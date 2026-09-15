Quando Johan Cruyff finalmente pagou por sua arrogância: como o Milan encerrou o “Dream Team” do Barcelona com uma aula de futebol na final da Champions League de 1994 sob o comando de Fabio Capello
O momento decisivo da final da Liga dos Campeões de 1994 não aconteceu durante os 90 minutos em Atenas entre Barcelona e Milan. Na verdade, sequer aconteceu no dia do jogo. Para muitos, a partida foi decidida quando Johan Cruyff praticamente declarou sua equipe campeã em entrevistas à imprensa.
“O Barcelona é o favorito”, disse o treinador aos jornalistas nos dias que antecederam o confronto com a equipe de Fabio Capello. “O Milan não é nada de outro mundo. Eles baseiam seu jogo na defesa, enquanto nós baseamos o nosso no ataque.”
Ele chegou a destacar Marcel Desailly, então atual campeão europeu com o Marseille, como um exemplo da diferença de qualidade. O Milan havia contratado o volante durante aquela temporada, enquanto o Barcelona contava com Romário, duas vezes artilheiro da Liga dos Campeões pelo PSV e que acabara de marcar 30 gols em La Liga. “Isso diz tudo”, comentou Cruyff.
A provocação colocou fogo nos adversários. Em vez de fazer um discurso motivacional para seus jogadores no hotel da equipe, Capello deixou Cruyff fazer o trabalho. Quando jogadores como Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni e Dejan Savicevic entraram no vestiário, encontraram as paredes cobertas por recortes de jornais com as declarações de Cruyff.
“Acho que Fabio Capello foi muito inteligente ao mexer com nosso ego”, disse Desailly, ao relembrar a final. “O auxiliar dele tinha conseguido cópias dos jornais com exatamente o que Johan Cruyff havia dito: que o Milan não estava à altura, que éramos fracos, que éramos apenas uma equipe defensiva e que a Liga dos Campeões seria deles.
“Capello sabia que éramos líderes e que isso nos faria reagir e nos motivaria. Cruyff tinha conhecimento suficiente para garantir que o Barcelona venceria o Milan.”
Como Alessandro Costacurta definiu: “As palavras de Cruyff foram inadequadas e atingiram o time em cheio. Se não tivessem sido ditas, as coisas poderiam ter sido diferentes.”
Enquanto Capello inflamava seus jogadores com as declarações de Cruyff e o desprezo do Barcelona, os adversários recebiam a ordem de simplesmente entrar em campo e conquistar o troféu. “Vocês são melhores que eles”, disse Cruyff. “Vocês vão vencer.”
Mas o resultado, no fim, foi altamente desfavorável aos catalães. O Milan atropelou o Barcelona por 4 a 0, com Desailly sendo eleito o melhor em campo e marcando o quarto gol, o mais humilhante de todos.
Foi a maior prova possível para fazer o holandês engolir as próprias palavras.
“O momento mais maravilhoso da minha carreira foi vencer o Barcelona por 4 a 0 em Atenas”, disse Capello em 2024. “Todos os jornalistas achavam que estávamos acabados, e nós ‘só’ vencemos por 4 a 0.”
Um choque de ideologias
Em 1994, Cruyff havia transformado o Barcelona em uma máquina de vencer. O homem apelidado de El Salvador havia conduzido o clube ao seu primeiro título da Liga dos Campeões apenas dois anos antes.
Quatro dias antes da final, eles haviam confirmado o terceiro título consecutivo de La Liga na última rodada da temporada e estavam invictos havia 20 partidas. Com jogadores como Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov e Michael Laudrup brilhando em campo, o “Dream Team” de Cruyff praticava um futebol bonito e simples.
Enquanto os catalães jogavam de acordo com a filosofia que o holandês havia ajudado a tornar famosa como jogador do Ajax, clube pelo qual conquistou três Copas da Europa consecutivas, o Milan representava justamente o oposto.
Embora a equipe italiana tivesse chegado à final no ano anterior, quando perdeu para o Marseille de Desailly, e tivesse conquistado os títulos de 1989 e 1990 sob o comando de Arrigo Sacchi, Cruyff considerava o Milan excessivamente defensivo. Graças ao seu estilo conservador, os italianos conquistaram o terceiro título consecutivo da Serie A em 1994, com apenas 36 gols marcados e 15 sofridos em 34 partidas.
Ainda assim, Capello tinha seus próprios problemas para superar. Os ídolos holandeses Frank Rijkaard e Ruud Gullit haviam deixado o clube no verão europeu de 1993, enquanto Marco van Basten ficou afastado por um ano devido a uma lesão. Quando a final chegou, os principais defensores Franco Baresi e Costacurta estavam suspensos.
Se o estilo de jogo não estava à altura dos padrões de Cruyff, aos olhos do holandês, a ausência de tantos craques certamente tornava os italianos presa fácil diante do avassalador Barcelona. No dia da partida, porém, sua confiança excessiva passou dos limites e serviu para provocar ainda mais os adversários.
“O ambiente antes da partida era bizarro”, contou Capello. “O Barcelona estava tão convencido de que já havia vencido que tirava fotos segurando troféus falsos antes mesmo de o jogo começar.
“Então Cruyff entrou no gramado durante o reconhecimento, deitou na grama e apoiou a cabeça diretamente sobre a bola da partida, como se fosse um travesseiro.
“Olhei para o meu time e disse: ‘Olhem para eles. Vamos garantir que, hoje à noite, chutemos aquela bola com tanta força que as cabeças deles batam no chão’. E foi exatamente isso que aconteceu.”
O jogo
Capello não tinha medo da equipe de Cruyff. Apenas um jogador do elenco lhe parecia realmente perigoso: Laudrup. Mas o dinamarquês ficou fora da equipe na viagem para Atenas. “Esse foi o erro dele”, disse Capello, acrescentando mais tarde: “Quando vi que Laudrup não jogaria, fiquei tranquilo.”
O Milan dominou assim que a partida começou. Os Rossoneri sufocaram o meio-campo do Barcelona, não deram qualquer espaço para Guardiola comandar as ações e impediram Koeman de iniciar as jogadas desde a defesa. Romário e Stoichkov mal conseguiam tocar na bola e, quando recebiam, eram imediatamente anulados.
Desailly comandava o jogo, enquanto Savicevic desmontava a defesa adversária.
O time de Capello também era perigoso no ataque. No meio do primeiro tempo, deu o primeiro golpe quando Savicevic levantou a bola para Daniele Massaro na segunda trave, e o atacante finalizou com categoria.
No último lance antes do intervalo, Donadoni avançou pelo lado esquerdo e conseguiu cruzar rasteiro para Massaro marcar seu segundo gol com uma chapada no ângulo. Apenas dois minutos depois do início do segundo tempo, Savicevic roubou a bola de Miguel Angel Nadal na ponta direita, ajeitou o corpo e encobriu magistralmente o goleiro Andoni Zubizarreta, fazendo 3 a 0.
Desailly colocou a cereja no bolo ao expor a fragilidade ofensiva e defensiva do Barcelona enquanto mostrava a eficiência do Milan nos dois lados do campo. Um corte errado caiu nos pés do francês no meio-campo. O companheiro Demetrio Albertini recebeu a bola, mas tropeçou e acabou devolvendo-a para Desailly, que havia aparecido às costas da defesa. De frente para Zubizarreta e deixando os defensores do Barça sem qualquer chance de alcançá-lo, ele mandou um chute certeiro no canto superior da rede.
A goleada havia sido estabelecida e ainda restavam 32 minutos de jogo.
Após o apito final, o Barcelona estava completamente destruído. Diante de toda a arrogância de Cruyff, ele não tinha mais argumentos para se defender. “Não é que tenhamos jogado mal. Nós simplesmente não jogamos”, disse ele.
Foi uma aula tática de Capello. “Fizemos tudo o que havíamos preparado. Eles tiveram apenas uma chance durante toda a partida. Os caras foram incríveis. Raramente vi uma equipe jogar daquele jeito”, disse o treinador.
Mentalidade e momento
A combinação entre a atuação espetacular do Milan e a impotência do Barcelona deixou a Europa em choque. Não foi simplesmente um dia ruim dos espanhóis. A maneira como se prepararam para a partida mostrou o desprezo que sentiam pelo time de Capello, que havia sido subestimado mesmo tendo disputado sua quarta final europeia em seis anos.
Capello revelou mais tarde: “Encontrei Stoichkov há algum tempo e ele me disse que Cruyff havia errado em tudo naquela noite. ‘Nós não preparamos nada; estávamos convencidos de que venceríamos facilmente’, ele me disse”
“Não nos preparamos; faltou concentração”, disse o auxiliar Charly Rexach. O meio-campista Eusebio explicou: “Percebemos a diferença desde o início. Não tínhamos a mesma fome que eles. Enfrentamos um adversário mais motivado e também muito superior taticamente. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro: eles fizeram a partida perfeita, assim como toda a equipe.”
Os jogadores do Barcelona também estavam exaustos. A disputa pelo título espanhol havia sido ainda mais intensa do que nas duas temporadas anteriores: eles terminaram empatados em pontos com o Deportivo La Coruña e só mantiveram a taça graças ao retrospecto no confronto direto.
“Estávamos muito felizes porque havíamos acabado de ganhar a liga novamente. Estávamos confiantes. Mas tínhamos uma sensação completamente diferente daquela da final de 1992, em Wembley. Não consigo explicar o motivo. Talvez tenhamos concentrado toda a nossa energia em conquistar a liga”, acrescentou Eusebio.
“Tudo girava em torno disso e, três dias depois, tínhamos uma final da Liga dos Campeões. A temporada do Milan havia terminado duas semanas antes da nossa, e eles tiveram tempo para se preparar tanto mental quanto fisicamente.”
Desailly admitiu que essa diferença de momento foi um fator importante, mas a utilização das palavras de Cruyff por Capello havia deixado os Rossoneri famintos.
“Nós já havíamos conquistado a Serie A naquele ano, antes do Barcelona, porque eles ganharam o campeonato na semana anterior, na última rodada. Eles tiveram uma queda de adrenalina e, com aquela certeza de que o Milan seria uma presa fácil, não conseguiram igualar a energia e a motivação que tínhamos. Estávamos dispostos a morrer em campo”, disse.
Capello acrescentou: “Tecnicamente, éramos melhores do que qualquer outro time, mas também mentalmente, e isso é importante. Todo mundo pensa que você vence jogos com os pés. Não. Você vence jogos com a cabeça.”
O Dream Team desmorona
A humilhação na Grécia foi “o começo do fim” daquele glorioso time de Cruyff, afirmou Rexach anos depois.
O goleiro Zubizarreta foi informado, supostamente no ônibus de volta ao aeroporto, de que a promessa de um novo contrato havia sido retirada e que ele deixaria o clube.
A ausência de Laudrup também teve consequências duradouras. Por causa das regras da UEFA, Cruyff sempre precisava deixar de fora um jogador do quarteto de estrangeiros formado por Laudrup, Romário, Koeman e Stoichkov, e o dinamarquês era frequentemente o sacrificado. Naquele verão europeu, ele tomou a surpreendente decisão de se transferir para o Real Madrid, negando que a mudança tivesse sido motivada por ressentimento.
O holandês continuou no Camp Nou por mais dois anos, mas não conquistou outro troféu além da Supercopa da Espanha de 1994.
A temporada seguinte foi um desastre: o Barcelona terminou em quarto lugar, nove pontos atrás do Real Madrid em La Liga, e foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final. Quando terminou em terceiro, atrás de Atlético de Madrid e Valencia, em 1996, a paciência com Cruyff chegou ao fim.
A relação com o presidente Josep Lluis Nunez havia se deteriorado, e o clube começou a procurar um substituto para seu icônico treinador. Um dia antes da última partida da temporada, Cruyff soube pelos jornais que o Barcelona havia se reunido com Bobby Robson em Madri e que sua demissão era iminente.
“Por que você está tentando apertar minha mão, Judas?”, perguntou Cruyff ao vice-presidente Joan Gaspart quando ele foi ao seu encontro para comunicar que tudo havia acabado.
A ascensão do Milan continua
Embora tenha fracassado no cenário doméstico, terminando em quarto lugar na Serie A em 1995, a magia de Capello levou o Milan a outra final da Liga dos Campeões. Dessa vez, perdeu para a geração de ouro de outro mestre holandês: o Ajax de Louis van Gaal venceu graças ao gol do jovem atacante Patrick Kluivert.
Capello reformulou seu ataque naquele verão europeu, contratando George Weah e Roberto Baggio. O Milan terminou oito pontos à frente da Juventus na Serie A. Aparentemente no auge de seus poderes, o treinador se transferiu para o Real Madrid para uma temporada que não saiu como esperado e depois voltou a substituir Sacchi novamente no Milan, mas terminou apenas em décimo lugar na Serie A. Após uma temporada, deixou o clube rumo à Roma.
Foi um fim melancólico para a histórica relação de Capello com o Milan. Ele conquistou a Serie A com a Roma, o último título italiano do clube até hoje, e mais dois com a Juventus, posteriormente revogados por conta do escândalo do Calciopoli.
Passagens pela seleção inglesa e mais um título de La Liga com o Real Madrid viriam depois, mas o que poderia superar aquela vitória avassaladora sobre um dos mais perigosos Barcelonas de todos os tempos que ainda é lembrado como um dos maiores times da história do futebol?
“Isso”, disse Capello, “foi a perfeição.”