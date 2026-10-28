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Ballon d'Or Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking da Bola de Ouro 2027: Lamine Yamal e Kylian Mbappe dão os primeiros passos para destronar Harry Kane

A disputa pelo prêmio individual mais prestigiado do futebol está novamente aberta, com uma série de craques na briga pela conquista.

Tom Maston
Traduzido por

  • Quando uma porta se fecha, outra se abre. E, enquanto a poeira ainda baixa após Harry Kane receber a Bola de Ouro de 2026, as atenções logo se voltam para a disputa pelo prêmio de 2027, que já começou há três meses.

    Sem grandes torneios internacionais pela frente, a disputa pela Bola de Ouro será decidida no futebol de clubes. Por isso, as atuações na Champions League, em particular, provavelmente serão decisivas desta vez.

    Desde 2021, ninguém conquista por duas edições consecutivas o prêmio individual mais comentado do futebol. Kane enfrentará forte concorrência para manter o título, com uma série de estrelas convencidas de que podem chegar ao topo do pódio.

    Como sempre, vamos acompanhar cada etapa da disputa aqui na GOAL, com nosso ranking de favoritos já em andamento...

  • 10. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Dembélé busca conquistar mais uma Bola de Ouro após a que venceu em 2025

    Em 2026-27: Quatro gols, seis assistências. Conquistou a Supercopa da UEFA.

    Ousmane Dembele confirmou o bom momento após a conquista de 2025 ao voltar a ficar entre os dez primeiros colocados da Bola de Ouro um ano depois. O bom início de temporada, que inclui atuações de destaque na Champions League, o coloca em condições de disputar o prêmio novamente em 2027.

    O jogador da seleção francesa está afastado por lesão, mas deve voltar a tempo de fazer a diferença na decisiva segunda metade da temporada. O Paris Saint-Germain certamente espera que Dembele assuma um papel de destaque após perder Khvicha Kvaratskhelia por uma lesão no joelho que o tirou do restante da temporada.

  • 9. Declan Rice (Arsenal)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Rice mostrou mais uma vez nesta temporada que cresce nos grandes jogos

    Em 2026-27: Um gol, quatro assistências. Conquistou a Supercopa da Inglaterra.

    Houve certo descontentamento entre os torcedores do Arsenal porque, apesar de o clube ter conquistado a Premier League e chegado à final da Champions League, seu jogador mais bem colocado na classificação final da Bola de Ouro de 2026, Declan Rice, terminou apenas em 15º lugar.

    Isso talvez mostre que Mikel Arteta construiu uma equipe de elite que nem sempre depende do brilho individual. Ainda assim, os jogadores do Arsenal esperam receber mais reconhecimento individual nos próximos 12 meses, com Rice à frente nessa busca após sua excelente atuação contra o Bayern de Munique na Champions League.

  • 8. Erling Haaland (Manchester City)

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Apesar dos problemas do Manchester City fora de campo, Haaland continua marcando gols em ritmo acelerado.

    Em 2026-27: 16 gols.

    Algum jogador já ganhou a Bola de Ouro e foi rebaixado na mesma temporada?! Essa possibilidade existe para Erling Haaland e seus companheiros de Manchester City nesta temporada, enquanto aguardam a punição da Premier League por violarem diversas regras financeiras.

    Apesar dessa distração, o artilheiro norueguês voltou a mostrar grande eficiência diante do gol até agora. Se a permanência do time de Enzo Maresca na primeira divisão se tornar impossível, há a possibilidade de o clube poupar Haaland e outros jogadores para se concentrar na Champions League, aumentando assim suas chances de conquistar o título europeu e as esperanças de seus jogadores de receber reconhecimento na Bola de Ouro.

  • 7. Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Vitinha volta a mostrar, nas primeiras semanas da temporada, que é o melhor meio-campista do planeta

    Em 2026-27: Quatro gols, uma assistência. Conquistou a Supercopa da UEFA.

    Vitinha já se consolidou como referência para os demais meio-campistas centrais no futebol atual. O jogador da seleção portuguesa teve papel fundamental nas duas conquistas consecutivas do PSG na Champions League.

    O atual campeão francês também parece bem encaminhado para buscar o terceiro título seguido, após vitórias marcantes sobre o Manchester City e o Barcelona na fase de liga. Nas duas ocasiões, foi Vitinha quem marcou gols decisivos espetaculares de fora da área. Se continuar a produzir momentos de genialidade, além de manter sua excelência habitual, poderá terminar no pódio da Bola de Ouro pela segunda vez em três anos.

  • 6. Michael Olise (Bayern de Munique)

    FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Olise segue em ascensão tanto pelo Bayern quanto pela França

    Em 2026-27: 14 gols, oito assistências. Conquistou a Supercopa da Alemanha.

    Michael Olise ter terminado apenas em nono lugar na votação da Bola de Ouro de 2026 surpreendeu alguns após sua temporada de afirmação pelo Bayern de Munique. Mas, como continua atuando em nível mundial, é quase certo que disputará posições mais altas nos próximos cinco a dez anos.

    O meia francês certamente não dá sinais de desaceleração nos primeiros meses da nova temporada. Embora enfrente forte concorrência de companheiros de equipe na votação, Olise deve disputar ao menos uma vaga entre os dez primeiros em 2027.

  • 5. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

    FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA
    AFP

    Doue reagiu bem após não ter sido indicado à Bola de Ouro de 2026

    Em 2026-27: Cinco gols, seis assistências. Conquistou a Supercopa da UEFA.

    Desire Doue foi eleito o melhor jogador em campo na final da Champions League de 2025, mas sequer entrou na lista de 30 indicados à Bola de Ouro de 2026. Pelo que mostrou nas primeiras semanas da temporada, porém, o atacante da França não se deixou abalar pela decepção.

    Doue protagonizou lances brilhantes contra Manchester City e Barcelona na Champions League. Como Kvaratskhelia só deve voltar na próxima temporada, Luis Enrique provavelmente contará com o jogador de 21 anos para assumir a difícil tarefa de substituir o georgiano e ser o principal destaque do PSG na fase eliminatória.

  • 4. Harry Kane (Bayern de Munique)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Kane busca se tornar o primeiro jogador desde Lionel Messi, em 2021, a conquistar a Bola de Ouro em edições consecutivas.

    Em 2026-27: 16 gols, nove assistências. Conquistou a Supercopa da Alemanha.

    Justo vencedor da Bola de Ouro de 2026, Kane segue no auge apesar de já ter completado 33 anos e volta a marcar gols com frequência enquanto o Bayern de Munique inicia a defesa do título da Bundesliga.

    O capitão da Inglaterra também já teve uma atuação completa na Champions League, mostrando todo o seu repertório contra o Arsenal na fase de liga. Mais atuações como essa o deixarão em boa posição para se tornar o primeiro jogador desde Lionel Messi, em 2021, a conquistar duas Bolas de Ouro consecutivas.

  • 3. Raphinha (Barcelona)

    Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Raphinha deu uma resposta impressionante após ficar fora da lista de indicados à Bola de Ouro de 2026

    Em 2026-27: 16 gols, quatro assistências.

    Talvez a ausência mais controversa da lista de 30 indicados à Bola de Ouro de 2026, Raphinha tem transformado a frustração causada por essa exclusão em boas atuações pelo Barcelona, tanto em La Liga quanto na Champions League.

    Após a saída de Robert Lewandowski, Hansi Flick passou a utilizar o brasileiro como centroavante, e ele vem se destacando na nova função. Por isso, já seria uma enorme surpresa se Raphinha não voltasse à disputa pelo maior prêmio individual do futebol em 2027.

  • 2. Kylian Mbappé (Real Madrid)

    FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Mbappe espera encerrar sua longa espera pela Bola de Ouro após ficar em segundo lugar em 2026

    Em 2026-27: 15 gols, três assistências.

    Kylian Mbappe foi apontado como futuro vencedor da Bola de Ouro quase assim que despontou, ainda adolescente. No entanto, perto de completar 28 anos, o atacante do Real Madrid ainda espera conquistar sua primeira Bola de Ouro.

    O capitão da França alcançou sua melhor colocação na premiação em 2026, quando terminou em segundo lugar, atrás de Kane. Apesar do início de temporada irregular do Real Madrid, os dois gols de Mbappe que garantiram a vitória no El Clásico sugerem que ele e Jose Mourinho estão encontrando o caminho no Bernabéu, enquanto buscam encerrar o recente jejum de títulos do clube.

  • 1. Lamine Yamal (Barcelona)

    Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Após subir ao pódio em edições consecutivas, Yamal é o favorito inicial ao prêmio Bola de Ouro de 2027.

    Em 2026-27: 12 gols, sete assistências.

    Lamine Yamal só completa 20 anos em julho, mas o ponta do Barcelona já terminou duas vezes entre os três primeiros colocados da Bola de Ouro. Dada a rapidez com que se consolidou como um dos melhores jogadores do planeta, a questão já não é se ele conquistará o prêmio mais de uma vez, mas quando.

    Mais uma vez, Yamal teve momentos de encantar nas primeiras semanas da temporada, deixando os defensores frequentemente sem resposta diante dos movimentos rápidos e dos dribles destemidos do adolescente espanhol. É o favorito das casas de apostas neste início de corrida pelo prêmio de 2027, e com razão, pelo que vimos até agora.