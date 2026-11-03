A primeira concentração após a Copa do Mundo marcou o início de uma nova era para a seleção masculina dos Estados Unidos em setembro. Esta traz algo diferente: jogos oficiais. E não são apenas os jogos que são para valer; as histórias em torno deles também são.

Com a Liga das Nações da Concacaf se aproximando, a seleção dos Estados Unidos voltará a se reunir em breve para seus últimos jogos oficiais de 2026. O adversário será o Haiti e, se vencer o confronto de ida e volta, com partidas marcadas para o sul da Flórida e Cincinnati, a equipe garantirá uma vaga nas semifinais da competição.

Muitos integrantes da seleção masculina dos Estados Unidos já passaram por isso, mas muitos outros ainda não. O técnico Mauricio Pochettino ampliou as opções de jogadores na última concentração e abriu espaço para uma nova geração que pode se tornar presença frequente. Ainda assim, fatores externos influenciam a convocação, já que a seleção sub-23 dos Estados Unidos também se reunirá para duas partidas na Europa. Isso significa que alguns jovens talentos não estarão neste grupo. Outros, porém, mostraram que estão prontos para integrar a equipe principal.

Então, quem Pochettino pode convocar? GOAL analisa uma possível lista de 23 jogadores...