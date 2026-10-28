Quando uma porta se fecha, outra se abre. E, enquanto a poeira ainda baixa após Harry Kane receber a Bola de Ouro de 2026, as atenções logo se voltam para a disputa pelo prêmio de 2027, que já começou há três meses.

Sem grandes torneios internacionais pela frente, a disputa pela Bola de Ouro será decidida no futebol de clubes. Por isso, as atuações na Champions League, em particular, provavelmente serão decisivas desta vez.

Desde 2021, ninguém conquista por duas edições consecutivas o prêmio individual mais comentado do futebol. Kane enfrentará forte concorrência para manter o título, com uma série de estrelas convencidas de que podem chegar ao topo do pódio.

Como sempre, vamos acompanhar cada etapa da disputa aqui na GOAL, com nosso ranking de favoritos já em andamento...