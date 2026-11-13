Cristiano Ronaldo sempre insistiu que faria o que fosse melhor para Portugal quando chegasse a hora de se aposentar da seleção. “Se eu sentir que não estou mais contribuindo em nada, serei o primeiro a sair”, afirmou em fevereiro de 2024. “Não será uma decisão difícil de tomar.” Mas a realidade mostrou o contrário.

Ronaldo simplesmente não conseguia se afastar, e quem o conhecia pessoalmente não ficou nem um pouco surpreso. “Não acho que ele seja capaz de fazer isso”, disse o ex-companheiro de equipe no Manchester United Gary Neville ao The Overlap apenas seis meses depois, após a constrangedora campanha de Ronaldo na Eurocopa, na Alemanha. “Às vezes, o jogador sabe quando é hora de parar, mas há alguns que não sabem e precisam que alguém lhes diga.”

Ronaldo claramente fazia parte desse segundo grupo, mas a pergunta de Neville era: “Quem vai dizer isso a ele?”

Na verdade, embora Jorge Jesus nunca tenha tido muita paciência com quem considera incompetente, ele não parecia ser o candidato óbvio para, na prática, conduzir a saída da maior estrela de Portugal do futebol de seleções. Ronaldo havia apoiado a contratação de Jesus como técnico de Portugal e chegou a descrever publicamente o treinador de 72 anos como “a escolha certa” para substituir Roberto Martinez. E já ficou provado que ele tinha razão, embora não pelos motivos que imaginava.

Apesar de incluir o jogador de 41 anos em seu projeto, Jesus se recusou a fazer dele a peça central. Ronaldo afirmou que promessas haviam sido quebradas e que existiam acordos sobre quando e onde jogaria, e por quanto tempo. Jesus, porém, como qualquer bom técnico, definiu todas as escalações e substituições de acordo com o contexto das partidas, mesmo que isso significasse deixar o jogador mais goleador do país no banco durante 90 minutos.

Em um comunicado de quase 2.000 palavras, Ronaldo acusou seu treinador de ter uma “atitude arrogante”, antes de ditar tanto os termos da suspensão que recebeu por abandonar a seleção antes do confronto com a Dinamarca pela Liga das Nações, no mês passado, quanto os de sua eventual aposentadoria. No fim das contas, porém, Ronaldo foi longe demais e acabou cedendo, forçado a encerrar sua carreira na seleção no meio da temporada de clubes.

Ainda assim, apesar de todo o dano causado ao próprio legado, sem falar nos desempenhos de Portugal em seus últimos três torneios internacionais, Ronaldo fará falta. Como destacou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sua influência há muito tempo ia “muito além das quatro linhas do campo”.