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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

Por que substituir Cristiano Ronaldo fora de campo será mais difícil para Portugal do que dentro dele

É fácil entender por que a aposentadoria do astro da seleção foi descrita como uma “tragédia” econômica para a federação de futebol de seu país.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Cristiano Ronaldo sempre insistiu que faria o que fosse melhor para Portugal quando chegasse a hora de se aposentar da seleção. “Se eu sentir que não estou mais contribuindo em nada, serei o primeiro a sair”, afirmou em fevereiro de 2024. “Não será uma decisão difícil de tomar.” Mas a realidade mostrou o contrário.

    Ronaldo simplesmente não conseguia se afastar, e quem o conhecia pessoalmente não ficou nem um pouco surpreso. “Não acho que ele seja capaz de fazer isso”, disse o ex-companheiro de equipe no Manchester United Gary Neville ao The Overlap apenas seis meses depois, após a constrangedora campanha de Ronaldo na Eurocopa, na Alemanha. “Às vezes, o jogador sabe quando é hora de parar, mas há alguns que não sabem e precisam que alguém lhes diga.”

    Ronaldo claramente fazia parte desse segundo grupo, mas a pergunta de Neville era: “Quem vai dizer isso a ele?”

    Na verdade, embora Jorge Jesus nunca tenha tido muita paciência com quem considera incompetente, ele não parecia ser o candidato óbvio para, na prática, conduzir a saída da maior estrela de Portugal do futebol de seleções. Ronaldo havia apoiado a contratação de Jesus como técnico de Portugal e chegou a descrever publicamente o treinador de 72 anos como “a escolha certa” para substituir Roberto Martinez. E já ficou provado que ele tinha razão, embora não pelos motivos que imaginava.

    Apesar de incluir o jogador de 41 anos em seu projeto, Jesus se recusou a fazer dele a peça central. Ronaldo afirmou que promessas haviam sido quebradas e que existiam acordos sobre quando e onde jogaria, e por quanto tempo. Jesus, porém, como qualquer bom técnico, definiu todas as escalações e substituições de acordo com o contexto das partidas, mesmo que isso significasse deixar o jogador mais goleador do país no banco durante 90 minutos.

    Em um comunicado de quase 2.000 palavras, Ronaldo acusou seu treinador de ter uma “atitude arrogante”, antes de ditar tanto os termos da suspensão que recebeu por abandonar a seleção antes do confronto com a Dinamarca pela Liga das Nações, no mês passado, quanto os de sua eventual aposentadoria. No fim das contas, porém, Ronaldo foi longe demais e acabou cedendo, forçado a encerrar sua carreira na seleção no meio da temporada de clubes.

    Ainda assim, apesar de todo o dano causado ao próprio legado, sem falar nos desempenhos de Portugal em seus últimos três torneios internacionais, Ronaldo fará falta. Como destacou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sua influência há muito tempo ia “muito além das quatro linhas do campo”.

  • Craque de Portugal

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    A seleção portuguesa nunca havia conquistado um grande título internacional antes da chegada de Ronaldo.

    Segundo Ronaldo, ele estava pronto para se aposentar da seleção logo após a Copa do Mundo deste ano, mas foi convencido a desistir da ideia pelo presidente da FPF, Pedro Proenca, no voo de volta da equipe dos Estados Unidos, o que, para ser justo, parece perfeitamente plausível.

    Depois de os jogadores de Portugal passarem um terceiro grande torneio consecutivo tentando, sem sucesso, carregar nas costas um centroavante sem mobilidade, ficou claro que Ronaldo havia se tornado um fardo insuportável, mas apenas do ponto de vista esportivo. Economicamente, o vencedor de cinco Bolas de Ouro ainda valia seu peso em ouro, e até mais, para a federação.

    É revelador que, ao manifestar durante um evento da FPF no mês passado a esperança de que Ronaldo continuasse a jogar pela seleção, Proenca tenha chamado o atacante do Al-Nassr de “o maior patrimônio” que o futebol português já produziu. Mesmo que a escolha da palavra “patrimônio” não tenha sido deliberada, ela certamente foi precisa: embora Ronaldo claramente já não merecesse um lugar entre os titulares da seleção portuguesa, ainda era o jogador mais valioso da equipe em um sentido muito concreto.

  • “O efeito Ronaldo”

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    Muitos torcedores jovens hoje não acompanham um clube de futebol específico. Eles acompanham os craques.

    Ronaldo é, de fato, uma indústria por si só, uma marca de um bilhão de dólares que até um clube tão famoso quanto a Juventus contratou principalmente para ampliar seu apelo comercial e seus números nas redes sociais. E deu certo: nas 24 horas após a oficialização de sua transferência para Turim em 2018, entre 10 e 11 de julho, a Juve ganhou mais 2,2 milhões de seguidores nas redes.

    Como explicou o autor especializado em finanças do futebol Marco Bellinazzo à GOAL: "O efeito Ronaldo é muito real. Está aí para todos verem. Para crescer comercialmente em nível internacional, é preciso ter um ícone global como Cristiano Ronaldo, que é muito útil para fechar novos acordos, especialmente na América do Norte e na Ásia."

    Por exemplo, seis meses após sua chegada ao Allianz Stadium, a Juventus assinou um novo contrato de patrocínio com sua fornecedora de material esportivo, a adidas. O acordo, de sete anos e no valor de € 357 milhões (£ 308 milhões/US$ 395 milhões), tinha o dobro do valor do anterior. Depois, em novembro de 2019, o clube renovou a parceria com a JEEP, patrocinadora de sua camisa, por € 42 milhões (£ 36,2 milhões/US$ 46,4 milhões), um aumento de € 25 milhões em relação ao acordo anterior.

    Em resumo, na era dos influenciadores, é bom poder contar com o mais influente de todos. Afinal, até jogadores de futebol seguem Ronaldo: nomes como Karim Benzema e Neymar chegaram à Liga Saudita em 2022, cerca de seis meses depois da surpreendente transferência do português para o Al-Nassr.

    Portugal, obviamente, se beneficiou enormemente de ter, por duas décadas, uma das pessoas mais famosas do planeta como garoto-propaganda da seleção. "Pode ser um pouco duro dizer isso, mas, do ponto de vista da marca, Ronaldo é incomparavelmente maior do que toda a seleção portuguesa e inúmeras outras juntas", disse o especialista em marketing esportivo Daniel Sa à agência de notícias Lusa após a Copa do Mundo.

    "Será uma tragédia quando ele sair, porque as pessoas ainda não têm noção da atenção da mídia que será perdida. Será como descer uma escada rolante em alta velocidade. Foi ele quem permitiu à seleção fechar inúmeros contratos e ganhar muito dinheiro por mais de 20 anos."

    Nesse sentido, Ronaldo é praticamente insubstituível. "Ele é, por si só, uma plataforma global de comunicação", disse Sa à EFE após o anúncio da aposentadoria. "Portanto, Portugal não está perdendo apenas um jogador extraordinário. Está perdendo também o maior amplificador internacional da marca Portugal."

  • Ramos está pronto para assumir mais responsabilidades?

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos já começou bem como referência no ataque de Portugal

    Por mais estranho que pareça, Portugal provavelmente terá menos dificuldade para preencher o enorme vazio deixado por Ronaldo em campo. Estamos falando do maior artilheiro da história do futebol de seleções, mas os primeiros indícios, ainda muito iniciais, sugerem que a seleção portuguesa não terá problemas para marcar gols sem ele.

    Goncalo Ramos claramente não é Ronaldo, mas, desde que marcou três gols ao ocupar o lugar do ex-capitão na vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2022, mostrou ser, no mínimo, capaz de comandar o ataque de Portugal com bons resultados.

    É verdade que, diante da saída conturbada de Ronaldo, a pressão sobre o atacante do AC Milan agora será imensa. Ainda assim, todos os olhares estavam voltados para ele antes dos jogos do mês passado contra Dinamarca e Noruega, e Ramos marcou em ambos. Com isso, chegou a três gols em três partidas consecutivas como titular e a quatro em seus últimos cinco jogos pela seleção, tornando ainda mais absurdo o fato de ter disputado apenas 34 minutos na Copa do Mundo enquanto Ronaldo, mais uma vez, não conseguia justificar sua condição de centroavante titular de Portugal.

    De certa forma, porém, a questão não é exatamente quantos gols Ramos marca, mas como ele atua como referência no ataque. Foi por isso que, quando os leitores do jornal português A Bola foram convidados a escolher sua escalação titular preferida para o jogo do mês passado contra o País de Gales, ele foi escolhido à frente de Ronaldo.

    Por quê? Porque até mesmo uma torcida eternamente grata a Ronaldo por tudo o que ele fez por seu país reconhece que os interesses de um jogador foram colocados acima das necessidades de toda a equipe por tempo demais. Assim, os talentosos jogadores de lado de campo e os excelentes meio-campistas de Portugal ficaram sem um centroavante com a movimentação e a intensidade exigidas pelo futebol moderno, capaz de ajudá-los a atingir todo o seu potencial como unidade ofensiva.

    Não há nenhuma garantia de que a nova “geração de ouro” de Portugal conquistará um grande título nos próximos anos, mas está claro que suas chances agora são maiores com um atacante na faixa dos 25 anos do que com um na faixa dos 40.

    É evidente que a contribuição de Ronaldo para o futebol português não deve, nem pode, jamais ser diminuída. Eles fizeram história juntos. Seus gols farão falta, assim como seu poder de atração. É improvável que a seleção portuguesa volte a ser tão popular quanto era com Ronaldo, ou tão lucrativa. Mas, embora sua aposentadoria certamente enfraqueça a marca, a equipe já parece mais forte.