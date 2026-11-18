Mauricio Pochettino encerrou sua passagem como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos com uma vitória por 2 a 0 sobre o Haiti. Em Cincinnati, embarcou em um jato particular ainda com roupas da Nike estampadas com o escudo da federação americana de futebol. Menos de 12 horas após o apito final, desceu de um carro no centro de treinamento do Manchester United, em Carrington, na quarta-feira. Vestia um agasalho da adidas, com o diabo vermelho no peito.

Assim, a mudança finalmente se completou. Pochettino enfim chegou a Manchester.

É preciso dizer que ele chega em um momento difícil. Quando o clube enfrentar o Liverpool no domingo, poderá estar na última posição da Premier League. E a partida será em Anfield. Pochettino sai de uma situação difícil para entrar em outra ainda mais complicada.

No fim das contas, porém, era isso que Pochettino queria. Foi o que disse a Pep Guardiola, seu rival de longa data, poucas semanas atrás. Por acaso, os dois estavam no Yankee Stadium para uma partida entre New York City FC e New York Red Bulls. Guardiola, recém-desempregado após deixar o Manchester City por se sentir esgotado, fez a Pochettino a pergunta decisiva: sentia falta daquilo?

“Ele perguntou: ‘Você não quer voltar à Premier League?’”, contou Pochettino aos jornalistas no hotel da seleção americana em Cincinnati, na véspera de seu voo. “Eu disse: ‘Não, estou feliz aqui’. ‘Sim, mas você não sente falta do dia a dia?’ E eu respondi: ‘Um pouco’.”

Ele acrescentou: “É parte do que me faz um pouco de falta. Sinto falta de fazer alguma coisa aqui todos os dias.”

Foi por isso que Pochettino trocou uma posição confortável na seleção americana por uma das mais desconfortáveis do esporte, no Manchester United: ele sentia falta daquela rotina. Do trabalho diário, dos altos e baixos, do senso de propósito que vem com uma vida sob constante escrutínio. Ele estava feliz na seleção, mas, neste ponto da carreira, Pochettino não precisa de felicidade; precisa de um desafio.

O Manchester United talvez seja o maior clube do mundo e, antes mesmo de chegar, Pochettino começou a encarar esse desafio. Ele diz estar mais preparado do que nunca e pronto para trabalhar.

É um trabalho, porém, que vai testá-lo de maneiras que Tottenham, Chelsea, PSG e a seleção americana não testaram. Old Trafford fez todos os técnicos que passaram por lá desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson saírem derrotados. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, Ruben Amorim e Michael Carrick tinham perfis diferentes, mas todos tiveram o mesmo destino: a demissão.

Mas Pochettino acredita que desta vez pode ser diferente. Por isso, agarrou a oportunidade de enfrentar um desafio que nenhum outro técnico conseguiu resolver.

“É verdade que, quando surge uma possibilidade como essa, como o United, você diz: ‘Sim, é isso que eu quero’”, afirmou. “Quero provar meu valor de novo.”