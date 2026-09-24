'Quando o potencial encontra a oportunidade' - Como Cavan Sullivan, Julian Hall e uma geração recorde de adolescentes estão remodelando a MLS

Primeiro, os números. Até 21 de setembro, 84 adolescentes atuaram na MLS nesta temporada, um novo recorde. De acordo com a MLS, adolescentes também estabeleceram recordes da liga em uma única temporada para gols, assistências e participações diretas em gols, ainda com semanas restantes. Eles não estão apenas recebendo mais oportunidades. Estão fazendo mais com elas.

Vinte e oito dos 30 clubes da liga utilizaram um adolescente em algum momento. O New York Red Bulls usou oito. Apenas as primeiras divisões de França, Argentina e Brasil tiveram mais adolescentes utilizados, e a marca de 88 da Série A do Brasil pode muito bem ser superada até o fim da temporada da MLS. Sessenta dos adolescentes eram americanos. Seis são canadenses. Mas, somados, quase 20 países estão representados. Este é um movimento global dentro de uma liga regional.

Os nomes também são muito bons. Claro, há os principais destaques. Sullivan está entre os jogadores de 16 anos mais talentosos do futebol mundial. Se ele tivesse se firmado no time principal do Union no início do ano, haveria, sem dúvida, pedidos por sua inclusão na conversa pelo prêmio de MVP. Certamente seria um All-Star.

Outros também já eram nomes conhecidos e finalmente estão tendo seu momento: Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Mas há também Lucas Herrington, do Colorado, talvez o melhor jovem zagueiro central da MLS antes de ser negociado com a Premier League em agosto. O mesmo vale para o ex-destaque do Real Salt Lake Zavier Gozo, agora no Crystal Palace.

Esses, talvez, sempre apareceriam em qualquer liga. Atletas desse nível tendem a encontrar seu espaço em algum lugar. Mas eles certamente vieram acompanhados de um tipo de risco que apenas clubes da MLS estão dispostos a assumir. De forma mais simples, é muito bom ter esse nível de talento. Mas os treinadores precisam estar dispostos a confiar no talento que têm à disposição.

“É um trabalho inacreditável que a MLS está fazendo ao dar possibilidade aos jovens. Os clubes, todos, estão dando possibilidade aos jogadores de 17 ou 16 anos. Estão colocando para jogar atletas de 18 anos, e acho isso algo incrível. Isso mostra que é algo muito saudável e que temos um talento incrível na base”, disse o técnico da USMNT, Mauricio Pochettino, no início desta semana.

O atual técnico do Red Bulls, Michael Bradley, havia passado tempo suficiente com o time da MLS Next Pro do New York Red Bulls para confiar que os ex-destaques de desenvolvimento Hall, Mehmeti e Matthew Dos Santos estavam prontos para atuar no time principal. Ainda assim, isso não quer dizer que não houvesse um risco considerável em colocar os três em seu primeiro time titular da temporada. Hall marcou duas vezes. Mehmeti deu uma assistência para um deles. Dos Santos se saiu bem durante uma hora. O RBNY venceu sua estreia na temporada por 2 a 1. Esse foi, de certa forma, um ponto de virada que definiu o tom da temporada em toda a liga.

“Sempre dizemos que sucesso é quando potencial encontra oportunidade”, explicou Sean McCafferty, diretor da academia do Red Bulls. “E foi isso que aconteceu. Os três garotos começaram jogando contra o Orlando. Poderia ter sido muito diferente. Poderíamos ter sido atropelados... Mas, no tempo em que estou aqui, vi muitos jogadores que sempre foram bons o bastante, e o que faltava era a oportunidade.”

Bradley é um de um pequeno grupo de treinadores que não tiveram muitas dúvidas em lançar jovens aos leões. Ele mesmo já foi um garoto que recebeu uma chance na MLS. Também foi treinador das categorias de base antes de assumir uma equipe principal. McCafferty acha que isso não é mera coincidência. Outros técnicos fizeram o mesmo e tiveram resultados bem interessantes.

“Você está começando a ver muitos treinadores na liga que vieram das academias, do segundo time ou até de seleções. Eles têm uma conexão maior com os jogadores mais jovens e uma compreensão melhor deles. Você viu isso com o New England e alguns jovens aparecendo. E, obviamente, na Philadelphia, agora que Ryan [Richter] está lá, Cavan e Neil Pierre estão jogando mais”, disse McCafferty.

Há também uma realidade mais óbvia: o jogador americano médio que as academias da MLS estão produzindo é simplesmente melhor do que nunca. É fácil confiar em alguém quando a qualidade está lá. No passado, as equipes recorriam a times de reservas que recebiam pouca atenção ou a ex-jogadores universitários que não conseguiam se firmar para ganhar minutos. Agora, há muito talento nas academias para competir em alto nível no topo do futebol americano.

“Não vou dizer que os jogadores são melhores. Não se trata disso, mas da quantidade. Tem sido cada vez mais, e acho que isso faz parte do processo. Sabe, é como se o grupo começasse a se expandir, e, porque o grupo está se expandindo, você vai encontrar cada vez mais talento”, disse o diretor de scouting do FC Dallas, Leo Baldo, à GOAL.