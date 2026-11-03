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USMNT Projected Roster 1-1GOAL

Previsão da convocação da seleção dos Estados Unidos: Christian Pulisic e Folarin Balogun de volta? Cavan Sullivan estará na lista para as quartas de final da Liga das Nações contra o Haiti?

GOAL projeta a lista de convocados da seleção masculina dos Estados Unidos para as quartas de final da Liga das Nações em novembro.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • A primeira concentração após a Copa do Mundo marcou o início de uma nova era para a seleção masculina dos Estados Unidos em setembro. Esta traz algo diferente: jogos oficiais. E não são apenas os jogos que são para valer; as histórias em torno deles também são.

    Com a Liga das Nações da Concacaf se aproximando, a seleção dos Estados Unidos voltará a se reunir em breve para seus últimos jogos oficiais de 2026. O adversário será o Haiti e, se vencer o confronto de ida e volta, com partidas marcadas para o sul da Flórida e Cincinnati, a equipe garantirá uma vaga nas semifinais da competição.

    Muitos integrantes da seleção masculina dos Estados Unidos já passaram por isso, mas muitos outros ainda não. O técnico Mauricio Pochettino ampliou as opções de jogadores na última concentração e abriu espaço para uma nova geração que pode se tornar presença frequente. Ainda assim, fatores externos influenciam a convocação, já que a seleção sub-23 dos Estados Unidos também se reunirá para duas partidas na Europa. Isso significa que alguns jovens talentos não estarão neste grupo. Outros, porém, mostraram que estão prontos para integrar a equipe principal.

    Então, quem Pochettino pode convocar? GOAL analisa uma possível lista de 23 jogadores...

  • GOLEIROS

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen é o goleiro do futuro ou do presente?

    Chris Brady, Matt Freese, Diego Kochen

    Na disputa: Brian Schwake, Matt Turner

    A composição dessa posição depende, em grande parte, de uma pergunta: Pochettino acha que Kochen está pronto para jogar essas partidas? Se a resposta for sim, ele entra. Se for não, faz bastante sentido mandá-lo para a equipe sub-23, onde poderá ganhar minutos. Dado seu desempenho contra o México, apostamos que a resposta será sim ou, no mínimo, talvez, o que levaria a comissão técnica a observá-lo mais de perto.

    Quanto às outras duas vagas, uma provavelmente ficará com Freese, dada sua experiência, deixando Schwake e Brady na disputa pela última. É difícil escolher. Brady tem mais experiência pela seleção dos Estados Unidos, enquanto Schwake teve um desempenho melhor na última concentração. Se Kochen entrar, vamos optar por Freese para ter um pouco mais de experiência ao lado dele.

  • DEFENSORES

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    Icon Sportswire

    Chris Richards, Alex Freeman e Sergino Dest parecem ter vaga garantida enquanto Mauricio Pochettino avalia as demais opções para a defesa da seleção masculina dos Estados Unidos na próxima concentração.

    Sergino Dest, Alex Freeman, George Campbell, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Tim Weah

    Na disputa: Max Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Frankie Westfield

    Alguns jogadores desta lista têm convocação praticamente certa. Richards, Freeman e Dest, por exemplo, já podem ser considerados garantidos. A fase de Scally é boa demais para ser ignorada. Há disputa pelas vagas na zaga, mas Campbell, McKenzie e Trusty parecem escolhas lógicas.

    A questão mais interessante está entre os jogadores mais jovens desse grupo. Pierre e Miller são os dois nomes que mais chamam a atenção, mas, diante das opções à frente deles em suas posições, é difícil imaginar que tenham muito tempo em campo nesta concentração. Ambos seriam fundamentais para a seleção sub-23, porém, o que torna essa decisão aparentemente fácil.

    Uma das decisões mais difíceis, por outro lado, está nas laterais. Weah atua como ala em seu clube, e seria interessante ver se Pochettino o utiliza nessa posição. Outra possibilidade seria voltar a convocar Arfsten, apesar de ele ainda não ter se firmado no Middlesbrough. De qualquer forma, estamos discutindo detalhes, já que essas vagas parecem relativamente definidas para esta concentração, com Robinson e Freeman no grupo.

  • MEIO-CAMPISTAS

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Adams é o capitão designado da seleção dos Estados Unidos e um dos poucos jogadores com convocação garantida.

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Malik Tillman

    Na disputa: Johnny Cardoso, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Yunus Musah

    O meio-campo talvez seja o setor mais difícil de definir, tamanha a quantidade de opções. Morris e McGlynn estão entre os melhores meio-campistas da Championship, Tessmann joga regularmente por um dos maiores clubes da Ligue 1, e Cardoso é titular ocasional do Atlético de Madrid. Ainda assim, todos ficaram de fora.

    Musah é a ausência mais difícil de justificar. A última convocação sugeriu que Pochettino ainda tenta definir onde ele se encaixa, já que o meio-campista teve poucas oportunidades na função de camisa 8. Suas atuações no AC Milan o mantêm firme na disputa, mas, em um meio-campo tão concorrido, a incerteza sobre seu papel o deixa fora desta projeção por pouco.

    Entre os jovens, Mehmeti é o nome mais evidente a acompanhar. Mas, considerando quem está à sua frente, é difícil imaginar que ele seria titular nesta convocação, o que o torna um forte candidato a servir à seleção sub-23.

    Outro ponto a acompanhar é a lesão recente de McKennie, que pode abrir espaço para mais alguém na disputa.

  • ATACANTES

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    Crystal Pix

    Christian Pulisic e Folarin Balogun podem liderar um jovem ataque da seleção dos Estados Unidos contra o Haiti, com Cavan Sullivan e Julian Hall entre os talentos em ascensão que disputam vagas.

    Mathis Albert, Folarin Balogun, Justin Ellis, Julian Hall, Christian Pulisic, Cavan Sullivan

    Na disputa: Brenden Aaronson, Cole Campbell, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Alex Zendejas

    Os dois atacantes de maior destaque da seleção dos Estados Unidos, Pulisic e Balogun, estão de volta, cercados por caras novas. Com isso, o jogador do Milan e o atacante do Monaco são mais importantes do que nunca para que essas duas gerações se unam e formem um conjunto coeso.

    Quanto aos jogadores ao redor deles, o talento de Albert, Ellis, Hall e Sullivan é inegável, e todos conquistaram seu lugar na disputa. Um ponto interessante a acompanhar é a situação de Pepi, que só recentemente voltou de lesão. Nesta projeção, seguindo a linha de algumas decisões anteriores de Pochettino, talvez seja mais vantajoso que Pepi recupere o condicionamento físico no PSV. É por isso que Ellis está aqui, e não com a seleção sub-23.

    De modo geral, vamos descobrir muita coisa sobre os estreantes nesta concentração, sobretudo sobre os que atuam no ataque.