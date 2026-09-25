O sábado pode ser um dia para ficar na memória da próxima geração da seleção masculina dos Estados Unidos, e também um para guardar para futuras noites de quiz. Vários jogadores podem conquistar suas primeiras convocações em campo, com a esperança de que essas primeiras aparições sejam apenas as primeiras de muitas.

A única questão é como serão essas primeiras convocações em campo: será como titulares ou em participações breves? O XI inicial será um movimento totalmente voltado à juventude ou uma integração mais gradual, com presença de veteranos? Só Mauricio Pochettino sabe ao certo, mas, dadas as declarações do treinador ao longo da semana, dá para fazer uma boa previsão.

Ao longo das semanas que antecederam e durante o período de treinos da USMNT, Pochettino tentou conter as expectativas. Seu elenco conta com oito adolescentes, todos em diferentes níveis de preparação para o futebol internacional. Alguns, segundo ele, estão mais perto do que outros, mas isso também não significa que seja prudente lançar esses garotos aos leões após apenas alguns dias de treino.

Portanto, se há um jogo em que vale recorrer aos veteranos, este pode ser o caso. Com isso em mente, veja como pode ser a escalação da USMNT, pelo menos de início, antes que as substituições de Pochettino abram o jogo e ampliem as opções do elenco.