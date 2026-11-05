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NWSL Playoff Preview 1-1GOAL

Prévia dos playoffs da NWSL: Trinity Rodman e Sophia Wilson, estrelas da seleção feminina dos Estados Unidos, se enfrentam, mas alguém pode parar o Gotham, atual campeão?

Trinity Rodman enfrenta Sophia Wilson na primeira rodada, e o Gotham inicia a defesa do título. A GOAL analisa os oito times classificados para os playoffs da NWSL, destaca as principais jogadoras e traz previsões para as quartas de final.

Traduzido por

  • O Gotham FC tem um título a defender e um Shield para acompanhá-lo. Mas, com o início dos playoffs da NWSL de 2026 neste fim de semana, nem mesmo uma temporada regular de recordes oferece garantias. Oito equipes seguem na disputa e, daqui a duas semanas, uma delas levantará o troféu.

    Foi uma temporada de feitos inéditos e muita imprevisibilidade. Boston Legacy e Denver Summit causaram impacto imediato em suas temporadas de estreia, a liga registrou um número recorde de cartões vermelhos e o Utah Royals garantiu sua primeira classificação para os playoffs. A fase decisiva promete mais um capítulo imprevisível.

    Antes da rodada de abertura, a GOAL analisa as oito equipes na disputa: como chegaram até aqui, seus principais nomes e possíveis fatores decisivos, além dos pontos fortes e fracos que podem determinar suas chances de conquistar o título.

  • Gotham FC (nº 1) x Seattle Reign FC (nº 8)

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    NurPhoto

    Jaedyn Shaw chega aos playoffs com 11 gols e cinco assistências, enquanto o Gotham FC busca a dobradinha do Shield e do Championship.

    A defesa do título do Gotham FC começa contra um Seattle que precisou lutar até a última rodada para garantir sua vaga. O primeiro colocado tem a vantagem de jogar em casa e um elenco repleto de talentos internacionais, enquanto o Reign chega aos playoffs com experiência e embalo após uma forte segunda metade da temporada. O Seattle tem recursos para dificultar a vida das atuais campeãs, mas transformar essa resistência em uma vitória surpreendente será um desafio maior.

    1º colocado: Gotham FC

    Como chegou até aqui: O Gotham terminou em primeiro lugar, com 61 pontos (18-5-7), e conquistou o primeiro NWSL Shield da história do clube. Para uma equipe que venceu dois campeonatos nas últimas três temporadas, a campanha de recordes foi mais uma demonstração de sua crescente força.

    O Gotham agora tem a vantagem de jogar em casa até as semifinais e a oportunidade de conquistar o Shield e o título do campeonato na mesma temporada.

    Jogadora-chave: Jaedyn Shaw

    Shaw tem sido peça central no ataque do Gotham e lidera o clube com 11 gols e cinco assistências. Suas 16 participações diretas em gols são um recorde pessoal e refletem sua capacidade tanto de criar chances quanto de concluí-las.

    Sua movimentação entre as linhas dá ao Gotham uma jogadora capaz de desorganizar uma defesa bem estruturada, qualidade valiosa contra o Seattle. Ela também chega aos playoffs após marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Utah na última rodada.

    Fator decisivo: Rose Lavelle

    Lavelle pode mudar uma partida com uma arrancada pelo meio-campo ou um passe que encontra espaço em uma área congestionada. Sua criatividade, seu controle de bola em espaços curtos e sua experiência nos maiores palcos dão ao Gotham outra jogadora capaz de decidir um confronto equilibrado nos playoffs.

    O Seattle já conhece o perigo. Lavelle marcou o gol da vitória nos acréscimos na virada dramática do Gotham contra o Reign em julho.

    Maior força: Experiência e profundidade do elenco

    Com Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce e Sam Kerr entre suas opções, o Gotham tem jogadoras para criar chances de diversas maneiras.

    Essa profundidade também permite ao Gotham mudar uma partida com jogadoras que saem do banco. Shaw e Lavelle foram reservas na última rodada, o que ilustra a qualidade à disposição mesmo quando estrelas consagradas não estão entre as titulares. Em um jogo equilibrado dos playoffs, essas opções podem ser decisivas.

    Maior fraqueza: Lesões

    A profundidade do elenco do Gotham foi posta à prova. Emily Sonnett, Bruninha e Jordynn Dudley sofreram lesões que encerraram suas temporadas, enquanto Jaelin Howell deixou a vitória sobre o Utah na última rodada com uma lesão no tornozelo. Lavelle e Shaw também vêm se recuperando de contusões.

    O Gotham lidou com esses contratempos ao longo de sua campanha histórica, mas a disponibilidade e a condição física de jogadoras importantes seguem como preocupações na chegada aos playoffs.

    8º colocado: Seattle Reign

    Como chegou até aqui: O Seattle terminou em oitavo lugar, com 47 pontos (14-11-5), e garantiu a última vaga nos playoffs com uma vitória por 1 a 0 sobre o Orlando na última rodada.

    Precisando vencer para assegurar a vaga, o Reign conseguiu o resultado com o gol decisivo de Jordyn Bugg. A vitória coroou uma recuperação na segunda metade da temporada, que incluiu nove triunfos após a pausa de verão para os jogos de seleções, e garantiu ao Seattle sua segunda participação consecutiva nos playoffs e a nona no total.

    Jogadora-chave: Jordyn Bugg

    Bugg marcou o gol que levou o Seattle aos playoffs. Contra o Gotham, seu trabalho na defesa será ainda mais importante.

    A jovem zagueira enfrentará um ataque com várias jogadoras capazes de aproveitar um momento de desatenção. Seu posicionamento, suas decisões e sua capacidade de ajudar a manter a linha defensiva do Seattle organizada serão fundamentais para as chances do Reign. Qualquer contribuição ofensiva será um bônus valioso.

    Fator decisivo: Mia Fishel

    Fishel oferece ao Seattle uma referência no ataque capaz de ocupar as defensoras, segurar a bola e finalizar as chances. Contra uma equipe do Gotham com tanta qualidade ofensiva, sua capacidade de servir como opção para o Reign também pode ajudar a aliviar a pressão sobre a defesa.

    O Seattle precisa oferecer apoio a ela. Se Fishel ficar isolada, o Reign corre o risco de passar tempo demais da partida se defendendo.

    Maior força: Defesa

    A organização defensiva de Laura Harvey dá ao Seattle uma base para competir com o primeiro colocado. O Reign sofreu 33 gols durante a temporada regular, o que o coloca entre as equipes mais fortes da liga defensivamente.

    Manter a organização e limitar os espaços entre as linhas será essencial contra as jogadoras criativas do Gotham.

    Maior fraqueza: Gols

    O Seattle marcou 37 gols na temporada regular, o menor número entre as oito equipes classificadas para os playoffs. Sua estrutura defensiva o manteve competitivo, mas a produção ofensiva constante tem sido mais difícil de encontrar.

    Isso deixa pouca margem para desperdiçar chances. Contra uma equipe com as opções de ataque do Gotham, o Seattle precisará aproveitar ao máximo suas oportunidades e oferecer perigo suficiente para impedir que as donas da casa assumam o controle.

    Palpite de placar: Gotham 2 a 0 Seattle

    A organização do Seattle e o embalo no fim da temporada devem fazer o Gotham trabalhar para criar suas chances. Ainda assim, as atuais campeãs têm mais maneiras de encontrar o gol, além da profundidade de elenco necessária para manter a ameaça ofensiva ao longo da partida. A expectativa é de classificação do primeiro colocado.

  • Nº 2 San Diego Wave x nº 7 Utah Royals

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    Icon Sportswire

    A disponibilidade de Mina Tanaka pode ser crucial para o Utah Royals. Artilheira da equipe, com nove gols, ela busca se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa antes da estreia do time nos playoffs.

    O San Diego tem a segunda melhor campanha, o mando de campo e duas vitórias sobre o Utah na temporada regular. Agora, o desafio é transformar essas vantagens em classificação. O Royals chega à sua primeira participação nos playoffs após uma temporada histórica, que já merece ser celebrada, e com talento ofensivo suficiente para dificultar a busca do Wave por uma vaga nas semifinais.

    San Diego Wave, cabeça de chave nº 2

    Como chegou até aqui: O San Diego terminou em segundo lugar, com 58 pontos (18-8-4), estabelecendo recordes do clube em vitórias e pontos e garantindo o mando de campo nas quartas de final. O Wave também assegurou sua quarta participação nos playoffs em cinco temporadas e encerrou a temporada regular com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bay FC, graças ao gol decisivo de Mimi Van Zanten.

    Jogadora-chave: Trinity Byars

    Byars deu ao San Diego uma presença perigosa no ataque. Ela marcou 11 gols combinando velocidade, movimentação inteligente e capacidade de se infiltrar nas costas das defensoras.

    O Utah já viu como é difícil contê-la. Byars marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória do Wave por 4 a 2 em agosto, uma amostra da influência que pode ter nestas quartas de final. O San Diego precisará da mesma capacidade de decisão agora que a importância do jogo aumentou.

    Fator X: Kenza Dali

    Boa parte do ritmo ofensivo do San Diego passa por Dali. A jogadora da seleção francesa liderou a NWSL com 56 chances criadas durante a temporada regular, encontrando constantemente maneiras de oferecer oportunidades às companheiras à sua frente.

    Contra uma defesa do Utah que teve dificuldades neste confronto, sua capacidade de perceber uma movimentação e fazer o passe pode ser especialmente valiosa.

    Maior força: equilíbrio

    O Wave encontrou um equilíbrio entre ambição ofensiva e disciplina defensiva. Marcou 45 gols e sofreu 31, a terceira menor marca da liga.

    Essa organização dá às jogadoras criativas uma base para atuar. O San Diego consegue avançar com objetividade sem deixar de ser difícil de superar, uma combinação útil quando um único erro pode mudar uma partida de playoffs.

    Maior fraqueza: regularidade no ataque

    Apesar de todo o talento ofensivo, o Wave nem sempre mostrou regularidade nas finalizações. Seus 45 gols ficaram abaixo dos totais de Kansas City, Portland e Angel City.

    O San Diego tem jogadoras capazes de criar oportunidades, mas aproveitá-las será essencial. Manter o Utah com chances no jogo pode dar às visitantes o incentivo de que precisam.

    Utah Royals, cabeça de chave nº 7

    Como chegou até aqui: O Utah terminou em sétimo lugar, com 47 pontos (14-11-5), e conquistou sua primeira vaga nos playoffs desde seu retorno à NWSL em 2024.

    O Royals estabeleceu recordes do clube em vitórias, pontos, gols e vitórias fora de casa, encerrando a temporada com 44 gols. Depois de duas temporadas de reconstrução, o Utah agora tem uma participação nos playoffs como prova de sua evolução.

    Jogadora-chave: Mina Tanaka

    Tanaka liderou o Utah com nove gols na temporada regular, oferecendo ao Royals uma ameaça confiável diante do gol.

    Sua disponibilidade, porém, é uma grande dúvida. A jogadora da seleção japonesa perdeu as últimas partidas da temporada regular por causa de uma lesão na parte posterior da coxa sofrida enquanto defendia a seleção, embora o Utah não tenha descartado sua participação nos playoffs. Recuperar sua artilheira daria ao Royals um reforço oportuno contra uma das defesas mais fortes da liga.

    Fator X: Cloé Lacasse

    O retorno de Lacasse após uma lesão grave no joelho tornou-se uma das histórias marcantes da temporada do Utah. A jogadora da seleção canadense terminou a temporada regular com oito gols e 10 assistências, dividindo a segunda posição da liga em assistências.

    Ela oferece ao Royals tanto uma ameaça para marcar quanto a capacidade de criar oportunidades para uma companheira. Em um jogo no qual o Utah talvez precise aproveitar melhor um número menor de chances, essa versatilidade faz diferença.

    Maior força: criatividade e profundidade no ataque

    O Utah tem várias jogadoras capazes de fazer a diferença. Com Tanaka, Lacasse, Cece Delzer e Kiana Palacios entre suas opções ofensivas, o Royals pode encontrar gols com diferentes jogadoras e de diferentes maneiras.

    Seus 44 gols na temporada regular refletem essa variedade, embora a condição física de Tanaka possa afetar a quantidade de opções disponíveis.

    Maior fraqueza: vulnerabilidade defensiva

    O Royals sofreu 39 gols na temporada regular, oito a mais que o San Diego. Seu desempenho defensivo contra o Wave é uma preocupação especial: o Utah sofreu seis gols nos dois encontros entre as equipes.

    Conter as infiltrações de Byars e limitar o tempo de Dali para criar jogadas será essencial. O Utah não pode dar ao San Diego os mesmos espaços que ofereceu durante a temporada regular.

    Palpite de placar: San Diego 2 a 0 Utah

    O Utah merece reconhecimento por transformar sua evolução em uma vaga histórica nos playoffs. Lacasse dá ao Royals uma jogadora capaz de mudar o jogo, e um possível retorno de Tanaka aumentaria suas chances.

    Ainda assim, o San Diego já mostrou por que este é um confronto difícil para o Utah. O Wave venceu os dois encontros da temporada regular, incluindo a vitória por 4 a 2 em casa em agosto, quando Byars marcou duas vezes e Melanie Barcenas também balançou as redes. Com o mando de campo e um desempenho defensivo superior, o San Diego parece bem posicionado para avançar.

  • Washington Spirit (3º) x Portland Thorns (6º)

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    Sports Press Photo

    Trinity Rodman lidera o ataque do Washington Spirit em um jogo em casa pelas quartas de final contra o Portland Thorns, após marcar 12 gols na temporada regular.

    Washington e Portland já mostraram como é pequena a diferença entre eles. O Thorns venceu o primeiro confronto por 1 a 0, antes de o Spirit reagir com uma vitória de virada por 2 a 1 em Portland, em setembro. Com Trinity Rodman e Sophia Wilson liderando os respectivos ataques, este jogo das quartas de final reúne grandes estrelas, mas a diferença pode estar em qual defesa se sai melhor.

    Nº 3: Washington Spirit

    Como chegou às quartas: Washington terminou em terceiro lugar, com 55 pontos (17-9-4), e garantiu o mando de campo nas quartas de final pela terceira temporada consecutiva. O Spirit ficou entre os três primeiros em todas as temporadas desde 2024, consolidando-se como um dos candidatos ao título mais constantes da liga.

    A equipe encerrou a temporada regular com uma vitória por 2 a 0 sobre o Chicago na rodada decisiva e agora inicia sua campanha nos playoffs no Audi Field.

    Jogadora-chave: Trinity Rodman

    Rodman continua sendo a peça central do ataque de Washington e terminou a temporada regular com 12 gols. Sua capacidade de enfrentar defensoras e criar oportunidades dá ao Spirit uma jogadora capaz de mudar uma partida mesmo quando as chances são escassas.

    O Portland já sentiu sua influência. Rodman deu a assistência para o gol da vitória de virada de Washington em setembro, mostrando que contê-la exige mais do que impedi-la de marcar.

    Fator X: Sofia Cantore

    Cantore oferece a Washington outra ameaça criativa ao lado de Rodman. A movimentação e as tabelas da jogadora da seleção italiana podem tirar defensoras de posição, abrindo espaços para ela e suas companheiras.

    Se o Portland concentrar atenção demais em Rodman, Cantore poderá se beneficiar. Sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas faz dela uma jogadora que o Thorns não pode ignorar.

    Maior ponto forte: Organização defensiva

    Washington sofreu 28 gols em 30 jogos da temporada regular, a segunda menor marca da liga. Essa disciplina defensiva deu ao Spirit uma base confiável, permitindo que avance com mais jogadoras sem deixar de ser uma equipe difícil de superar.

    Contra o ataque do Portland, liderado por Wilson, manter esse equilíbrio será essencial.

    Maior ponto fraco: Disponibilidade no meio-campo

    A inclusão de Hal Hershfelt na lista de lesionadas até o fim da temporada, no fim de outubro, deixou Washington sem uma presença importante no meio-campo.

    Sua intensidade, imposição física e capacidade de interromper ataques farão falta diante de um Portland com várias opções criativas. As demais meio-campistas do Spirit precisarão limitar o espaço disponível para Pietra Tordin e Jessie Fleming, além de proteger a defesa atrás delas.

    Nº 6: Portland Thorns

    Como chegou às quartas: Portland terminou em sexto lugar, com 50 pontos (14-8-8). O Thorns marcou 50 gols, mas a irregularidade defensiva impediu que subisse mais na classificação.

    Agora, a equipe vai a Washington em busca de transformar sua qualidade ofensiva e experiência em disputas de título em uma vitória fora de casa.

    Jogadora-chave: Sophia Wilson

    Com 15 gols e cinco assistências na temporada regular, Wilson continua sendo fundamental para as esperanças de título do Portland. Sua movimentação desorganiza as defesas, enquanto sua capacidade de criar e concluir jogadas a torna perigosa mesmo quando há pouco espaço.

    Ela marcou contra Washington em setembro, e o Thorns precisará que aproveite ao máximo qualquer brecha neste reencontro. Contra a segunda melhor defesa da liga, essas chances podem ser difíceis

  • Kansas City Current (4º) x Angel City FC (5º)

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    NurPhoto

    Sveindís Jónsdóttir lidera a tentativa do Angel City de surpreender o Kansas City Current após marcar 10 gols na temporada regular.

    O Kansas City não perdeu em casa nesta temporada, mas o Angel City chega ao CPKC Stadium com sua própria sequência de 10 jogos de invencibilidade. O Current está invicto há sete partidas e venceu as últimas cinco, preparando um confronto de quartas de final entre duas equipes que encontraram sua melhor forma na hora certa. Vale a pena acompanhar.

    4º colocado: Kansas City Current

    Como chegou até aqui: O Kansas City terminou em quarto lugar, com 53 pontos, e garantiu o mando de campo nas quartas de final após encerrar a temporada regular com cinco vitórias consecutivas.

    O Current marcou 54 gols, a melhor marca da liga, e não perdeu no CPKC Stadium, onde teve campanha de 11-0-4. Agora, disputa sua terceira pós-temporada consecutiva com uma das maiores vantagens de jogar em casa da liga.

    Jogadora-chave: Temwa Chawinga

    Chawinga terminou a temporada regular com 12 gols e segue como peça central da ameaça ofensiva do Kansas City. Contra a defesa organizada do Angel City, sua capacidade de transformar uma brecha em chance de gol pode ser decisiva.

    O Current tem várias jogadoras capazes de marcar, mas Chawinga exigirá muita atenção das visitantes.

    Fator X: Croix Bethune

    Bethune deu ao Kansas City mais criatividade e estabeleceu um recorde da NWSL para uma única temporada, com 11 assistências, incluindo o recorde de seis passes para gols da vitória.

    Sua capacidade de ligar o meio-campo ao ataque dá ao Current uma jogadora capaz de encontrar o passe decisivo mesmo quando há pouco espaço. Contra um Angel City que se tornou difícil de vencer, essa paciência e precisão podem fazer a diferença.

    Maior ponto forte: Poder ofensivo

    Chawinga, Haley Hopkins e Debinha oferecem ao Kansas City várias ameaças de gol, e os números refletem essa variedade. O Current liderou a liga com 54 gols e teve três jogadoras que marcaram três vezes em uma partida durante a campanha.

    Essa variedade torna o ataque difícil de conter. O Angel City precisará ficar atento a várias jogadoras capazes de decidir a partida.

    Maior ponto fraco: Regularidade defensiva

    O Kansas City sofreu 39 gols na temporada regular, uma vulnerabilidade que o Angel City pode explorar.

    Quando o Current avança com suas jogadoras, precisa manter a organização atrás da linha da bola. Contra um ataque com Sveindís Jónsdóttir e Ally Sentnor, perder a posse e deixar espaço às costas da defesa pode custar caro.

    5º colocado: Angel City FC

    Como chegou até aqui: O Angel City terminou em quinto lugar, com 52 pontos (15-8-7), e estabeleceu recordes do clube em vitórias, gols e pontos após uma reviravolta significativa no meio da temporada.

    Depois de um período difícil sob o comando de Alexander Straus, o clube ganhou novo impulso com Leif Smerud no comando interino. O Angel City perdeu apenas duas vezes nos últimos 19 jogos e chega aos playoffs invicto há 10 partidas.

    Jogadora-chave: Sveindís Jónsdóttir

    Jónsdóttir foi a artilheira do Angel City na temporada regular, com 10 gols, e voltou a ser decisiva no Decision Day, com um gol e uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Boston.

    Ela oferece às visitantes uma ameaça ofensiva confiável contra uma defesa do Kansas City que sofreu um número considerável de gols. Se o Angel City conseguir surpreender fora de casa no CPKC Stadium, Jónsdóttir provavelmente terá participação importante.

    Fator X: Ally Sentnor

    Sentnor acrescenta outra opção criativa ao ataque do Angel City e ajuda a equipe a encontrar diferentes maneiras de criar chances.

    Sua sintonia com Jónsdóttir e com as demais jogadoras do ataque pode ser especialmente importante quando o Kansas City avançar. O Angel City precisa de jogadoras capazes de transformar esses espaços em oportunidades reais, e Sentnor tem essa capacidade.

    Maior ponto forte: Regularidade defensiva

    A recuperação do Angel City na reta final da temporada foi construída sobre uma base defensiva confiável. O clube sofreu 32 gols na temporada regular, um dos melhores desempenhos defensivos da liga.

    Essa organização ajudou a sustentar sua sequência de 10 jogos de invencibilidade. Contra a equipe que mais marcou na liga, manter essa disciplina será seu maior teste até agora.

    Maior ponto fraco: Controle do meio-campo

    O Angel City teve dificuldades em algumas ocasiões para controlar a posse de bola e ditar o ritmo diante de meios-campos mais fortes.

    A presença de Bethune e Debinha torna essa uma preocupação especial neste confronto. As visitantes precisarão limitar o tempo e o espaço das duas, além de manter posse de bola suficiente para impedir que o Kansas City exerça pressão constante.

    Palpite de placar: Kansas City 2 a 1 Angel City

    O Angel City tem todos os motivos para acreditar que pode prolongar essa sequência. A mudança no comando revitalizou o grupo, a defesa se tornou confiável e Jónsdóttir oferece uma ameaça no ataque.

    Ainda assim, o Kansas City tem uma ligeira vantagem. Sua invencibilidade em casa, a variedade de opções ofensivas e a experiência na pós-temporada fazem dele um adversário difícil de contrariar no CPKC Stadium. O Angel City, porém, deve exigir muito do Current.