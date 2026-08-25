Primeiro John Stones, depois Djed Spence e agora Curtis Jones! A invasão inglesa na Inter prova que a Itália ainda é um destino atraente para jogadores da Premier League
Até hoje, Ian Rush insiste que nunca disse que sua única temporada na Itália foi como "viver em um país estrangeiro". No entanto, embora a citação possa não ser real, os sentimentos expressos sempre fizeram sentido. Durante muitos e muitos anos, a percepção era de que os jogadores britânicos não estavam preparados para lidar com os desafios envolvidos em se mudar para o exterior, e para a Itália em particular.
Houve algumas exceções notáveis à regra. O compatriota galês de Rush, John Charles, é considerado um dos maiores jogadores da história da Juventus, enquanto Paul Ince sempre disse que suas duas temporadas na Inter foram as melhores de sua carreira, e não apenas porque pôde beber bourbon com Joe Pesci na cozinha de Nicola Berti.
De modo geral, porém, poucos britânicos se mudaram para a Itália durante o século 20, e menos ainda tiveram sucesso. Os ingleses pareciam achar especialmente difícil se adaptar, com nomes como Jimmy Greaves e Paul Gascoigne claramente sem o nível de profissionalismo necessário para prosperar na Serie A. Consequentemente, o consenso geral era de que era melhor ficar onde estavam.
"Por muito tempo, os jogadores ingleses não queriam ir para o exterior", disse o ex-zagueiro da Fiorentina Micah Richards à Sky Sports, "mas agora todo mundo está um pouco mais aberto a isso." E ele não está errado...
A invasão inglesa na Inter
John Stones, Djed Spence e Curtis Jones se juntaram à Inter na atual janela de transferências, o que significa que o clube assinou com tantos ingleses neste verão europeu quanto havia contratado nos 118 anos anteriores de sua existência.
Obviamente, cada jogador teve seus próprios motivos para se mudar para San Siro. Stones, por exemplo, completou 32 anos em maio e seu contrato com o Manchester City expirou no mês seguinte. Depois de passar toda a carreira em sua Inglaterra natal, e uma década apenas no Manchester City, ele se animou com a perspectiva de se mudar para o exterior.
"Era algo que eu sempre quis fazer e, quando essa oportunidade surgiu, conversei sobre isso com a minha família, e tivemos certeza: queríamos vir para cá", disse o defensor ao canal de mídia da Inter.
"Quero aprender coisas novas, entender uma nova forma de jogar e vivenciar uma nova liga. Mal posso esperar para começar este novo capítulo e esta nova jornada. Não consigo imaginar um lugar melhor para fazer isso." É difícil discordar.
Mesmo levando em conta o fato de que a Serie A não é mais a liga dominante no futebol mundial, ela ainda é considerada por alguns como o teste definitivo da disciplina de um defensor.
"Na Inglaterra, a intensidade é: 'Temos que ir para cima deles, correr mais do que eles', tudo isso", disse ao The Athletic Fikayo Tomori, defensor do Milan e da Inglaterra. "Aqui, é mental, não apenas na preparação para o jogo e em lidar com as pressões externas e a expectativa dos torcedores.
"O que valorizam tanto aqui é estar concentrado e totalmente ligado no jogo por 90 minutos. Parece mais fácil do que você pensa. Mas é muito mais difícil estar no jogo por 90 minutos porque aqui há muitas situações em que os times esperam por aquele único momento em que um jogador entre os 11 comete um erro, e então eles atacam.
"Ter essa intensidade, em termos de concentração, em termos de não podermos cometer um erro, ou de termos que cometer o menor número possível de erros. Obviamente, é impossível não cometer um erro, mas cometer o menor número possível de erros para vencer este jogo. Isso é uma intensidade por si só e algo a que eu tive que me acostumar quando cheguei aqui, porque há muita informação."
"Você aprende muito quando joga no exterior"
Spence, é claro, já tem experiência de jogar na Itália, tendo passado seis meses emprestado ao Genoa durante a segunda metade da temporada 2023-24, e ficou mais do que feliz em voltar. "Você aprende muito quando joga no exterior", disse o versátil lateral. "Posso dizer que virei homem quando estive no exterior e sou grato pela experiência."
Curiosamente, Spence não sentia que se mudar para a Itália pudesse de alguma forma atrapalhar suas ambições internacionais. Em alguns momentos durante a passagem de Gareth Southgate pela Inglaterra, Tomori definitivamente sofreu por atuar na Serie A, e não dá para fugir do fato de que os resultados dos representantes da liga na Europa foram, na melhor das hipóteses, decepcionantes nas últimas temporadas.
No entanto, a Inter tem sido algo fora da curva, chegando a duas finais da Liga dos Campeões em três temporadas entre 2023 e 2025. Até na temporada passada, apesar de sofrer uma surpreendente derrota na rodada de play-off para o Bodo-Glimt, ela ainda conseguiu impressionar Jones.
"Joguei contra eles pelo Liverpool e é um time que adora ter a bola", disse o meio-campista ao site oficial do clube. "Há jogadores aqui que podem marcar muitos gols, dar assistências e criar muitas chances. Dá para sentir como este elenco é unido. A Inter pode competir com as melhores equipes do mundo. Você também sente a fome que existe aqui e, como já disse, o apoio da torcida é inacreditável. Os torcedores da Inter realmente são o 12º jogador.
"O principal foi a sensação que tive na temporada passada, quando joguei contra a Inter na Liga dos Campeões e vivi a paixão que os torcedores têm pelo time. Claro, você também pode falar dos troféus, da história do clube e de todos os grandes jogadores que vestiram esta camisa. Mas os torcedores foram o fator decisivo. Eu estava no gramado de San Siro e podia ouvi-los cantando e apoiando os jogadores o tempo todo."
Essa atmosfera especial de San Siro é certamente uma das coisas de que Tomori mais gosta em jogar pelo rival da cidade da Inter.
"Ter esses torcedores ultra apaixonados que simplesmente cantam por 90 minutos. Nem só 90 minutos. Eles estão lá antes mesmo de irmos aquecer", disse Tomori, entusiasmado. "Eles estão lá depois do jogo. Só isso em si já é outra nuance que torna tudo tão especial. Sinto que até meus amigos, eu costumava falar disso para eles, mas eles nunca entenderam realmente o que eu queria dizer até irem de fato ao estádio."
Tomori também falou ao seu ex-companheiro de Chelsea Ruben Loftus-Cheek sobre a atmosfera incrível do Giuseppe Meazza antes da própria ida do meio-campista para o Milan e, quando Tammy Abraham, outro formado na academia de Cobham, estava refletindo sobre uma oferta da Roma, entrou em contato para dizer: "Irmão, esta é uma liga realmente muito boa!"
Claramente não é o que foi em seu auge nos anos 1990 e 2000, quando todos os melhores jogadores do mundo corriam para a Itália, mas Richards tem razão quando diz que "a Serie A é muito, muito subestimada". Também é fácil entender por que alguém como Jones se sentiria atraído pela península, especialmente depois de ver o que uma mudança para Nápoles fez pela carreira de Scott McTominay.
O exemplo de McTominay
"McFratm", como agora é chamado pelos moradores locais, pode ser escocês, mas, assim como Jones, era um jogador que havia passado toda a carreira atuando por um único clube inglês, o Manchester United, antes de ir em busca de minutos regulares em sua posição preferida na Serie A.
Dois anos depois, McTominay, nascido em Lancashire, é campeão do scudetto e está firmemente estabelecido como uma das figuras mais queridas da história do Napoli. Sua popularidade digna de Diego Maradona também não se deve apenas aos gols. McTominay abraçou absolutamente tudo sobre a língua, a história, a arquitetura, a cultura e a culinária locais (ele gosta particularmente dos tomates!).
"Foi uma decisão enorme para mim, mas às vezes, na vida, você simplesmente precisa ir em frente", disse ele ao The Times. "Começar bem na Serie A nem sempre é fácil. Muitos jogadores vão para lá e têm dificuldade para se adaptar porque é um pouco diferente da Premier League. É mais tático.
"Então, não é fácil ir para o exterior, mas tem sido algo bem natural para mim, para ser justo, em termos de quanto os italianos me ajudaram a me adaptar."
Provavelmente é pedir muito que Jones cause algo parecido com o mesmo impacto na Itália que McTominay, mas não seria surpresa vê-lo ter sucesso onde tantos outros ingleses fracassaram, já que ele está se juntando ao melhor time da Serie A, e ao mesmo tempo que dois de seus compatriotas.
Por esse último motivo apenas, na verdade, a Itália ao menos deve parecer um pouco menos como "viver em um país estrangeiro" do que pareceu para certos britânicos antigamente...