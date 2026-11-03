Moyes não tinha o currículo nem a experiência necessários para conduzir uma reformulação em um dos maiores clubes do mundo, embora também tenha dificultado a própria vida. Primeiro, o escocês decidiu dispensar a comissão técnica de Ferguson, que incluía os respeitados Mike Phelan e Rene Meulensteen, ambos capazes de ajudá-lo a entender melhor a cultura do clube. Para substituí-los, trouxe do Everton seus auxiliares de confiança Steve Round, Jimmy Lumsden e Chris Woods.

O United tentou contratar nomes como Cesc Fabregas, Toni Kroos e Gareth Bale, mas Moyes não tinha nem de longe o mesmo poder de atração de Ferguson. No fim, teve de se contentar com Marouane Fellaini, outro conhecido dos tempos de Everton, como principal contratação de sua primeira janela de transferências. O Manchester United então teve seu pior início de campeonato desde a temporada 1989-90, e logo surgiram relatos de que os jogadores estavam se rebelando contra os métodos de Moyes.

Após uma derrota por 2 a 0 para o Everton em abril, Moyes foi demitido, e o United terminou na pior posição do clube na era da Premier League: sétimo lugar. A primeira escolha de treinador depois de Ferguson era a mais importante para garantir que o nível não caísse, e o clube errou. Jose Mourinho afirmou posteriormente que recebeu uma proposta para assumir o cargo antes de Moyes, mas a recusou por causa de seus laços afetivos com o Chelsea. Ele era o vencedor em série de que o United precisava; Moyes nunca daria conta da tarefa.

Ao terminar 22 pontos atrás do campeão City e 16 pontos distante dos quatro primeiros colocados, o United viu abrir-se uma enorme diferença em relação aos seus principais rivais. O sucessor de Moyes, Louis van Gaal, tentou reduzi-la fazendo a equipe priorizar o domínio da posse de bola, mas isso só tornou seu jogo ainda mais lento e ineficaz. O holandês durou apenas duas temporadas e se despediu com um título da Copa da Inglaterra que em nada dissuadiu Woodward e companhia de substituí-lo por Mourinho.

O técnico português chegou quatro anos tarde demais, mas ainda levou o clube aos títulos da Liga Europa e da Copa da Liga em sua primeira temporada, além do vice-campeonato da Premier League em 2017-18. Depois, porém, tudo desandou de forma espetacular, e Mourinho foi demitido após entrar em conflito publicamente com vários jogadores.

Veio então a aposta em Ole Gunnar Solskjaer. Os dirigentes do United esperavam que a contratação de um ídolo do clube unisse jogadores e torcedores, e foi o que aconteceu por algum tempo. Solskjaer também levou a equipe ao segundo lugar no campeonato e resgatou o futebol de contra-ataques envolvente de que Ferguson gostava. O norueguês, porém, não conquistou nenhum título e perdeu o cargo após um início desastroso na temporada 2021-22.

Ralf Rangnick, o “padrinho” do gegenpressing, não conseguiu estabilizar a equipe como treinador interino e disse aos jornalistas que o United precisava de uma “cirurgia de coração aberto” para voltar a ser uma potência. Erik ten Hag recebeu a missão de conduzir essa reformulação, mas desperdiçou completamente uma verba de 617 milhões de libras para contratações durante seus dois anos e meio em Old Trafford.

O United havia despencado para o 14º lugar quando Ten Hag finalmente foi demitido, e os títulos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga que conquistou não foram suficientes para encobrir seus fracassos. Ruben Amorim teve então apenas 14 meses para arrumar a bagunça deixada por Ten Hag, tempo que simplesmente não era suficiente. Ele fez uma tentativa louvável de acabar com a cultura tóxica entre os jogadores que se espalhava pelo clube e de devolver ao United uma identidade de jogo, mas a direção abandonou o projeto quando Amorim se opôs à interferência dos dirigentes.

Carrick será o próximo a entrar para a lista de treinadores que fracassaram no clube; a questão é apenas quando será demitido. Assim como Solskjaer, ele melhorou o ambiente em Old Trafford no início e levou o clube de volta à Champions League, mas os problemas estão tão enraizados que nunca podem ser escondidos por muito tempo.