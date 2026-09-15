Quando Johan Cruyff finalmente pagou por sua arrogância: como o Milan encerrou o “Dream Team” do Barcelona com uma aula de futebol na final da Champions League de 1994 sob o comando de Fabio Capello

O momento decisivo da final da Liga dos Campeões de 1994 não aconteceu durante os 90 minutos em Atenas entre Barcelona e Milan. Na verdade, sequer aconteceu no dia do jogo. Para muitos, a partida foi decidida quando Johan Cruyff praticamente declarou sua equipe campeã em entrevistas à imprensa.

“O Barcelona é o favorito”, disse o treinador aos jornalistas nos dias que antecederam o confronto com a equipe de Fabio Capello. “O Milan não é nada de outro mundo. Eles baseiam seu jogo na defesa, enquanto nós baseamos o nosso no ataque.”

Ele chegou a destacar Marcel Desailly, então atual campeão europeu com o Marseille, como um exemplo da diferença de qualidade. O Milan havia contratado o volante durante aquela temporada, enquanto o Barcelona contava com Romário, duas vezes artilheiro da Liga dos Campeões pelo PSV e que acabara de marcar 30 gols em La Liga. “Isso diz tudo”, comentou Cruyff.

A provocação colocou fogo nos adversários. Em vez de fazer um discurso motivacional para seus jogadores no hotel da equipe, Capello deixou Cruyff fazer o trabalho. Quando jogadores como Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni e Dejan Savicevic entraram no vestiário, encontraram as paredes cobertas por recortes de jornais com as declarações de Cruyff.

“Acho que Fabio Capello foi muito inteligente ao mexer com nosso ego”, disse Desailly, ao relembrar a final. “O auxiliar dele tinha conseguido cópias dos jornais com exatamente o que Johan Cruyff havia dito: que o Milan não estava à altura, que éramos fracos, que éramos apenas uma equipe defensiva e que a Liga dos Campeões seria deles.

“Capello sabia que éramos líderes e que isso nos faria reagir e nos motivaria. Cruyff tinha conhecimento suficiente para garantir que o Barcelona venceria o Milan.”

Como Alessandro Costacurta definiu: “As palavras de Cruyff foram inadequadas e atingiram o time em cheio. Se não tivessem sido ditas, as coisas poderiam ter sido diferentes.”

Enquanto Capello inflamava seus jogadores com as declarações de Cruyff e o desprezo do Barcelona, os adversários recebiam a ordem de simplesmente entrar em campo e conquistar o troféu. “Vocês são melhores que eles”, disse Cruyff. “Vocês vão vencer.”

Mas o resultado, no fim, foi altamente desfavorável aos catalães. O Milan atropelou o Barcelona por 4 a 0, com Desailly sendo eleito o melhor em campo e marcando o quarto gol, o mais humilhante de todos.

Foi a maior prova possível para fazer o holandês engolir as próprias palavras.

“O momento mais maravilhoso da minha carreira foi vencer o Barcelona por 4 a 0 em Atenas”, disse Capello em 2024. “Todos os jornalistas achavam que estávamos acabados, e nós ‘só’ vencemos por 4 a 0.”