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Manchester United blame game GFX 1:1GOAL

Quem é o principal responsável pela derrocada do Manchester United? A queda do clube até a luta contra o rebaixamento já vinha se desenhando há anos

O Teatro dos Sonhos só produz pesadelos hoje em dia, consequência de uma má gestão imperdoável em todos os níveis do clube nas últimas duas décadas.

James Westwood
Traduzido por

  • Manchester City e Manchester United podem disputar a Championship na próxima temporada. No caso do primeiro, isso não se deve a um grande declínio em campo: o rebaixamento é apenas uma das possíveis punições caso o recurso do City contra a decisão que o considerou culpado de 114 violações das regras financeiras da Premier League não tenha sucesso. Já o United pode acabar na segunda divisão pelo caminho tradicional, por estar entre os três piores times da elite do futebol inglês.

    A equipe de Michael Carrick está acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols, depois de vencer só um dos nove primeiros jogos que disputou na liga na temporada 2026/27. Isso é mais do que uma oscilação: o Manchester United perdeu seis e empatou três de suas últimas nove partidas em todas as competições, sofrendo 18 gols e marcando apenas seis. Há uma sensação real de que essa fase lamentável pode se estender até o Natal.

    Outra troca de técnico provavelmente acontecerá em breve, mas os problemas já são tão profundos que dificilmente ela provocará uma reação como a que ocorreu após a primeira nomeação de Carrick como interino, em janeiro. O pior é que não surpreende ver o United lutando para escapar do rebaixamento, em vez de disputar o título da Premier League. O regime da INEOS, alheio à realidade, tinha como meta levar o troféu de volta a Old Trafford a tempo das comemorações do 150º aniversário do clube, em 2028.

    Essa comemoração promete ter um gosto agridoce para um clube que já não pode se considerar de elite. Mas como o United chegou a esse ponto, apesar dos vastos recursos à sua disposição? E quem, de fato, tem a maior parcela de culpa?

  • Agitação imediata

    Manchester United v Everton
    Getty Images Sport

    A família Glazer assumiu o controle do Manchester United após tirar proveito de uma disputa entre Sir Alex Ferguson e os antigos proprietários do clube.

    O início do declínio do United remonta a 2003. Em março daquele ano, o empresário Malcolm Glazer, com base na Flórida, comprou uma participação de 2,9% no clube por 9 milhões de libras por meio de uma holding chamada Red Football. No fim de novembro, ele e sua família detinham 15% do Manchester United.

    Malcolm comprou essas ações discretamente enquanto Sir Alex Ferguson travava uma disputa pública com os acionistas majoritários do United, John Magnier e J.P. McManus. Ferguson havia se aproximado dos empresários irlandeses por causa de seu interesse por corridas de cavalos, e Magnier presenteou o técnico escocês com metade da propriedade de um promissor puro-sangue chamado Rock of Gibraltar.

    O cavalo competia com as tradicionais cores vermelhas do United associadas a Ferguson e se tornou uma estrela absoluta, vencendo sete provas consecutivas do Grupo 1. Mas, após a aposentadoria do animal, o escocês acreditava ter direito à metade de todas as futuras receitas de reprodução. Magnier e McManus argumentaram que haviam dado a Ferguson apenas uma parte dos prêmios conquistados pelo cavalo nas corridas. Isso levou o técnico do United a fazer o impensável: processar os principais donos do clube em uma ação de 10 milhões de libras.

    Ferguson acabou chegando a um acordo extrajudicial com Magnier e McManus, mas a relação entre eles estava arruinada, e Glazer aproveitou a oportunidade. Em maio de 2005, os investidores irlandeses venderam diretamente a Glazer toda a sua participação de 28,7% no United. Em seguida, ele lançou uma aquisição alavancada para assumir o controle de 98% do clube. Essa iniciativa oportunista deixou o United com centenas de milhões de libras em dívidas pela primeira vez em mais de 70 anos.

    No dia seguinte à conclusão formal da aquisição, 300 torcedores se reuniram em Old Trafford para protestar contra os novos proprietários, entre eles Avram, Joel e Bryan Glazer, que ocupavam cargos de diretores não executivos. Outro grupo de torcedores desolados fundou um novo clube, o FC United of Manchester. O United conquistou três títulos consecutivos da Premier League e a Champions League entre 2006 e 2009, mas a dívida do clube chegou a 716 milhões de libras sob o comando dos Glazers.

    Uma nova onda de protestos começou depois que o United anunciou a intenção de refinanciar a dívida. Os torcedores manifestaram sua oposição aos Glazers usando verde e dourado, as cores do Newton Heath, nome original do clube quando foi fundado em 1878. Ferguson, porém, sabia como poucos proteger o time das distrações políticas e continuou conquistando troféus em meio à agitação fora de campo.

    Isso permitiu que ele defendesse os Glazers, apesar da redução do poder de investimento do United no mercado de transferências. Como disse em uma declaração que ficou conhecida, em 2012: “Eles têm sido ótimos. Quando os Glazers assumiram o clube, houve insatisfação, então sempre existiram grupos de torcedores com suas opiniões. Mas acho que a maioria dos torcedores de verdade vai olhar para isso de forma realista e dizer que não está afetando o time.”

  • Lendas partem

    Manchester United v Sunderland - Premier League
    Getty Images Sport

    Um período de transição frustrante era quase inevitável depois que Ferguson e o diretor-executivo David Gill deixaram o clube juntos ao fim da vitoriosa temporada 2012-13.

    A presença de Ferguson, em grande medida, ocultava a instabilidade provocada pela aquisição do clube pelos Glazer. Ele também tinha em David Gill o braço direito ideal: como diretor executivo, Gill administrava com habilidade as fontes de receita comercial do clube e o pagamento das dívidas.

    Tudo mudou no verão de 2013, quando os dois decidiram deixar Old Trafford. Ferguson se despediu com seu 13º título da Premier League, com o Manchester United terminando 11 pontos à frente do City e se vingando da derrota para o rival da cidade na temporada anterior. Em seu emocionado discurso de despedida à torcida em Old Trafford, Ferguson pediu aos torcedores que “apoiassem” seu sucessor, David Moyes, antes de concluir: “Tive muita sorte. Pude comandar alguns dos maiores jogadores do país, e não apenas do Manchester United.”

    Gill foi peça-chave na contratação de muitos desses jogadores, incluindo Wayne Rooney e Michael Carrick, dois pilares daquele time de 2012-13. Também demonstrou grande capacidade de julgamento ao apoiar enfaticamente Ferguson em 2005-06, em meio a alegações de que o treinador havia perdido o jeito, ao se recusar a contratar Carlos Tevez em definitivo por causa dos problemas que ele causava e ao ajudar a negociar a venda de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, em 2009, por um valor que era recorde mundial na época.

    Como se viu, os dois escolheram o momento perfeito para sair. Os Glazer estavam transferindo ativamente a autoridade de Gill, um dirigente experiente no futebol, para o vice-presidente executivo Ed Woodward e uma equipe de executivos da área financeira. Ferguson quase certamente teria entrado em conflito com Woodward se tivesse permanecido, porque o ex-banqueiro de investimentos sempre colocaria os interesses comerciais do clube acima de tudo.

    A conquista daquele último título também se deveu, em grande parte, aos gols de Robin van Persie, contratado em 2012, e ao brilhantismo de Paul Scholes, que voltou da aposentadoria para ampliar as opções de Ferguson no meio-campo. Assim como Scholes, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra e Ryan Giggs se aproximavam do fim de suas carreiras no mais alto nível. Moyes, por sua vez, enfrentava o enorme desafio de dar o salto para esse patamar pela primeira vez, após 11 anos no Everton.

  • Cemitério de técnicos

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick é o oitavo técnico efetivo contratado pelo Manchester United desde a saída de Ferguson e está destinado a ter o mesmo destino de todos os seus antecessores.

    Moyes não tinha o currículo nem a experiência necessários para conduzir uma reformulação em um dos maiores clubes do mundo, embora também tenha dificultado a própria vida. Primeiro, o escocês decidiu dispensar a comissão técnica de Ferguson, que incluía os respeitados Mike Phelan e Rene Meulensteen, ambos capazes de ajudá-lo a entender melhor a cultura do clube. Para substituí-los, trouxe do Everton seus auxiliares de confiança Steve Round, Jimmy Lumsden e Chris Woods.

    O United tentou contratar nomes como Cesc Fabregas, Toni Kroos e Gareth Bale, mas Moyes não tinha nem de longe o mesmo poder de atração de Ferguson. No fim, teve de se contentar com Marouane Fellaini, outro conhecido dos tempos de Everton, como principal contratação de sua primeira janela de transferências. O Manchester United então teve seu pior início de campeonato desde a temporada 1989-90, e logo surgiram relatos de que os jogadores estavam se rebelando contra os métodos de Moyes.

    Após uma derrota por 2 a 0 para o Everton em abril, Moyes foi demitido, e o United terminou na pior posição do clube na era da Premier League: sétimo lugar. A primeira escolha de treinador depois de Ferguson era a mais importante para garantir que o nível não caísse, e o clube errou. Jose Mourinho afirmou posteriormente que recebeu uma proposta para assumir o cargo antes de Moyes, mas a recusou por causa de seus laços afetivos com o Chelsea. Ele era o vencedor em série de que o United precisava; Moyes nunca daria conta da tarefa.

    Ao terminar 22 pontos atrás do campeão City e 16 pontos distante dos quatro primeiros colocados, o United viu abrir-se uma enorme diferença em relação aos seus principais rivais. O sucessor de Moyes, Louis van Gaal, tentou reduzi-la fazendo a equipe priorizar o domínio da posse de bola, mas isso só tornou seu jogo ainda mais lento e ineficaz. O holandês durou apenas duas temporadas e se despediu com um título da Copa da Inglaterra que em nada dissuadiu Woodward e companhia de substituí-lo por Mourinho.

    O técnico português chegou quatro anos tarde demais, mas ainda levou o clube aos títulos da Liga Europa e da Copa da Liga em sua primeira temporada, além do vice-campeonato da Premier League em 2017-18. Depois, porém, tudo desandou de forma espetacular, e Mourinho foi demitido após entrar em conflito publicamente com vários jogadores.

    Veio então a aposta em Ole Gunnar Solskjaer. Os dirigentes do United esperavam que a contratação de um ídolo do clube unisse jogadores e torcedores, e foi o que aconteceu por algum tempo. Solskjaer também levou a equipe ao segundo lugar no campeonato e resgatou o futebol de contra-ataques envolvente de que Ferguson gostava. O norueguês, porém, não conquistou nenhum título e perdeu o cargo após um início desastroso na temporada 2021-22.

    Ralf Rangnick, o “padrinho” do gegenpressing, não conseguiu estabilizar a equipe como treinador interino e disse aos jornalistas que o United precisava de uma “cirurgia de coração aberto” para voltar a ser uma potência. Erik ten Hag recebeu a missão de conduzir essa reformulação, mas desperdiçou completamente uma verba de 617 milhões de libras para contratações durante seus dois anos e meio em Old Trafford.

    O United havia despencado para o 14º lugar quando Ten Hag finalmente foi demitido, e os títulos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga que conquistou não foram suficientes para encobrir seus fracassos. Ruben Amorim teve então apenas 14 meses para arrumar a bagunça deixada por Ten Hag, tempo que simplesmente não era suficiente. Ele fez uma tentativa louvável de acabar com a cultura tóxica entre os jogadores que se espalhava pelo clube e de devolver ao United uma identidade de jogo, mas a direção abandonou o projeto quando Amorim se opôs à interferência dos dirigentes.

    Carrick será o próximo a entrar para a lista de treinadores que fracassaram no clube; a questão é apenas quando será demitido. Assim como Solskjaer, ele melhorou o ambiente em Old Trafford no início e levou o clube de volta à Champions League, mas os problemas estão tão enraizados que nunca podem ser escondidos por muito tempo.

  • Contratações desastrosas

    Manchester United v Watford - Premier League
    Getty Images Sport

    Tantas contratações milionárias fracassaram em Old Trafford ao longo da última década, mais ou menos, que o Manchester United virou motivo de chacota.

    O United gastou quase 100 milhões de libras em indenizações a técnicos na era pós-Ferguson e mais de 2 bilhões de libras em transferências de jogadores. Esses valores contribuíram muito para que a dívida total do clube também ultrapassasse a marca de 1 bilhão de libras, enquanto os Glazers embolsam cerca de 22 milhões de libras por temporada em dividendos desde 2015.

    Se as contratações tivessem sido conduzidas da maneira certa, as finanças não teriam passado por um escrutínio tão intenso. Mas não foi o que aconteceu. Ao todo, 78 jogadores chegaram a Old Trafford nos últimos 13 anos, e seria fácil argumentar que apenas dois deles foram sucessos absolutos: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic.

    Van Gaal foi responsável pelas contratações de Angel Di Maria, Memphis Depay e Morgan Schneiderlin por um total de 110 milhões de libras; Mourinho trouxe Paul Pogba de volta ao clube por 89 milhões de libras, quatro anos depois de o United tê-lo deixado sair de graça, e desperdiçou outros 100 milhões de libras nas contratações de Romelu Lukaku e Henrikh Mkhitaryan. Ele também deu sinal verde para a troca que levou Alexis Sanchez, conhecido por tocar piano, do Arsenal ao United, com Mkhitaryan seguindo no sentido contrário.

    Jadon Sancho, Donny van de Beek e Aaron Wan-Bissaka chegaram durante a passagem de Solskjaer, o equivalente a jogar 150 milhões de libras fora. Portanto, mesmo antes de chegar a Ten Hag, foram sete anos pagando caro demais tanto por nomes de peso com egos inflados quanto por jogadores medianos.

    Ten Hag, porém, merece a maior parcela de culpa pela situação atual do United. Ele fez o clube retroceder anos ao contratar jogadores que não se encaixavam, como Antony, Lisandro Martinez, Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte e Joshua Zirkzee. Amorim pagou o preço por não encontrar uma solução, e agora Carrick também está pagando.

    O fato de Ten Hag ter acusado o United de fazer “promessas não cumpridas” nas últimas semanas, ao mesmo tempo em que afirmou que “não poderia ter feito melhor”, mostra sua impressionante falta de autocrítica.

    Amorim é o único técnico da lista cujo histórico de contratações parece minimamente favorável. Bryan Mbeumo, Senne Lammens e Matheus Cunha foram boas contratações, embora o último esteja levando a paciência ao limite nesta temporada. Ainda é cedo para avaliar Benjamin Sesko, mas, se os relatos amplamente divulgados estiverem corretos, Amorim queria contratar Ollie Watkins em vez do esloveno.

    O fato de o técnico nem sempre ter a palavra final tem sido um problema recorrente no United. De fato, as contratações mais recentes do verão, Andrey Santos, Carlos Baleba e Youri Tielemans, pareceram decisões do clube, não pedidos de Carrick. Quando Ferguson estava no comando, tinha autoridade máxima sobre todas as chegadas e saídas. Desde sua saída, porém, há vozes demais envolvidas e falta clareza na tomada de decisões.

  • Dirigentes atrapalhados

    Everton FC v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    Má gestão crônica nos bastidores colocou o Manchester United no caminho da ruína, enquanto os Glazer deixavam o trabalho sujo para quem dizia sim a tudo

    Woodward era uma escolha impopular desde que se tornou vice-presidente executivo, pois havia articulado a compra do clube pelos Glazers em 2005, quando trabalhava para o J.P Morgan. A insatisfação entre os torcedores também cresceu rapidamente, já que Woodward tratava a janela de transferências como um tapete vermelho de Hollywood, priorizando o potencial comercial dos jogadores em vez das necessidades do elenco em cada posição.

    Ele também oferecia regularmente renovações de contrato longas e milionárias a jogadores que rendiam abaixo do esperado, para preservar o valor desses ativos no balanço financeiro. Presos a salários que nenhum outro clube europeu aceitaria pagar, Pogba, Sanchez, Sancho e Anthony Martial estiveram entre os que acabaram saindo sem custos de transferência. Enquanto isso, clubes vendedores e empresários cobravam do United valores muito acima dos de mercado nas negociações.

    Os Glazers, porém, sempre viram Woodward como o homem ideal para administrar seu ativo avaliado em vários bilhões de libras e valorizavam sua disposição de receber as críticas pelas decisões dos proprietários. No entanto, não havia como se recuperar da pior delas: a decisão de integrar a dissidente Superliga Europeia em 2021. Após uma forte reação contrária dos torcedores, o United desistiu, e Woodward pediu demissão, apesar da tentativa de Joel Glazer de convencê-lo a ficar.

    Pouco antes da saída de Woodward, o United tentou modernizar sua estrutura de comando ao criar um cargo específico de diretor de futebol. John Murtough assumiu a função, mas repetiu muitos dos erros de Woodward: contratou Antony por £ 85 milhões em uma decisão tomada no desespero, nada menos que £ 65 milhões acima da avaliação dos observadores do clube, e cedeu a um pacote de £ 72 milhões por Hojlund, embora as conversas com a Atalanta tivessem começado em torno de £ 45 milhões. Também deu a Casemiro um contrato lucrativo de quatro anos, no valor de £ 350 mil por semana, apesar de o ídolo do Real Madrid ter chegado a Old Trafford já com mais de 30 anos.

    Em fevereiro de 2022, Richard Arnold substituiu Woodward como CEO e imediatamente delegou a autoridade sobre o futebol a Murtough. Sua curta passagem foi marcada pela falta de sensibilidade da direção e por uma crise institucional. Seu erro mais evidente ocorreu na condução da investigação sobre Mason Greenwood. Murtough liderou um plano para reintegrar plenamente o atacante ao elenco principal depois que as acusações criminais foram retiradas, mas avaliou mal a opinião pública. Ele elaborou um roteiro calculado que vazou para a imprensa, provocando uma forte reação da sociedade e uma revolta interna entre os funcionários. O United então voltou atrás, mas o estrago já estava feito.

    Arnold também foi passivo demais quando a segunda passagem de Cristiano Ronaldo por Old Trafford se deteriorou. Ele deixou a situação se arrastar até culminar em uma entrevista não autorizada a Piers Morgan, na qual o vencedor de cinco Bolas de Ouro disparou críticas a Ten Hag, às categorias de base e às instalações ultrapassadas do clube. Arnold e Murtough foram tão ruins quanto Woodward ao proteger interesses comerciais em detrimento da lógica esportiva, e os torcedores ficaram satisfeitos com a saída dos três.

  • Para piorar ainda mais a situação

    FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTD
    AFP

    Sir Jim Ratcliffe já enfrenta pressão para vender sua participação minoritária no clube após desagradar os torcedores com cortes de custos implacáveis e planejamento deficiente.

    Em novembro de 2022, os Glazers anunciaram uma revisão estratégica que, por um breve período, provocou uma onda de entusiasmo entre os torcedores. “O processo foi concebido para impulsionar o crescimento futuro do clube, com o objetivo final de posicioná-lo para aproveitar oportunidades tanto em campo quanto comercialmente”, dizia um comunicado do clube. “Como parte desse processo, o conselho considerará todas as alternativas estratégicas, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a empresa.”

    O processo se arrastou e teve dois principais interessados na compra: a INEOS e o banqueiro catariano Sheikh Jassim. Segundo relatos, este último apresentou uma oferta de cerca de 6 bilhões de libras e afirmou que quitariam as dívidas do United, mas os Glazers acabaram decidindo não vender o clube por completo. Em vez disso, a INEOS, liderada por Sir Jim Ratcliffe, concluiu a aquisição de uma participação minoritária de 27% no United em dezembro de 2023 e assumiu oficialmente o controle das operações cotidianas do futebol e do clube dois meses depois.

    A INEOS prometeu implementar uma estrutura esportiva “de primeira linha”, reverter anos de deterioração institucional, corrigir os problemas nas contratações e levar o United de volta ao topo do futebol inglês e europeu. Para isso, montou uma nova equipe de dirigentes que incluía Sir Dave Brailsford e Jean-Claude Blanc, além dos ex-integrantes do Man City Omar Berrada (CEO) e Jason Wilcox (diretor técnico), e do muito cobiçado Dan Ashworth (diretor esportivo). Surpreendentemente, Ratcliffe e a INEOS levaram o United a uma situação ainda pior desde então.

    A diretoria avaliou vários substitutos para Ten Hag, mas acabou acionando a extensão de um ano de seu contrato após a conquista da Copa da Inglaterra pelo United em 2024. Meses depois, Ten Hag foi demitido, a um custo de 10 milhões de libras. Amorim foi, então, a primeira contratação de treinador propriamente feita pela INEOS, mas o elenco não havia sido montado para seu esquema 3-4-2-1, e ele estava fadado ao fracasso sem autonomia total sobre o estilo de jogo e as contratações. A decisão de efetivar Carrick, que era interino, também evidenciou a falta de planejamento.

    Segundo relatos, Ashworth discordou da contratação de Amorim, e a INEOS dispensou o ex-dirigente do Newcastle apenas 159 dias após o início de sua passagem pelo clube. Brailsford e Blanc, por sua vez, deixaram o conselho no início deste ano.

    A política de contratações do United agora parece muito diferente, mas é igualmente falha. Foi estabelecido um plano de três etapas para reformular o ataque, o meio-campo e a defesa, com foco em jogadores que já haviam se provado na Premier League. A primeira fase correu razoavelmente bem, já que o time terminou a última temporada em terceiro lugar, mas a segunda foi um desastre. A defesa era o problema mais urgente para Carrick, e a INEOS a negligenciou completamente. Por isso, o time agora corre risco de rebaixamento.

    Ratcliffe está a caminho de ser tão odiado quanto a família Glazer, e não apenas pela situação desoladora dentro de campo. Ele tem falado repetidamente sobre a necessidade de tomar decisões “impopulares” e levou isso adiante ao demitir 322 funcionários que não atuavam em campo, acabar com os almoços gratuitos em Carrington e Old Trafford, reduzir o salário de Ferguson como embaixador e aumentar o preço dos ingressos.

    Nada do que foi economizado com essas medidas se compara ao que o United teria poupado se tivesse tirado os salários de Marcus Rashford, Mount, Zirkzee e Martinez da folha de pagamento no meio do ano. Agora, os torcedores pressionam os Glazers e Ratcliffe a vender suas participações no clube. Um grande protesto contra os proprietários foi realizado antes da derrota do time por 1 a 0 em casa para o City, no clássico de setembro. Ratcliffe ficou na tribuna dos dirigentes ao lado de Avram Glazer, que fez uma aparição muito rara em Old Trafford, e parecia visivelmente desconfortável.

    Se cumprir o que disse, o presidente da INEOS não ficará por muito mais tempo. Ele disse à BBC em março do ano passado: “Se parte da irritação for dirigida a mim, posso aguentar. Mas não sou diferente de uma pessoa comum. Não é agradável, especialmente para amigos e familiares. Os Glazers não podem realmente ir a um jogo. Eles se recolheram um pouco às sombras agora, então sou eu quem recebe todas as críticas. Compramos uma participação, e não os vejo desde então. É como se dissessem: ‘Obrigado, Jim, você está fazendo um ótimo trabalho’.

    “No momento, não tenho seguranças, não preciso andar por aí desse jeito. Mas isso iria contra o propósito, não é? Não daria para tolerar a situação nesse nível, simplesmente deixaria de ser divertido.”

  • “Chega, já basta”

    FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAM-PROTEST
    AFP

    O ex-zagueiro Gary Neville, ídolo do Manchester United, juntou-se aos torcedores para pedir que os Glazers deixem o clube imediatamente.

    Ninguém no United está mais se “divertindo”. De certa forma, o rebaixamento parece o próximo passo natural para um clube que há tanto tempo não tem um rumo definido. Talvez seja preciso chegar a esse ponto, com o prejuízo financeiro e comercial que a saída da Premier League traria, para que os Glazers finalmente ouçam os torcedores, a quem sempre trataram com indiferença.

    Gary Neville também critica constantemente os Glazers, e o ex-capitão deu voz a todos os torcedores em seu mais recente apelo veemente à família americana. “Aquele clube tem uma dívida de £ 1,2 bilhão (US$ 1,6 bilhão), o que o limita em alguns aspectos”, disse o ídolo do United no programa 'Stick to Football', do Disney+. “Gastaram uma fortuna em jogadores, ficando atrás apenas do Man City nos últimos 15 anos. Foram £ 1,4 bilhão (US$ 1,86 bilhão) em jogadores, o segundo maior gasto, mas boa parte disso foi a prazo.

    “Eles precisam vender agora, precisam vender. Desculpem, mas chegou a hora. Terceirizaram o departamento de futebol para a INEOS, que está tentando administrá-lo. Foram três anos de dificuldades, e parece que este ano também será difícil.

    “A família Glazer, lá nos Estados Unidos, em Tampa, é muito popular por lá. Aparentemente, pelo que ouço, vai a todos os jogos da NFL, mas mal esteve em Old Trafford nos últimos vinte e tantos anos.”

    A INEOS e os Glazers também atraíram ainda mais críticas com a proposta de construir um novo estádio para 100 mil pessoas. O United ainda não explicou como financiará o projeto de £ 2 bilhões, e Neville vê nisso mais um exemplo de como os proprietários não conseguem perceber o sentimento dos torcedores.

    “O que quero dizer é que eles precisam vender agora. Chega. O clube está endividado, vocês não gastaram um centavo com o estádio [atual] e agora estão tentando tomar £ 2 bilhões emprestados para um estádio sem saber como vão conseguir esse empréstimo”, acrescentou. “São 13, 14 anos de fracasso no futebol. Vocês terceirizaram isso para outra pessoa, o que é ridículo, e não assumiram a responsabilidade. Chegou o momento em que precisam vender.

    “Chega. Eles precisam vender o clube inteiro. Os torcedores não aguentam mais. Eles precisam ir embora agora.”

    Segundo relatos, a INEOS poderia aumentar sua participação ou comprar o United por completo na segunda metade de 2029, mas isso está longe demais. Como proprietários majoritários, os Glazers podem obrigar Ratcliffe e a INEOS a vender suas participações, desde que recebam uma oferta pelo clube inteiro que considerem aceitável. Esse seria o cenário dos sonhos.

    O United está à beira da ruína, e a situação não vai melhorar até que os Glazers saiam. Os proprietários drenaram a força vital do clube: não passam de donos ausentes que não se importam em compreender sua essência. Neville tem razão: chega.