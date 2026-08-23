Prévia da temporada 2026-27 do Chelsea: os Blues de Xabi Alonso podem surpreender de verdade após um verão de mudanças sísmicas em Stamford Bridge
Mais uma temporada, mais uma nova era para o Chelsea sob a pressionada gestão da BlueCo. Desta vez, porém, as coisas podem ser diferentes.
Apesar de um grande otimismo na pré-temporada após o triunfo na Copa do Mundo de Clubes no verão passado, a campanha 2025-26 do Chelsea desandaria, resultando em duas saídas de técnicos, uma colocação no meio da tabela e o fracasso em se classificar para qualquer competição europeia.
Mas as consequências disso agora serão vistas como algo positivo no balanço geral; a mais recente temporada desastrosa sob o comando da BlueCo os levou a rasgar o próprio projeto, ao apostarem em um dos jovens treinadores mais cobiçados do momento, Xabi Alonso, e finalmente abandonarem sua estratégia de transferências, profundamente impopular, voltada para jovens.
Este é mais um recomeço para o Chelsea, e as possibilidades são infinitas.
Clima em Stamford Bridge
Como um verão pode fazer diferença. Há um inconfundível clima de otimismo em Stamford Bridge enquanto o Chelsea se prepara para começar para valer sua trajetória sob o comando de Alonso, após o que promete ter sido alguns meses transformadores.
As coisas realmente não poderiam ter piorado muito mais; os Blues acabaram terminando no meio da tabela em 2025-26, ao fim de uma queda miserável na classificação da Premier League durante a passagem malsucedida de Liam Rosenior, sem conseguir se classificar para qualquer competição europeia.
No entanto, o clube ainda conseguiu dar um golpe de mestre ao convencer Alonso a se mudar para o oeste de Londres para se tornar seu novo técnico, dissipando imediatamente o clima de desânimo no dia seguinte à derrota para o Manchester City na final da FA Cup, em maio, e uma mudança significativa na estratégia de transferências deu novo fôlego ao projeto combalido da BlueCo.
O Chelsea gastou muito, como de costume, mas, crucialmente, finalmente, finalmente acrescentou o tipo de experiência e liderança de que o elenco sentia tanta falta há tanto tempo. Isso, somado à chegada de Alonso, certamente gerou otimismo na pré-temporada, e há quem já aponte os Blues como candidato a brigar pelo título.
Chegadas e saídas
Como era amplamente previsto, os responsáveis pelas decisões no Chelsea se afastaram do seu tão criticado modelo de transferências centrado na juventude, embora tenham continuado a adicionar jogadores jovens ao lado de alguns atletas muito mais experientes em mais um verão tipicamente movimentado de negócios.
Depois de receber o ponta Geovany Quenda, após sua transferência previamente acertada junto ao Sporting CP, e contratar o lateral italiano muito bem avaliado Marco Palestra, da Atalanta, o Chelsea quebrou seu recorde de transferências para superar o Arsenal na contratação de Morgan Rogers, em um acordo de £117 milhões (US$ 158 milhões) com o Aston Villa. O zagueiro francês Maxence Lacroix, de 26 anos, chegou mais tarde em julho, em uma transferência de £52 milhões (US$ 70 milhões) vinda do Crystal Palace.
Os veteranos Danny Welbeck e Jordan Henderson, de 35 e 36 anos, respectivamente, concluíram suas inesperadas mudanças para Stamford Bridge no início de agosto. A eles se juntaram o versátil argentino Valentin Barco, que assinou com o clube vindo do clube-irmão Strasbourg, como esperado, e o lateral do Rayo Vallecano de 28 anos, Pep Chavarria.
Desde então, as atenções aparentemente se voltaram para as saídas, já que Alonso busca enxugar o que se tornou um elenco inchado. O Chelsea já havia autorizado uma série de saídas: Marc Cucurella foi para o Real Madrid durante a Copa do Mundo por £52 milhões, o produto de Cobham Tyrique George foi contratado pelo Everton, e Andrey Santos trocou Stamford Bridge por Old Trafford em um acordo de £50 milhões (US$ 68 milhões). Alejandro Garnacho também deixou o clube após apenas uma temporada, juntando-se ao Aston Villa por empréstimo com obrigação de compra.
No início de agosto, o cria da base Trevoh Chalobah foi vendido ao Como em um acordo no valor de £31 milhões (US$ 42 milhões), o que representa lucro integral, e o goleiro Filip Jorgensen foi para o Strasbourg por empréstimo, enquanto a joia Dastan Satpaev assinou um contrato temporário com o Burnley após concluir sua própria transferência para o Chelsea, vindo do Kairat Almaty, depois de completar 18 anos.
Ainda há vários jogadores de segundo plano que o Chelsea deseja negociar, seja em definitivo ou por empréstimo, incluindo os defensores Benoit Badiashile (alvo do Napoli), Axel Disasi e Mamadou Sarr, o ponta Mykailo Mudryk, novamente disponível, e os atacantes Liam Delap (desejado pelo Nottingham Forest), Nicolas Jackson e Marc Guiu.
Embora tenha sido sugerido que Alonso está satisfeito, de resto, com seu elenco principal, há uma incerteza significativa em torno do futuro de Enzo Fernandez, que é alvo do Manchester City após a saída de Rodri para o Barcelona e a transferência de Tijjani Reijnder para a Arábia Saudita. Se o City realmente atender à enorme pedida de £120 milhões (US$ 162 milhões) do Chelsea, o clube pode ser forçado a ir ao mercado para encontrar um substituto antes do prazo de 1º de setembro, com Alex Scott, do Bournemouth, como uma opção em potencial.
Desempenhos na pré-temporada
Na verdade, a pré-temporada do Chelsea foi um pouco irregular, mas isso não será suficiente para dissipar o otimismo em torno do clube neste início de trabalho de Alonso.
As fragilidades defensivas foram o principal ponto negativo nas atuações do Chelsea, embora o técnico dificilmente tenha trabalhado com suas opções de primeira escolha na defesa e tenha havido bastante rodízio. Já as exibições ofensivas de Joao Pedro e Cole Palmer foram um enorme ponto positivo.
O Chelsea iniciou sua turnê pela Austrália e pelo sudeste asiático com uma vitória frenética por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers, precisando de um hat-trick de Pedro para superar os resistentes adversários. Depois disso, vieram duas derrotas consecutivas e um tanto alarmantes por um gol de diferença, para o Tottenham, que tinha 10 jogadores, em Sydney, e para a Juventus, em Hong Kong, embora a última tenha sido decidida por um golaço.
O time de Alonso voltou aos trilhos ao golear o Milan por 3 a 0 na capital da Indonésia, Jacarta, antes de uma espécie de time B empatar com o malaio Johor Darul Ta'zim por 3 a 3, em um jogo de ânimos exaltados, no dia seguinte, para encerrar a turnê.
De volta a casa, o Chelsea concluiu sua preparação com uma vitória animada por 3 a 1 sobre a ex-equipe de Alonso, a Real Sociedad, enquanto Pedro marcou mais dois gols para chegar a sete na pré-temporada, mas houve algumas falhas defensivas que certamente geraram preocupação.
Dando as ordens
Grande parte do otimismo em torno de Stamford Bridge na véspera da nova temporada vem do fato de Alonso agora estar no banco de reservas: um dos jovens treinadores mais bem avaliados do planeta, independentemente de sua breve passagem pelo Real Madrid na temporada passada.
O homem que encerrou a longa, longa espera do Bayer Leverkusen por um título da Bundesliga em 2023-24, permanecendo invicto no processo e implementando um estilo de futebol ofensivo e propositivo, desperta uma esperança genuína de que Alonso transforme rapidamente o Chelsea em postulante ao título, e seu status de manager, e não de head coach, significa que ele já tem voz importante nas operações de mercado nos bastidores.
Será muito interessante ver como o técnico espanhol montará seu time; ele teve um sucesso sem precedentes com um sistema de três zagueiros no Leverkusen, e as duas atuações mais convincentes do Chelsea na pré-temporada, contra Milan e Real Sociedad, aconteceram com essa formação. Curiosamente, os novos reforços Palestra e Quenda se sentem à vontade atuando como alas.
No entanto, Alonso utilizou predominantemente uma formação 4-2-3-1, embora ela fosse fluida. O treinador de 44 anos insistiu que quer flexibilidade tática. Falando após a vitória sobre o Milan, ele disse: "Queremos ser versáteis na nossa abordagem e no sistema. Acho que temos os jogadores para nos adaptar a diferentes formas.
"Os princípios são os mesmos, mas os movimentos podem mudar; precisamos ser imprevisíveis, queremos ser flexíveis e queremos oferecer perigo. O sistema é apenas uma imagem; você precisa se mover, girar e criar dinâmicas [no time], e é quando a imagem vira um filme.
"Não vamos apenas nos prender a uma ideia, e quanto mais opções tivermos, melhor time seremos."
O MVP
Seria fácil colocar o nome de Palmer aqui, já que o talismã do Chelsea teve o verão de folga depois de ficar surpreendentemente fora da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo por decisão de Thomas Tuchel e pareceu afiadíssimo na pré-temporada, mas houve um jogador que o superou no aspecto ofensivo.
É Pedro quem parece destinado a ser a principal referência dos Blues no ataque, embora tenhamos certeza de que ele será muito bem auxiliado pelo camisa 10 logo atrás. Outro que se beneficiará fisicamente por ter sido preterido por sua seleção depois de o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, ter escolhido Neymar à sua frente de forma bizarra, o jogador de 24 anos está levando sua excelente forma de 2025-26 para a nova campanha.
Como já mencionamos, Pedro tem estado em grande fase diante do gol na pré-temporada, marcando um hat-trick contra o Western Sydney Wanderers e dois dobletes nas vitórias sobre AC Milan e Real Sociedad para chegar à marca de sete gols em apenas cinco partidas.
O retorno de Palmer à forma física e a chegada de Rogers devem significar ainda mais chances para ele quando a ação para valer começar, e, nesse tipo de fase, ele vai aproveitá-las. Como resultado, ele pode acabar entrando na conversa pela Chuteira de Ouro.
Uma menção honrosa também precisa ser feita a Levi Colwill na defesa, que está em forma novamente depois de perder a maior parte da última temporada com uma ruptura do LCA. Sua compostura com a bola e seus passes que quebram linhas serão intrínsecos à forma como Alonso quer que sua equipe jogue. Isso também vale, claro, para Moises Caicedo na base do meio-campo.
Estrela em ascensão
Se Alonso realmente optar por utilizar uma linha de três na defesa, um dos novos alas do Chelsea pode ganhar destaque. Palestra dominou as manchetes como uma chegada muito bem avaliada vinda da Itália, mas outro jogador que talvez tenha sido um pouco esquecido pode muito bem superá-lo.
O jovem Quenda chegou discretamente neste verão para concluir uma transferência custosa de £44 milhões (US$ 56 milhões), que o Chelsea havia acertado previamente com o Sporting ainda em março de 2025, mas o promissor jogador de 19 anos pode ser o encaixe ideal para o lado direito em um esquema 3-4-2-1, talvez formando boa parceria com Estevao, revelação da última temporada, depois de ter sido lapidado como ala sob o comando de Ruben Amorim em Lisboa.
Quenda impressionou nessa função em uma participação contra o Milan e como titular contra o Johor Darul Ta'zim na pré-temporada, causando problemas com sua velocidade e habilidade e demonstrando sua capacidade de finalização. Ele pode esperar receber oportunidades para mostrar seu futebol, especialmente se Malo Gusto e/ou Pedro Neto saírem em meio ao interesse de Manchester City e da Arábia Saudita no mercado.
A campanha de 2025-26 do adolescente foi prejudicada por uma fratura no pé, mas há um motivo para o Chelsea ter pago tanto para garantir sua contratação à frente de vários pesos-pesados europeus há 16 meses.
Como é o sucesso
É impossível não ter a sensação de que esta temporada realmente, realmente precisa dar certo para os combalidos donos do Chelsea, a BlueCo, que reconheceram os próprios erros e reformularam completamente seu modelo de negócios neste verão.
Behdad Eghbali, Todd Boehly e companhia abriram os cofres ao trazer um dos jovens técnicos mais cobiçados do planeta, em vez de um nome em ascensão e relativamente desconhecido como Graham Potter, Enzo Maresca ou Rosenior, e Alonso recebeu influência significativa nas decisões nos bastidores com o cargo de manager, em vez de head coach.
Isso parece um projeto de longo prazo, e Alonso certamente é capaz de entregar sucesso em campo com o que parece ser um elenco forte à sua disposição após a mudança sísmica na política de transferências, com Rogers, Lacroix, Welbeck e Henderson sendo chegadas capazes de mudar o jogo por diferentes razões.
Alguns chegam até a apontar o Chelsea como candidato ao título da Premier League, já que tem um calendário favorável após ter ficado fora das competições europeias na última temporada, e tudo é possível se houver um início forte sob o comando de seu reverenciado técnico. Suas chances também serão ajudadas pelo fato de que Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham também estarem em transição sob novos treinadores.
Dito isso, a classificação para a Champions League parece ser a exigência mínima, embora haja uma sensação de que terminar em quarto, ou quinto, dependendo do coeficiente da Uefa, seria um tanto decepcionante. Se não protagonizar uma enorme surpresa nesta temporada, chegar à Champions League ao menos dará uma plataforma sobre a qual Alonso e o Chelsea poderão construir em 2027-28. Quando se trata dos Blues, também nunca se pode descartar uma campanha profunda nas copas.
Previsões ousadas
Jogador da temporada: Cole Palmer. Depois de um verão de descanso, o talismã do Chelsea parece ter voltado à sua melhor forma e está motivado a calar seus críticos após uma campanha 2025-26 marcada por lesões.
Maior decepção: Marco Palestra. O Chelsea gastou alto para contratar o Defensor do Ano da Serie A, mas não espere que a adaptação do jogador de £47 milhões (US$ 62 milhões) seja rápida.
Melhor contratação: Morgan Rogers. A contratação mais cara da história do clube, a perspectiva de o ex-jogador do Villa e seu melhor amigo e agora companheiro de equipe Palmer se entrosarem atrás de Pedro é de dar água na boca.
Artilheiro: Joao Pedro. Como mencionamos, o atacante chega em ótima fase para a nova temporada, e um ataque reformulado deve criar muitas oportunidades para ele.
Posição na liga: Segundo. O Arsenal vai ganhar a liga com bastante conforto, mas o Chelsea é capaz de brigar pelo título por um bom tempo e pode aproveitar ao máximo o período de transição que seus outros rivais também enfrentam se conseguir se ajustar mais rápido.