'Quero continuar sendo uma liderança aqui' - astro da seleção dos EUA Chris Richards abraça papel maior no Crystal Palace após realizar sonho da Copa do Mundo
A questão sobre Copas do Mundo é que elas acabam, até mesmo as disputadas em casa.
Um jogador pode passar anos se preparando para um verão, levando mente e corpo ao limite, e então esse verão termina. A vida segue. Parece que tudo mudou, mas algumas coisas não mudaram em nada.
É isso que o internacional norte-americano Chris Richards vem refletindo nas semanas desde o fim da Copa do Mundo.
“Desde que o torneio terminou, tem sido esse intervalo estranho no tempo”, ele diz à GOAL,“em que é como se, obviamente, você tivesse sido eliminado, não venceu, e estivesse decepcionado com isso, mas também, no fundo da mente, estivesse um pouco feliz porque acabou de realizar um sonho de infância.”
A vida dele mudou drasticamente depois de realizar esse sonho. Ainda assim, quando voltou a Londres, uma parte dele sentiu como se nada tivesse mudado. Ele mergulhou de volta imediatamente na vida como jogador do Crystal Palace e, tão importante quanto, como pai.
“Então seu time já está na pré-temporada, então você realmente não pode tirar um tempo para aproveitar as férias de intertemporada como gostaria. Você é jogado no meio da pré-temporada, e alguns dos caras já estão em melhor forma do que você, então é uma dinâmica estranha que foi difícil de administrar.”
Este outono, então, representa tanto uma continuidade quanto um recomeço para Richards: o mesmo jogador e a mesma pessoa, mas moldado por tudo o que viveu ao longo do verão.
“No fim das contas, parece um pouco dos dois [continuidade e novo começo]. Eu diria que é uma continuação dos últimos dois ciclos dos quais fiz parte, justamente porque sei como isso funciona. Não é como se você simplesmente descartasse completamente o time que esteve na Copa do Mundo e seguisse em frente a partir daí.”
Richards está seguindo em frente, porém. Há rostos novos no Palace, incluindo uma figura de irmão mais novo no norte-americano Zavier Gozo, de 19 anos, que alterou completamente a perspectiva dele sobre a seleção.
Também houve saídas nas últimas temporadas, de Michael Olise a Marc Guehi e Maxence Lacroix, que deixaram Richards como um dos principais líderes experientes em um clube cuja cultura mudou de maneiras inimagináveis nos últimos dois anos.
O sucesso recente de Richards ajudou a impulsionar essas mudanças. Agora, como uma das figuras centrais de um time do Palace que está inaugurando sua própria nova era, o zagueiro de 26 anos é mais importante do que nunca em sua parte de Londres. É um desafio empolgante para começar este ciclo de Copa do Mundo, mas também este ciclo da vida.
“Você vê as pessoas falando sobre como aquele time da FA Cup será para sempre uma lenda do Palace”, diz ele. “Eu fui o único jogador que atuou os 90 minutos em toda aquela campanha da copa. A Conference League, ganhar um troféu europeu, é algo surreal.
“É incrível pensar que estamos deixando um legado para este clube, e espero que seja algo sobre o qual continuemos a construir.”
A construção, claro, já começou.
Virando a página
Quando é perguntado sobre a Copa do Mundo, Richards começa instantaneamente a falar sobre um catálogo de momentos. Houve os de campo, claro: os sobrevoos, os gols, as comemorações. Os que ele tem pensado cada vez mais recentemente, porém, são os de fora de campo. Esses são os momentos congelados no tempo.
“Christian [Pulisic] deu relógios para todos nós, e fizemos isso do lado de fora", relembra Richards. “Fizemos um pequeno rufar de tambores, e todo mundo foi até lá e fez alguma coisa idiota antes de receber. Todo mundo se lembra desse momento porque era simplesmente todo mundo sendo criança de novo e apenas curtindo a companhia um do outro. Havia essa energia nervosa antes daquele primeiro jogo, mas é assim que acontece. "
Richards passou grande parte do tempo livre com Timothy Weah e Mark McKenzie, assistindo a Pop the Balloon ou Find Love, assando marshmallows ao redor das fogueiras do lado de fora dos quartos deles e ouvindo música. Esses momentos comuns permitiram que eles esquecessem o futebol, fossem eles mesmos e construíssem uma irmandade que Richards acredita que vai durar muito além do torneio.
“O principal é que construímos essa irmandade, e isso nunca poderia ser tirado de nós”, disse Richards.
A Copa do Mundo quase foi tirada de Richards. Depois de ter ficado fora em 2022, o defensor sofreu um susto antes do torneio com uma lesão no tornozelo que, por algumas semanas, deixou muita gente na torcida. Por um tempo, houve dúvidas sobre a Copa do Mundo. Richards, em algum momento, também sentiu essas dúvidas?
“Vou dizer sim e não”, ele admite agora com um sorriso. “‘Já tive lesões no tornozelo antes, então eu entendia o que era necessário para chegar a um nível de jogo e, na pior das hipóteses, teria que tomar um analgésico bem forte. A parte boa é que no fim eu realmente não precisei tomar nenhum.
“Para mim, quer dizer, não importava o que fosse necessário. Eu ia jogar esta Copa do Mundo, especialmente depois de ter perdido a última. Não havia nenhuma chance de eu ficar fora deste torneio.”
Richards está pensando mais do que nunca em cuidar de si mesmo e do próprio corpo, especialmente depois de ter chegado tão perto de perder uma segunda Copa do Mundo consecutiva por causa de lesão.
“Eu mesmo já disse isso, mas acho que, quando cheguei ao Palace, eu não estava necessariamente fazendo as coisas mais profissionais quando se tratava de recuperação, nutrição e coisas assim”, diz ele. “Às vezes, as lesões são inevitáveis, mas tentei incorporar coisas fora de campo que me ajudariam em campo.
“Na verdade, tenho usado o biossensor de glicose Stelo, e isso tem sido muito bom, claro, para as coisas em campo, mas acho que a maior diferença que vejo é fora de campo, porque as duas coisas andam juntas, e aí você entende a nutrição. Acho que amadureci um pouco. Esse metabolismo começa a desacelerar um pouco, eu não sou mais o mesmo garoto que era!”
Quando este verão efetivamente terminou com a derrota da USMNT para a Bélgica, Richards não ficou remoendo isso. Ele não permaneceu nos Estados Unidos por muito tempo antes de voltar para Londres. Foi uma pausa curta, disse ele, em grande parte porque sabia qual poderia ser o impacto de uma pausa mais longa.
“Voltar para casa, comer comida americana”, diz ele, rindo, “isso pode fazer alguma coisa com você.”
Quando Richards voltou ao Palace, entrou em um time que já estava em pré-temporada. Também entrou em uma equipe que não tinha falta de histórias de Copa do Mundo para contar. O Palace teve 13 jogadores no torneio deste verão. Apenas cinco times no mundo tiveram mais.
Por causa disso, houve um tipo diferente de recepção para os veteranos da Copa do Mundo deste verão, mas também um senso de normalidade para um clube que passou a esperar esse tipo de conquista.
“Senti, bem, acho que senti uma espécie de confiança renovada do time”, diz ele. “Tive uma boa Copa do Mundo, mas acho que todo mundo estava observando todo mundo na Copa do Mundo. Você vê seus companheiros de equipe jogarem, volta, e todo mundo meio que ganha esse novo respeito pela pessoa ao seu lado que foi bem, ou simplesmente atuou, na Copa do Mundo.”
No geral, porém, tem sido um verão de mudanças para o Palace. O clube perdeu alguns jogadores importantes. Esses jogadores estão trabalhando para ganhar entrosamento nestas primeiras semanas da temporada. Antes que se perceba, porém, a próxima pausa internacional estará aí, o que colocará Richards de volta no modo USMNT.
Quando isso acontecer, a chave vai virar com um tipo diferente de mentalidade, em grande parte graças a um novo companheiro de equipe no Palace.
“Acho que a razão pela qual isso parece um pouco mais novo”, diz ele, “é que agora tenho caras como Zavier aqui comigo no Palace.”
O efeito Gozo
Richards pode admitir que não sabia muito bem o que esperar quando o Palace contratou Gozo, do Real Salt Lake, neste verão. Pela nacionalidade em comum, existe uma expectativa presumida de que os dois teriam uma ligação. Só que nunca se sabe como isso vai se apresentar. As personalidades deles combinariam? O estilo de liderança de Richards funcionaria com Gozo? Dadas as posições deles em campo, o que poderiam aprender um com o outro?
“Acho que, sempre que um garoto jovem chega a um time como este, você fica um pouco hesitante, especialmente quando ele é do seu próprio país”, diz ele. “Sempre existe algo como: ‘Ah, você tem que cuidar dele’, mas uma coisa que tem sido realmente incrível ao vê-lo é que ele não tem medo de ninguém.
“Acho que, muitas vezes, jogadores jovens jogam como jovens. Ele, na verdade, joga com muita maturidade, e acho que isso o ajudou.”
Sabendo disso ou não, Gozo também ajudou Richards. Agora, aos 26 anos e com 40 partidas pela seleção, Richards é um veterano da USMNT. Ele já disputou uma Copa do Mundo e está entre os candidatos a ser capitão da equipe no ciclo até 2030. Se você fosse dividir o grupo de jogadores da USMNT, Richards estaria entre os nomes bem no topo.
Gozo, por sua vez, é um jogador que luta por essa distinção. Sua ascensão na MLS aconteceu apenas alguns meses tarde demais para que ele entrasse na convocação para a Copa do Mundo, mas sua estreia pela USMNT certamente deve acontecer em um futuro muito próximo. O caminho até essa estreia é definido pela fome. Richards se lembra bem do próprio caminho, e tem sido revigorante falar sobre essa fome com alguém que está apenas começando a própria jornada.
“Dá para ver como ele enxerga a seleção nacional como esse objetivo final”, diz ele. “Para mim, ter a perspectiva de alguém que busca sua primeira convocação é o que tornou isso revigorante para mim. É entender que agora, no fim das contas, vai ser um novo ciclo. Você tem eliminatórias da Copa do Mundo, tem coisas assim com as quais não tivemos que lidar no ciclo passado.”
Gozo não é o único no Palace que olha para Richards em busca de liderança, porém. Dado o estado atual do clube, Richards agora é um dos jogadores mais importantes do Palace.
Nova mentalidade no Crystal Palace
Guehi saiu no inverno. Lacroix o seguiu neste verão. Com dois terços da defesa central de confiança do Palace jogando em outros lugares, Richards é o último remanescente dos times que conquistaram títulos históricos em temporadas consecutivas.
É um papel para o qual Richards vem evoluindo, e que ele está feliz em assumir enquanto o clube traz novos rostos para substituir aqueles que perdeu.
“Entendendo que perdemos alguns caras e que possivelmente vamos ganhar alguns novos, tem sido bom assumir esse papel de liderança que acho que desempenhei na seleção”, diz ele. “Isso me preparou para esse papel no Palace. Acho que é apenas uma questão de ser mais vocal... Os caras estão olhando para mim em busca de orientação, não apenas no que eu digo, mas também no que eu faço.
“Para mim, eu diria que tem sido um desafio, mas não um desafio do qual eu fuja. Acho que é apenas um novo desafio e algo com o qual eu realmente, na minha carreira, quero continuar aprendendo e crescendo.”
Dito isso, as expectativas no Palace também são diferentes. O clube encerrou uma espera de 119 anos por um grande título ao vencer a FA Cup em 2025. Depois, conquistou a Conference League no início deste ano, acrescentando um troféu europeu ao seu título nacional.
Por causa disso, a mentalidade no clube mudou. Este não é mais um clube satisfeito apenas em se manter, e Richards diz que essa mentalidade é sentida todos os dias.
“Talvez há quatro anos, quando cheguei ao clube, esses não fossem objetivos que considerássemos realistas, ou nem sequer fossem coisas que colocávamos no nosso quadro”, diz ele. “Agora, conquistamos títulos dois anos seguidos e já sentimos esse gostinho. Queremos continuar, e, para mim, isso tem sido realmente empolgante.
"Quando você ouve falar de novos jogadores assinando aqui ou apenas falando sobre a cultura do clube, agora eles se referem a nós como um time que ganha títulos... Isso é algo que, dois anos atrás, três anos atrás, quatro anos atrás, não estava necessariamente no nosso radar e, agora que conseguimos, queremos dar continuidade a isso e deixar o clube melhor do que quando entramos.”
Richards é uma parte fundamental disso, e espera continuar sendo no futuro.
Os próximos passos
Durante a maior parte da vida de Richards, e especialmente nos últimos quatro anos, o objetivo final era óbvio: a Copa do Mundo. Essa meta já foi cumprida. Agora, sua atenção volta para o desafio do dia a dia no futebol de clubes. No Crystal Palace, onde jogadores importantes continuam saindo e a equipe está em constante evolução, Richards quer se tornar uma das constantes do time: um líder capaz de conduzir o clube em meio às mudanças e rumo a mais títulos.
“Quero continuar sendo um líder aqui no Palace”, diz ele, “e espero ser uma parte importante de outra temporada que traga um troféu para este clube. Quando se trata da seleção, eu adoraria ser o capitão do meu país ao longo deste ciclo, e disputar outro grande torneio em quatro anos seria incrível.”
E a parte fora de campo? Grande parte disso está voltada para sua filha pequena. Afinal, ser pai é um objetivo que nunca termina.
“Acho que, pessoalmente, é simplesmente continuar vendo minha filha crescer”, diz ele. “Acho que essa tem sido uma das melhores coisas da vida: ver uma pessoa que é metade você e metade sua parceira crescendo e se tornando ela mesma. Tem sido incrível vê-la aprender essas pequenas frases, esses pequenos gestos.
“Temos um apartamento de onde dá para ver uma bela vista do horizonte de Londres, e toda vez que um avião passa, ela fica enlouquecida. Ela fica olhando pela janela por 20 ou 30 minutos, e não desvia o olhar. Coisas pequenas assim, depois de dias difíceis de trabalho, fazem ser fácil voltar para casa e simplesmente aproveitar.”
Há muita coisa para aproveitar, claro, mas Richards não é exatamente do tipo que fica olhando para trás. Não há tempo para pensar em legado, mesmo que seu lugar na história do Palace já esteja garantido. Ele quer deixar sua filha orgulhosa, embora o que isso realmente signifique ainda seja algo amplo e indefinido. Ele saberá no fim se conseguiu.
“Para mim, quero fazer algo de que eu me orgulhe, que deixe minha família orgulhosa, algo que eu possa mostrar para minha filha um dia, tipo: ‘Seu pai fez isso’”, diz ele. “No fim das contas, se voltarmos ao Palace daqui a 20 anos e houver em algum lugar uma pintura do Chris Richards com um black power, acho que isso seria bem legal.”