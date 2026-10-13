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GFX Jose Mourinho Inter 2010 1-1

Quando a Inter conquistou a Tríplice Coroa: como José Mourinho transformou os gigantes italianos em reis da Europa e superou Pep Guardiola e Louis van Gaal

Dominante na Serie A, mas em dificuldades na Europa, a chegada de Mourinho levou a Nerazzurra a um novo patamar, culminando em um feito inédito

Peter McVitie
Traduzido por

  • Era a batalha pela Tríplice Coroa.

    Inter e Bayern de Munique chegaram à final da Champions League de 2010 depois de atropelarem todos os rivais na Itália e na Alemanha para conquistarem os títulos nacionais de liga e copa. No sagrado gramado do Santiago Bernabéu, os dois times disputariam a glória europeia e a imortalidade no esporte.

    Também era um choque de filosofias. José Mourinho havia transformado a Inter em uma equipe defensivamente impenetrável e implacável na eficiência, que sufocou a Roma na disputa doméstica para conquistar tanto a Serie A quanto a Copa da Itália. Do outro lado estava seu antigo mentor, Louis van Gaal, cujo Bayern jogava com confiança e havia passado por cima dos adversários com um estilo ofensivo, envolvente e expansivo.

    Van Gaal também tratou de aumentar a tensão antes da partida, alfinetando o estilo de jogo de Mourinho, mas foi o português quem riu por último.

    Depois de superar seus antigos empregadores, Chelsea e Barcelona, no caminho até Madri, o mestre português levou a melhor sobre seu mentor com um plano de jogo baseado em disciplina e pragmatismo, executado por sua equipe quase à perfeição.

  • A invencível máquina italiana… tropeça

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    AFP

    Roberto Mancini havia transformado o time em uma potência na Itália, mas enfrentava dificuldades na Europa

    Nos meses seguintes à saída de Mourinho do Chelsea, no início da temporada 2007/08, havia muita expectativa sobre qual seria seu próximo destino.

    Roberto Mancini havia transformado a Inter de Milão em uma potência doméstica, conquistando três títulos consecutivos da Serie A. Apesar de toda a dominância, porém, a Inter vinha piorando seu desempenho na Champions League, e começaram a surgir relatos de que Mourinho havia sido escolhido para substituí-lo.

    O ponto de ruptura aconteceu em março, quando a Nerazzurra foi eliminada nas oitavas de final pelo segundo ano consecutivo. Depois da derrota por 3 a 0 no placar agregado para o Liverpool, um abatido Mancini disse aos jornalistas que deixaria o cargo ao fim da temporada.

    Embora tenha tentado voltar atrás na decisão, a semente já estava plantada. Dias depois de a Inter perder a final da Copa da Itália para a Roma, o presidente Massimo Moratti demitiu o italiano, e a contratação de Mourinho foi confirmada na semana seguinte. O homem que havia se autodenominado "Special One" depois de seu milagre na Champions League com o Porto recebeu a missão de transformar o principal time da Itália em rei da Europa.

    Em sua primeira entrevista coletiva, Mourinho foi questionado se pretendia conquistar a Tríplice Coroa com a Inter. "E a Supercopa da Itália", respondeu. "Todo mundo sonha em ganhar a Champions League... É uma competição de pequenos detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença."

    Além da Supercopa da Itália, a primeira temporada de Mourinho rendeu outro Scudetto, com a Inter terminando 10 pontos à frente da Juventus, mas as dificuldades na competição continental continuaram. Uma derrota por 2 a 0 no placar agregado para o Manchester United voltou a eliminar a equipe nas oitavas de final.

  • Mourinho supera seu antigo clube

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    AFP

    A Inter superou Chelsea e Barcelona no caminho para a final em Madri

    No verão europeu de 2009, os italianos fizeram uma contratação de mestre. Zlatan Ibrahimovic vinha de uma temporada com 29 gols e havia se tornado o principal alvo do presidente do Barcelona, Joan Laporta. A Inter viu a oportunidade de fechar um negócio ousado. Em troca de Ibrahimovic, os italianos convenceram o clube catalão a pagar € 46 milhões e ainda ceder o atacante Samuel Eto'o, bicampeão da Champions League.

    Os italianos também contrataram o atacante Diego Milito, de 30 anos, e o meio-campista Thiago Motta, ambos do Genoa, enquanto o armador Wesley Sneijder foi contratado junto ao Real Madrid e o experiente zagueiro Lúcio chegou do Bayern.

    Mourinho havia testado a formação 4-3-3 durante boa parte de sua primeira temporada, mas abandonou completamente o esquema para permitir que o criativo Sneijder ditasse o ritmo atrás da dupla de ataque formada por Milito e Eto'o.

    De imediato, a Inter parecia destinada a ser campeã novamente com folga, dando uma clara demonstração de força ao atropelar o rival Milan em sua segunda partida pela Serie A. Na Champions League, porém, a campanha começou de forma irregular, com três empates consecutivos na fase de grupos. Um deles foi justamente contra o Barcelona.

    Apesar de também perder o jogo de volta para a equipe de Guardiola, com Ibrahimovic como reserva não utilizado, a Inter avançou como segunda colocada, preparando o reencontro de Mourinho com outro de seus antigos clubes.

    Quando o confronto das oitavas de final contra o Chelsea chegou, o técnico estava pressionado. A vantagem da Inter na Serie A havia diminuído depois de três empates consecutivos. Quatro dias antes do duelo com o Chelsea, dois jogadores foram expulsos contra a Sampdoria. Na saída para o túnel, Mourinho cruzou os pulsos em um gesto que, posteriormente, explicou por meio de um porta-voz: "Podem me levar, podem me prender, mas minha equipe é forte e vai vencer de qualquer maneira, mesmo que fiquemos com nove jogadores."

    Ele foi suspenso por três partidas e multado em € 40 mil pelo gesto e por insultar o árbitro e os auxiliares no túnel. "Muito bem, muito bem. Lembre-se de que sua família está assistindo a você pela televisão", teria dito Mourinho ao árbitro, segundo o La Repubblica.

    Ele trocou provocações com o técnico do Chelsea, Carlo Ancelotti, antes do primeiro jogo, no San Siro. Ancelotti havia dado início à rivalidade um ano antes, quando ainda comandava o Milan e declarou: "Se Mourinho é Jesus, então certamente não sou um de seus apóstolos."

    Antes da partida de ida no San Siro, ele disse ao Il Giornale: "Toda a Itália, com exceção dos torcedores da Inter, vai apoiar o Chelsea... Ele é bom em inflamar o ambiente e a equipe, mas esse é um terreno no qual eu jamais entraria."

    Sempre buscando fortalecer a mentalidade de grupo contra tudo e todos, Mourinho respondeu à afirmação de que era odiado na Itália: "Se [Ancelotti] diz isso, é porque sabe e porque alguém contou a ele ou porque pertence ao grupo. Eu faço meu trabalho como sempre."

    A Inter suportou a pressão do Chelsea e confirmou a vitória por 2 a 1 no San Siro, com Eto'o, Sneijder e Milito combinando para abrir o placar aos três minutos e Lúcio liderando a resistência no segundo tempo.

    A vitória por 1 a 0 em Stamford Bridge, em meados de março, representou um enorme passo à frente para a Nerazzurra. O gol de Eto'o aos 79 minutos garantiu a vitória de Mourinho sobre seu antigo clube, diante de jogadores como Drogba, John Terry e Frank Lampard, no próprio estádio do Chelsea, contra um dos grandes mestres italianos da prancheta. Além disso, a vitória encerrou a sequência de eliminações precoces da Inter nas competições europeias.

    Enquanto as dificuldades no cenário doméstico só aumentavam, a vitória por 2 a 0 no placar agregado sobre o CSKA Moscou nas quartas de final colocou a Inter diante de uma tensa semifinal contra o Barcelona.

    O português havia trabalhado no Camp Nou nos anos 1990 como tradutor do técnico inglês Bobby Robson e, posteriormente, tornou-se seu auxiliar antes de assumir a mesma função com o próprio Van Gaal, até deixar o clube para seguir sua carreira como treinador. Anos depois, ele esteve cotado para assumir o comando do Barcelona, mas o clube optou por contratar Guardiola. Agora, o apelido de "o tradutor" era usado contra ele pelos torcedores do Barcelona, apesar de todo o seu currículo no futebol.

    O Barcelona era o atual campeão europeu e parecia capaz de se tornar o primeiro time a conquistar o título duas vezes consecutivas na era da Champions League.

    Embora a equipe de Guardiola tenha saído na frente com Pedro nos primeiros 20 minutos na Itália, a Inter conseguiu uma virada impressionante, com Diego Milito dando assistências para Sneijder e Maicon antes de fechar a vitória por 3 a 1 com um gol próprio. A Inter, conhecida pela solidez defensiva, havia derrotado o Barcelona de uma maneira que o próprio Guardiola poderia ter aprovado.

    A Inter esteve longe de ser tão dominante e agressiva no segundo jogo, no Camp Nou. Em vez disso, voltou à abordagem defensiva que havia tornado Mourinho famoso. Para neutralizar Lionel Messi, o português colocou o experiente lateral-direito argentino Javier Zanetti no lado esquerdo da defesa.

    "Eu conhecia Messi da seleção argentina e ele era o melhor jogador do mundo. Eu acompanhei Messi por todo o campo e, em cada zona para a qual ele ia, dois dos meus companheiros chegavam para pressioná-lo e impedir que tivesse espaço para fazer a diferença", disse ele posteriormente.

    Messi estava em uma fase espetacular naquela temporada e a equipe de Guardiola era vista como revolucionária, mas acabou esbarrando em um muro praticamente intransponível, enquanto a Inter mal tentava atacar e simplesmente afastava qualquer bola que chegasse.

    Aos 28 minutos, a Inter sofreu um duro golpe quando Thiago Motta foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Depois, o goleiro Julio Cesar foi advertido por retardar o jogo, aos 34 minutos.

    Quando Gerard Piqué finalmente colocou o Barcelona na frente aos 84 minutos, o estádio explodiu e os jogadores de Mourinho ficaram nervosos. Pouco depois, o Barça acreditou que havia conseguido a virada quando Bojan Krkic mandou a bola para as redes, mas o gol foi anulado e o tempo acabou.

    Os atuais campeões estavam eliminados, e a Inter estava em sua primeira final da Champions League em 38 anos.

    Mourinho correu pelo gramado em êxtase, saudando os torcedores da Inter que estavam nas arquibancadas superiores. O goleiro do Barcelona, Víctor Valdés, tentou contê-lo fisicamente, mas não havia como parar o português.

    Até quando os funcionários do Camp Nou ligaram o sistema de irrigação enquanto a Inter comemorava, Mourinho simplesmente se deixou molhar pela água e pela raiva daqueles que haviam desrespeitado "o Tradutor". Ele havia comandado uma verdadeira aula de defesa, destronando Guardiola e levando a Inter à final no Santiago Bernabéu.

  • A batalha contra o Bayern

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    AFP

    Milito foi letal para o Bayern de Van Gaal, e Mourinho se despediu com o título

    Do outro lado da história estava o antigo mentor de Mourinho. Assim como a Inter, o Bayern havia chegado à capital espanhola depois de superar seus rivais domésticos e garantir uma dobradinha. O caminho até o Bernabéu havia sido uma verdadeira montanha-russa, impulsionada pelos golaços espetaculares de Arjen Robben contra Fiorentina e Manchester United. Depois, o time aplicou uma impiedosa goleada por 4 a 0 sobre o Lyon na semifinal.

    Mesmo sem o suspenso Franck Ribéry, o Bayern chegava cheio de confiança, com Robben em grande fase, o jovem formado na base Thomas Müller se destacando e Mario Gomez e Ivica Olic sendo letais no ataque.

    Van Gaal não escondia seu desprezo pela filosofia de jogo do adversário e afirmou antes da partida: "Jogamos para os torcedores e para o público, então precisamos tornar o jogo muito atraente."

    Na comemoração após a conquista da dobradinha, ele disse a uma multidão de torcedores do Bayern: "Somos campeões não apenas de Munique, mas também de Gelsenkirchen, Bremen e Hamburgo. Somos os melhores da Alemanha e talvez em breve sejamos os melhores da Europa!"

    Quando o árbitro apitou o início da partida no Bernabéu, o Bayern dominou imediatamente. Olic e Robben exploravam os espaços e incomodavam a defesa da Inter, mas foram os comandados de Mourinho que abriram o placar aos 35 minutos. Uma bola longa de Julio Cesar foi escorada de cabeça por Milito e caiu no pé de Sneijder, que devolveu para o atacante argentino avançar em direção aos defensores do Bayern. Com categoria, ele encobriu o goleiro Hans-Jorg Butt e mandou a bola para as redes.

    O Bayern voltou para o segundo tempo partindo para cima, com Hamit Altintop desperdiçando uma chance e, pouco tempos depois, tendo uma finalização defendida por Julio Cesar, que também fez uma grande defesa para impedir um perigoso chute de Robben.

    Aos 70 minutos, Milito recebeu um passe de Eto'o, deixou Daniel Van Buyten no chão e finalizou para ampliar o placar.

    O argentino, que havia sido o autor do gols do título da Copa da Itália e da Serie A, na última rodada da temporada, acabou com a partida e foi o responsável pela primeira Tríplice Coroa da história da Inter.

    Após o apito final, os italianos explodiram em comemoração.

    Mourinho estava radiante de orgulho e explicou como o Bayern havia caído na armadilha de sua equipe: "Foi uma provocação no sentido futebolístico quando [Van Gaal] disse antes da partida que a Inter é uma equipe defensiva. Mas eu sabia o que ele queria e queria a mesma coisa: vencer.

    "Não perdemos nossa personalidade, somos uma equipe muito compacta e conseguimos jogar e vencer nos contra-ataques. Depois do segundo gol, a partida acabou. Com o Bayern atacando com tantos jogadores, ficou mais fácil para nós controlar o meio-campo e, a partir dali, atacar.

    "É importante ter controle emocional. Fizemos uma final muito bonita e merecemos vencer, não apenas por esta partida, mas por toda a nossa trajetória até a final."

    Van Gaal não conseguiu evitar uma provocação ao seu adversário ao falar com a imprensa. "Para mim, não foi nenhuma surpresa a forma como a partida aconteceu. A surpresa é que perdemos. Sabíamos que eles jogariam daquela maneira. Sabíamos que seriam muito bem organizados defensivamente", afirmou. "Mourinho me parabenizou, talvez ele esteja certo, mas meu sentimento é diferente.

    "Acredito que a Inter venceu com justiça e mereceu, mas talvez seja mais fácil para ele vencer jogando dessa maneira."

  • Uma despedida gloriosa e emocionante

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    AFP

    Mourinho deu uma volta olímpica e se despediu, em meio às lágrimas, de um dos defensores que menos utilizou.

    Quando a euforia começou a diminuir, Mourinho deu uma volta olímpica pelo Santiago Bernabéu, aproveitando a glória e já sabendo que o estádio sagrado seria sua próxima casa. Naquela noite, ele anunciou que deixaria o clube, enquanto os rumores já apontavam o Real Madrid como seu destino.

    "Não estou deixando a Inter, estou deixando a Itália", disse. "A Champions League que conquistei no Porto foi meu último jogo lá e, desta vez, esta será quase certamente minha última partida pela Inter."

    Mourinho havia passado dois anos em Milão e deixado sua marca no futebol italiano. Talvez a maior demonstração do vínculo que havia criado com os jogadores da Inter tenha acontecido longe dos holofotes do Bernabéu, quando o treinador voltava para o hotel.

    Ao entrar em um sedã preto do clube para deixar a área de desembarque do estádio, ele viu o experiente zagueiro Marco Materazzi encostado sozinho no ônibus da equipe. O veterano havia tido um papel secundário naquela temporada, com apenas 19 partidas em todas as competições, 11 como titular e quatro na Champions League, mas o campeão mundial continuava sendo uma figura fundamental no vestiário.

    Mourinho pediu ao motorista que parasse, desceu do carro e caminhou até Materazzi. Os dois gigantes se abraçaram e choraram de forma incontrolável nos ombros um do outro.

    Foi um fim dramaticamente apropriado e emocionante para aquele capítulo, enquanto Mourinho partia para Madri para iniciar uma rivalidade intensa e explosiva com Guardiola, no Barcelona.

    Sendo agora apenas o terceiro treinador a comandar dois clubes diferentes a títulos da Champions, ele esperava construir seu próprio legado ao repetir o sucesso em Madri. Mourinho levou o gigante espanhol às semifinais em três temporadas consecutivas, mas deixou o clube sem alcançar seu objetivo.

    A Inter, por sua vez, contratou Rafael Benítez para substituir o carismático treinador, mas ele durou apenas até dezembro de 2010 e foi substituído por Leonardo. A Inter perdeu a coroa da Serie A e caiu nas quartas de final da Champions League após uma derrota por 7 a 3 no placar agregado para o Schalke. Depois de uma eliminação nas oitavas de final em 2011/12, o clube despencou na elite italiana e ficou sete anos sem disputar a principal competição de clubes da Europa.

    Depois de três eliminações na fase de grupos e uma queda nas oitavas de final, a situação mudou sob o comando de Simone Inzaghi, que levou a Nerazzurra a duas finais em três anos. A equipe, porém, acabou derrotada pelo Manchester City de Guardiola em 2023, antes de o Paris Saint-Germain destruir suas esperanças com uma goleada por 5 a 0 em 2025.

    A Inter pode ter voltado a ser a rainha da Itália, mas a Nerazzurra descobriu que repetir a magia imortal dos vencedores da Tríplice Coroa de Mourinho é um desafio de outra dimensão.