Alexander-Arnold afirmou em sua primeira entrevista coletiva que mal podia esperar para “mostrar [seu jogo], conquistar muitos títulos e ser campeão”, mas ainda não alcançou nenhum desses objetivos.

Há, é claro, algumas circunstâncias atenuantes. A primeira temporada de Alexander-Arnold na Espanha foi interrompida várias vezes por lesões, o que o impediu de ganhar ritmo. A troca de treinador também não ajudou: Xabi Alonso foi demitido em janeiro e substituído pelo desafortunado Alvaro Arbeloa. Só agora, sob o comando de Jose Mourinho, o Madrid começa a parecer novamente uma equipe estável.

O problema é que, embora a chegada do “Special One” tenha sido positiva para o Real Madrid, pelo menos por enquanto, para Alexander-Arnold ela só trouxe consequências negativas.

Ele se mudou para Madrid com a intenção de provar que é o melhor lateral-direito de todos os tempos, mas Mourinho nem sequer o considera o segundo melhor lateral-direito do Bernabeu. Denzel Dumfries e, de forma ainda mais frustrante, o meio-campista Federico Valverde estão à sua frente na hierarquia.

Mourinho demonstrou certa solidariedade diante da situação inesperadamente difícil em que Alexander-Arnold se encontra, mas isso não significa que fará algo para ajudá-lo a sair dela.

“Isso me dói. Não gosto de fazer os jogadores se sentirem mal; prefiro que se sintam bem”, disse Mourinho aos jornalistas. “Quando você monta um elenco com dois jogadores por posição e acaba escalando um terceiro (Valverde), não é algo de que eu goste...

“Mas há coisas mais importantes do que esses sentimentos, coisas que importam mais para a equipe em determinado momento. Senti que precisávamos mudar nosso meio-campo e colocar Fede naquela posição. Foi uma decisão tomada pela equipe, não com base em jogadores individualmente.”

Alexander-Arnold ao menos disputou toda a vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander no último fim de semana, mas foi apenas sua quarta partida como titular nesta temporada da La Liga. Antes disso, havia jogado somente um minuto na vitória sobre o Barcelona no clássico disputado no Camp Nou.

Ele também ficou no banco sem entrar em campo pela terceira partida consecutiva na Champions League no meio da semana. O Madrid manteve a boa fase ao conquistar os três pontos na visita à Grécia para enfrentar o AEK Athens, graças a um gol de Valverde nos minutos finais.

Por isso, é difícil saber se ele terá alguma oportunidade de jogar contra o Valencia ou se ficará novamente no banco. Infelizmente para Elliott, nem sequer há garantia de que ele estará entre os relacionados por Javier Aguirre para a partida.