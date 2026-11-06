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Trent & Elliott's struggles.jpgGetty/GOAL

Problemas na Espanha: por que Trent Alexander-Arnold e Harvey Elliott, ex-companheiros de equipe no Liverpool, podem não durar muito na La Liga

A ida de nenhum dos dois jogadores à Espanha está dando muito certo, o que significa que ambos podem ficar no banco de reservas em Mestalla na noite de sábado, se tiverem sorte.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Trent Alexander-Arnold e Harvey Elliott não dividem o campo desde os minutos finais do empate do Liverpool por 1 a 1 com o Crystal Palace, em 25 de maio do ano passado. Foi um dia de emoções misturadas para os dois, torcedores do Liverpool desde a infância.

    Alexander-Arnold já havia anunciado sua difícil decisão de deixar o Liverpool sem custos de transferência, enquanto também estava claro que os dias de Elliott em Merseyside estavam contados após uma temporada em que atuou como reserva de luxo.

    Ainda assim, nenhum dos dois poderia ter desejado uma despedida em circunstâncias mais festivas: o Liverpool de Arne Slot recebeu a taça da Premier League após a partida, diante de um Anfield em festa.

    É bem possível que aquela ocasião alegre entre na conversa caso Elliott e Alexander-Arnold tenham a chance de conversar no Mestalla, na noite de sábado, antes ou depois do confronto entre seus novos clubes, Valencia e Real Madrid, pela La Liga.

    Por enquanto, porém, as chances de voltarem a dividir o campo são, na melhor das hipóteses, pequenas, já que a passagem de nenhum dos dois pela Espanha está saindo como planejado...

  • Primeira impressão fantástica

    Real Madrid Unveil New Signing Trent Alexander-Arnold
    Getty Images Sport

    O inglês surpreendeu a imprensa de Madri e de Liverpool ao falar espanhol em sua primeira entrevista coletiva.

    Entre os dois ex-companheiros de equipe, a expectativa era, obviamente, de que Alexander-Arnold tivesse o maior impacto em La Liga. Ele havia conquistado praticamente tudo o que havia para conquistar no Liverpool e, nesse processo, se consolidado como aquele que talvez fosse o lateral-direito mais empolgante do futebol mundial.

    Mas ele não estava satisfeito. Nem mesmo a perspectiva de se tornar capitão do clube após a futura saída de Virgil van Dijk foi capaz de convencê-lo a permanecer em Anfield depois do verão europeu de 2025.

    Alexander-Arnold queria redefinir a função de lateral-direito e, independentemente do que se pense de suas deficiências defensivas, tinha, sem dúvida, qualidade ofensiva para brilhar no Santiago Bernabéu.

    O Real Madrid certamente concordava e estava tão determinado a contratá-lo que chegou a aceitar pagar 8,3 milhões de libras (US$ 11,1 milhões) ao Liverpool por um jogador a quem restava apenas um mês de contrato, para poder contar com ele no Mundial de Clubes.

    Alexander-Arnold também causou uma ótima primeira impressão em seu novo clube ao falar espanhol em sua apresentação oficial como jogador do Real Madrid. Mas, apesar de dominar um idioma com o qual seu companheiro de equipe, compatriota e grande amigo Jude Bellingham ainda tem dificuldades, o defensor nem de longe se adaptou com a mesma facilidade ao novo ambiente.

  • “Isso me machuca”

    FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSER
    AFP

    Jose Mourinho diz que se sente mal por relegar Alexander-Arnold à condição de terceira opção para a lateral direita no Madrid

    Alexander-Arnold afirmou em sua primeira entrevista coletiva que mal podia esperar para “mostrar [seu jogo], conquistar muitos títulos e ser campeão”, mas ainda não alcançou nenhum desses objetivos.

    Há, é claro, algumas circunstâncias atenuantes. A primeira temporada de Alexander-Arnold na Espanha foi interrompida várias vezes por lesões, o que o impediu de ganhar ritmo. A troca de treinador também não ajudou: Xabi Alonso foi demitido em janeiro e substituído pelo desafortunado Alvaro Arbeloa. Só agora, sob o comando de Jose Mourinho, o Madrid começa a parecer novamente uma equipe estável.

    O problema é que, embora a chegada do “Special One” tenha sido positiva para o Real Madrid, pelo menos por enquanto, para Alexander-Arnold ela só trouxe consequências negativas.

    Ele se mudou para Madrid com a intenção de provar que é o melhor lateral-direito de todos os tempos, mas Mourinho nem sequer o considera o segundo melhor lateral-direito do Bernabeu. Denzel Dumfries e, de forma ainda mais frustrante, o meio-campista Federico Valverde estão à sua frente na hierarquia.

    Mourinho demonstrou certa solidariedade diante da situação inesperadamente difícil em que Alexander-Arnold se encontra, mas isso não significa que fará algo para ajudá-lo a sair dela.

    “Isso me dói. Não gosto de fazer os jogadores se sentirem mal; prefiro que se sintam bem”, disse Mourinho aos jornalistas. “Quando você monta um elenco com dois jogadores por posição e acaba escalando um terceiro (Valverde), não é algo de que eu goste...

    “Mas há coisas mais importantes do que esses sentimentos, coisas que importam mais para a equipe em determinado momento. Senti que precisávamos mudar nosso meio-campo e colocar Fede naquela posição. Foi uma decisão tomada pela equipe, não com base em jogadores individualmente.”

    Alexander-Arnold ao menos disputou toda a vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander no último fim de semana, mas foi apenas sua quarta partida como titular nesta temporada da La Liga. Antes disso, havia jogado somente um minuto na vitória sobre o Barcelona no clássico disputado no Camp Nou.

    Ele também ficou no banco sem entrar em campo pela terceira partida consecutiva na Champions League no meio da semana. O Madrid manteve a boa fase ao conquistar os três pontos na visita à Grécia para enfrentar o AEK Athens, graças a um gol de Valverde nos minutos finais.

    Por isso, é difícil saber se ele terá alguma oportunidade de jogar contra o Valencia ou se ficará novamente no banco. Infelizmente para Elliott, nem sequer há garantia de que ele estará entre os relacionados por Javier Aguirre para a partida.

  • De mal a pior?

    Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8
    Getty Images Sport

    Elliott teve uma passagem por empréstimo desastrosa no Villa Park, e sua estadia no Mestalla começou de forma igualmente ruim.

    Quando Elliott deixou o Liverpool para se juntar ao Aston Villa por empréstimo no último verão, com a possibilidade de uma transferência em definitivo, parecia um daqueles raros negócios bons para todos os envolvidos. No fim das contas, ninguém saiu ganhando, muito menos Elliott, que perdeu praticamente um ano inteiro da carreira porque Unai Emery não queria um jogador contratado pelo ex-diretor esportivo Monchi.

    O treinador não tinha do que reclamar quanto ao empenho ou ao profissionalismo de Elliott. Simplesmente não achava que ele valesse £ 35 milhões (US$ 47 milhões). Por isso, o bicampeão europeu sub-21 foi impedido de disputar dez partidas da Premier League pelo Villa, o que acionaria a cláusula de obrigação de compra em seu contrato.

    Foi uma situação absurda, que o próprio Emery admitiu ser extremamente injusta com Elliott. “Sinto pena do garoto”, disse o espanhol. Por mais estranho que pareça, porém, é possível argumentar que a ida de Elliott ao Mestalla foi ainda mais prejudicial, pelo menos para sua reputação.

    Desde que chegou ao Valencia no último dia da janela de transferências, o jogador de 23 anos participou de seis partidas de La Liga, mas não começou nenhuma como titular. Pior ainda: foi expulso apenas 19 minutos depois de entrar em campo na derrota por 2 a 1 para o Villarreal, em 21 de outubro, após receber dois cartões amarelos em rápida sequência por reclamação. A expulsão provocou a compreensível irritação de Aguirre, que havia substituído Carlos Corberan como técnico efetivo do clube no mês anterior.

    “Não sei o que ele pode ter dito ao árbitro, ele mal fala espanhol”, disse o ex-técnico do México, “então vê-lo ser expulso por algo que disse me deixa irritado. É uma expulsão absurda, ridícula, e foi isso que eu disse a ele.”

    Por causa do cartão vermelho, Elliott cumpriu suspensão na partida do último fim de semana contra o Elche. Como o Valencia, 19º colocado, conquistou sem ele sua primeira vitória desde meados de setembro, parece que o jogador terá poucos minutos em campo, se tiver algum, contra o Madrid.

    De fato, em meio a relatos de que Elliott chegou à Espanha em más condições físicas e ainda não marcou gols nem deu assistências pelo Valencia, já se fala na possibilidade de encerrar seu empréstimo na janela de transferências de inverno, especialmente porque o diretor esportivo que o contratou, Ron Gourlay, foi demitido no mesmo dia que Corberan.

    Curiosamente, Alexander-Arnold também vem sendo ligado a um retorno ao Liverpool em 2027. Aos 28 anos, ele não pode se dar ao luxo de passar a temporada como terceira opção do Madrid para a lateral direita se quiser manter seu lugar na seleção inglesa de Thomas Tuchel.

    Pessoas próximas a ele dizem que está determinado a ficar e lutar por seu lugar no time de Mourinho. Neste momento, porém, parece mais provável que Alexander-Arnold e Elliott voltem a dividir o campo em Anfield do que em qualquer outro lugar.