A façanha do Arsenal no Bernabéu: a história da surpreendente campanha dos Gunners até a final da Champions League de 2006
O Santiago Bernabéu foi construído para receber grandes noites do futebol europeu. Mas, no dia 21 de fevereiro de 2006, o estádio se tornou palco de uma das atuações mais marcantes do Arsenal na Champions League.
O time de Arsène Wenger chegou para o primeiro jogo das oitavas de final diante de um poderoso Real Madrid e de um cenário aparentemente desfavorável.
Dois anos antes, o Arsenal havia conquistado um histórico título da Premier League com os Invencíveis. Mas o time já passava por uma difícil fase de transição. Vários jogadores daquela geração haviam deixado o clube, e para piorar, o Arsenal enfrentava uma crise de lesões na defesa e vinha de uma sequência irregular no Campeonato Inglês.
Mesmo assim, Thierry Henry comandou uma atuação corajosa e ofensiva. O Arsenal ignorou todas essas dificuldades, surpreendeu o público do Bernabéu e venceu por 1 a 0. Foi a primeira vitória de um time inglês naquele estádio, e o resultado abriu caminho para uma campanha improvável até a final da Champions League. Os londrinos ficaram a apenas 15 minutos de conquistar o título europeu, mas viram o sonho ser destruído pelo Barcelona de Frank Rijkaard.
Essa é a história daquela vitória histórica na capital espanhola e de tudo o que aconteceu depois.
O contexto
Naquele momento, o Arsenal ainda tinha pouca tradição na principal competição de clubes da Europa. O time havia disputado poucas vezes a antiga Copa dos Campeões nas décadas de 1980 e 1990, e seus melhores resultados vieram na Recopa Europeia e na Copa da Uefa. Em 2000, o Arsenal chegou à final da Copa da Uefa, mas perdeu o título para o Galatasaray. Antes da campanha de 2006, as melhores participações do clube na Champions League haviam terminado nas quartas de final: contra o Valencia, em 2001, e contra o Chelsea, de Claudio Ranieri, em 2004.
O Real Madrid, por outro lado, era o grande rei da competição. O clube já tinha nove títulos europeus e um elenco recheado de estrelas. Além disso, vinha de seis vitórias seguidas e havia marcado 18 gols nesse retrospecto. O Arsenal vivia uma situação bem diferente. A equipe tinha goleado o Middlesbrough por 7 a 0 e vencido o Birmingham por 2 a 0, mas também havia empatado com o Bolton e perdido para Everton, West Ham e Liverpool nas semanas anteriores à viagem para a Espanha.
As duas equipes jamais haviam se enfrentado em uma partida oficial. Agora, o Arsenal tinha a missão de fazer o que Manchester United, quatro vezes, Derby County, Tottenham e Leeds haviam fracassado em fazer: vencer o Real Madrid dentro da capital espanhola.
O Real Madrid, porém, havia sido eliminado da competição nesta mesma fase na temporada anterior, pela Juventus. Aquela seria a primeira de seis eliminações consecutivas do gigante espanhol nas oitavas de final.
Como estavam os times?
A famosa era dos Galácticos do Real Madrid já dava sinais de estar chegando ao fim, mas o clube ainda contava com um elenco invejável. Com Iker Casillas no gol e jogadores como Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo e Raúl, poucos acreditavam que o Arsenal teria alguma chance. Sergio Ramos, de apenas 19 anos, formava a dupla de zaga com o inglês Jonathan Woodgate, enquanto Robinho, na época com 22 anos, e Thomas Gravesen também começaram como titulares.
O Arsenal, que já havia conquistado três títulos da Premier League sob o comando de Wenger, certamente não era um adversário qualquer, mas vencer o Real Madrid dentro de seu próprio estádio era um desafio enorme para qualquer equipe. E a situação dos Gunners parecia ainda mais complicada diante da improvisada linha defensiva.
Com Sol Campbell enfrentando problemas de forma física e condicionamento durante toda a temporada, incluindo uma atuação particularmente desastrosa contra o West Ham semanas antes do duelo em Madri, Wenger optou por escalar Philippe Senderos, que tinha acabado de fazer 21 anos, ao lado de Kolo Touré na zaga.
Um mês antes, o lateral-direito Lauren havia sofrido uma grave lesão no joelho e ficado fora da temporada, fazendo com que Emmanuel Eboué fosse chamado para sua apenas quarta titularidade e décima partida na temporada. Ashley Cole também ficou fora durante boa parte da campanha, o que levou o volante Mathieu Flamini a atuar improvisado na lateral esquerda, uma posição na qual Wenger utilizou oito jogadores diferentes ao longo da temporada.
O meio-campo misturava experiência e juventude. Freddie Ljungberg e Gilberto Silva estavam ao lado de Cesc Fàbregas, que tinha apenas 18 anos. Alexander Hleb, de 24, foi escolhido no lugar de Robert Pires, e José Antonio Reyes, de 22 anos, completava o setor pelo lado do campo. No banco, um garoto de apenas 16 anos esperava pela sua estreia. Era Theo Walcott.
E, na frente de todos eles, estava Thierry Henry. O francês vivia uma grande fase em sua sétima temporada pelo Arsenal. Ele já tinha marcado 15 gols em 20 jogos na Premier League, enquanto na Champions League havia feito três gols em dois jogos contra o Sparta Praga. Ainda que não tenha conseguido marcar contra Thun e Ajax, o camisa 14 foi essencial na campanha invicta na fase de grupos dos Gunners, que conquistaram cinco vitórias e um empate.
O jogo
A intenção ofensiva do Arsenal ficou clara desde o início. Em apenas 10 minutos, a equipe já havia criado três ataques perigosos, todos envolvendo Henry.
No primeiro deles, o Real Madrid perdeu a bola no meio-campo, que chegou ao francês. Henry arrancou e passou para Reyes, que finalizou pela primeira vez com apenas 90 segundos de jogo, mas viu sua tentativa por cobertura ser defendida por Casillas. Em seguida, Henry deixou Ljungberg cara a cara com o goleiro, mas Casillas tirou o ângulo do sueco, que foi levado até a lateral do campo, onde Roberto Carlos apareceu para fazer um bom desarme. Depois, Henry apareceu para finalizar um cruzamento perigoso de Reyes, mas cabeceou para fora.
A melhor chance do Real Madrid no primeiro tempo surgiu quando Beckham conseguiu escapar de Touré, mas o goleiro Lehmann saiu para bloquear a finalização.
O gol que definiu o confronto saiu logo no início do segundo tempo. Fàbregas encontrou Henry no círculo central, e o famoso camisa 14 fez o resto. Ele escapou de Gravesen, resistiu ao desarme de Álvaro Mejía e deixou Guti no chão no meio do campo do Real Madrid, abrindo caminho para o gol. Quando Sergio Ramos apareceu de carrinho, Henry já havia batido com a perna esquerda e colocado a bola no canto inferior, fora do alcance de Casillas.
O Arsenal havia abalado o Real Madrid e continuou pressionando em busca do segundo gol. Ljungberg chegou perto, enquanto o veterano Pires entrou e deu novo gás ao time com uma arrancada promissora, mas não conseguiu superar Casillas, que novamente fechou bem o ângulo. O Real Madrid também teve algumas oportunidades, mas Lehmann garantiu que Sergio Ramos e Julio Baptista não conseguissem marcar em cobranças de bola parada.
Depois de 95 minutos, o apito final soou e os torcedores dos Gunners fizeram a festa nas arquibancadas do Bernabéu.
Arsenal confirma a classificação em Highbury
Foi uma vitória gigantesca para o time de Wenger, mas a missão ainda estava pela metade.
"Fomos brilhantes defensivamente, mas, mais importante do que isso, não tivemos medo de jogar", disse Henry depois da partida. "Ganhamos apenas um jogo. Ainda não chegamos lá, então precisamos manter a calma e o foco. Na verdade, desperdiçamos algumas chances no primeiro tempo. Em algumas partidas recentes, estávamos simplesmente lançando a bola para frente sem motivo, mas aqui jogamos futebol. Fomos tremendos na defesa, incríveis."
Wenger concordou, dizendo aos jornalistas: "Defendemos bem quando foi necessário e foi muito melhor do que eu esperava. Não éramos os favoritos e tivemos chances de marcar mais gols. Os jogadores jovens jogaram extremamente bem. Uma das chaves da partida foi começar bem. Jogamos com respeito, mas o Real estará em sua melhor forma em Highbury e precisamos tentar marcar mais gols lá."
Como Wenger havia previsto, o Arsenal precisou ser ainda mais disciplinado no segundo jogo para conter Raúl e Ronaldo. O Real Madrid ameaçou logo aos dois minutos, quando o brasileiro obrigou Lehmann a trabalhar. Quinze minutos depois, Ronaldo quase saiu cara a cara com o goleiro, mas Gilberto interrompeu a jogada. O Arsenal respondeu quando Reyes acertou o travessão no fim do primeiro tempo, enquanto Touré cortou uma arrancada perigosa de Zidane do outro lado.
O segundo tempo continuou intenso, com as duas equipes trocando oportunidades. Henry passou perto de marcar de cabeça, antes de Raúl acertar a trave e receber o rebote, mas Lehmann conseguiu mandar sua segunda tentativa para fora. O Real Madrid aumentou a pressão em uma tentativa desesperada de marcar, mas não conseguiu chegar ao gol, nem mesmo quando Casillas foi para a área em uma cobrança de escanteio nos minutos finais. O Arsenal segurou o empate sem gols e avançou para as quartas de final.
"Houve uma enorme explosão de emoção no fim da partida", disse Lehmann. "Esse resultado significa muito para nós e vai levar algum tempo para assimilarmos. Os jogadores jovens lidaram extremamente bem com a pressão e fizeram duas partidas extraordinárias."
A façanha contra um gigante impulsiona o Arsenal
O Arsenal havia suportado uma enorme pressão ao longo dos 180 minutos e superado um desafio que parecia grande demais para Henry e companhia. O primeiro jogo foi uma demonstração de classe e do poder de seu estilo ofensivo; o segundo mostrou resistência e determinação.
"A partir daquele momento, alguma coisa aconteceu", refletiu Henry posteriormente. "A maneira como vencemos lá, eliminando o Real Madrid, deu um enorme impulso para todos nós."
Uma vitória por 2 a 0 em casa contra a Juventus na fase seguinte, seguida por um empate sem gols na volta, preparou o caminho para uma semifinal desgastante contra o Villarreal, na qual Touré garantiu uma apertada vitória em casa. Depois, com uma defesa de pênalti de Lehmann aos 90 minutos, um terceiro empate consecutivo sem gols no segundo jogo eliminou os espanhóis de uma maneira que teria orgulhado George Graham, o lendário antecessor de Wenger.
"Mesmo que os jogos contra o Villarreal tenham sido muito mais difíceis", continuou Henry, "vencer o Real Madrid, o nome, o lugar, a reputação, fez alguma coisa dentro da cabeça de todos nós."
Pela primeira vez, o Arsenal chegou à final da Champions League, levando Wenger a declarar: "Isso completa o trabalho de nove anos para mim e minha comissão técnica e é uma recompensa pela confiança que o Arsenal depositou em mim."
"Estou muito feliz por chegar a Paris, porque ninguém esperava que o Arsenal estivesse lá e agora finalmente chegamos à final. Apesar de não termos jogado tão bem quanto somos capazes, merecemos estar na final porque eliminamos Juventus, Real Madrid e Villarreal."
"Antes do pênalti, disse a mim mesmo que, se este fosse o nosso ano, Jens defenderia."
Esperando o time de Wenger no Stade de France estava o Barcelona, que havia eliminado Chelsea e Benfica antes de conquistar uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Milan, vice-campeão na temporada anterior.
O fim desastroso do sonho
O Barcelona havia acabado de conquistar o segundo título consecutivo de La Liga e era uma equipe formidável sob o comando de Rijkaard. Liderado no ataque por Samuel Eto'o e Ronaldinho, capitaneado por Carles Puyol e equilibrado pela criatividade e força de Deco, Mark van Bommel e Edmílson no meio-campo, o time tinha qualidade suficiente para atropelar qualquer adversário.
No entanto, não foi com um futebol deslumbrante e encantador que o Barcelona superou o Arsenal. A equipe inglesa reclamou de faltas constantes que não foram marcadas ao longo da partida, enquanto sofreu um duro golpe logo no início, quando Lehmann derrubou Eto'o fora da área. O cartão vermelho direto para o goleiro, que não havia sofrido um gol sequer em 10 jogos na Champions League, obrigou Wenger a substituir Pires pelo arqueiro substituto Manuel Almunia.
Incrivelmente, foi o Arsenal quem abriu o placar, quando Campbell cabeceou para vencer Victor Valdés antes do intervalo. Os Gunners tiveram bons momentos no segundo tempo, mas o Barcelona aumentou gradualmente a pressão. O substituto Henrik Larsson deu a assistência para Eto'o empatar aos 76 minutos, um gol que Wenger posteriormente argumentou ter sido irregular e que, caso o VAR existisse na época, teria sido anulado. O gol, porém, valeu, e poucos minutos depois Juliano Belletti finalizou para vencer Almunia e completar a virada.
A campanha do Arsenal na Champions League, muitas vezes brilhante e ocasionalmente marcada pela raça, terminou em uma dolorosa derrota.
Para Henry, foi uma derrota difícil de engolir. O francês direcionou sua revolta ao árbitro Terje Hauge tanto dentro de campo quanto na entrevista após a partida.
"Não quero começar nenhuma discussão, mas não sei se o árbitro estava usando uma camisa do Barcelona por baixo do uniforme", disse. "Eles me chutaram por todo lado no primeiro tempo. Eu recebi a bola aqui e ele me deu um cartão amarelo. Não sei se eles não estão acostumados com o ritmo da Premier League ou com a vontade, mas achei aquilo exagerado, desculpe. Talvez tenha sido claro o suficiente para o Jens [Lehmann], mas eu disse ao árbitro: 'Desculpe, se você não quer que a gente ganhe, é só dizer desde o começo'. Algumas decisões durante o jogo foram um pouco estranhas."
Mais tarde, ele reclamou: "Eu também gostaria de ter visto um árbitro de verdade. Desculpe, mas se você assistir ao jogo novamente, verá que Puyol deveria ter recebido um cartão amarelo muitas vezes. Muitas vezes [Rafael] Márquez veio por trás para tentar quebrar meus tornozelos e não recebeu cartão amarelo."
O que aconteceu depois?
A inesperada caminhada do Arsenal até a final trouxe uma nova esperança para a era pós-Invencíveis. Com a chegada de jovens talentos ao time, havia a expectativa de que Wenger pudesse levá-los novamente a grandes conquistas. Uma das principais preocupações imediatamente após a derrota na França era o futuro de Henry, que despertava o interesse do Barcelona.
"Temos muitos jogadores jovens no nosso time. Temos um grande futuro como uma grande equipe, mas precisamos de Thierry Henry para alcançar isso", disse Wenger. "Ele tem uma influência enorme sobre nosso time e pode nos ajudar a nos tornar uma grande força no mundo."
Essa promessa nunca se concretizou. O Arsenal foi eliminado nas oitavas de final na temporada seguinte, e Henry se transferiu para o Barcelona na janela de transferências de 2007. O clube chegou à semifinal da Champions League apenas mais uma vez durante o comando de Wenger. Além das derrotas nas finais da Copa da Liga em 2007 e 2011, o Arsenal não voltou a disputar seriamente outro título até conquistar a Copa da Inglaterra em 2013/14, troféu que levantaria mais duas vezes sob o comando do francês.
O Arsenal levou 20 anos para voltar àquele nível. A reformulação de Mikel Arteta no Emirates culminou no primeiro título da Premier League do clube desde os Invencíveis, após 22 anos de espera. Na Champions da temporada passada, o Arsenal eliminou Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid, até que chegou na final e sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, que conquistou o bicampeonato europeu consecutivo.
Duas décadas depois, a emocionante e inesperada arrancada do Arsenal pelo mata-mata da Champions League de 2006 continua sendo uma das memórias europeias mais queridas do clube, especialmente depois dos tantos anos difíceis que vieram na sequência. Ao repetir uma campanha bravamente construída, em 2026, 20 anos depois daquela vitória contra o Real Madrid, os Gunners agora precisam garantir que esse renascimento resulte em um sucesso duradouro, e não em mais um longo período de declínio.