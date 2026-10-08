Power Rankings da Euro 2028 cedo demais: Espanha mostra suas credenciais, enquanto Portugal deixa para trás a polêmica com Cristiano Ronaldo, mas Noruega sofre choque de realidade pós-Copa do Mundo

Parabéns: você conseguiu superar a pausa internacional mais longa de todos os tempos! Estendida em uma semana para combinar as habituais pausas de setembro e outubro, as equipes ao redor do mundo disputaram até quatro jogos cada, à medida que as seleções começam a deixar a Copa do Mundo para trás e entram em um novo ciclo de torneios.

Para as equipes da Europa, esse ciclo vai culminar na Eurocopa de 2028, que será realizada no Reino Unido e na Irlanda, com partidas programadas para serem disputadas na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e em Dublin. Nenhum dos coanfitriões vai se classificar automaticamente para o torneio, embora recebam tratamento preferencial para terem a melhor chance possível, o que significa que há 24 vagas em disputa no sorteio da fase de grupos.

As Eliminatórias só vão começar em março. Em vez disso, as equipes passaram a última quinzena, mais ou menos, disputando partidas da Liga das Nações, que vão determinar seus cabeças de chave para o sorteio inicial da Euro. E, embora ainda estejamos a cerca de 20 meses do início da fase final da Eurocopa, houve sinais nesses jogos de como várias seleções estão se moldando.

Com isso em mente, aqui na GOAL decidimos dar o pontapé inicial no nosso Power Ranking da Euro 2028 usando as 20 seleções mais bem colocadas da Uefa no ranking mundial provisório da Fifa após o fim da pausa internacional...