para que esses jogos tenham importância.

  • 23. Villarreal ⬆️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Villarreal parece muito mais preparado para surpreender na Champions League nesta temporada

    O Villarreal foi uma das maiores decepções da Champions League na temporada passada. O Submarino Amarelo somou apenas um ponto em oito jogos e terminou na penúltima posição da fase de liga, disputada por 36 equipes. Desta vez, porém, a equipe já apresenta um desempenho bem melhor.

    Embora tenha perdido para o Borussia Dortmund na primeira rodada, o Villarreal teve azar de não sair da Alemanha com um empate. Depois, deu sequência àquela atuação com uma vitória sobre o Napoli, em uma partida na qual a equipe de Inigo Perez mostrou grande qualidade nas finalizações. Com jogos contra Slavia Pragua e Sabah antes do Natal, o Villarreal deve chegar ao Ano-Novo na briga pela classificação.

  • 22. Porto ⬇️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Porto entrou na competição com grandes expectativas, mas começou sua campanha com duas derrotas consecutivas.

    Após dois anos de ausência, o Porto está de volta à Champions League depois que a equipe de Francesco Farioli conquistou a Liga Portugal na temporada passada. O técnico italiano transformou os Dragões em uma das equipes mais difíceis de vencer na Europa desde que assumiu o comando, no verão de 2025, mas o time ainda tem trabalho a fazer se quiser se destacar na competição continental desta vez.

    Embora a derrota para o Manchester City na primeira rodada fosse esperada, Farioli deve estar frustrado com a forma como sua equipe desperdiçou a vantagem que tinha no segundo tempo contra o Real Betis e acabou perdendo por 3 a 2 na Espanha. Assim, os próximos jogos em casa contra PSV e Napoli já parecem exigir duas vitórias.

  • 21. PSV ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O PSV esperava somar mais do que apenas um ponto em seus dois primeiros jogos.

    Apesar de ter goleado Napoli e Liverpool na fase de liga da temporada passada, o PSV não conseguiu avançar à fase eliminatória. Depois de somar apenas um ponto nas duas primeiras partidas, o campeão holandês já teme que a história se repita em 2025-26.

    Após empatar em casa com o Shakhtar Donetsk, o PSV sofreu uma derrota apertada para o RB Leipzig, em jogo no qual o pênalti perdido por Ivan Perisic acabou custando caro à equipe de Peter Bosz. No papel, o PSV tem uma das sequências de jogos mais fáceis da fase de liga, mas precisa começar a aproveitar a sorte que teve no sorteio o quanto antes.

  • 20. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Leipzig se recuperou da derrota para o Como na primeira rodada e venceu o PSV na partida seguinte.

    Depois de ficar fora das competições europeias na temporada passada, o Leipzig voltou à elite continental graças ao terceiro lugar na Bundesliga. O retorno à Champions League, porém, começou de forma constrangedora: a equipe foi goleada pelo estreante Como em sua primeira partida continental da campanha.

    Felizmente para o técnico Martin Demichelis, o time alemão conseguiu se recuperar e conquistar uma vitória apertada sobre o PSV graças ao gol de Brajan Gruda no segundo tempo. Com Real Madrid e Manchester City como próximos adversários nas competições europeias, a vitória era fundamental para manter o ânimo em alta na Red Bull Arena.

  • 19. Shakhtar Donetsk ⬆️

    FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-AEK
    AFP

    Arda Turan comandou o Shakhtar em uma vitória e um empate nos dois primeiros jogos da fase de liga.

    Não se esperava muito do Shakhtar Donetsk em seu retorno à Champions League, já que o clube ucraniano continua sem uma sede fixa em meio à invasão de seu país pela Rússia. Desta vez, a equipe de Arda Turan adotou Stamford Bridge como casa para os jogos europeus e estreou em sua nova base no oeste de Londres com uma vitória sobre o AEK Atenas na quarta-feira.

    A vitória veio depois de um empate fora de casa com o PSV que já havia sido mais do que digno. Como ainda enfrentará o Slovan Bratislava e o Fenerbahçe, o Shakhtar, com quatro pontos conquistados, tem uma excelente base para buscar uma vaga no mata-mata.

  • 18. Club Brugge ⬆️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Nicolo Tresoldi se destacou no cenário europeu com três gols na vitória sobre a Inter em San Siro

    O Club Brugge se classificou para o mata-mata nas duas primeiras temporadas do novo formato da Champions League e terá motivos para acreditar que repetirá o feito pela terceira vez em três temporadas. Após perder para o Aston Villa na estreia, a equipe se recuperou e venceu um jogo emocionante contra a Inter no San Siro.

    Torcedor do Milan desde a infância, Nicolo Tresoldi roubou a cena com três gols, enquanto a velocidade e os dribles do ponta Carlos Forbs deram muito trabalho à defesa da Inter. Com uma sequência de jogos relativamente favorável pela frente, a equipe belga já deve estar confiante de que terminará entre os 24 primeiros.

  • 17. Stuttgart ⬆️

    SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Deniz Undav marcou, e o Stuttgart chegou a duas vitórias em dois jogos ao vencer em Bratislava.

    Sebastian Hoeness segue fazendo um trabalho impressionante no Stuttgart: em três temporadas, levou o clube da repescagem contra o rebaixamento na Bundesliga à classificação para a Champions League duas vezes. Deniz Undav se tornou a referência do time no ataque, enquanto Angelo Stiller e Jamie Leweling, que atuam atrás dele, despertam o interesse dos maiores clubes da Europa.

    Um fator favorável ao Stuttgart nesta temporada é que o clube recebeu, segundo a Opta, a sequência de jogos mais fácil entre as 36 equipes classificadas. O time aproveitou o início menos exigente e venceu Viking e Slovan Bratislava. Atletico Madrid e Inter serão adversários mais difíceis antes do fim de novembro, mas uma vaga no mata-mata já está ao alcance da equipe de Hoeness.

  • 16. Real Betis ⬆️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Isco marcou o gol da vitória do Betis na virada sobre o Porto, pela segunda rodada.

    De volta à Champions League pela primeira vez em mais de 20 anos, o Real Betis terminou a última edição de La Liga em quinto lugar e segue se firmando como uma força a ser respeitada na Espanha sob o comando de Manuel Pellegrini.

    O time também começou bem na Europa, com vitórias consecutivas por 3 a 2 sobre Lille e Porto, e entrou na briga não apenas por uma vaga no mata-mata, mas também pela classificação direta às oitavas de final. Para isso, precisará manter o ritmo nos próximos quatro jogos: o Betis não vai querer chegar às duas últimas partidas, contra Arsenal e Bayern de Munique, ainda precisando de pontos para garantir a classificação.

  • 15. Como ⬇️

    Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Como voltou à realidade na casa do Feyenoord após um início fantástico na competição

    O Como pode ser estreante na Champions League e nem sequer disputava a primeira divisão há três anos, mas não entrou na competição apenas para fazer número. A equipe emergente da Serie A mostrou, nas últimas duas temporadas, que sabe vencer os maiores clubes da Itália. Agora, o time de Cesc Fabregas voltou suas atenções para alguns dos melhores adversários da Europa.

    O Como começou sua campanha continental em grande estilo, goleando o RB Leipzig na primeira rodada, mas a derrota fora de casa para o Feyenoord, na quarta-feira, foi um duro choque de realidade para Fabregas e seu talentoso elenco. O próximo adversário é o Manchester United, e uma vitória sobre o clube inglês deixaria os estreantes em ótima posição para se classificar, já que ainda enfrentarão o Lens e o AEK Atenas antes do fim de novembro.

  • 14. Sporting CP ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-SPORTING
    AFP

    O Sporting teve um início perfeito na busca por chegar à fase eliminatória pela terceira temporada consecutiva.

    O Sporting começa a se tornar presença habitual na Champions League. Na temporada passada, chegou às quartas de final depois de surpreender ao terminar entre os oito primeiros na fase de liga e protagonizar uma virada épica para vencer o Bodo/Glimt nas oitavas de final.

    Rui Borges, responsável por aquela campanha, segue no comando e mais uma vez faz sua mágica: o Sporting está entre as equipes que venceram seus dois primeiros jogos nesta edição da Champions League, contra Galatasaray e Lens. Com LASK e Shakhtar Donetsk como próximos adversários, o clube de Lisboa pode ficar perto de garantir uma vaga entre os oito primeiros bem antes de enfrentar Barcelona e Manchester City em janeiro.

  • 13. Roma ⬇️

    FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID
    AFP

    Dez minutos finais desastrosos custaram caro à Roma na derrota para o Real Madrid

    A Roma está de volta à Champions League pela primeira vez desde a temporada 2018-19, após Gian Piero Gasperini fazer um trabalho extraordinário para recolocar o clube entre as principais forças do futebol italiano. Sob o comando do ex-técnico da Atalanta, a equipe da capital se tornou extremamente difícil de vencer e parecia prestes a conquistar um resultado de peso na segunda rodada: vencia o Real Madrid por 3 a 1 quando a partida entrou nos dez minutos finais.

    No entanto, algumas substituições surpreendentes levaram a Roma a sofrer três gols nos minutos finais no Estádio Olímpico. Assim, o time ficou com apenas um ponto nos dois primeiros jogos, após ter empatado com o Fenerbahce. Uma partida em casa contra o Slovan Bratislava, porém, deve oferecer a Gasperini e seus jogadores a oportunidade perfeita para se recuperar já na primeira chance.

  • 12. Borussia Dortmund ⬇️

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMEN
    AFP

    O bom início de temporada do Dortmund foi interrompido bruscamente com uma derrota na casa do Bodo/Glimt.

    O Borussia Dortmund ganhou fama de ser o principal celeiro de talentos do futebol europeu quando jogadores como Erling Haaland, Jude Bellingham e Achraf Hakimi passaram pelo clube a caminho do estrelato. Nos últimos anos, porém, tornaram-se raros os jogadores de elite que saem de lá. Por isso, o gigante da Bundesliga apostou na juventude durante o verão europeu, e Niko Kovac agora tem um elenco com potencial quase ilimitado.

    Esse potencial ajudou o time a começar bem a temporada da Bundesliga, mas sua campanha na Champions League já enfrenta dificuldades após a derrota para o Bodo/Glimt no Círculo Polar Ártico. Por outro lado, o Dortmund já venceu o Villarreal, e o confronto com o Sabah na terceira rodada oferece uma oportunidade ideal para voltar a vencer.

  • 11. Manchester United ⬇️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTD
    AFP

    O desperdício de chances do United custou caro na derrota para o Atlético de Madrid.

    Michael Carrick levou o Manchester United de volta à Champions League durante sua destacada passagem como técnico interino na segunda metade da temporada passada. Mas o início de seu trabalho como técnico permanente não saiu inteiramente como planejado: o United venceu apenas dois dos nove primeiros jogos da temporada, considerando todas as competições.

    Uma dessas vitórias veio na Champions League, quando o United goleou o estreante Sabah em Old Trafford. A derrota seguinte para o Atlético de Madrid, porém, expôs a falta de poder de decisão e de experiência em alto nível no elenco. O United terá pela frente dois jogos difíceis, contra Como e Roma, embora ainda não se saiba se Carrick seguirá no comando quando chegar a partida contra o segundo desses adversários italianos.

  • 10. Inter ⬇️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    A Inter sofreu duas derrotas consecutivas no início de sua nova campanha na Champions League.

    A Inter foi talvez a equipe que mais ficou abaixo das expectativas na Champions League da temporada passada. Finalista derrotada em 2025, caiu na fase de playoffs após perder em casa e fora para o Bodo/Glimt. Cristian Chivu conseguiu estabilizar a equipe depois daquela decepção e conquistar dois títulos nacionais ao fim de seu primeiro ano no comando, mas, no cenário europeu, a situação ainda não melhorou.

    Opta apontou que a Inter tinha a segunda sequência de jogos mais fácil entre as 36 equipes da fase de liga. Porém, depois de perder por uma margem mínima para o Real Madrid na primeira rodada, a equipe sofreu uma derrota por 4 a 3 em casa para o Club Brugge e ficou na parte de baixo da tabela. Ainda há tempo para reverter a campanha, mas a possibilidade de chegar longe mais uma vez já parece, no mínimo, questionável.

  • 9. Aston Villa ⬆️

    Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Aston Villa volta a mostrar suas credenciais europeias sob o comando de Unai Emery

    O Aston Villa passou por grandes mudanças no verão: seis titulares da equipe que venceu a final da Liga Europa deixaram o clube. Com isso, Unai Emery terá de comandar o que provavelmente será uma temporada de transição, enquanto busca montar um novo time formado, em sua maioria, por reforços. O espanhol também teve de lidar com o fato de que alguns desses jogadores chegaram lesionados, mas a equipe agora parece, enfim, começar a ganhar embalo no Villa Park.

    Na Champions League, as coisas dificilmente poderiam ter corrido melhor. Depois de vencer o Club Brugge fora de casa, o time de Emery goleou o Fenerbahçe por 6 a 0. A equipe também estará confiante para chegar à terceira vitória em três jogos quando receber o Viking na próxima partida, antes de viajar ao Camp Nou para enfrentar o Barcelona no fim de novembro.

  • 8. Atlético de Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Atlético se recuperou da derrota para o Liverpool ao vencer o Manchester United no Metripolitano.

    Contrariando as expectativas, o Atlético de Madrid lutou até chegar às semifinais da Champions League na temporada passada, antes de ser eliminado por uma margem apertada pelo Arsenal. Diego Simeone acredita que sua equipe pode ir longe mais uma vez, apesar da derrota em Anfield na primeira rodada.

    O Atlético reagiu de forma convincente ao vencer o Manchester United em sua segunda partida. Embora ainda tenha um confronto com o Bayern de Munique no início de novembro, os demais jogos parecem estar ao seu alcance. Assim, a classificação direta para as oitavas de final deve ser uma meta bastante acessível até janeiro.

  • 7. Liverpool ⬆️

    LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Bradley Barcola iniciou sua trajetória no Liverpool com três gols na vitória sobre o LASK

    Apesar de ter avançado uma fase a mais do que na temporada 2024-25, o Liverpool caiu de rendimento na Champions League na temporada passada, antes de ser eliminado pelo PSG pela segunda edição consecutiva. A expectativa é que Andoni Iraola devolva ao Anfield um futebol ofensivo e empolgante após substituir Arne Slot no comando, mas, até agora, as melhorias foram discretas.

    Ainda assim, o Liverpool soma duas vitórias em dois jogos na Champions League. Primeiro, virou o placar para vencer o Atlético de Madrid em Anfield. Depois, marcou seis gols na Áustria para derrotar o LASK. Bradley Barcola aproveitou essa partida para engrenar sua trajetória no Liverpool com três gols. Com uma das sequências de jogos mais favoráveis, a equipe de Iraola já deve estar confiante de que terminará entre os oito primeiros.

  • 6. Manchester City ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Os dois gols de Erling Haaland no segundo tempo não foram suficientes para evitar a derrota do Manchester City para o PSG.

    Talvez nenhum time esteja mais desesperado para conquistar a Champions League nesta temporada do que o Manchester City. Com uma punição pesada da Premier League por violar regras financeiras provavelmente a caminho, a única esperança realista da equipe de Enzo Maresca de manter seu lugar entre a elite europeia é vencer a principal competição do continente.

    Diante disso, a derrota de quarta-feira para o PSG mostrou o nível que este Manchester City reformulado precisa alcançar, e rapidamente, para ir longe na competição. A atuação no segundo tempo certamente oferece esperança de que a equipe possa enfrentar os melhores times da Europa, e será interessante ver como se sairá contra o Barcelona no início de dezembro.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Antonio Rudiger selou uma virada épica do Real Madrid sobre a Roma, fora de casa, na segunda rodada.

    O Real Madrid ficou muito aquém das expectativas na Champions League nas últimas duas temporadas e agora aposta em Jose Mourinho para voltar a conquistar títulos nacionais e continentais no Bernabéu. No entanto, o técnico português já está sob pressão após atuações irregulares nas primeiras semanas da temporada.

    Essa pressão parecia prestes a chegar ao limite na quarta-feira, quando o Real Madrid ficou perdendo por 3 a 1 para a Roma. Mas a equipe marcou três vezes nos 10 minutos finais, virou o jogo e chegou à segunda vitória em dois jogos na Champions League, após ter vencido a Inter na partida anterior. Ainda assim, o time de Mourinho precisa melhorar muito se quiser chegar pelo menos às semifinais.

  • 4. Bayern de Munique ⬇️

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    AFP

    O cartão vermelho de Michael Olise custou caro ao Bayern, que surpreendentemente deixou pontos pelo caminho fora de casa contra o Viking.

    À medida que a Champions League da temporada passada avançava, o Bayern de Munique se tornou o favorito de muitos torcedores, mas acabou eliminado pelo PSG após uma das grandes semifinais da história da competição. Liderado pelo trio de ataque formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz, o gigante da Bundesliga havia superado todos os adversários até então, incluindo o Real Madrid nas quartas de final.

    Desta vez, porém, as coisas não engrenaram da mesma forma, como mostrou o empate do Bayern com o Viking na segunda rodada. A equipe de Vincent Kompany saiu de uma desvantagem de 2 a 0 e virou o jogo no segundo tempo, mas a expulsão de Olise a deixou com um jogador a menos. No fim, sofreu o gol de empate dos noruegueses no último minuto.

    Olise também vai desfalcar o Bayern no confronto com o Arsenal pela terceira rodada por causa da expulsão, em uma partida que promete servir de teste para as duas equipes.

  • 3. Arsenal ⬆️

    Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O Arsenal não apresentou seu melhor futebol nas duas primeiras partidas, mas conseguiu vencer em ambas.

    Depois de perder a final em maio, o Arsenal deve entrar nesta temporada ainda mais determinado a conquistar pela primeira vez a Copa dos Campeões da Europa, especialmente se, como se espera, disparar na disputa pelo título da Premier League quando as sanções ao Manchester City forem confirmadas. Mikel Arteta certamente conta com uma defesa e um meio-campo capazes de ir até o fim, mas o poder de fogo do ataque do Arsenal ainda gera dúvidas após o clube não conseguir contratar um atacante de renome durante o verão europeu.

    O primeiro passo para o Arsenal é tentar repetir sua fase de liga perfeita de 2025-26. Até aqui, a equipe venceu os dois jogos que disputou, embora não tenha apresentado seu melhor futebol contra Napoli e Lille. O próximo compromisso do time de Mikel Arteta é uma viagem para enfrentar o Bayern de Munique, e o Arsenal vai querer dar uma importante demonstração de força na Baviera.

  • 2. Barcelona ↔️

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    AFP

    Lamine Yamal esteve em sua melhor forma na vitória de virada do Barcelona sobre o Galatasaray

    Já se passaram 11 anos desde que o Barcelona conquistou a Champions League pela última vez, mas há a sensação de que, se algum time pode tirar o título do PSG nesta temporada, é a equipe de Hansi Flick. O Barcelona dominou as duas últimas temporadas de La Liga sob o comando do técnico alemão, mas ficou aquém das expectativas no cenário continental, em parte por causa de sua linha defensiva adiantada e dos espaços no meio-campo.

    Há quem acredite que a contratação de Rodri mudará esse cenário, já que nenhum jogador no mundo é melhor do que o capitão da Espanha para neutralizar contra-ataques. Lamine Yamal e Raphinha, por sua vez, começaram a nova temporada em grande fase diante do gol. O primeiro deu duas assistências sensacionais na vitória sobre o Galatasaray pela segunda rodada. Com o PSG como próximo adversário, o Barcelona terá seu maior teste.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Os atuais bicampeões europeus deram uma aula de futebol no primeiro tempo da vitória sobre o Manchester City.

    Campeão da Champions League nas duas últimas temporadas, o PSG busca o tricampeonato consecutivo em 2026-27 e tenta se tornar o primeiro time além do Real Madrid a conquistar a Copa dos Campeões da Europa três vezes seguidas. Os primeiros sinais são animadores: depois de golear o Slovan Bratislava, a equipe conquistou uma vitória convincente fora de casa contra o Manchester City.

    O time de Luis Enrique teve uma atuação impressionante e abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Embora o City tenha criado muito mais dificuldades após o intervalo, o campeão francês segurou a vantagem e venceu por 4 a 2. Agora, o PSG enfrenta o Barcelona em um duelo que pode ser uma prévia da final.