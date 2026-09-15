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GFX Cruyff Barcelona Capello AC Milan 1-1GOAL

Quando Johan Cruyff finalmente pagou pela arrogância: como o Milan de Fabio Capello acabou com o “time dos sonhos” do Barcelona em uma atuação de gala na final da Champions League

Os campeões da Serie A tinham algo a provar quando enfrentaram o Barcelona após as declarações do técnico holandês.

Peter McVitie
Traduzido por

  • O momento decisivo da final da Champions League de 1994 não aconteceu durante os 90 minutos disputados em Atenas por Barcelona e Milan. Nem sequer ocorreu no dia do jogo. Para muitos, a partida foi decidida quando Johan Cruyff praticamente declarou sua equipe vencedora diante da imprensa.

    “O Barcelona é favorito”, disse o técnico aos jornalistas nos dias que antecederam o confronto com a equipe de Fabio Capello. “O Milan não é de outro mundo. Eles baseiam seu jogo na defesa; nós, no ataque.”

    Ele chegou a apontar Marcel Desailly, então campeão europeu pelo Marseille, como exemplo da diferença de qualidade. O Milan havia contratado o volante durante a temporada, enquanto o Barcelona tinha Romario, artilheiro da Champions League duas vezes pelo PSV e autor de 30 gols em La Liga. “Isso diz muito”, comentou Cruyff.

    As declarações deram motivação aos adversários. Em vez de fazer um discurso motivacional para seus jogadores no hotel da equipe, Capello deixou que as palavras de Cruyff falassem por si. Quando Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Dejan Savicevic e os demais entraram no vestiário, encontraram as paredes cobertas de reportagens com as declarações do pioneiro do Futebol Total.

    “Acho que Fabio Capello foi muito esperto ao mexer com nosso orgulho”, disse Desailly neste ano, ao relembrar a final. “Seu auxiliar tinha conseguido fotocópias do jornal com exatamente o que Johan Cruyff havia dito: que o Milan não estava à altura, que éramos fracos, que éramos apenas uma equipe defensiva e que o título da Champions League seria deles.

    “Capello sabia que éramos líderes e que aquilo nos impulsionaria e motivaria. Cruyff tinha experiência e garantia que o Barcelona venceria o Milan.”

    Alessandro Costacurta resumiu: “As palavras de Cruyff foram inadequadas e realmente mexeram com a equipe. Se não tivessem sido, as coisas poderiam ter sido diferentes.”

    Enquanto Capello motivava sua equipe falando do desdém de Cruyff e do Barcelona, os adversários ouviam que bastava entrar em campo e levantar o troféu. “Vocês são melhores do que eles”, disse Cruyff. “Vocês vão vencer.”

    O Milan goleou o Barcelona por 4 a 0. Desailly foi o melhor em campo e marcou o quarto gol, o mais humilhante.

    O estrategista holandês teve de engolir as próprias palavras.

    “O momento mais maravilhoso da minha carreira foi vencer o Barcelona por 4 a 0 em Atenas”, disse Capello em 2024. “Todos os jornalistas achavam que estávamos derrotados, e vencemos por ‘apenas’ 4 a 0.”

  • Um choque de ideologias

    Johan Cruyff 1996

    O Barcelona havia se tornado uma das equipes mais impressionantes da Europa quando chegou a final de Atenas.

    Em 1994, Cruyff havia transformado o Barcelona em uma máquina de vencer. Apelidado de El Salvador, ele havia levado o clube ao seu primeiro título da Copa dos Campeões da Europa dois anos antes.

    Quatro dias antes da final, o Barcelona conquistou seu terceiro título consecutivo de La Liga na última rodada da temporada e chegou à decisão com uma sequência de 20 jogos sem perder. Com nomes como Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov e Michael Laudrup brilhando em campo, o “Dream Team” de Cruyff jogava um futebol bonito e simples.

    Enquanto o Barcelona seguia a filosofia que o holandês havia consagrado como jogador do Ajax, onde conquistou três títulos consecutivos da Copa dos Campeões da Europa, e do próprio Barcelona, o AC Milan representava o oposto.

    Embora tivesse chegado à final no ano anterior, quando perdeu para Desailly e o Marseille, e conquistado o título em 1989 e 1990 sob o comando de Arrigo Sacchi, Cruyff considerava o AC Milan defensivo demais. Com seu estilo conservador, a equipe conquistou o terceiro título consecutivo da Serie A em 1994, marcando apenas 36 gols e sofrendo 15 em 34 partidas.

    Ainda assim, Capello tinha problemas a superar. Os ídolos holandeses Frank Rijkaard e Ruud Gullit saíram no verão de 1993, enquanto Marco van Basten ficou afastado por um ano devido a uma lesão. Quando chegou a final, os defensores fundamentais Franco Baresi e Costacurta estavam suspensos.

    Se o estilo de jogo do AC Milan já não agradava a Cruyff, a ausência de tantos craques certamente deixaria os italianos sem chances diante de um Barcelona avassalador. No dia da partida, sua arrogância foi longe demais e deu ainda mais motivação aos adversários.

    “O clima antes da partida era estranho”, disse Capello. “O Barcelona estava tão convencido de que já havia vencido que seus jogadores posavam para fotos segurando troféus falsos antes mesmo de o jogo começar.

    “Então Cruyff entrou em campo durante o reconhecimento do gramado, deitou-se na grama e apoiou a cabeça sobre a bola da partida, como se fosse um travesseiro.

    “Olhei para o meu time e disse: ‘Olhem para eles. Vamos chutar essa bola com tanta força hoje à noite que a cabeça deles vai bater no chão.’

    “E foi exatamente isso que aconteceu.”

  • O jogo

    AC Milan

    O time italiano executou seu plano à perfeição, e o Barcelona não conseguiu contê-lo.

    Capello não temia o time de Cruyff. Apenas um jogador do elenco lhe parecia representar um perigo real: Laudrup. Mas o holandês o deixou fora da equipe para a viagem a Atenas. “Esse foi o erro dele”, disse Capello, acrescentando mais tarde: “Quando vi que Laudrup não ia jogar, fiquei tranquilo.”

    O Milan dominou desde o apito inicial. Sufocou o meio-campo do Barcelona, sem dar a Guardiola a chance de organizar o jogo, e impediu Koeman de iniciar as jogadas desde a defesa. Romario e Stoichkov mal conseguiam tocar na bola e, quando conseguiam, eram neutralizados.

    Desailly comandou o jogo, enquanto Savicevic desmontou a defesa.

    O time de Capello também levava perigo. Na metade do primeiro tempo, abriu o placar quando Savicevic levantou a bola para Daniele Massaro na segunda trave, e ele finalizou com precisão. Perto do intervalo, Donadoni avançou pela esquerda e conseguiu cruzar para trás, para o segundo gol de Massaro. Com apenas dois minutos do segundo tempo, Savicevic tomou a bola de Miguel Angel Nadal pouco à direita da área do Barcelona e encobriu o goleiro Andoni Zubizarreta com um toque perfeito para fazer 3 a 0.

    Desailly fechou a goleada, expondo as deficiências do Barcelona no ataque e na defesa e mostrando a eficiência do Milan nos dois setores. Um corte malfeito deixou a bola no caminho do francês no meio-campo. Seu companheiro Demetrio Albertini tomou-lhe a bola, mas tropeçou e conseguiu devolvê-la para Desailly, que se infiltrava nas costas da defesa. Ao avançar na direção de Zubizarreta, sem dar aos defensores do Barcelona chance de alcançá-lo, ele mandou a bola por cobertura para o canto do gol.

    Ainda faltavam 32 minutos para o fim.

    O Barcelona havia sido completamente arrasado. Apesar de toda a arrogância de Cruyff, ele não tinha como se defender. “Não é que tenhamos jogado mal”, disse. “É que não jogamos.”

    Foi uma aula de tática de Capello. “Fizemos tudo o que havíamos preparado”, disse o técnico. “Eles tiveram apenas uma chance durante todo o jogo. Os jogadores foram ótimos. Raramente vi um time jogar assim.”

  • Mentalidade e embalo

    Marcel Desailly

    Desailly foi um dos subestimados por Cruyff, mas conquistou seu segundo título europeu.

    A combinação da atuação espetacular do Milan com o grau de impotência do Barcelona deixou a Europa em choque. Não foi simplesmente um dia ruim para os espanhóis. A forma como se prepararam para o jogo revelou o desprezo que tinham pela equipe de Capello, que disputava sua quarta final europeia em seis anos.

    Capello revelou mais tarde: “Encontrei Stoichkov há algum tempo, e ele me disse que Cruyff errou em tudo naquela noite. ‘Não preparamos nada; estávamos convencidos de que venceríamos com facilidade.’”

    “Não nos preparamos; faltou concentração”, disse o auxiliar técnico Charly Rexach. O meio-campista Eusebio explicou: “Percebemos a diferença desde o início. Não tínhamos a mesma vontade que eles. Enfrentamos um adversário mais motivado e também excelente taticamente. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro: todos fizeram uma partida perfeita, assim como a equipe inteira.”

    Os jogadores do Barcelona também estavam esgotados. A disputa pelo título do campeonato havia sido ainda mais acirrada do que nas duas temporadas anteriores: terminaram empatados em pontos com o Deportivo La Coruna e só mantiveram o título graças ao retrospecto no confronto direto.

    “Estávamos muito felizes porque tínhamos acabado de ganhar o campeonato de novo. Estávamos confiantes. Mas a sensação era totalmente diferente da que tivemos [na final de 1992 em] Wembley. Não sei explicar por quê. Talvez tivéssemos usado toda a nossa concentração para ganhar o campeonato”, acrescentou Eusebio.

    “Tudo girava em torno disso e, três dias depois, tínhamos uma final da Copa dos Campeões da Europa. A temporada do Milan tinha terminado duas semanas antes da nossa, e eles tiveram tempo para se preparar mental e fisicamente.”

    Desailly admitiu que essa diferença de ritmo foi um fator decisivo, mas o uso que Capello fez das palavras de Cruyff deixou o Milan com ainda mais vontade de vencer.

    “Já tínhamos conquistado a Serie A naquele ano, antes do Barcelona, porque eles ganharam o campeonato na semana anterior, na última partida”, disse. “Eles tiveram uma queda de adrenalina e, por acreditarem que enfrentar o Milan seria uma tarefa fácil, não conseguiram igualar nossa energia e motivação.

    “Estávamos dispostos a morrer em campo.”

    Capello acrescentou: “Éramos melhores do que todos os outros tecnicamente, mas também mentalmente, e isso é importante. Todo mundo acha que se ganha um jogo com os pés. Não: ganha-se com a cabeça.”

  • O Dream Team implode

    Ronald Koeman

    Depois disso, o Barcelona nunca mais foi o mesmo sob o comando do holandês, que deixou o clube dois anos após aquela humilhação.

    A humilhação na Grécia foi “o começo do fim” do glorioso time de Cruyff, disse Rexach mais tarde.

    O goleiro Zubizarreta foi informado, segundo relatos, no ônibus de volta ao aeroporto, de que a promessa de um novo contrato havia sido retirada e de que ele deixaria o clube.

    A ausência de Laudrup também teve consequências duradouras. Devido às regras da UEFA, Cruyff sempre precisava deixar de fora um dos estrangeiros do grupo formado por Laudrup, Romario, Koeman e Stoichkov, e muitas vezes o sacrificado era o dinamarquês. Naquele verão, ele tomou a surpreendente decisão de se transferir para o Real Madrid, mas negou que a mudança tivesse sido motivada por ressentimento.

    O holandês permaneceu no Camp Nou por mais dois anos, mas não conquistou nenhum outro título além da Supercopa da Espanha de 1994.

    A temporada seguinte foi um desastre: o time terminou em quarto lugar, nove pontos atrás do Madrid em La Liga, e foi eliminado da competição europeia pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final. Quando terminou em terceiro, atrás de Atletico Madrid e Valencia, em 1996, a paciência com Cruyff se esgotou.

    A relação com o presidente Josep Lluis Nunez havia se deteriorado, e o clube procurava substituir seu técnico emblemático. Na véspera do último jogo da temporada, Cruyff leu no noticiário que dirigentes do clube haviam se reunido com Bobby Robson em Madrid e que sua demissão era iminente.

    “Por que você está tentando apertar minha mão, Judas?”, perguntou Cruyff ao vice-presidente Joan Gaspart quando ele foi lhe dizer que tudo havia acabado.

  • A ascensão do Milan continua

    Dejan Savicevic

    O Milan seguiu em ascensão ao chegar a mais uma final europeia na temporada seguinte.

    Apesar do fracasso no cenário nacional, com o quarto lugar na Serie A em 1995, a magia de Capello levou o Milan a mais uma final da Copa dos Campeões da Europa. Dessa vez, perdeu para a geração de ouro de outro mestre holandês: o Ajax de Louis van Gaal venceu com um gol decisivo do atacante adolescente Patrick Kluivert.

    Naquele verão, Capello reformulou o ataque com as contratações de George Weah e Roberto Baggio. O Milan terminou a Serie A oito pontos à frente da Juventus. Aparentemente no auge, o treinador foi para o Real Madrid por um ano malsucedido e depois substituiu Sacchi mais uma vez no Milan, mas a equipe terminou em 10º lugar na Serie A. Após uma temporada, partiu para a Roma.

    Foi um fim sem glória para os laços históricos de Capello com o Milan. Ele conquistou a Serie A com a Roma, no que segue sendo o título mais recente do clube, e mais duas vezes com a Juventus, mas esses dois títulos foram cassados após o escândalo do Calciopoli.

    Depois viriam passagens pela seleção da Inglaterra e mais um título de La Liga com o Real Madrid. Mas o que poderia superar aquela vitória sobre uma equipe do Barcelona que ainda é lembrada como uma das maiores da história do futebol?

    “Isso”, disse Capello, “foi a perfeição.”