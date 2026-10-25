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Ballon d'Or contenders GFX 1:1GOAL

Quem vai ganhar a Bola de Ouro? Harry Kane, Lamine Yamal e por que a disputa de 2026 é a mais aberta e imperfeita da história do prêmio

Não há um grande favorito ao prêmio individual mais prestigiado do futebol, que será entregue em Londres na segunda-feira.

Mark Doyle
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  • O vencedor da Bola de Ouro de 2026 será anunciado na segunda-feira e, por enquanto, ainda não está claro quem levará o prêmio individual mais cobiçado do futebol.

    Há três favoritos evidentes: Harry Kane, Kylian Mbappe e Lamine Yamal. Mas três ex-vencedores também estão na disputa: Ousmane Dembele, Rodri e Lionel Messi, que já ganhou o prêmio oito vezes. Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia, por sua vez, são azarões com chances reais.

    O que torna a disputa deste ano tão interessante é justamente o fato de que ninguém tem argumentos incontestáveis a seu favor. É fácil encontrar razões tanto para defender quanto para questionar as chances de cada candidato...


  • Ousmane Dembélé

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    O ex-garoto-problema do futebol francês tenta conquistar sua segunda Bola de Ouro consecutiva.

    PRÓS: A grande dúvida sobre Dembele era se um jogador antes exasperantemente indisciplinado e irregular conseguiria manter o nível que lhe rendeu a Bola de Ouro. Depois de se recuperar de problemas físicos na primeira metade da temporada passada, o versátil atacante voltou a ter papel decisivo na conquista da segunda Champions League consecutiva pelo Paris Saint-Germain. Dembele marcou seis gols nos últimos quatro jogos de sua equipe na competição e, depois, fez seus primeiros gols em Copas do Mundo, seis, para ser exato, enquanto a França terminou em quarto lugar na América do Norte.

    CONTRAS: Dembele não brilhou tanto quanto em 2024-25, quando era o claro favorito à Bola de Ouro. É perfeitamente defensável, aliás, argumentar que ele não foi nem o melhor jogador do PSG na segunda conquista da Champions League, nem o atacante mais eficiente da França na Copa do Mundo. Por isso, Dembele desperta muito menos entusiasmo neste ano, embora tenha provado, sem deixar qualquer dúvida, que é um atacante de elite.

  • Harry Kane

    England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    O atacante da Inglaterra e do Bayern de Munique vive uma fase sensacional como artilheiro pelo clube e pela seleção.

    PONTOS POSITIVOS: Ninguém marcou mais gols do que Kane na temporada 2025-26 (73), e o faro de gol do centroavante ajudou o Bayern de Munique a conquistar a tríplice coroa nacional. Nada mal para um jogador de 33 anos que já foi ridicularizado por não ter títulos.

    PONTOS NEGATIVOS: A candidatura de Kane se apoia exclusivamente em sua impressionante marca de gols, já que ele não conquistou nem a Champions League nem a Copa do Mundo. É raro alguém ser eleito o melhor jogador do planeta sem antes ter vencido um dos principais títulos do futebol. Também vale lembrar que, embora Kane tenha marcado seis gols na campanha da Inglaterra até o terceiro lugar na América do Norte, ele não voltou a balançar as redes depois das oitavas de final e ficou apagado quando seu país mais precisava dele, na surpreendente derrota para a Argentina na semifinal.

  • Khvicha Kvaratskhelia

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
    AFP

    O ponta georgiano foi, sem dúvida, o jogador mais decisivo da Champions League na temporada passada.

    PRÓS: O PSG realmente não parecia precisar de mais um ponta quando Kvaratskhelia chegou ao Parc des Princes, em janeiro de 2025, mas ele acrescentou uma nova dimensão ao ataque de Luis Enrique e ajudou a levar o clube parisiense à sua primeira conquista da Copa da Europa. O georgiano foi ainda melhor na temporada passada e recebeu, com justiça, o prêmio de melhor jogador da Champions League depois de se tornar o primeiro atleta a participar diretamente de pelo menos um gol em sete partidas consecutivas da fase eliminatória, enquanto o PSG manteve o título continental.

    CONTRAS: Ele não disputou a Copa do Mundo. Se a Geórgia tivesse se classificado e Kvaratskhelia tivesse causado qualquer impacto positivo, seria muito difícil contestar uma vitória dele na Bola de Ouro. Sabemos, porém, o quanto o torneio pesa na escolha dos votantes e, só por isso, acreditamos que “Kvaradona” pode até ter dificuldades para terminar entre os três primeiros, o que pareceria muito injusto com o jogador de 25 anos.


  • Kylian Mbappé

    FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN
    AFP

    Mbappé pode não ser visto como um jogador que atua pelo coletivo, mas é difícil apontar alguém mais letal individualmente no futebol atual.

    PRÓS: Assim como Yamal, Mbappe não tem hesitado em falar sobre suas chances de ganhar a Bola de Ouro. E, assim como Yamal, tem argumentos fortes a seu favor. Mbappe marcou mais gols do que qualquer outro jogador em La Liga, na Champions League (apesar de o Real Madrid ter sido eliminado nas quartas de final) e na Copa do Mundo. Além disso, suas atuações na América do Norte, que lhe renderam a Chuteira de Ouro, também o tornaram o maior artilheiro da história do torneio. Portanto, se a Bola de Ouro for decidida pelos gols, os de Mbappe talvez tenham mais peso até do que os de Kane.

    CONTRAS: A impressionante média de gols de Mbappe não resultou em um título para seu clube nem para sua seleção. Pior: os críticos do atacante afirmam que seu individualismo prejudica as equipes que ele representa. Segundo esse argumento, o PSG melhorou desde que ele deixou o Parc des Princes, enquanto o Real Madrid piorou desde que ele chegou ao Bernabeu. É improvável que essa percepção tão negativa tenha ajudado em algo sua candidatura à Bola de Ouro.

  • Lionel Messi

    FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
    AFP

    O argentino provou, de forma impressionante, aos 39 anos, que continua sendo um dos melhores jogadores do mundo.

    PONTOS POSITIVOS: Mesmo para os padrões do maior de todos os tempos, o que Lionel Messi conquistou no último ano foi extraordinário. O camisa 10 levou o Inter Miami ao seu primeiro título da MLS Cup e depois conduziu a Argentina à segunda final consecutiva de Copa do Mundo, com uma série de atuações decisivas aos 39 anos, enquanto seu pai perdia a batalha contra uma doença. Simplesmente impressionante.

    PONTOS NEGATIVOS: Se a Argentina tivesse vencido a Copa do Mundo, provavelmente nem estaríamos discutindo isso: Messi seria o grande favorito para conquistar uma nona Bola de Ouro. No entanto, a forma como a Argentina perdeu para a Espanha provavelmente pesará contra Messi, assim como o fato de a MLS ser menosprezada pela maioria dos votantes. Isso é injusto? Sem dúvida. Mas, infelizmente, também é verdade.

  • Michael Olise

    RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
    Getty Images Sport

    O ponta francês elevou seu futebol a outro patamar desde que trocou o Crystal Palace pelo Bayern de Munique em 2024

    PRÓS: Olise é, simplesmente, o talento ofensivo mais criativo do futebol atual. Ele deu passes para impressionantes 41 gols na temporada 2025-26, com um recorde de sete assistências só na Copa do Mundo. Por isso, muita gente acredita que Olise, e não Kane, é o principal jogador do Bayern. O ponta de técnica refinada foi eleito o melhor jogador do clube pelo segundo ano consecutivo e também recebeu o prêmio de melhor jogador da temporada da Bundesliga.

    CONTRAS: Infelizmente, Olise está na mesma situação de Kane, seu companheiro de clube. Apesar de todo o seu brilhantismo individual e altruísmo, ele não conquistou nenhum dos títulos coletivos que realmente pesam, ao menos na disputa pela Bola de Ouro. O Bayern foi eliminado pelo PSG em uma semifinal épica da Champions League, antes de a França cair na mesma fase da Copa do Mundo, e de maneira bastante apática. Assim, embora Olise seja o novo rei das assistências no futebol, não acreditamos que ele será eleito o melhor jogador do mundo, pelo menos por enquanto.

  • Rodri

    President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey
    Getty Images News

    O ex-meio-campista do Manchester City lembrou a todos de seu talento ao liderar a Espanha na conquista da Copa do Mundo

    PRÓS: Havia um temor real de que Rodri não voltasse ao nível que o levou a conquistar a Bola de Ouro depois de romper o ligamento cruzado anterior em setembro de 2025, sobretudo porque também havia sido prejudicado por lesões no Manchester City na temporada passada. No entanto, o meio-campista foi magnífico na Copa do Mundo deste ano e comandou o jogo da Espanha, que, sob Luis de la Fuente, tirou a posse de bola de todos os adversários até conquistar o título em Nova Jersey. Com isso, Rodri consolidou seu lugar entre os melhores volantes da história do futebol.

    CONTRAS: Rodri pode até ter sido intocável na Copa do Mundo, mas, como já mencionado, não esteve no auge durante a temporada 2025-26, interrompida por lesões. Esse foi um dos principais motivos pelos quais o Manchester City não conquistou nem a Premier League nem a Champions League, tamanha era sua importância para a equipe de Pep Guardiola. Por isso, seria uma surpresa se ele conseguisse ganhar uma segunda Bola de Ouro apenas com base em suas atuações pela Espanha durante o verão.

  • Lamine Yamal

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL
    AFP

    O jovem ponta agora soma uma medalha de campeão da Copa do Mundo ao título da Eurocopa que conquistou em 2024.

    PRÓS: Nenhum jogador foi mais empolgante de acompanhar nas últimas duas temporadas do que Yamal, o adolescente de talento extraordinário que ficou em segundo lugar na votação da Bola de Ouro do ano passado. Em 2026, Yamal conquistou seu segundo título consecutivo de La Liga antes que o triunfo da Espanha na América do Norte o tornasse o jogador mais jovem da história do futebol a vencer tanto a Eurocopa quanto a Copa do Mundo.

    CONTRAS: Embora o Barcelona tenha ficado pelo caminho mais uma vez na Champions League, há apenas um ponto fraco na candidatura de Yamal, e ele pode lhe custar a Bola de Ouro. O jogador de 19 anos ficou longe de apresentar seu melhor futebol na Copa do Mundo. Uma lesão que encurtou sua temporada pelo clube claramente o prejudicou, mas, apesar de ter completado mais dribles do que qualquer outro jogador no torneio, ele não deu nenhuma assistência e marcou apenas um gol, contra a Arábia Saudita, na fase de grupos.