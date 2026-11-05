A defesa do título do Gotham FC começa contra um Seattle que precisou lutar até a última rodada para garantir sua vaga. O primeiro colocado tem a vantagem de jogar em casa e um elenco repleto de talentos internacionais, enquanto o Reign chega aos playoffs com experiência e embalo após uma forte segunda metade da temporada. O Seattle tem recursos para dificultar a vida das atuais campeãs, mas transformar essa resistência em uma vitória surpreendente será um desafio maior.

1º colocado: Gotham FC

Como chegou até aqui: O Gotham terminou em primeiro lugar, com 61 pontos (18-5-7), e conquistou o primeiro NWSL Shield da história do clube. Para uma equipe que venceu dois campeonatos nas últimas três temporadas, a campanha de recordes foi mais uma demonstração de sua crescente força.

O Gotham agora tem a vantagem de jogar em casa até as semifinais e a oportunidade de conquistar o Shield e o título do campeonato na mesma temporada.

Jogadora-chave: Jaedyn Shaw

Shaw tem sido peça central no ataque do Gotham e lidera o clube com 11 gols e cinco assistências. Suas 16 participações diretas em gols são um recorde pessoal e refletem sua capacidade tanto de criar chances quanto de concluí-las.

Sua movimentação entre as linhas dá ao Gotham uma jogadora capaz de desorganizar uma defesa bem estruturada, qualidade valiosa contra o Seattle. Ela também chega aos playoffs após marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Utah na última rodada.

Fator decisivo: Rose Lavelle

Lavelle pode mudar uma partida com uma arrancada pelo meio-campo ou um passe que encontra espaço em uma área congestionada. Sua criatividade, seu controle de bola em espaços curtos e sua experiência nos maiores palcos dão ao Gotham outra jogadora capaz de decidir um confronto equilibrado nos playoffs.

O Seattle já conhece o perigo. Lavelle marcou o gol da vitória nos acréscimos na virada dramática do Gotham contra o Reign em julho.

Maior força: Experiência e profundidade do elenco

Com Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce e Sam Kerr entre suas opções, o Gotham tem jogadoras para criar chances de diversas maneiras.

Essa profundidade também permite ao Gotham mudar uma partida com jogadoras que saem do banco. Shaw e Lavelle foram reservas na última rodada, o que ilustra a qualidade à disposição mesmo quando estrelas consagradas não estão entre as titulares. Em um jogo equilibrado dos playoffs, essas opções podem ser decisivas.

Maior fraqueza: Lesões

A profundidade do elenco do Gotham foi posta à prova. Emily Sonnett, Bruninha e Jordynn Dudley sofreram lesões que encerraram suas temporadas, enquanto Jaelin Howell deixou a vitória sobre o Utah na última rodada com uma lesão no tornozelo. Lavelle e Shaw também vêm se recuperando de contusões.

O Gotham lidou com esses contratempos ao longo de sua campanha histórica, mas a disponibilidade e a condição física de jogadoras importantes seguem como preocupações na chegada aos playoffs.

8º colocado: Seattle Reign

Como chegou até aqui: O Seattle terminou em oitavo lugar, com 47 pontos (14-11-5), e garantiu a última vaga nos playoffs com uma vitória por 1 a 0 sobre o Orlando na última rodada.

Precisando vencer para assegurar a vaga, o Reign conseguiu o resultado com o gol decisivo de Jordyn Bugg. A vitória coroou uma recuperação na segunda metade da temporada, que incluiu nove triunfos após a pausa de verão para os jogos de seleções, e garantiu ao Seattle sua segunda participação consecutiva nos playoffs e a nona no total.

Jogadora-chave: Jordyn Bugg

Bugg marcou o gol que levou o Seattle aos playoffs. Contra o Gotham, seu trabalho na defesa será ainda mais importante.

A jovem zagueira enfrentará um ataque com várias jogadoras capazes de aproveitar um momento de desatenção. Seu posicionamento, suas decisões e sua capacidade de ajudar a manter a linha defensiva do Seattle organizada serão fundamentais para as chances do Reign. Qualquer contribuição ofensiva será um bônus valioso.

Fator decisivo: Mia Fishel

Fishel oferece ao Seattle uma referência no ataque capaz de ocupar as defensoras, segurar a bola e finalizar as chances. Contra uma equipe do Gotham com tanta qualidade ofensiva, sua capacidade de servir como opção para o Reign também pode ajudar a aliviar a pressão sobre a defesa.

O Seattle precisa oferecer apoio a ela. Se Fishel ficar isolada, o Reign corre o risco de passar tempo demais da partida se defendendo.

Maior força: Defesa

A organização defensiva de Laura Harvey dá ao Seattle uma base para competir com o primeiro colocado. O Reign sofreu 33 gols durante a temporada regular, o que o coloca entre as equipes mais fortes da liga defensivamente.

Manter a organização e limitar os espaços entre as linhas será essencial contra as jogadoras criativas do Gotham.

Maior fraqueza: Gols

O Seattle marcou 37 gols na temporada regular, o menor número entre as oito equipes classificadas para os playoffs. Sua estrutura defensiva o manteve competitivo, mas a produção ofensiva constante tem sido mais difícil de encontrar.

Isso deixa pouca margem para desperdiçar chances. Contra uma equipe com as opções de ataque do Gotham, o Seattle precisará aproveitar ao máximo suas oportunidades e oferecer perigo suficiente para impedir que as donas da casa assumam o controle.

Palpite de placar: Gotham 2 a 0 Seattle

A organização do Seattle e o embalo no fim da temporada devem fazer o Gotham trabalhar para criar suas chances. Ainda assim, as atuais campeãs têm mais maneiras de encontrar o gol, além da profundidade de elenco necessária para manter a ameaça ofensiva ao longo da partida. A expectativa é de classificação do primeiro colocado.