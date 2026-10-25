Quem vai ganhar a Bola de Ouro? Harry Kane, Lamine Yamal e por que a disputa de 2026 é a mais aberta e imperfeita da história do prêmio

O vencedor da Bola de Ouro de 2026 será anunciado na segunda-feira e, por enquanto, ainda não está claro quem levará o prêmio individual mais cobiçado do futebol.
Há três favoritos evidentes: Harry Kane, Kylian Mbappe e Lamine Yamal. Mas três ex-vencedores também estão na disputa: Ousmane Dembele, Rodri e Lionel Messi, que já ganhou o prêmio oito vezes. Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia, por sua vez, são azarões com chances reais.
O que torna a disputa deste ano tão interessante é justamente o fato de que ninguém tem argumentos incontestáveis a seu favor. É fácil encontrar razões tanto para defender quanto para questionar as chances de cada candidato...