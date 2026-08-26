Qual o próximo destino de Folarin Balogun? As melhores opções de transferência para a estrela da seleção dos EUA após o destaque na Copa do Mundo
O que fazer com Folarin Balogun? O atacante da USMNT teve um verão imensamente complicado. Primeiro, as coisas boas. Em quatro partidas como titular, ele marcou três gols, liderou o ataque dos EUA e acrescentou um poder de decisão que a equipe vinha sentindo falta havia anos. Ele caiu nas graças do público americano e mostrou que uma longa saga de convencimento por um atacante que ainda não estava totalmente pronto valeu completamente a pena. Do ponto de vista de produção, retorno sobre investimento puro e simples, este foi um verão perfeito.
Mas aí vieram as coisas ruins. O cartão vermelho de Balogun contra a Bósnia e Herzegovina, por mais infeliz que tenha sido, gerou uma verdadeira tempestade. Foi uma decisão dura no calor do momento e, claro, acabou chegando à Casa Branca. O presidente Donald Trump interveio, e a suspensão de um jogo pelo cartão vermelho de Balogun foi retirada. Sem qualquer culpa própria, Balogun se tornou um símbolo de tudo o que havia de errado em uma Copa do Mundo trumpista, o cara que conseguiu driblar as regras porque jogava pela seleção anfitriã.
Independentemente do que se pense sobre isso, porém, não há dúvida de que sua cotação como jogador de clube subiu. Balogun está, no momento em que este texto é escrito, vinculado ao Monaco, mas fortemente ligado a uma saída. Há também um argumento bastante convincente a favor de sua saída. Um jogador da qualidade e do status de Balogun provavelmente deveria estar atuando em uma competição mais prestigiada, se não nos mais altos níveis da Europa. Ele provavelmente precisa de um novo desafio depois de ver as coisas ficarem um pouco estagnadas na Ligue 1. E há ainda o fato mais básico de que Balogun é um jogador muito bom e atua em uma posição valorizada. Os times pagam alto por isso.
Mas onde ele deveria parar? É uma questão complicada. Há opções no exterior e na França, além da possibilidade de permanecer onde está. GOAL analisa os possíveis destinos de Balogun...
Tottenham Hotspur
Este é o link mais evidente, e também o mais atualizado. Em termos abstratos, é uma fórmula bem simples. Tirando Dominic Solanke, que se machuca com frequência, o Tottenham não tem exatamente um centroavante convincente. Richarlison é imperfeito e está ligado a uma possível saída. A contratação de Omar Marmoush é promissora, mas ele é mais um segundo atacante do que um camisa 9 de ofício.
O Tottenham precisa de alguém que coloque a bola na rede. Balogun se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele também é muito um jogador ao estilo de Roberto De Zerbi. O treinador italiano prefere atacantes móveis, que pressionem alto e finalizem de curta distância. Balogun teve seu ano mais produtivo em 2022-23, atuando em uma equipe mais voltada para o contra-ataque. Mas suas atuações pela USMNT, quando o técnico Mauricio Pochettino pediu que seu time fosse agressivo sem a bola, mostraram que Balogun pode funcionar em um sistema de pressão mais alta.
O sucesso de De Zerbi no Marseille, onde usou Neil Maupay como um camisa 9 agressivo, é uma boa prova de conceito. O italiano é um técnico explosivo, que já teve vários desentendimentos de grande repercussão com jogadores importantes. Mas também é um estrategista inteligente e alguém que Pep Guardiola chamou de 'um dos treinadores mais influentes dos últimos 20 anos'. Este, então, é o encaixe mais ideal.
Barcelona
As informações que saem de Barcelona são desencontradas no momento. As coisas estão tão complicadas quanto de costume na Catalunha. O Barcelona quer Julian Alvarez, que deixou claro que deseja sair do Atletico Madrid. Mas seu clube atual não tem nenhuma intenção de vendê-lo, muito menos para um rival da liga. O clube deixou isso claro em um comunicado duro divulgado na manhã de quarta-feira:
"[O Barcelona] nos prejudicou econômica e socialmente. Há zero por cento de chance de vendê-lo ao Barcelona. Esta situação não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. Há zero por cento de chance de vendê-lo ao Barcelona", disseram.
Parece ser um clássico jogo de bravata de janela de transferências. Relatos sugerem que a saga pode se arrastar até o último dia. Mas, nesse meio-tempo, o Barcelona tem, sim, um problema de centroavante. O clube perdeu neste verão tanto seu camisa 9 titular quanto o reserva. Robert Lewandowski saiu para o Chicago Fire. Ferran Torres transformou uma boa Copa do Mundo em um enorme contrato com o PSG. O time tem outras opções para a posição. Raphinha pode jogar centralizado. Dani Olmo também.
Mas o técnico Hansi Flick prosperou no passado com um centroavante de ofício em seu sistema, em especial Lewandowski, primeiro no Bayern de Munique e depois no Barcelona. Na verdade, ele teve dificuldades quando foi forçado a trabalhar sem um camisa 9, especialmente na Alemanha, onde não conseguiu tirar o melhor de uma abundância de falsos 9 durante uma malsucedida passagem de dois anos no comando.
Os vínculos com Balogun têm sido esporádicos. Mas isso parece estar alinhado com parte dos negócios do Barcelona neste verão. Anthony Gordon e Karim Adeyemi, ambos atacantes atléticos e reconhecidamente imprevisíveis, chegaram. Tudo parece montado para que o Barcelona seja rápido, agressivo e divertido. Balogun seria uma combinação maravilhosa.
Aston Villa
E depois há a outra opção da Premier League.
O Aston Villa viveu um verão conturbado. Primeiro, fez o inevitável e se separou de Morgan Rogers. Se foram as dificuldades relatadas com as Regras de Lucro e Sustentabilidade que forçaram a transferência, ou a mão invisível do mercado de transferências, o Villa fez caixa com seu principal ativo em um negócio de US$ 157 milhões. Foi um gasto excessivo do Chelsea que eles não puderam recusar. Desde então, só piorou. Youri Tielemans, peça-chave do meio-campo, foi para o Manchester United. Ollie Watkins parece estar à beira de sair para o Al-Hilal, da Saudi Pro League. O Villa poderia se beneficiar de uma ameaça maior de gols e, até aqui, deixou seu melhor criador sair e flerta com a venda de um atacante que marcou quase uma centena de gols na Premier League pelo clube.
Mas onde isso os deixa? Bem, não em uma situação muito boa. O time escalou Emi Buendia, um camisa 10 versátil, no ataque na estreia na Premier League. Johan Manzambi estará disponível em breve após uma Copa do Mundo impressionante, mas é mais um criador do que propriamente um goleador. Nicolas Jackson parece estar perto de chegar vindo do Chelsea, mas não é um atacante suficientemente consolidado para ser a única opção de um clube que disputa a Champions League. Balogun seria uma excelente adição não apenas para aumentar a concorrência, mas também para dar um pouco de versatilidade tática.
O técnico Unai Emery treinou Jackson no Villarreal e usou o atacante senegalês pela ponta em alguns momentos. Há, portanto, um cenário em que Balogun e Jackson podem jogar juntos. Um pouco de prestígio de Champions League também não seria nada mau para o americano.
Newcastle
Há algumas semanas, isso parecia bem mais provável. O Newcastle é um time difícil de decifrar. Por um lado, seu estilo de jogo pareceria cair como uma luva para Balogun. A equipe foi privada de seu talento criativo no meio-campo, e o novo técnico, Matthias Jaissle, fez o time jogar um futebol ferozmente direto, de contra-ataque, na estreia na Premier League, um empate por 2 a 2 com o Liverpool. Com Anthony Elanga e Harvey Barnes abertos pelos lados do veloz William Osula, o Newcastle foi devastador nos contra-ataques. Há ecos aqui do sistema do Reims que tirou o melhor de um jovem Balogun.
Ele também representa uma melhora em relação a Osula diante do gol, já que a finalização do atacante pode ser criticada às vezes. Ele pode ter apenas 23 anos, mas Osula tem só 10 gols em ligas na carreira, em passagens por Sheffield, Derby e agora Newcastle. E, mesmo sendo um dos jogadores mais rápidos em atividade, esse retorno em gols não inspira exatamente confiança. Balogun é mais clínico e também mais completo. No ano passado, marcou 13 gols a partir de 13 xG e ainda contribuiu com quatro assistências, contra zero de Osula.
A informação, porém, é que o interesse do Newcastle esfriou. Jaissle bancou Osula. Se isso vai se provar a decisão certa, ainda está muito em aberto. Há também Nick Woltemade, que é menos atlético e não conseguiu fazer acontecer na última temporada. Não está claro como ele se encaixa aqui.
Fique no Mônaco
E depois há a opção mais confortável. Para ser sincero, a situação atual de Balogun realmente não é tão ruim assim, e isso pode ser melhor do que forçar uma transferência para a Saudi Pro League ou para o Galatasaray, clubes aos quais ele também foi ligado.
Ele foi gigantesco na segunda metade da temporada 2025-26 pelo Monaco, marcando 12 de seus 19 gols pelo clube depois de janeiro. Ele fez nove gols em seus últimos 11 jogos e balançou as redes em oito partidas seguidas. Foi o Jogador da Temporada do clube. E, mesmo que o Monaco tenha de seguir pelo caminho mais complicado, passando por uma irritante fase qualificatória para a UEFA Conference League, ele ainda está em posição de conquistar um troféu europeu.
Filipe Luís também é uma nomeação interessante para o cargo de técnico e chega ao futebol francês depois de comandar o Flamengo ao título da Copa Libertadores, na prática a resposta da América do Sul à Champions League, em 2025. É um treinador em ascensão que quer que seus times joguem sem medo. Isso parece se encaixar em Balogun. Ele ainda tem dois anos de contrato. Com outros clubes ao redor, especialmente Marseille e Lens, perdendo seus técnicos nos últimos meses, o Monaco pode estar preparado para dar a volta por cima e brigar por uma vaga na Champions League.
Mas todas as reportagens sugerem que uma saída é muito mais provável. Balogun foi deixado de fora dos treinamentos da equipe e não apareceu em nenhuma convocação para jogos. Parece ser uma questão de "quando", e não de "se", ele dará seu próximo passo.