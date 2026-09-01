Quando é perguntado sobre a Copa do Mundo, Richards começa instantaneamente a falar sobre um catálogo de momentos. Houve os de campo, claro: os sobrevoos, os gols, as comemorações. Os que ele tem pensado cada vez mais recentemente, porém, são os de fora de campo. Esses são os momentos congelados no tempo.

“Christian [Pulisic] deu relógios para todos nós, e fizemos isso do lado de fora", relembra Richards. “Fizemos um pequeno rufar de tambores, e todo mundo foi até lá e fez alguma coisa idiota antes de receber. Todo mundo se lembra desse momento porque era simplesmente todo mundo sendo criança de novo e apenas curtindo a companhia um do outro. Havia essa energia nervosa antes daquele primeiro jogo, mas é assim que acontece. "

Richards passou grande parte do tempo livre com Timothy Weah e Mark McKenzie, assistindo a Pop the Balloon ou Find Love, assando marshmallows ao redor das fogueiras do lado de fora dos quartos deles e ouvindo música. Esses momentos comuns permitiram que eles esquecessem o futebol, fossem eles mesmos e construíssem uma irmandade que Richards acredita que vai durar muito além do torneio.

“O principal é que construímos essa irmandade, e isso nunca poderia ser tirado de nós”, disse Richards.

A Copa do Mundo quase foi tirada de Richards. Depois de ter ficado fora em 2022, o defensor sofreu um susto antes do torneio com uma lesão no tornozelo que, por algumas semanas, deixou muita gente na torcida. Por um tempo, houve dúvidas sobre a Copa do Mundo. Richards, em algum momento, também sentiu essas dúvidas?

“Vou dizer sim e não”, ele admite agora com um sorriso. “‘Já tive lesões no tornozelo antes, então eu entendia o que era necessário para chegar a um nível de jogo e, na pior das hipóteses, teria que tomar um analgésico bem forte. A parte boa é que no fim eu realmente não precisei tomar nenhum.

“Para mim, quer dizer, não importava o que fosse necessário. Eu ia jogar esta Copa do Mundo, especialmente depois de ter perdido a última. Não havia nenhuma chance de eu ficar fora deste torneio.”

Richards está pensando mais do que nunca em cuidar de si mesmo e do próprio corpo, especialmente depois de ter chegado tão perto de perder uma segunda Copa do Mundo consecutiva por causa de lesão.

“Eu mesmo já disse isso, mas acho que, quando cheguei ao Palace, eu não estava necessariamente fazendo as coisas mais profissionais quando se tratava de recuperação, nutrição e coisas assim”, diz ele. “Às vezes, as lesões são inevitáveis, mas tentei incorporar coisas fora de campo que me ajudariam em campo.

“Na verdade, tenho usado o biossensor de glicose Stelo, e isso tem sido muito bom, claro, para as coisas em campo, mas acho que a maior diferença que vejo é fora de campo, porque as duas coisas andam juntas, e aí você entende a nutrição. Acho que amadureci um pouco. Esse metabolismo começa a desacelerar um pouco, eu não sou mais o mesmo garoto que era!”

Quando este verão efetivamente terminou com a derrota da USMNT para a Bélgica, Richards não ficou remoendo isso. Ele não permaneceu nos Estados Unidos por muito tempo antes de voltar para Londres. Foi uma pausa curta, disse ele, em grande parte porque sabia qual poderia ser o impacto de uma pausa mais longa.

“Voltar para casa, comer comida americana”, diz ele, rindo, “isso pode fazer alguma coisa com você.”

Quando Richards voltou ao Palace, entrou em um time que já estava em pré-temporada. Também entrou em uma equipe que não tinha falta de histórias de Copa do Mundo para contar. O Palace teve 13 jogadores no torneio deste verão. Apenas cinco times no mundo tiveram mais.

Por causa disso, houve um tipo diferente de recepção para os veteranos da Copa do Mundo deste verão, mas também um senso de normalidade para um clube que passou a esperar esse tipo de conquista.

“Senti, bem, acho que senti uma espécie de confiança renovada do time”, diz ele. “Tive uma boa Copa do Mundo, mas acho que todo mundo estava observando todo mundo na Copa do Mundo. Você vê seus companheiros de equipe jogarem, volta, e todo mundo meio que ganha esse novo respeito pela pessoa ao seu lado que foi bem, ou simplesmente atuou, na Copa do Mundo.”

No geral, porém, tem sido um verão de mudanças para o Palace. O clube perdeu alguns jogadores importantes. Esses jogadores estão trabalhando para ganhar entrosamento nestas primeiras semanas da temporada. Antes que se perceba, porém, a próxima pausa internacional estará aí, o que colocará Richards de volta no modo USMNT.

Quando isso acontecer, a chave vai virar com um tipo diferente de mentalidade, em grande parte graças a um novo companheiro de equipe no Palace.

“Acho que a razão pela qual isso parece um pouco mais novo”, diz ele, “é que agora tenho caras como Zavier aqui comigo no Palace.”