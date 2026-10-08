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Euro 2028 Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Power Rankings da Euro 2028 cedo demais: Espanha mostra suas credenciais, enquanto Portugal deixa para trás a polêmica com Cristiano Ronaldo, mas Noruega sofre choque de realidade pós-Copa do Mundo

O torneio pode não começar pelos próximos quase dois anos, mas a pausa internacional prolongada ofereceu algumas pistas iniciais sobre como os candidatos estão se moldando

Tom Maston
Traduzido por

  • Parabéns: você conseguiu superar a pausa internacional mais longa de todos os tempos! Estendida em uma semana para combinar as habituais pausas de setembro e outubro, as equipes ao redor do mundo disputaram até quatro jogos cada, à medida que as seleções começam a deixar a Copa do Mundo para trás e entram em um novo ciclo de torneios.

    Para as equipes da Europa, esse ciclo vai culminar na Eurocopa de 2028, que será realizada no Reino Unido e na Irlanda, com partidas programadas para serem disputadas na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e em Dublin. Nenhum dos coanfitriões vai se classificar automaticamente para o torneio, embora recebam tratamento preferencial para terem a melhor chance possível, o que significa que há 24 vagas em disputa no sorteio da fase de grupos.

    As Eliminatórias só vão começar em março. Em vez disso, as equipes passaram a última quinzena, mais ou menos, disputando partidas da Liga das Nações, que vão determinar seus cabeças de chave para o sorteio inicial da Euro. E, embora ainda estejamos a cerca de 20 meses do início da fase final da Eurocopa, houve sinais nesses jogos de como várias seleções estão se moldando.

    Com isso em mente, aqui na GOAL decidimos dar o pontapé inicial no nosso Power Ranking da Euro 2028 usando as 20 seleções mais bem colocadas da Uefa no ranking mundial provisório da Fifa após o fim da pausa internacional...

  • 20. Ucrânia

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    A Ucrânia não conseguiu dar sequência à vitória sobre a Hungria em seus jogos seguintes na Liga das Nações

    O simples fato de a Ucrânia seguir como uma candidata real a se classificar para grandes torneios em meio à guerra com a Rússia é altamente admirável, e a equipe deve voltar a brigar por uma vaga rumo a 2028, apesar do que acabou sendo uma primeira Data Fifa da temporada de resultados mistos.

    O gol de Danylo Sikan garantiu uma vitória histórica na Hungria na primeira rodada, mas, a partir dali, a equipe de Andrea Maldera conseguiu somar apenas um único ponto com o empate sem gols diante da Geórgia, enquanto sofreu derrotas consecutivas em “casa” para Irlanda do Norte e Hungria.

    O retorno de lesão no Ano-Novo de Oleksandr Zinchenko, o principal articulador criativo da equipe, sem dúvida ajudará suas esperanças de classificação para a Euro, mas estas últimas duas semanas sugerem que há muitas áreas a melhorar nos próximos meses.

  • 19. Polônia

    FBL-EUR-NATIONS-POL-ROM
    AFP

    O hat-trick de Robert Lewandowski contra a Romênia acabou sendo o ponto alto de uma pausa decepcionante para a Polônia

    A Polônia se classificou para cada uma das últimas cinco Eurocopas, mas vem de uma campanha em que não conseguiu chegar à fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014. Robert Lewandowski deu a entender que poderia se aposentar da seleção após a derrota para a Suécia no playoff de março, mas o jogador de 38 anos prometeu seguir por mais um ciclo de torneio.

    Agora defendendo o Chicago Fire na MLS, Lewandowski mostrou que seu faro de gol segue tão apurado quanto nunca, com um hat-trick na goleada por 6 a 0 sobre a Romênia, que teve um jogador expulso, mas esse acabou sendo o único resultado positivo que a Polônia conseguiu tirar de sua campanha na Liga das Nações.

    O técnico Jan Urban lamentou a falta de opções ofensivas ao redor de Lewandowski, já que sua equipe somou apenas um gol e um ponto nos outros três jogos, depois de um empate sem gols com a Bósnia e Herzegovina, seguido por uma derrota por 3 a 1 para a Suécia e um revés por 1 a 0 no jogo de volta contra a Bósnia.

  • 18. Hungria

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Dominik Szoboszlai espera liderar a Hungria rumo à sua quarta fase final consecutiva da Eurocopa

    Embora a espera pela primeira participação em uma Copa do Mundo desde 1986 agora esteja prestes a entrar na quinta década, a Hungria tem se tornado presença constante nas classificações para a Euro recentemente e deve voltar a brigar por uma vaga entre os 24 finalistas ao longo dos próximos dois anos.

    A derrota em casa para a Ucrânia na estreia pela Liga das Nações acendeu alguns alertas, especialmente por ter sido seguida por um empate sem gols na Irlanda do Norte. No entanto, a Hungria conseguiu se recuperar e encerrar a pausa com vitórias consecutivas sobre Geórgia e Ucrânia.

    O técnico Marco Rossi segue sob intensa pressão, mas essas vitórias ao menos devem significar que ele permanecerá no cargo para os dois últimos jogos do grupo, em novembro.

  • 17. País de Gales

    Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3
    Getty Images Sport

    A vitória de Gales sobre a Noruega foi o momento positivo em uma quinzena, de resto, esquecível

    O País de Gales tem uma das torcidas mais barulhentas da Europa e, por isso, a chance de disputar jogos de torneio em casa é uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada pelo time de Craig Bellamy. A equipe também terá toda a oportunidade de se classificar como uma das coanfitriãs, embora siga em evolução na era pós-Gareth Bale.

    A vitória em casa sobre a Noruega, quartofinalista da Copa do Mundo, mostrou do que o País de Gales é capaz, especialmente em Cardiff, mas esse acabou sendo o único momento positivo da pausa para uma equipe que não somou um ponto sequer nem marcou um gol em suas outras três partidas.

    A derrota em casa para a Dinamarca, provocada por um erro do goleiro Danny Ward que levou Rasmus Hojlund a converter o pênalti da vitória, foi particularmente dolorosa, e qualquer esperança de garantir um cabeça de chave favorável nas Eliminatórias da Euro praticamente já desapareceu.

  • 16. Turquia

    Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
    Getty Images Sport

    Arda Guler não conseguiu inspirar a Turquia a somar pontos em seus quatro primeiros jogos da Nations League

    Apontada de forma recorrente como azarão sempre que se classifica para um grande torneio, a Turquia terá de melhorar drasticamente se quiser justificar esse rótulo em 2028, diante do que produziu ao longo da última quinzena. Ainda se recuperando da surpreendente eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, a equipe de Vincenzo Montella não foi páreo para França, Itália e Bélgica e acumulou quatro derrotas seguidas.

    A Turquia sofreu 11 gols nessas derrotas, enquanto a ausência de Kenan Yildiz foi sentida no ataque, já que Arda Guler e companhia conseguiram marcar apenas duas vezes. A expectativa é de que Montella pague o preço por um 2026 desastroso com a perda do cargo, e seu sucessor terá muito trabalho para levantar o ânimo de um elenco que, no momento, está desmoralizado.

  • 15. Áustria

    FBL-EUR-NATIONS-KOS-AUT
    AFP

    A Áustria passou invicta pela pausa internacional, embora tenha deixado para o fim para somar pontos em mais de uma ocasião

    Com Marko Arnautovic (aposentado da seleção), David Alaba (não convocado) e Marcel Sabitzer (poupado) fora da lista da Áustria, havia certa preocupação de que o time de Ralf Rangnick pudesse ter dificuldades sem seus líderes mais notáveis da última década. Ainda assim, oito pontos em quatro jogos foi um retorno mais do que decente.

    Isso, porém, não conta toda a história. A Áustria empatava com Israel, que tinha 10 jogadores, quando entrou no minuto 90 de sua partida de abertura da Liga das Nações, antes de dois gols no fim garantirem a vitória, enquanto teve de buscar o resultado no último quarto dos jogos fora de casa contra Irlanda e Kosovo para arrancar empates.

    Essas reações nos minutos finais ao menos evidenciaram o caráter presente no elenco de Rangnick, que começa a traçar um caminho rumo ao mata-mata de um terceiro grande torneio consecutivo.

  • 14. Suécia

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROU
    AFP

    Viktor Gyokeres enviou um recado a Mikel Arteta com seus feitos goleadores pela Suécia

    Depois de mostrar alguns sinais encorajadores na Copa do Mundo, a Suécia agora deve engrenar sob o comando de Graham Potter, e a Liga das Nações trouxe mais esperança para os próximos dois anos, já que os escandinavos somaram 10 pontos em seus quatro jogos.

    Viktor Gyokeres foi o grande destaque, deixando para trás a falta de minutos em campo pelo Arsenal ao marcar em cada uma das partidas da Suécia ao longo da quinzena. Embora tenha perdido seu parceiro de ataque, Alexander Isak, depois que o jogador do Liverpool sofreu uma lesão na vitória sobre a Romênia na primeira rodada, Gyokeres não mostrou sinais de falta de ritmo e assumiu com prazer o protagonismo.

    Com a que provavelmente era a viagem mais difícil da campanha, para a Bósnia e Herzegovina, já superada, a equipe de Potter deve estar confiante para terminar na liderança do grupo em novembro.

  • 13. Croácia

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Luka Modric optou por continuar sua carreira pela Croácia apesar de completar 41 anos em setembro

    Após a saída de Zlatko Dalic depois da Copa do Mundo, a Croácia trouxe Slaven Bilic de volta ao comando da seleção, mas o retorno do ex-técnico do West Ham certamente poderia ter sido melhor depois de uma quinzena difícil.

    Embora a Croácia tenha vencido seu jogo de estreia na Liga das Nações, na Tchéquia, depois sofreu uma derrota por 4 a 1 para a Espanha antes de levar sete em uma noite humilhante contra a Inglaterra. A pausa decepcionante terminou com outra derrota para a Espanha, desta vez em casa, e já há questionamentos sobre a lógica de seguir utilizando Luka Modric, de 41 anos, no meio-campo.

    No momento, a Croácia parece presa entre eras, e Bilic pode ter de tomar algumas decisões difíceis se quiser que a equipe seja vista como uma ameaça quando a Euro chegar.

  • 12. Grécia

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    A Grécia deu um aviso do que sua nova "geração de ouro" é capaz durante a pausa

    Atualmente a 20ª seleção europeia no ranking da Fifa, a expectativa é que a Grécia suba nessas posições ao longo dos próximos dois anos, em meio ao papo sobre uma nova "geração de ouro" para a campeã da Euro 2004.

    Christos Tzolis, contratação chamativa de verão do Arsenal, o jovem articulador Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, e o impressionante adolescente Charalampos Kostoulas, do Brighton, estão entre aqueles sobre os quais há grande expectativa, e a Grécia mostrou o porquê durante um início invicto em sua campanha na Liga das Nações.

    O resultado mais impressionante foi, sem dúvida, a vitória por 1 a 0 na Alemanha, frustrando o retorno de Jurgen Klopp para casa, e depois a equipe confirmou isso com empates em casa contra Holanda e Alemanha. Somando ainda uma vitória fora de casa na Sérvia, a Grécia deixou claro que é uma seleção a ser levada a sério nos próximos ciclos de torneios.

  • 11. Dinamarca

    FBL-NATIONS-WAL-DEN
    AFP

    Rasmus Hojlund marcou três vezes na campanha irregular da Dinamarca na Liga das Nações

    O fracasso da Dinamarca em chegar à Copa do Mundo fez com que a seleção ficasse fora de um grande torneio pela primeira vez em uma década, mas ela ainda tem talento suficiente para que a classificação para a Euro 2028 esteja bem ao seu alcance ao longo do próximo ano, mais ou menos.

    Embora não seja mais a força que era quando chegou às semifinais do torneio de 2021, a Dinamarca ainda consegue competir com as melhores seleções e teve azar ao ser derrotada por Portugal, depois de buscar o empate duas vezes em Copenhague. Esse resultado veio uma semana após outro jogo eletrizante, desta vez contra a Noruega, quando o time de Brian Riemer saiu de 2 a 0 para empatar antes de perder por 3 a 2.

    Nem tudo foi má notícia, porém, já que as campeãs da Euro de 1992 venceram País de Gales nos dois jogos, enquanto a forma de Rasmus Hojlund, que marcou em três das partidas, foi animadora.

  • 10. Itália

    Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4
    Getty Images Sport

    A Itália se recuperou da derrota para a Bélgica e somou sete pontos nos três jogos restantes

    Quem sabe o que esperar da Itália neste momento? O técnico campeão da Euro, Roberto Mancini, está de volta ao comando após a terceira eliminação consecutiva da Azzurri nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e conduziu uma renovação, depositando confiança em uma nova geração de jogadores mais jovens.

    E, embora o retorno de Mancini não tenha começado da melhor forma, já que sua equipe sofreu uma derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica, a Itália reagiu de maneira impressionante, vencendo a Turquia em casa e fora, além de conquistar um ponto mais do que respeitável fora de casa contra a França.

    Michael Kayode, Pio Esposito e Alessandro Romano estiveram entre os que chamaram a atenção nesta nova Itália, e a forma como eles vão se entrosar será uma das histórias mais interessantes de acompanhar na preparação para a Euro.

  • 9. Bélgica

    SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEY
    AFP

    Kevin De Bruyne voltou no tempo durante a vitória da Bélgica sobre a Turquia

    A Bélgica abriu caminho até as quartas de final da Copa do Mundo antes de cair diante da Espanha, o que permitiu ao novo técnico Mark van Bommel se apresentar a um elenco que ainda mantém esperanças de brigar em torneios futuros, apesar de a maior parte da "Geração de Ouro" do país já ter se aposentado.

    Um dos nomes apontados para liderar essa nova era do futebol belga é o ponta do Paris Saint-Germain Mika Godts, e ele foi o grande destaque quando Van Bommel iniciou seu trabalho com uma vitória por 2 a 0 na Itália. Ainda há alguns remanescentes da velha guarda, porém, e Kevin De Bruyne teve uma atuação de gala para derrotar a Turquia.

    Mas a pausa terminou com duas vitórias e duas derrotas para a Bélgica, já que a equipe foi duas vezes vítima de gols decisivos de Michael Olise no fim contra a França. O jogador do Bayern de Munique marcou um golaço da vitória aos 43 minutos do segundo tempo no duelo em Bruxelas antes de balançar as redes duas vezes e dar uma assistência para um gol de Desire Doue, enquanto o time de Zinedine Zidane marcou quatro vezes em 13 minutos para buscar a virada e vencer em Paris. A Bélgica, portanto, ainda tem alguma distância a percorrer se quiser bater de frente com as principais seleções europeias em 2028.

  • 8. Noruega

    Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2
    Getty Images Sport

    Erling Haaland só conseguiu inspirar a Noruega a uma vitória durante uma quinzena decepcionante

    Uma das histórias mais marcantes da Copa do Mundo, a Noruega correspondeu ao status de azarã na América do Norte, com Erling Haaland liderando a nação escandinava até a sua primeira quartas de final no torneio. Diante dessa campanha, e da impressionante trajetória nas Eliminatórias que veio antes dela, os torcedores estariam perdoados se falassem do time de Stale Solbakken como um verdadeiro candidato ao título da Eurocopa de 2028.

    No entanto, Haaland e companhia voltaram à realidade de forma dura nas últimas duas semanas. Embora um doblete da máquina de gols do Manchester City tenha garantido uma vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca na primeira rodada da Liga das Nações, isso foi apenas o prelúdio de três derrotas, já que reveses em casa e fora para Portugal cercaram uma atuação extremamente desanimadora no País de Gales.

    A Noruega pode ser perdoada por ter dificuldade para lidar com uma ressaca pós-Copa do Mundo, e certamente é melhor perder jogos agora do que nas Eliminatórias, enquanto busca assegurar vaga no que seria apenas a sua segunda Eurocopa, e a primeira desde 2000.

  • 7. Suíça

    FBL-EUR-NATIONS-SWI-SLO
    AFP

    A Suíça deixou de lado uma onda de controvérsias para alcançar uma campanha perfeita na Liga das Nações

    Quartas de finalistas em cada uma das últimas duas Eurocopas, assim como da Copa do Mundo de 2026, já não é surpresa quando a Suíça faz uma campanha profunda em um torneio, e a equipe parece pronta para mais uma vez se provar como uma das seleções mais confiáveis do continente em 2028.

    Houve mais do que uma nuvem de controvérsia pairando sobre esta seleção suíça, já que tanto Granit Xhaka quanto Breel Embolo foram deixados de fora após falsificarem documentos de vacinação contra a Covid-19, mas os jogadores que permaneceram não pareceram ser excessivamente afetados pelo drama e venceram os quatro jogos, marcando 11 gols e sofrendo apenas um.

    Seleção mais bem colocada na segunda divisão da Liga das Nações, é justo apontar o nível dos adversários da Suíça, Escócia, Eslovênia e Macedônia do Norte, ao comparar seus resultados com os de outras equipes. No entanto, não há dúvida de que o time de Murat Yakin ganhou um impulso considerável nesta última quinzena.

  • 6. Holanda

    Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1
    Getty Images Sport

    Depois de duas vitórias e dois empates, a Holanda lidera seu grupo da Liga das Nações

    A Holanda espera deixar para trás sua vergonhosa eliminação na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo após nomear a lenda do Barcelona Xavi para comandar uma transição de volta ao "Futebol Total" que os torcedores da Holanda tanto desejam. E, embora a reintrodução desse estilo de jogo ainda esteja em andamento, a seleção holandesa conseguiu desfrutar de um início invicto em sua campanha na Liga das Nações.

    As vitórias em casa e fora sobre a Sérvia foram combinadas com empates contra Alemanha e Grécia, ambos garantidos com gols de empate nos minutos finais de Cody Gakpo e Tijjani Reijnders, respectivamente. Também foi uma quinzena para ser lembrada pelo atacante do AZ Mexx Meerdink, antes sem convocações, cujo doblete garantiu os três pontos em Belgrado depois que ele entrou no time após uma lesão sofrida por Brian Brobbey.

    Com Virgil van Dijk, que completou sua 100ª partida pela seleção durante a pausa, ainda como capitão, e com jovens talentosos como Meerdink e Ruben van Bommel causando impacto, a Holanda certamente deve estar entre as candidatas quando chegar a Euro em 2028.

  • 5. Alemanha

    Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Jürgen Klopp não teve tudo do seu jeito em seus primeiros jogos no comando da Alemanha

    Entre a série de treinadores de renome que deram seus primeiros passos no comando de seleções nas últimas semanas, nenhum enfrentou tanta expectativa em torno de sua estreia à beira do campo quanto Jurgen Klopp na Alemanha. Escolhido para revitalizar uma equipe que não conseguiu chegar às oitavas de final em nenhuma das últimas três Copas do Mundo, Klopp tem um histórico que faz com que se espere uma rápida transformação da Alemanha.

    No entanto, sempre seria difícil avaliar de forma adequada os quatro primeiros jogos de Klopp no cargo, depois que o ex-técnico do Liverpool optou por convocar um grupo de 44 jogadores, que depois dividiu em dois grupos, cada um para disputar duas partidas. Assim, vários atletas estavam dando seus primeiros passos na seleção, o que ajuda a explicar por que os resultados e as atuações foram irregulares.

    Apenas um gol de empate da Holanda nos acréscimos impediu Klopp de conquistar a vitória em seu primeiro jogo, mas sua estreia em casa terminou em uma derrota surpreendente para a Grécia. Depois, veio uma vitória tranquila sobre a Sérvia, antes de a pausa terminar com um empate sem gols em Tessalônica, deixando a Alemanha com cinco pontos em quatro jogos. Como Klopp ainda não escolheu o que considera ser sua equipe mais forte, não é uma base ruim sobre a qual trabalhar.

  • 4. Portugal

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos provou ser mais do que capaz de substituir Cristiano Ronaldo no ataque de Portugal

    Quatro jogos, quatro vitórias e uma tremenda birra do jogador de futebol mais famoso do planeta; a primeira quinzena de Jorge Jesus no comando da seleção de Portugal não foi sem drama, mas o novo chefe deve estar encantado com o que sua equipe produziu enquanto tenta se recuperar de uma Copa do Mundo decepcionante.

    A seleção portuguesa superou País de Gales, Noruega (duas vezes) e Dinamarca ao longo da pausa internacional, com João Félix e Gonçalo Ramos se destacando no ataque, marcando três gols cada. No entanto, o elefante na sala é, claro, a decisão tomada por Cristiano Ronaldo de deixar a concentração no meio do caminho depois de ficar no banco sem entrar na primeira vitória sobre a Noruega.

    Dado o que Ronaldo produziu, ou deixou de produzir, nos últimos três grandes torneios, é difícil imaginar que Portugal não tenha mais chances de sucesso na Euro sem o vencedor de cinco Bolas de Ouro em seu elenco. É verdade que ele ainda pode voltar ao grupo muito antes do verão de 2028, mas, se presumirmos que Ronaldo não fará parte do elenco daqui a 20 meses, então Portugal acaba de se tornar uma ameaça real.

  • 3. Inglaterra

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Os jogadores de ataque da Inglaterra produziram alguns momentos empolgantes durante seus quatro jogos da Liga das Nações

    Todos os olhares estavam voltados para Thomas Tuchel, que buscava apaziguar os torcedores da Inglaterra que sentiam que ele era o culpado pela derrota na semifinal da Copa do Mundo, e, embora a campanha na Liga das Nações não tenha começado da melhor forma, houve bastante coisa positiva nas atuações de uma das coanfitriãs da Euro 2028 ao longo da pausa.

    A derrota para a Espanha foi seguida por vitórias em casa e fora sobre a Tchéquia e pela goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, que mostrou exatamente do que os jogadores de ataque da Inglaterra são capazes. Apesar de ter perdido um pênalti crucial contra a Espanha, Harry Kane marcou em todos os jogos, balançando as redes seis vezes no total, enquanto Anthony Gordon e Jude Bellingham também chamaram a atenção em várias ocasiões.

    Também houve sinais encorajadores de nomes como Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall e Alex Scott depois de serem convocados novamente após a Copa do Mundo. Considerando ainda que Declan Rice esteve ausente do período de treinos, as coisas voltam a parecer promissoras para a Inglaterra em sua tentativa de acabar com mais de 60 anos de sofrimento.

  • 2. França

    TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BEL
    AFP

    Michael Olise foi um dos grandes destaques de toda a pausa internacional

    Depois de anos de espera para que Didier Deschamps saísse de cena, a era Zinedine Zidane finalmente começou na França, e os primeiros sinais foram relativamente positivos.

    A França iniciou sua campanha na Liga das Nações com uma vitória por 1 a 0 sobre a Turkiye, embora o resultado tenha sido marcado pela lesão sofrida pelo autor do gol, capitão e principal talismã Kylian Mbappe, que o tirou dos três jogos restantes. Felizmente para Zidane, Michael Olise conseguiu mais do que suprir essa ausência.

    O meio-campista do Bayern de Munique marcou quatro gols e deu duas assistências ao longo da pausa internacional, incluindo um golaço da vitória nos minutos finais na Bélgica, o gol de abertura no empate com a Itália e dois gols para selar a virada sobre a Bélgica na segunda-feira.

    A contínua ascensão de Olise como um dos jogadores de ataque de elite do futebol mundial acrescentou uma dimensão extra a uma linha de frente da França que já é repleta de talento, e caberá a Zidane garantir que haja equilíbrio suficiente entre esses jogadores e a solidez defensiva da equipe para que ela consiga triunfar nos próximos torneios.

  • 1. Espanha

    Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    A Espanha não mostrou sinais de ressaca da Copa do Mundo, com Lamine Yamal liderando pelo exemplo

    Atual campeã europeia e agora mundial, a Espanha quase certamente chegará à fase final em 2028 como a equipe a ser batida, especialmente porque vários de seus principais jogadores ainda nem atingiram o auge em termos de idade.

    Um desses jogadores é, claro, Lamine Yamal, que levou seu forte início de temporada pelo clube para o cenário internacional ao abrir o placar em cada um dos três primeiros jogos da Espanha, incluindo a chamativa vitória em Wembley sobre a Inglaterra. A Espanha confirmou isso ao vencer a Croácia em casa e fora, além de bater a Tchéquia para assegurar um início perfeito em sua campanha na Liga das Nações.

    Mikel Merino voltou a produzir momentos decisivos diante do gol para a equipe de Luis de la Fuente, enquanto Pedri se recuperou de forma impressionante após ser deixado de fora na Copa do Mundo. Neste momento, muito pouco parece capaz de parar a Espanha.