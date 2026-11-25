Em 15 de agosto, Musiala caiu durante o confronto de pré-temporada do Bayern com o RB Leipzig, em Munique. Três dias depois, em um amistoso em Heidenheim, aconteceu de novo, o que só aumentou os temores de que o jogador de 23 anos tivesse um problema de saúde grave e potencialmente fatal.

No entanto, em um comunicado publicado pouco depois no Instagram, Musial explicou que havia sido “diagnosticado com crises de ausência temporárias, breves, mas facilmente tratáveis, decorrentes de uma disfunção neurológica. Elas podem causar os episódios recentes, como o ocorrido contra o Leipzig ou agora em Heidenheim. Sei que parecem assustadoras à primeira vista, mas, para mim, no momento são apenas parte do meu dia a dia.

“Estou recebendo um excelente tratamento médico e sou muito otimista. O Bayern, minha família e meus amigos estão sempre ao meu lado e me apoiam nessa jornada.”

Eberl confirmou após o jogo contra o Heidenheim que o clube sabia da condição de Musiala durante toda a temporada passada: “Os jogadores também sabiam. Para nós, isso se tornou parte do dia a dia. Ele mudou algo na medicação, por isso essas situações ficaram evidentes. Agora queremos voltar a como as coisas eram antes, quando essas situações não aconteciam.

“Nós, como família Bayern, permanecemos unidos, daremos a ele todo o nosso apoio, como já fizemos e continuaremos fazendo. Estamos enfrentando isso juntos.”

Infelizmente, essa frente unida desmoronou completamente na última semana. Primeiro, o presidente de honra do Bayern, Uli Hoeness, questionou publicamente, em entrevista à BR24, se Musiala “algum dia voltará a apresentar o nível de desempenho que já teve”, argumentando que “o que ele pode entregar agora já não corresponde ao que está no contrato”.

Depois, Dreesen disse ao Abendzeitung que o contrato de Musiala continuava “válido”, mas também admitiu, de maneira bastante significativa, que “se não conseguirmos voltar de forma permanente a um nível compatível com a estrutura financeira, teremos de nos sentar e conversar”.

Musiala fez seu aguardado retorno após um problema muscular ao entrar em campo no empate por 1 a 1 com o Colônia, na sexta-feira. Mas sua volta foi quase imediatamente ofuscada quando o dirigente Karl-Heinz Rummenigge declarou apoio total a Hoeness e Dreesen, apenas 20 minutos depois do apito final na Allianz Arena.

“Não acho que haja nada de escandaloso nisso”, disse Rummenigge à Sky Sport Deutschland. “Na minha opinião, o que Uli e Jan Dreesen disseram foi totalmente aceitável. Quando um clube precisa considerar como lidar com essa situação, considero isso responsável e completamente normal.

“Infelizmente, o que sabemos sugere que será difícil para ele voltar ao nível que tantas vezes mostrou aqui neste estádio. Não consigo imaginar Jamal deixando o clube nem outro clube o contratando nessas circunstâncias. Isso é um problema. Todos queremos muito vê-lo voltar, de preferência em sua melhor forma. Mas o que acontece se não for assim?

“É de conhecimento geral que ele tem um contrato que envolve valores consideráveis. Portanto, naturalmente, também teríamos de considerar as finanças porque, com todo o respeito, tais valores já não seriam justificáveis.”