A Champions League 2026-27 já está a todo vapor. Os 36 times disputaram duas partidas na fase de liga, e o início da nova temporada foi marcado por uma chuva de gols pela Europa. Na segunda rodada, a bola balançou as redes um recorde de 78 vezes em 18 jogos!
O Paris Saint-Germain defende o título após conquistar sua segunda Copa dos Campeões da Europa consecutiva em maio, quando derrotou o Arsenal nos pênaltis na final, em Budapeste. A equipe de Luis Enrique esteve em um patamar acima das demais nos últimos 18 meses, aproximadamente, mas deve enfrentar forte concorrência na busca pelo terceiro título seguido.
Então, quem está em melhores condições de desafiar o PSG pela supremacia europeia neste momento? O ranking de forças da GOAL acompanhará os candidatos ao longo da competição, separando-os de quem apenas parece ter chances...
Atualização anterior: 8 de setembro de 2026.