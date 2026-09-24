'Quando o potencial encontra a oportunidade' - Como Cavan Sullivan, Julian Hall e uma geração recorde de adolescentes estão remodelando a MLS
Depois da Copa do Mundo, os executivos da MLS Luis Robles e Alecko Eskandarian fizeram uma turnê por grandes clubes e academias da Europa.
Na prática, a dupla estava em uma missão de apuração: conversar com alguns dos melhores, aprender com suas experiências e talvez compartilhar um pouco de informação deles próprios. Foi uma viagem caótica, com longos trajetos de carro, voos longos e incontáveis horas de conversa com algumas das melhores mentes analíticas do futebol europeu.
“Queremos aprender. Só queremos entender o que os torna tão bons. Por que são tão dominantes? Por que estão formando os melhores jogadores do mundo? Ainda não temos um jogador de classe mundial. Sim, temos jogadores realmente, realmente bons, mas ninguém esteve na disputa pela Bola de Ouro”, disse Robles à GOAL.
Então, eles se sentaram em centros de treinamento com donos de clubes, observando equipes de base treinarem e jogarem. E, quando voltaram, um pouco com jet lag e muito mais sábios, um fato estranho ficou na cabeça de Robles: eles sabiam absolutamente tudo sobre cada jogador de academia da MLS que Robles mencionava.
“Eles diziam algo como: ‘estamos acompanhando esses jogadores há 12 a 18 meses!’. Eles nos falaram dos pontos fortes, falaram das áreas em que precisam melhorar, falaram dos perfis, falaram algo como ‘olha, é aqui que achamos que eles podem chegar’”, explicou Robles.
Parece ser também um bom momento para saber quem são esses garotos. Nesse ritmo, nenhum deles continuará sendo segredo por muito tempo. A MLS passou por uma espécie de revolução adolescente neste ano. Apenas França, Brasil e Argentina utilizaram mais adolescentes, e a diferença está diminuindo. Mais de 40 formados pela MLS Next Pro foram convocados para seleções nesta janela.
Muitos se perguntam para onde esta liga está indo, qual é de fato seu único propósito. A declaração exata de missão ainda está aberta a debate. Mas, com estrelas como Cavan Sullivan, Zavier Gozo e Neil Pierre despontando, 2026 parece ser o ano em que os garotos foram autorizados a jogar, e todos saíram ganhando.
“Não queremos apenas vencer; queremos vencer com os jogadores certos. E agora estamos começando a ver isso na Major League Soccer”, disse Robles. “Vai chegar um momento em que teremos jogadores de classe mundial, jogadores disputando a Bola de Ouro. Vai chegar um momento em que estaremos competindo pela Copa do Mundo, e seremos candidatos de verdade, de verdade, a vencê-la.”
Isso não é, porém, um desenvolvimento da noite para o dia. A MLS vem se preparando para isso há bastante tempo. Mas é um testemunho das academias, dos treinadores e da frequentemente citada bala de prata do futebol internacional, o desenvolvimento de jogadores, que tudo tenha se encaixado neste ano. A MLS evoluiu de uma forma estranha, já que seus times principais ficaram mais fortes antes mesmo de algumas academias realmente existirem. Havia bons times profissionais, enquanto o futebol de base era inexistente ou extremamente desorganizado. Durante anos, o cenário das categorias de base esteve correndo atrás. E neste ano o equilíbrio foi alcançado pela primeira vez.
"Eles estão escalando jogadores de 18 anos"
Primeiro, os números. Até 21 de setembro, 84 adolescentes atuaram na MLS nesta temporada, um novo recorde. De acordo com a MLS, adolescentes também estabeleceram recordes da liga em uma única temporada para gols, assistências e participações diretas em gols, ainda com semanas restantes. Eles não estão apenas recebendo mais oportunidades. Estão fazendo mais com elas.
Vinte e oito dos 30 clubes da liga utilizaram um adolescente em algum momento. O New York Red Bulls usou oito. Apenas as primeiras divisões de França, Argentina e Brasil tiveram mais adolescentes utilizados, e a marca de 88 da Série A do Brasil pode muito bem ser superada até o fim da temporada da MLS. Sessenta dos adolescentes eram americanos. Seis são canadenses. Mas, somados, quase 20 países estão representados. Este é um movimento global dentro de uma liga regional.
Os nomes também são muito bons. Claro, há os principais destaques. Sullivan está entre os jogadores de 16 anos mais talentosos do futebol mundial. Se ele tivesse se firmado no time principal do Union no início do ano, haveria, sem dúvida, pedidos por sua inclusão na conversa pelo prêmio de MVP. Certamente seria um All-Star.
Outros também já eram nomes conhecidos e finalmente estão tendo seu momento: Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Mas há também Lucas Herrington, do Colorado, talvez o melhor jovem zagueiro central da MLS antes de ser negociado com a Premier League em agosto. O mesmo vale para o ex-destaque do Real Salt Lake Zavier Gozo, agora no Crystal Palace.
Esses, talvez, sempre apareceriam em qualquer liga. Atletas desse nível tendem a encontrar seu espaço em algum lugar. Mas eles certamente vieram acompanhados de um tipo de risco que apenas clubes da MLS estão dispostos a assumir. De forma mais simples, é muito bom ter esse nível de talento. Mas os treinadores precisam estar dispostos a confiar no talento que têm à disposição.
“É um trabalho inacreditável que a MLS está fazendo ao dar possibilidade aos jovens. Os clubes, todos, estão dando possibilidade aos jogadores de 17 ou 16 anos. Estão colocando para jogar atletas de 18 anos, e acho isso algo incrível. Isso mostra que é algo muito saudável e que temos um talento incrível na base”, disse o técnico da USMNT, Mauricio Pochettino, no início desta semana.
O atual técnico do Red Bulls, Michael Bradley, havia passado tempo suficiente com o time da MLS Next Pro do New York Red Bulls para confiar que os ex-destaques de desenvolvimento Hall, Mehmeti e Matthew Dos Santos estavam prontos para atuar no time principal. Ainda assim, isso não quer dizer que não houvesse um risco considerável em colocar os três em seu primeiro time titular da temporada. Hall marcou duas vezes. Mehmeti deu uma assistência para um deles. Dos Santos se saiu bem durante uma hora. O RBNY venceu sua estreia na temporada por 2 a 1. Esse foi, de certa forma, um ponto de virada que definiu o tom da temporada em toda a liga.
“Sempre dizemos que sucesso é quando potencial encontra oportunidade”, explicou Sean McCafferty, diretor da academia do Red Bulls. “E foi isso que aconteceu. Os três garotos começaram jogando contra o Orlando. Poderia ter sido muito diferente. Poderíamos ter sido atropelados... Mas, no tempo em que estou aqui, vi muitos jogadores que sempre foram bons o bastante, e o que faltava era a oportunidade.”
Bradley é um de um pequeno grupo de treinadores que não tiveram muitas dúvidas em lançar jovens aos leões. Ele mesmo já foi um garoto que recebeu uma chance na MLS. Também foi treinador das categorias de base antes de assumir uma equipe principal. McCafferty acha que isso não é mera coincidência. Outros técnicos fizeram o mesmo e tiveram resultados bem interessantes.
“Você está começando a ver muitos treinadores na liga que vieram das academias, do segundo time ou até de seleções. Eles têm uma conexão maior com os jogadores mais jovens e uma compreensão melhor deles. Você viu isso com o New England e alguns jovens aparecendo. E, obviamente, na Philadelphia, agora que Ryan [Richter] está lá, Cavan e Neil Pierre estão jogando mais”, disse McCafferty.
Há também uma realidade mais óbvia: o jogador americano médio que as academias da MLS estão produzindo é simplesmente melhor do que nunca. É fácil confiar em alguém quando a qualidade está lá. No passado, as equipes recorriam a times de reservas que recebiam pouca atenção ou a ex-jogadores universitários que não conseguiam se firmar para ganhar minutos. Agora, há muito talento nas academias para competir em alto nível no topo do futebol americano.
“Não vou dizer que os jogadores são melhores. Não se trata disso, mas da quantidade. Tem sido cada vez mais, e acho que isso faz parte do processo. Sabe, é como se o grupo começasse a se expandir, e, porque o grupo está se expandindo, você vai encontrar cada vez mais talento”, disse o diretor de scouting do FC Dallas, Leo Baldo, à GOAL.
"Estão prontos para entrar em ação"
Também ajuda o fato de agora existir um caminho reconhecível da base até o futebol profissional no time principal. No início da temporada, havia 183 jogadores formados em casa, aqueles promovidos da academia de um clube, nos elencos da MLS. Mais foram adicionados desde então. O Real Salt Lake assinou com quase 50 jogadores formados em casa.
Tudo isso resulta em uma linha de produção, um sistema no qual os jovens sabem que provavelmente terão uma chance de jogar se provarem seu valor.
“Eles chegam mais preparados mentalmente porque viram outros fazendo o mesmo caminho. Para eles, na cabeça deles, é como se fosse: sim, eu consigo fazer isso porque meus outros companheiros aqui fizeram o mesmo. Eles jogaram no sub-13, sub-14. Em algum momento, foram para o segundo time e depois jogaram pelo time principal”, disse Baldo.
Esse impacto tem sido tangível para algumas das maiores estrelas da MLS.
“Se você precisar de uma conversa, de algum retorno ou de alguma crítica, há pessoas ao seu redor e um grande sistema de apoio”, disse Sullivan à GOAL.
Na verdade, as engrenagens já estavam em movimento aqui havia algum tempo. Estruturas salariais restritivas frequentemente significam que os técnicos não podem sair gastando alto com os principais talentos estrangeiros. Se os times investem, realmente precisa ser nos seus próprios jogadores.
Dirigentes da liga também destacam mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19 como motivo para a melhora recente. Em 2020, as listas de relacionados para os jogos foram ampliadas de 18 para 20 jogadores, e esse número permaneceu o mesmo nos anos seguintes. Jovens jogadores foram chamados para preencher lacunas naquela época. E continuaram desde então.
“Você faz as contas, olha a análise e vê o número de jovens jogadores que entravam na lista de relacionados para o dia do jogo antes da Covid e depois da Covid, e é muito diferente. E acho que muito disso tem sido realmente benéfico para conseguir oferecer aos jogadores mais jovens oportunidades em campo”, disse Ali Curtis, presidente da MLS Next Pro (MLSNP).
E, mesmo que eles não joguem toda semana, essa exposição a um ambiente de time principal é, sem dúvida, útil.
“Nesse ambiente, esses jovens jogadores vão assimilando. Eles aprendem, de modo que, quando surge a oportunidade, estão prontos para entrar. Estão preparados. Acho que isso é importante”, disse Curtis.
"Você consegue se adaptar?"
Ainda assim, isso pouco ajuda a responder à pergunta sobre como saber quando um adolescente está pronto. A verdade é que, segundo vários diretores de observação disseram à GOAL, é impossível prever como um jovem vai se sair quando for introduzido a um jogo da MLS.
“Sempre dizemos que o futebol não é tão diferente. Só que é mais rápido em espaços menores. E então, você consegue se adaptar? O cérebro consegue pensar mais rápido? Você consegue executar tecnicamente de forma mais consistente? Perder a bola é mais punido no nível mais alto. Então, os jogadores que conseguem se adaptar mais rápido normalmente são os que ficam”, explicou McCafferty.
Talvez a principal diferença, então, seja que os clubes da MLS agora têm um lugar em que podem realmente confiar para desenvolver talentos adolescentes, longe dos holofotes, mas em um ambiente profissional. A MLS Next Pro (MLSNP) lançou sua primeira turma em 2022. Mas talvez 2026, com quatro anos se estruturando como uma liga de reservas de alto nível, tenha sido a temporada em que ela realmente se consolidou. Tanto o nível quanto os números melhoraram. Quase 300 jogadores da MLSNP assinaram contratos com a MLS. Quase 1.500 jogadores das academias da MLS NEXT atuaram na MLSNP.
Também há um impacto global.
A liga enviou 19 de seus formados para a Copa do Mundo neste verão. Isso pode parecer pouco, mas, quando se considera que a estrutura existe há quatro anos, e que é um veículo para desenvolver garotos, é um número impressionante. O lateral-direito titular da USMNT, Alex Freeman, jogou 70 vezes na liga antes de ser levado ao time principal do Orlando City, e agora ao Villarreal.
“Precisamos encontrar mais Alex Freemans. Nos próximos dois anos, haverá muitos Alex Freemans. Mas é ótimo que agora tenhamos tantos exemplos para mostrar, porque a prova de conceito começa a derrubar essas barreiras”, disse Robles.
O New York Red Bulls, que venceu a Next Pro League com Bradley no comando em 2025, usou a estrutura de base como um fórum ideal para o desenvolvimento de talentos. A média de idade de seu time na MLSNP é de 18 anos, o que o torna consideravelmente mais jovem do que o restante da liga. Mehmeti foi capitão da equipe aos 15 anos.
“Acreditamos que o maior acelerador para o desenvolvimento é: quanto mais rápido você consegue jogar com e contra homens, mais rápido você pode se preparar para o próximo passo. A MLS Next Pro oferece isso”, explicou McCafferty.
Talvez não seja coincidência que os três últimos campeões, RBNY 2, Philadelphia e North Texas SC (afiliado do FC Dallas), tenham vindo de clubes da MLS dispostos a promover talentos jovens.
“O caminho e o sistema estão funcionando bem, com jovens jogadores sendo desenvolvidos localmente. Eles têm a oportunidade de competir, se desenvolver, aprender e jogar no time principal. E a MLS Next Pro é uma parte importante disso”, disse Curtis.
"É por isso que eles fazem o investimento"
Então, onde isso coloca a MLS no cenário mundial? Uma coisa é servir como um espaço para deixar os garotos jogarem. Mas o que isso realmente significa é um pouco mais difícil de definir. Bem, por um lado, isso é bom para o mercado de transferências. A MLS se consolidou como uma articuladora inteligente de talentos para a Europa. Ela arrecadou US$ 218 milhões em transferências de saída neste verão. Algumas delas envolveram adolescentes caros ou jogadores recentemente formados nas academias da MLS, enviados para a elite do futebol europeu.
“Uma das maiores fontes de receita para os nossos clubes é vender jogadores. Para vender o jogador, você precisa tê-lo em campo. Para tê-lo em campo, é preciso dar a eles espaço para cometer erros, aprender, melhorar, se desenvolver”, disse Robles.
Certamente, isso faz parte da razão pela qual Robles e Eskandarian perceberam que muitos de seus principais talentos já eram nomes conhecidos dos gigantes europeus.
De forma mais ampla, porém, essa espécie de revolução adolescente oferece esperança para o futuro. Se existe um modelo para alcançar sucesso internacional em grandes torneios, ele começa com investimento na base.
“[A França] construiu Clairefontaine (seu centro nacional de treinamento de base) em 88 e pensou: ‘em 15 anos, vamos ganhar a Copa do Mundo’. Eles venceram 10 anos depois, antes do cronograma”, disse Robles.
Aquele time foi definido, entre outros, por um garoto franco-argelino chamado Zinedine Zidane, que havia se beneficiado do foco da França no futebol de base. Vinte anos depois, uma segunda geração de formados em Clairefontaine venceu a Copa do Mundo; Kylian Mbappe foi a grande revelação do torneio.
Isso é ainda mais importante no nível individual dos clubes. Em uma conversa com um grande clube europeu, Robles percebeu que o desenvolvimento de jogadores era muito mais importante do que vencer ao longo de toda a formação de base.
“Eles disseram: ‘Se isso significar que, aos 14 anos, não estamos vencendo, mas temos os jogadores certos, tudo bem. Se isso significar que, aos 16 anos, não estamos vencendo, mas temos os jogadores certos’. Vai ficar tudo bem, porque o objetivo inteiro é que eles cheguem ao time principal, e é por isso que fazem o investimento”, acrescentou Robles.
A Espanha fez algo parecido, lançando um centro nacional de treinamento e abrindo uma nova era de talentos em sua liga em 2000. Ela venceu a Copa do Mundo em 2010. A U.S. Soccer abriu seu centro nacional em Atlanta no início deste ano. A seleção masculina dos Estados Unidos está treinando lá atualmente. E, com a liga doméstica seguindo seu curso, um grande sucesso ainda pode vir. Até lá, é uma questão de paciência.
“Só precisamos continuar sendo diligentes com isso”, disse Robles.