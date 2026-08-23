Como era amplamente previsto, os responsáveis pelas decisões no Chelsea se afastaram do seu tão criticado modelo de transferências centrado na juventude, embora tenham continuado a adicionar jogadores jovens ao lado de alguns atletas muito mais experientes em mais um verão tipicamente movimentado de negócios.

Depois de receber o ponta Geovany Quenda, após sua transferência previamente acertada junto ao Sporting CP, e contratar o lateral italiano muito bem avaliado Marco Palestra, da Atalanta, o Chelsea quebrou seu recorde de transferências para superar o Arsenal na contratação de Morgan Rogers, em um acordo de £117 milhões (US$ 158 milhões) com o Aston Villa. O zagueiro francês Maxence Lacroix, de 26 anos, chegou mais tarde em julho, em uma transferência de £52 milhões (US$ 70 milhões) vinda do Crystal Palace.

Os veteranos Danny Welbeck e Jordan Henderson, de 35 e 36 anos, respectivamente, concluíram suas inesperadas mudanças para Stamford Bridge no início de agosto. A eles se juntaram o versátil argentino Valentin Barco, que assinou com o clube vindo do clube-irmão Strasbourg, como esperado, e o lateral do Rayo Vallecano de 28 anos, Pep Chavarria.

Desde então, as atenções aparentemente se voltaram para as saídas, já que Alonso busca enxugar o que se tornou um elenco inchado. O Chelsea já havia autorizado uma série de saídas: Marc Cucurella foi para o Real Madrid durante a Copa do Mundo por £52 milhões, o produto de Cobham Tyrique George foi contratado pelo Everton, e Andrey Santos trocou Stamford Bridge por Old Trafford em um acordo de £50 milhões (US$ 68 milhões). Alejandro Garnacho também deixou o clube após apenas uma temporada, juntando-se ao Aston Villa por empréstimo com obrigação de compra.

No início de agosto, o cria da base Trevoh Chalobah foi vendido ao Como em um acordo no valor de £31 milhões (US$ 42 milhões), o que representa lucro integral, e o goleiro Filip Jorgensen foi para o Strasbourg por empréstimo, enquanto a joia Dastan Satpaev assinou um contrato temporário com o Burnley após concluir sua própria transferência para o Chelsea, vindo do Kairat Almaty, depois de completar 18 anos.

Ainda há vários jogadores de segundo plano que o Chelsea deseja negociar, seja em definitivo ou por empréstimo, incluindo os defensores Benoit Badiashile (alvo do Napoli), Axel Disasi e Mamadou Sarr, o ponta Mykailo Mudryk, novamente disponível, e os atacantes Liam Delap (desejado pelo Nottingham Forest), Nicolas Jackson e Marc Guiu.

Embora tenha sido sugerido que Alonso está satisfeito, de resto, com seu elenco principal, há uma incerteza significativa em torno do futuro de Enzo Fernandez, que é alvo do Manchester City após a saída de Rodri para o Barcelona e a transferência de Tijjani Reijnder para a Arábia Saudita. Se o City realmente atender à enorme pedida de £120 milhões (US$ 162 milhões) do Chelsea, o clube pode ser forçado a ir ao mercado para encontrar um substituto antes do prazo de 1º de setembro, com Alex Scott, do Bournemouth, como uma opção em potencial.