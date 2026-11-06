Quando Elliott deixou o Liverpool para se juntar ao Aston Villa por empréstimo no último verão, com a possibilidade de uma transferência em definitivo, parecia um daqueles raros negócios bons para todos os envolvidos. No fim das contas, ninguém saiu ganhando, muito menos Elliott, que perdeu praticamente um ano inteiro da carreira porque Unai Emery não queria um jogador contratado pelo ex-diretor esportivo Monchi.
O treinador não tinha do que reclamar quanto ao empenho ou ao profissionalismo de Elliott. Simplesmente não achava que ele valesse £ 35 milhões (US$ 47 milhões). Por isso, o bicampeão europeu sub-21 foi impedido de disputar dez partidas da Premier League pelo Villa, o que acionaria a cláusula de obrigação de compra em seu contrato.
Foi uma situação absurda, que o próprio Emery admitiu ser extremamente injusta com Elliott. “Sinto pena do garoto”, disse o espanhol. Por mais estranho que pareça, porém, é possível argumentar que a ida de Elliott ao Mestalla foi ainda mais prejudicial, pelo menos para sua reputação.
Desde que chegou ao Valencia no último dia da janela de transferências, o jogador de 23 anos participou de seis partidas de La Liga, mas não começou nenhuma como titular. Pior ainda: foi expulso apenas 19 minutos depois de entrar em campo na derrota por 2 a 1 para o Villarreal, em 21 de outubro, após receber dois cartões amarelos em rápida sequência por reclamação. A expulsão provocou a compreensível irritação de Aguirre, que havia substituído Carlos Corberan como técnico efetivo do clube no mês anterior.
“Não sei o que ele pode ter dito ao árbitro, ele mal fala espanhol”, disse o ex-técnico do México, “então vê-lo ser expulso por algo que disse me deixa irritado. É uma expulsão absurda, ridícula, e foi isso que eu disse a ele.”
Por causa do cartão vermelho, Elliott cumpriu suspensão na partida do último fim de semana contra o Elche. Como o Valencia, 19º colocado, conquistou sem ele sua primeira vitória desde meados de setembro, parece que o jogador terá poucos minutos em campo, se tiver algum, contra o Madrid.
De fato, em meio a relatos de que Elliott chegou à Espanha em más condições físicas e ainda não marcou gols nem deu assistências pelo Valencia, já se fala na possibilidade de encerrar seu empréstimo na janela de transferências de inverno, especialmente porque o diretor esportivo que o contratou, Ron Gourlay, foi demitido no mesmo dia que Corberan.
Curiosamente, Alexander-Arnold também vem sendo ligado a um retorno ao Liverpool em 2027. Aos 28 anos, ele não pode se dar ao luxo de passar a temporada como terceira opção do Madrid para a lateral direita se quiser manter seu lugar na seleção inglesa de Thomas Tuchel.
Pessoas próximas a ele dizem que está determinado a ficar e lutar por seu lugar no time de Mourinho. Neste momento, porém, parece mais provável que Alexander-Arnold e Elliott voltem a dividir o campo em Anfield do que em qualquer outro lugar.