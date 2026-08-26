O que fazer com Folarin Balogun? O atacante da USMNT teve um verão imensamente complicado. Primeiro, as coisas boas. Em quatro partidas como titular, ele marcou três gols, liderou o ataque dos EUA e acrescentou um poder de decisão que a equipe vinha sentindo falta havia anos. Ele caiu nas graças do público americano e mostrou que uma longa saga de convencimento por um atacante que ainda não estava totalmente pronto valeu completamente a pena. Do ponto de vista de produção, retorno sobre investimento puro e simples, este foi um verão perfeito.

Mas aí vieram as coisas ruins. O cartão vermelho de Balogun contra a Bósnia e Herzegovina, por mais infeliz que tenha sido, gerou uma verdadeira tempestade. Foi uma decisão dura no calor do momento e, claro, acabou chegando à Casa Branca. O presidente Donald Trump interveio, e a suspensão de um jogo pelo cartão vermelho de Balogun foi retirada. Sem qualquer culpa própria, Balogun se tornou um símbolo de tudo o que havia de errado em uma Copa do Mundo trumpista, o cara que conseguiu driblar as regras porque jogava pela seleção anfitriã.

Independentemente do que se pense sobre isso, porém, não há dúvida de que sua cotação como jogador de clube subiu. Balogun está, no momento em que este texto é escrito, vinculado ao Monaco, mas fortemente ligado a uma saída. Há também um argumento bastante convincente a favor de sua saída. Um jogador da qualidade e do status de Balogun provavelmente deveria estar atuando em uma competição mais prestigiada, se não nos mais altos níveis da Europa. Ele provavelmente precisa de um novo desafio depois de ver as coisas ficarem um pouco estagnadas na Ligue 1. E há ainda o fato mais básico de que Balogun é um jogador muito bom e atua em uma posição valorizada. Os times pagam alto por isso.

Mas onde ele deveria parar? É uma questão complicada. Há opções no exterior e na França, além da possibilidade de permanecer onde está. GOAL analisa os possíveis destinos de Balogun...