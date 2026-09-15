O momento decisivo da final da Champions League de 1994 não aconteceu durante os 90 minutos disputados em Atenas por Barcelona e Milan. Nem sequer ocorreu no dia do jogo. Para muitos, a partida foi decidida quando Johan Cruyff praticamente declarou sua equipe vencedora diante da imprensa.

“O Barcelona é favorito”, disse o técnico aos jornalistas nos dias que antecederam o confronto com a equipe de Fabio Capello. “O Milan não é de outro mundo. Eles baseiam seu jogo na defesa; nós, no ataque.”

Ele chegou a apontar Marcel Desailly, então campeão europeu pelo Marseille, como exemplo da diferença de qualidade. O Milan havia contratado o volante durante a temporada, enquanto o Barcelona tinha Romario, artilheiro da Champions League duas vezes pelo PSV e autor de 30 gols em La Liga. “Isso diz muito”, comentou Cruyff.

As declarações deram motivação aos adversários. Em vez de fazer um discurso motivacional para seus jogadores no hotel da equipe, Capello deixou que as palavras de Cruyff falassem por si. Quando Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Dejan Savicevic e os demais entraram no vestiário, encontraram as paredes cobertas de reportagens com as declarações do pioneiro do Futebol Total.

“Acho que Fabio Capello foi muito esperto ao mexer com nosso orgulho”, disse Desailly neste ano, ao relembrar a final. “Seu auxiliar tinha conseguido fotocópias do jornal com exatamente o que Johan Cruyff havia dito: que o Milan não estava à altura, que éramos fracos, que éramos apenas uma equipe defensiva e que o título da Champions League seria deles.

“Capello sabia que éramos líderes e que aquilo nos impulsionaria e motivaria. Cruyff tinha experiência e garantia que o Barcelona venceria o Milan.”

Alessandro Costacurta resumiu: “As palavras de Cruyff foram inadequadas e realmente mexeram com a equipe. Se não tivessem sido, as coisas poderiam ter sido diferentes.”

Enquanto Capello motivava sua equipe falando do desdém de Cruyff e do Barcelona, os adversários ouviam que bastava entrar em campo e levantar o troféu. “Vocês são melhores do que eles”, disse Cruyff. “Vocês vão vencer.”

O Milan goleou o Barcelona por 4 a 0. Desailly foi o melhor em campo e marcou o quarto gol, o mais humilhante.

O estrategista holandês teve de engolir as próprias palavras.

“O momento mais maravilhoso da minha carreira foi vencer o Barcelona por 4 a 0 em Atenas”, disse Capello em 2024. “Todos os jornalistas achavam que estávamos derrotados, e vencemos por ‘apenas’ 4 a 0.”