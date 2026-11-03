Em novembro de 2022, os Glazers anunciaram uma revisão estratégica que, por um breve período, provocou uma onda de entusiasmo entre os torcedores. “O processo foi concebido para impulsionar o crescimento futuro do clube, com o objetivo final de posicioná-lo para aproveitar oportunidades tanto em campo quanto comercialmente”, dizia um comunicado do clube. “Como parte desse processo, o conselho considerará todas as alternativas estratégicas, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a empresa.”
O processo se arrastou e teve dois principais interessados na compra: a INEOS e o banqueiro catariano Sheikh Jassim. Segundo relatos, este último apresentou uma oferta de cerca de 6 bilhões de libras e afirmou que quitariam as dívidas do United, mas os Glazers acabaram decidindo não vender o clube por completo. Em vez disso, a INEOS, liderada por Sir Jim Ratcliffe, concluiu a aquisição de uma participação minoritária de 27% no United em dezembro de 2023 e assumiu oficialmente o controle das operações cotidianas do futebol e do clube dois meses depois.
A INEOS prometeu implementar uma estrutura esportiva “de primeira linha”, reverter anos de deterioração institucional, corrigir os problemas nas contratações e levar o United de volta ao topo do futebol inglês e europeu. Para isso, montou uma nova equipe de dirigentes que incluía Sir Dave Brailsford e Jean-Claude Blanc, além dos ex-integrantes do Man City Omar Berrada (CEO) e Jason Wilcox (diretor técnico), e do muito cobiçado Dan Ashworth (diretor esportivo). Surpreendentemente, Ratcliffe e a INEOS levaram o United a uma situação ainda pior desde então.
A diretoria avaliou vários substitutos para Ten Hag, mas acabou acionando a extensão de um ano de seu contrato após a conquista da Copa da Inglaterra pelo United em 2024. Meses depois, Ten Hag foi demitido, a um custo de 10 milhões de libras. Amorim foi, então, a primeira contratação de treinador propriamente feita pela INEOS, mas o elenco não havia sido montado para seu esquema 3-4-2-1, e ele estava fadado ao fracasso sem autonomia total sobre o estilo de jogo e as contratações. A decisão de efetivar Carrick, que era interino, também evidenciou a falta de planejamento.
Segundo relatos, Ashworth discordou da contratação de Amorim, e a INEOS dispensou o ex-dirigente do Newcastle apenas 159 dias após o início de sua passagem pelo clube. Brailsford e Blanc, por sua vez, deixaram o conselho no início deste ano.
A política de contratações do United agora parece muito diferente, mas é igualmente falha. Foi estabelecido um plano de três etapas para reformular o ataque, o meio-campo e a defesa, com foco em jogadores que já haviam se provado na Premier League. A primeira fase correu razoavelmente bem, já que o time terminou a última temporada em terceiro lugar, mas a segunda foi um desastre. A defesa era o problema mais urgente para Carrick, e a INEOS a negligenciou completamente. Por isso, o time agora corre risco de rebaixamento.
Ratcliffe está a caminho de ser tão odiado quanto a família Glazer, e não apenas pela situação desoladora dentro de campo. Ele tem falado repetidamente sobre a necessidade de tomar decisões “impopulares” e levou isso adiante ao demitir 322 funcionários que não atuavam em campo, acabar com os almoços gratuitos em Carrington e Old Trafford, reduzir o salário de Ferguson como embaixador e aumentar o preço dos ingressos.
Nada do que foi economizado com essas medidas se compara ao que o United teria poupado se tivesse tirado os salários de Marcus Rashford, Mount, Zirkzee e Martinez da folha de pagamento no meio do ano. Agora, os torcedores pressionam os Glazers e Ratcliffe a vender suas participações no clube. Um grande protesto contra os proprietários foi realizado antes da derrota do time por 1 a 0 em casa para o City, no clássico de setembro. Ratcliffe ficou na tribuna dos dirigentes ao lado de Avram Glazer, que fez uma aparição muito rara em Old Trafford, e parecia visivelmente desconfortável.
Se cumprir o que disse, o presidente da INEOS não ficará por muito mais tempo. Ele disse à BBC em março do ano passado: “Se parte da irritação for dirigida a mim, posso aguentar. Mas não sou diferente de uma pessoa comum. Não é agradável, especialmente para amigos e familiares. Os Glazers não podem realmente ir a um jogo. Eles se recolheram um pouco às sombras agora, então sou eu quem recebe todas as críticas. Compramos uma participação, e não os vejo desde então. É como se dissessem: ‘Obrigado, Jim, você está fazendo um ótimo trabalho’.
“No momento, não tenho seguranças, não preciso andar por aí desse jeito. Mas isso iria contra o propósito, não é? Não daria para tolerar a situação nesse nível, simplesmente deixaria de ser divertido.”