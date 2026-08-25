A façanha do Arsenal no Bernabéu: a história da surpreendente campanha dos Gunners até a final da Champions League de 2006

A famosa era dos Galácticos do Real Madrid já dava sinais de estar chegando ao fim, mas o clube ainda contava com um elenco invejável. Com Iker Casillas no gol e jogadores como Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo e Raúl, poucos acreditavam que o Arsenal teria alguma chance. Sergio Ramos, de apenas 19 anos, formava a dupla de zaga com o inglês Jonathan Woodgate, enquanto Robinho, na época com 22 anos, e Thomas Gravesen também começaram como titulares.

O Arsenal, que já havia conquistado três títulos da Premier League sob o comando de Wenger, certamente não era um adversário qualquer, mas vencer o Real Madrid dentro de seu próprio estádio era um desafio enorme para qualquer equipe. E a situação dos Gunners parecia ainda mais complicada diante da improvisada linha defensiva.

Com Sol Campbell enfrentando problemas de forma física e condicionamento durante toda a temporada, incluindo uma atuação particularmente desastrosa contra o West Ham semanas antes do duelo em Madri, Wenger optou por escalar Philippe Senderos, que tinha acabado de fazer 21 anos, ao lado de Kolo Touré na zaga.

Um mês antes, o lateral-direito Lauren havia sofrido uma grave lesão no joelho e ficado fora da temporada, fazendo com que Emmanuel Eboué fosse chamado para sua apenas quarta titularidade e décima partida na temporada. Ashley Cole também ficou fora durante boa parte da campanha, o que levou o volante Mathieu Flamini a atuar improvisado na lateral esquerda, uma posição na qual Wenger utilizou oito jogadores diferentes ao longo da temporada.

O meio-campo misturava experiência e juventude. Freddie Ljungberg e Gilberto Silva estavam ao lado de Cesc Fàbregas, que tinha apenas 18 anos. Alexander Hleb, de 24, foi escolhido no lugar de Robert Pires, e José Antonio Reyes, de 22 anos, completava o setor pelo lado do campo. No banco, um garoto de apenas 16 anos esperava pela sua estreia. Era Theo Walcott.

E, na frente de todos eles, estava Thierry Henry. O francês vivia uma grande fase em sua sétima temporada pelo Arsenal. Ele já tinha marcado 15 gols em 20 jogos na Premier League, enquanto na Champions League havia feito três gols em dois jogos contra o Sparta Praga. Ainda que não tenha conseguido marcar contra Thun e Ajax, o camisa 14 foi essencial na campanha invicta na fase de grupos dos Gunners, que conquistaram cinco vitórias e um empate.