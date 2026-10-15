O ranking de forças desta temporada será um pouco diferente: em vez de classificar todas as equipes do 1º ao 36º lugar, vamos reproduzir a fase de liga da competição e listar as 24 equipes mais bem colocadas, deixando as outras 12 de fora.

Isso não quer dizer que nenhuma dessas 12 equipes vá avançar. Sempre há uma ou duas surpresas nas fases eliminatórias. Mas, em nossa avaliação, elas são, no momento, as menos propensas a passar da primeira fase e seguir na competição europeia.

Algumas equipes deste grupo já tiveram motivos para comemorar nesta edição, incluindo o estreante azeri Sabah, que venceu o Slavia Praga em seu primeiro jogo em casa neste nível. Os dois clubes noruegueses também deixaram sua marca: o Viking empatou por 3 a 3 com o Bayern de Munique, antes de o Bodo/Glimt vencer o Borussia Dortmund 24 horas depois. Ainda assim, todos têm um longo caminho pela frente para garantir ao menos uma vaga na fase de playoffs.

Outras equipes de menor expressão, como LASK e Slovan Bratislava, parecem não estar à altura do desafio. Também preocupa a possibilidade de nenhum dos dois clubes turcos avançar, já que Galatasaray e Fenerbahce somaram, juntos, apenas um ponto até agora.

Os 12 fadados à eliminação segundo a GOAL: AEK Atenas, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Viking.