Provável escalação da USMNT contra o Peru: Julian Hall ganha sua chance, Gio Reyna assume os holofotes enquanto Mauricio Pochettino equilibra juventude e experiência
O sábado pode ser um dia para ficar na memória da próxima geração da seleção masculina dos Estados Unidos, e também um para guardar para futuras noites de quiz. Vários jogadores podem conquistar suas primeiras convocações em campo, com a esperança de que essas primeiras aparições sejam apenas as primeiras de muitas.
A única questão é como serão essas primeiras convocações em campo: será como titulares ou em participações breves? O XI inicial será um movimento totalmente voltado à juventude ou uma integração mais gradual, com presença de veteranos? Só Mauricio Pochettino sabe ao certo, mas, dadas as declarações do treinador ao longo da semana, dá para fazer uma boa previsão.
Ao longo das semanas que antecederam e durante o período de treinos da USMNT, Pochettino tentou conter as expectativas. Seu elenco conta com oito adolescentes, todos em diferentes níveis de preparação para o futebol internacional. Alguns, segundo ele, estão mais perto do que outros, mas isso também não significa que seja prudente lançar esses garotos aos leões após apenas alguns dias de treino.
Portanto, se há um jogo em que vale recorrer aos veteranos, este pode ser o caso. Com isso em mente, veja como pode ser a escalação da USMNT, pelo menos de início, antes que as substituições de Pochettino abram o jogo e ampliem as opções do elenco.
Goleiro: Matt Freese
Pochettino pode seguir por caminhos diferentes aqui. Ele pode entregar a responsabilidade ao jovem Diego Kochen. Pode dar a Chris Brady sua segunda partida pela seleção. Ou talvez possa dar uma chance ao recém-chegado Brian Schwake como recompensa por sua ascensão na MLS.
No entanto, para pegar emprestado um termo do pro wrestling, qualquer uma dessas escolhas poderia soar como um enterro de Matt Freese. Talvez seja mais inteligente, então, que Pochettino demonstre um pouco de confiança no goleiro do NYCFC e reconstrua sua confiança depois de sua participação no desfecho infame da Copa do Mundo para os americanos.
Para deixar claro, isso não quer dizer que Freese será titular em 2030. Ele pode nem estar envolvido nessa altura. No entanto, ele está envolvido agora, e é crucial tanto apoiá-lo quanto reerguê-lo. Por isso, damos a Freese a vaga enquanto ele começa o processo de deixar a Bélgica para trás.
LE: Antonee Robinson
Há vários anos, a posição de lateral-esquerdo tem sido dividida em dois grupos: Robinson e depois todos os outros. A esperança é que, em algum momento, o grupo de "todos os outros" consiga diminuir um pouco essa diferença.
Talvez isso aconteça nesta concentração. Peyton Miller é uma estrela em ascensão, com potencial para ser o lateral-esquerdo do futuro da USMNT. Ainda assim, Robinson é o lateral-esquerdo do presente da equipe, e é por isso que ele começa aqui, enquanto Miller avança em sua trajetória na USMNT ao longo desta concentração.
ZAG: Auston Trusty
Com a carreira de Tim Ream na seleção nacional provavelmente chegando ao fim, Trusty é um dos vários candidatos que disputam essa vaga de zagueiro titular. Ele é um deles com experiência em nível de clube, mas não tanta internacionalmente, com apenas 10 partidas pela seleção até agora.
No entanto, ele aproveitou ao máximo uma dessas partidas neste verão, marcando no confronto da USMNT na Copa do Mundo contra a Turquia. Há anos, Trusty está muito perto de uma chance real e, particularmente depois da Copa do Mundo, ele merece essa chance agora.
ZAG: George Campbell
No West Brom, Campbell usa a braçadeira de capitão. Na USMNT, ele é um novato, com apenas uma convocação para o camp de janeiro no currículo. Isso coloca Campbell em uma posição única, já que ele é um líder veterano em nível de clube, mas é um novato no cenário internacional.
Vale a pena, então, ver como ele se sai. Com Chris Richards chegando tarde ao camp e vindo de uma lesão complicada no verão, não há pressa para colocá-lo em campo. Então, por que não testar Campbell para ver como ele se sai contra outro candidato, Trusty, enquanto Richards é preservado para orientar Neil Pierre em algum momento mais adiante?
LD: Alex Freeman
Menos de um ano depois de deixar o Orlando City SC, Freeman está de volta à cidade como veterano de Copa do Mundo e jogador do Villarreal. Por isso, você tem que escalá-lo como titular aqui, certo?
Freeman brilhou neste verão em uma função única, que acabou permitindo que ele marcasse um gol contra a Austrália. Tem sido uma ascensão rápida para o lateral, que agora também está se sentindo mais à vontade no Villarreal. Em certo sentido, Freeman é a ponte entre os veteranos mais experientes e os novatos. Quando se leva isso em conta, junto com suas raízes em Orlando, ele é uma aposta segura para começar como titular aqui.
CM: Tyler Adams
Não há como negar a importância de Adams para a seleção dos Estados Unidos. Ele ainda é o principal nome na posição de volante, e continua sendo uma liderança dentro do grupo, com uma experiência inestimável.
É por isso que caras como Adri Mehmeti o admiram e querem jogar com ele. Esse dia também pode chegar em breve. Independentemente de quem estiver ao seu redor, Adams é alguém com quem se pode contar para liderar, e é por isso que ele certamente pode usar a braçadeira neste jogo.
CM: Malik Tillman
Depois da Copa do Mundo, o consenso era de que Malik Tillman estava pronto para algo maior e melhor. Isso não aconteceu exatamente assim com seu time de clube, o Leverkusen. Ele ainda não conseguiu realmente dar sequência ao embalo da Copa do Mundo, quando surpreendeu os torcedores com duas cobranças de falta cruciais e incríveis.
Agora de volta à seleção dos Estados Unidos, Tillman pode retomar imediatamente aquele papel em que brilhou neste verão, atuando como uma espécie de camisa 8. Nessa função, foi crucial para a forma como os EUA jogaram, contribuindo em todas as fases de um jeito que ainda não tínhamos visto antes. Repetir isso novamente aumentaria sua confiança e, talvez, o preparasse para desempenhos melhores daqui para frente.
CM: Yunus Musah
Ele está de volta, e pode muito bem haver um papel para ele nesta equipe em específico.
Sem Weston McKennie no grupo, Musah é um jogador que pode se encaixar no lugar que a estrela da Juventus ocupou neste verão. Musah não é tão criativo quanto seu companheiro na Copa do Mundo de 2022, mas é um jogador que provavelmente renderá melhor sem as restrições de atuar como camisa 6 e a pressão de ser um camisa 10. Deixe-o circular, conduzir a bola para a frente e lidar com a pressão, todas essas são coisas que ele pode fazer.
Se não for Musah, Sebastian Berhalter é outro jogador que também pode ocupar essa posição.
PE: Gio Reyna
A seleção masculina dos Estados Unidos manteve a confiança em Reyna quando ele não estava jogando. Agora que está, é um bom momento para ver a diferença que esses minutos podem fazer.
Reyna está entre os membros mais experientes deste time, o que também faz dele uma espécie de líder. Ainda assim, com apenas 23 anos, ele ainda tem muito potencial, principalmente se a ida para o Strasbourg trouxer o tempo de jogo consistente que todos esperam. Será crucial não sobrecarregar Reyna, assim como todos os outros, mas ele merece esta chance como titular e uma boa sequência de minutos nesta concentração para fazer as coisas acontecerem.
AD: Sergino Dest
Há dois jogadores nesta convocação com um argumento real para dizer que são os que vivem melhor fase. O primeiro é Sergino Dest, que tem sido magnífico no PSV neste início de temporada. O outro é Cavan Sullivan, que vem marcando gol após gol pelo Philadelphia Union para ganhar sua primeira convocação aos 16 anos.
Pochettino, porém, parece disposto a administrar a empolgação em torno de Sullivan e, embora ele possa ser titular, o melhor caminho para o adolescente parece ser colocá-lo aos poucos e deixar a expectativa crescer de forma um pouco mais natural. Se esse for o plano, Dest pode começar aqui, então, e tentar criar pelo lado direito como ala/ponta.
Julian Hall
A posição de centroavante está em um momento interessante. Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Haji Wright estão todos fora, o que significa que não há veteranos de Copa do Mundo neste grupo.
Quem, então, pode dar um passo à frente? Hall parece ser um bom candidato, como um jogador de alto potencial e, para deixar claro, um dos poucos centroavantes de ofício no elenco. Damion Downs está aqui, mas foi uma adição de última hora, enquanto Justin Ellis também é um candidato a começar jogando, especialmente por sua ligação com Orlando. Ainda assim, vamos de Hall e deixá-lo dividir minutos com Ellis, que receberá uma recepção de jogador da casa entre os reservas.