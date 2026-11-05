O San Diego tem a segunda melhor campanha, o mando de campo e duas vitórias sobre o Utah na temporada regular. Agora, o desafio é transformar essas vantagens em classificação. O Royals chega à sua primeira participação nos playoffs após uma temporada histórica, que já merece ser celebrada, e com talento ofensivo suficiente para dificultar a busca do Wave por uma vaga nas semifinais.
San Diego Wave, cabeça de chave nº 2
Como chegou até aqui: O San Diego terminou em segundo lugar, com 58 pontos (18-8-4), estabelecendo recordes do clube em vitórias e pontos e garantindo o mando de campo nas quartas de final. O Wave também assegurou sua quarta participação nos playoffs em cinco temporadas e encerrou a temporada regular com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bay FC, graças ao gol decisivo de Mimi Van Zanten.
Jogadora-chave: Trinity Byars
Byars deu ao San Diego uma presença perigosa no ataque. Ela marcou 11 gols combinando velocidade, movimentação inteligente e capacidade de se infiltrar nas costas das defensoras.
O Utah já viu como é difícil contê-la. Byars marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória do Wave por 4 a 2 em agosto, uma amostra da influência que pode ter nestas quartas de final. O San Diego precisará da mesma capacidade de decisão agora que a importância do jogo aumentou.
Fator X: Kenza Dali
Boa parte do ritmo ofensivo do San Diego passa por Dali. A jogadora da seleção francesa liderou a NWSL com 56 chances criadas durante a temporada regular, encontrando constantemente maneiras de oferecer oportunidades às companheiras à sua frente.
Contra uma defesa do Utah que teve dificuldades neste confronto, sua capacidade de perceber uma movimentação e fazer o passe pode ser especialmente valiosa.
Maior força: equilíbrio
O Wave encontrou um equilíbrio entre ambição ofensiva e disciplina defensiva. Marcou 45 gols e sofreu 31, a terceira menor marca da liga.
Essa organização dá às jogadoras criativas uma base para atuar. O San Diego consegue avançar com objetividade sem deixar de ser difícil de superar, uma combinação útil quando um único erro pode mudar uma partida de playoffs.
Maior fraqueza: regularidade no ataque
Apesar de todo o talento ofensivo, o Wave nem sempre mostrou regularidade nas finalizações. Seus 45 gols ficaram abaixo dos totais de Kansas City, Portland e Angel City.
O San Diego tem jogadoras capazes de criar oportunidades, mas aproveitá-las será essencial. Manter o Utah com chances no jogo pode dar às visitantes o incentivo de que precisam.
Utah Royals, cabeça de chave nº 7
Como chegou até aqui: O Utah terminou em sétimo lugar, com 47 pontos (14-11-5), e conquistou sua primeira vaga nos playoffs desde seu retorno à NWSL em 2024.
O Royals estabeleceu recordes do clube em vitórias, pontos, gols e vitórias fora de casa, encerrando a temporada com 44 gols. Depois de duas temporadas de reconstrução, o Utah agora tem uma participação nos playoffs como prova de sua evolução.
Jogadora-chave: Mina Tanaka
Tanaka liderou o Utah com nove gols na temporada regular, oferecendo ao Royals uma ameaça confiável diante do gol.
Sua disponibilidade, porém, é uma grande dúvida. A jogadora da seleção japonesa perdeu as últimas partidas da temporada regular por causa de uma lesão na parte posterior da coxa sofrida enquanto defendia a seleção, embora o Utah não tenha descartado sua participação nos playoffs. Recuperar sua artilheira daria ao Royals um reforço oportuno contra uma das defesas mais fortes da liga.
Fator X: Cloé Lacasse
O retorno de Lacasse após uma lesão grave no joelho tornou-se uma das histórias marcantes da temporada do Utah. A jogadora da seleção canadense terminou a temporada regular com oito gols e 10 assistências, dividindo a segunda posição da liga em assistências.
Ela oferece ao Royals tanto uma ameaça para marcar quanto a capacidade de criar oportunidades para uma companheira. Em um jogo no qual o Utah talvez precise aproveitar melhor um número menor de chances, essa versatilidade faz diferença.
Maior força: criatividade e profundidade no ataque
O Utah tem várias jogadoras capazes de fazer a diferença. Com Tanaka, Lacasse, Cece Delzer e Kiana Palacios entre suas opções ofensivas, o Royals pode encontrar gols com diferentes jogadoras e de diferentes maneiras.
Seus 44 gols na temporada regular refletem essa variedade, embora a condição física de Tanaka possa afetar a quantidade de opções disponíveis.
Maior fraqueza: vulnerabilidade defensiva
O Royals sofreu 39 gols na temporada regular, oito a mais que o San Diego. Seu desempenho defensivo contra o Wave é uma preocupação especial: o Utah sofreu seis gols nos dois encontros entre as equipes.
Conter as infiltrações de Byars e limitar o tempo de Dali para criar jogadas será essencial. O Utah não pode dar ao San Diego os mesmos espaços que ofereceu durante a temporada regular.
Palpite de placar: San Diego 2 a 0 Utah
O Utah merece reconhecimento por transformar sua evolução em uma vaga histórica nos playoffs. Lacasse dá ao Royals uma jogadora capaz de mudar o jogo, e um possível retorno de Tanaka aumentaria suas chances.
Ainda assim, o San Diego já mostrou por que este é um confronto difícil para o Utah. O Wave venceu os dois encontros da temporada regular, incluindo a vitória por 4 a 2 em casa em agosto, quando Byars marcou duas vezes e Melanie Barcenas também balançou as redes. Com o mando de campo e um desempenho defensivo superior, o San Diego parece bem posicionado para avançar.