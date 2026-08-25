Primeiro John Stones, depois Djed Spence e agora Curtis Jones! A invasão inglesa na Inter prova que a Itália ainda é um destino atraente para jogadores da Premier League

Spence, é claro, já tem experiência de jogar na Itália, tendo passado seis meses emprestado ao Genoa durante a segunda metade da temporada 2023-24, e ficou mais do que feliz em voltar. "Você aprende muito quando joga no exterior", disse o versátil lateral. "Posso dizer que virei homem quando estive no exterior e sou grato pela experiência."

Curiosamente, Spence não sentia que se mudar para a Itália pudesse de alguma forma atrapalhar suas ambições internacionais. Em alguns momentos durante a passagem de Gareth Southgate pela Inglaterra, Tomori definitivamente sofreu por atuar na Serie A, e não dá para fugir do fato de que os resultados dos representantes da liga na Europa foram, na melhor das hipóteses, decepcionantes nas últimas temporadas.

No entanto, a Inter tem sido algo fora da curva, chegando a duas finais da Liga dos Campeões em três temporadas entre 2023 e 2025. Até na temporada passada, apesar de sofrer uma surpreendente derrota na rodada de play-off para o Bodo-Glimt, ela ainda conseguiu impressionar Jones.

"Joguei contra eles pelo Liverpool e é um time que adora ter a bola", disse o meio-campista ao site oficial do clube. "Há jogadores aqui que podem marcar muitos gols, dar assistências e criar muitas chances. Dá para sentir como este elenco é unido. A Inter pode competir com as melhores equipes do mundo. Você também sente a fome que existe aqui e, como já disse, o apoio da torcida é inacreditável. Os torcedores da Inter realmente são o 12º jogador.

"O principal foi a sensação que tive na temporada passada, quando joguei contra a Inter na Liga dos Campeões e vivi a paixão que os torcedores têm pelo time. Claro, você também pode falar dos troféus, da história do clube e de todos os grandes jogadores que vestiram esta camisa. Mas os torcedores foram o fator decisivo. Eu estava no gramado de San Siro e podia ouvi-los cantando e apoiando os jogadores o tempo todo."

Essa atmosfera especial de San Siro é certamente uma das coisas de que Tomori mais gosta em jogar pelo rival da cidade da Inter.

"Ter esses torcedores ultra apaixonados que simplesmente cantam por 90 minutos. Nem só 90 minutos. Eles estão lá antes mesmo de irmos aquecer", disse Tomori, entusiasmado. "Eles estão lá depois do jogo. Só isso em si já é outra nuance que torna tudo tão especial. Sinto que até meus amigos, eu costumava falar disso para eles, mas eles nunca entenderam realmente o que eu queria dizer até irem de fato ao estádio."

Tomori também falou ao seu ex-companheiro de Chelsea Ruben Loftus-Cheek sobre a atmosfera incrível do Giuseppe Meazza antes da própria ida do meio-campista para o Milan e, quando Tammy Abraham, outro formado na academia de Cobham, estava refletindo sobre uma oferta da Roma, entrou em contato para dizer: "Irmão, esta é uma liga realmente muito boa!"

Claramente não é o que foi em seu auge nos anos 1990 e 2000, quando todos os melhores jogadores do mundo corriam para a Itália, mas Richards tem razão quando diz que "a Serie A é muito, muito subestimada". Também é fácil entender por que alguém como Jones se sentiria atraído pela península, especialmente depois de ver o que uma mudança para Nápoles fez pela carreira de Scott McTominay.