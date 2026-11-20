Como chegou até aqui
O Current chega à final com sete vitórias consecutivas e um saldo de 18 gols marcados e quatro sofridos nessa sequência. Venceu o Angel City FC por 1 a 0 nas quartas de final antes de eliminar o Gotham FC, vencedor do Shield, por 2 a 1 nas semifinais. Haley Hopkins marcou o gol da vitória contra o Gotham e levou o Kansas City à sua segunda final da NWSL, a primeira desde 2022.
Jogadoras-chave
Temwa Chawinga
Eleita duas vezes a melhor jogadora da NWSL, ela participou de apenas um gol nos últimos cinco jogos, mas continua sendo a maior ameaça individual do Kansas City. Sua velocidade e força fazem com que um passe nas costas da defesa do Washington possa se transformar em uma chance clara.
Croix Bethune
Eleita a melhor meio-campista da NWSL em 2026, Bethune dita o ritmo do Kansas City e cria chances pelo meio. Contra seu ex-clube, será a jogadora a quem o Current recorrerá em busca de um passe que rompa a defesa do Washington.
Fator decisivo
Haley Hopkins marcou 13 gols nesta temporada e tem aproveitado bem os espaços que encontra nos playoffs. Se o Spirit deslocar mais defensoras para marcar Chawinga, Hopkins poderá tirar proveito disso.
Maior força
O Kansas City marcou 54 gols na temporada regular, mais do que qualquer outra equipe da liga. Debinha, Michelle Cooper, Bethune e Hopkins dão ao Current várias maneiras de criar e concluir jogadas, mesmo quando as adversárias conseguem neutralizar Chawinga.
Maior fraqueza
O maior teste defensivo do Kansas City virá quando perder a bola com muitas jogadoras à frente. Se o Washington conseguir acionar Trinity Rodman rapidamente, ela poderá avançar contra a linha defensiva do Current antes que a equipe tenha tempo de se reorganizar.