Quando a Inter conquistou a Tríplice Coroa: como José Mourinho transformou os gigantes italianos em reis da Europa e superou Pep Guardiola e Louis van Gaal

No verão europeu de 2009, os italianos fizeram uma contratação de mestre. Zlatan Ibrahimovic vinha de uma temporada com 29 gols e havia se tornado o principal alvo do presidente do Barcelona, Joan Laporta. A Inter viu a oportunidade de fechar um negócio ousado. Em troca de Ibrahimovic, os italianos convenceram o clube catalão a pagar € 46 milhões e ainda ceder o atacante Samuel Eto'o, bicampeão da Champions League.

Os italianos também contrataram o atacante Diego Milito, de 30 anos, e o meio-campista Thiago Motta, ambos do Genoa, enquanto o armador Wesley Sneijder foi contratado junto ao Real Madrid e o experiente zagueiro Lúcio chegou do Bayern.

Mourinho havia testado a formação 4-3-3 durante boa parte de sua primeira temporada, mas abandonou completamente o esquema para permitir que o criativo Sneijder ditasse o ritmo atrás da dupla de ataque formada por Milito e Eto'o.

De imediato, a Inter parecia destinada a ser campeã novamente com folga, dando uma clara demonstração de força ao atropelar o rival Milan em sua segunda partida pela Serie A. Na Champions League, porém, a campanha começou de forma irregular, com três empates consecutivos na fase de grupos. Um deles foi justamente contra o Barcelona.

Apesar de também perder o jogo de volta para a equipe de Guardiola, com Ibrahimovic como reserva não utilizado, a Inter avançou como segunda colocada, preparando o reencontro de Mourinho com outro de seus antigos clubes.

Quando o confronto das oitavas de final contra o Chelsea chegou, o técnico estava pressionado. A vantagem da Inter na Serie A havia diminuído depois de três empates consecutivos. Quatro dias antes do duelo com o Chelsea, dois jogadores foram expulsos contra a Sampdoria. Na saída para o túnel, Mourinho cruzou os pulsos em um gesto que, posteriormente, explicou por meio de um porta-voz: "Podem me levar, podem me prender, mas minha equipe é forte e vai vencer de qualquer maneira, mesmo que fiquemos com nove jogadores."

Ele foi suspenso por três partidas e multado em € 40 mil pelo gesto e por insultar o árbitro e os auxiliares no túnel. "Muito bem, muito bem. Lembre-se de que sua família está assistindo a você pela televisão", teria dito Mourinho ao árbitro, segundo o La Repubblica.

Ele trocou provocações com o técnico do Chelsea, Carlo Ancelotti, antes do primeiro jogo, no San Siro. Ancelotti havia dado início à rivalidade um ano antes, quando ainda comandava o Milan e declarou: "Se Mourinho é Jesus, então certamente não sou um de seus apóstolos."

Antes da partida de ida no San Siro, ele disse ao Il Giornale: "Toda a Itália, com exceção dos torcedores da Inter, vai apoiar o Chelsea... Ele é bom em inflamar o ambiente e a equipe, mas esse é um terreno no qual eu jamais entraria."

Sempre buscando fortalecer a mentalidade de grupo contra tudo e todos, Mourinho respondeu à afirmação de que era odiado na Itália: "Se [Ancelotti] diz isso, é porque sabe e porque alguém contou a ele ou porque pertence ao grupo. Eu faço meu trabalho como sempre."

A Inter suportou a pressão do Chelsea e confirmou a vitória por 2 a 1 no San Siro, com Eto'o, Sneijder e Milito combinando para abrir o placar aos três minutos e Lúcio liderando a resistência no segundo tempo.

A vitória por 1 a 0 em Stamford Bridge, em meados de março, representou um enorme passo à frente para a Nerazzurra. O gol de Eto'o aos 79 minutos garantiu a vitória de Mourinho sobre seu antigo clube, diante de jogadores como Drogba, John Terry e Frank Lampard, no próprio estádio do Chelsea, contra um dos grandes mestres italianos da prancheta. Além disso, a vitória encerrou a sequência de eliminações precoces da Inter nas competições europeias.

Enquanto as dificuldades no cenário doméstico só aumentavam, a vitória por 2 a 0 no placar agregado sobre o CSKA Moscou nas quartas de final colocou a Inter diante de uma tensa semifinal contra o Barcelona.

O português havia trabalhado no Camp Nou nos anos 1990 como tradutor do técnico inglês Bobby Robson e, posteriormente, tornou-se seu auxiliar antes de assumir a mesma função com o próprio Van Gaal, até deixar o clube para seguir sua carreira como treinador. Anos depois, ele esteve cotado para assumir o comando do Barcelona, mas o clube optou por contratar Guardiola. Agora, o apelido de "o tradutor" era usado contra ele pelos torcedores do Barcelona, apesar de todo o seu currículo no futebol.

O Barcelona era o atual campeão europeu e parecia capaz de se tornar o primeiro time a conquistar o título duas vezes consecutivas na era da Champions League.

Embora a equipe de Guardiola tenha saído na frente com Pedro nos primeiros 20 minutos na Itália, a Inter conseguiu uma virada impressionante, com Diego Milito dando assistências para Sneijder e Maicon antes de fechar a vitória por 3 a 1 com um gol próprio. A Inter, conhecida pela solidez defensiva, havia derrotado o Barcelona de uma maneira que o próprio Guardiola poderia ter aprovado.

A Inter esteve longe de ser tão dominante e agressiva no segundo jogo, no Camp Nou. Em vez disso, voltou à abordagem defensiva que havia tornado Mourinho famoso. Para neutralizar Lionel Messi, o português colocou o experiente lateral-direito argentino Javier Zanetti no lado esquerdo da defesa.

"Eu conhecia Messi da seleção argentina e ele era o melhor jogador do mundo. Eu acompanhei Messi por todo o campo e, em cada zona para a qual ele ia, dois dos meus companheiros chegavam para pressioná-lo e impedir que tivesse espaço para fazer a diferença", disse ele posteriormente.

Messi estava em uma fase espetacular naquela temporada e a equipe de Guardiola era vista como revolucionária, mas acabou esbarrando em um muro praticamente intransponível, enquanto a Inter mal tentava atacar e simplesmente afastava qualquer bola que chegasse.

Aos 28 minutos, a Inter sofreu um duro golpe quando Thiago Motta foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Depois, o goleiro Julio Cesar foi advertido por retardar o jogo, aos 34 minutos.

Quando Gerard Piqué finalmente colocou o Barcelona na frente aos 84 minutos, o estádio explodiu e os jogadores de Mourinho ficaram nervosos. Pouco depois, o Barça acreditou que havia conseguido a virada quando Bojan Krkic mandou a bola para as redes, mas o gol foi anulado e o tempo acabou.

Os atuais campeões estavam eliminados, e a Inter estava em sua primeira final da Champions League em 38 anos.

Mourinho correu pelo gramado em êxtase, saudando os torcedores da Inter que estavam nas arquibancadas superiores. O goleiro do Barcelona, Víctor Valdés, tentou contê-lo fisicamente, mas não havia como parar o português.

Até quando os funcionários do Camp Nou ligaram o sistema de irrigação enquanto a Inter comemorava, Mourinho simplesmente se deixou molhar pela água e pela raiva daqueles que haviam desrespeitado "o Tradutor". Ele havia comandado uma verdadeira aula de defesa, destronando Guardiola e levando a Inter à final no Santiago Bernabéu.