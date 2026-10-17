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Kylian Mbappe On boots GFX HIC 1-1GOAL

Por que as novas chuteiras de Kylian Mbappe seguem um mistério enquanto a On, marca que desafia o mercado, contraria as expectativas

A marca suíça de artigos esportivos que desafia as líderes do setor fechou com o superastro do Real Madrid para ser o rosto de sua expansão no futebol, mas ainda não sabemos como serão suas novas chuteiras.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Em sua primeira incursão no desenvolvimento de chuteiras de futebol, a On não segue as regras tradicionais. É verdade que a marca suíça de artigos esportivos, que busca desafiar as grandes empresas do setor, contratou um astro incontestável, Kylian Mbappe, para ser o rosto de sua linha de futebol e conta com o lendário compatriota dele Thierry Henry nos bastidores, mas ainda não sabemos exatamente como será sua primeira chuteira.

    Ao que parece, isso é intencional. Depois de já agitar um setor extremamente competitivo ao contratar um dos melhores jogadores do planeta, a On coloca a inovação acima de tudo. A marca busca transformar a maneira como acompanhamos os lançamentos de chuteiras, com testes em tempo real e um convite para que o mundo veja o que acontece nos bastidores.

  • Trabalho em andamento

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Mbappe já jogou e marcou gols com chuteiras da On, mas a marca as descreve como “protótipos”, e não como o produto final.

    Não houve eventos chamativos nem lançamentos vistosos de chuteiras com seu novo garoto-propaganda desde que a On anunciou sua grande expansão no futebol. Em vez disso, a marca adotou uma abordagem mais simples e gerou muita expectativa ao criar uma aura de mistério em torno do produto que está por vir.

    Primeiro, houve a sessão de fotos com Mbappé, o diretor de futebol da marca e ídolo do Arsenal Henry, o ícone do tênis Roger Federer e a revelação do Barcelona Sydney Schertenleib, mas sem chuteiras. O cenário, nada glamouroso, era o laboratório onde elas estão sendo desenvolvidas e testadas. Agora, a On nos levou aos bastidores desse processo.

    Antes, talvez só fosse possível ver uma chuteira em desenvolvimento no campo de treinamento, longe dos holofotes e das câmeras, mas a On mudou isso. Mbappé já jogou e marcou gols usando chuteiras da On desde que deixou oficialmente a Nike em setembro. Ele balançou as redes pela França durante a Data Fifa e pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League. Mas a chuteira inteiramente branca, com a marca da On exibida de forma discreta, que vimos em seus pés não é o produto final.

    A fabricante suíça ainda a descreve como um “protótipo”. Isso se reflete no fato de que as chuteiras usadas pelo francês a serviço da seleção tinham o número de série 'ON-DCPT-KM010', enquanto ele usou o modelo 'ON-DCPT-KM210' no retorno aos jogos pelo clube. A On está rompendo com o roteiro habitual, e nós acompanhamos o desenvolvimento das chuteiras diante dos nossos olhos.

  • “Há mais do que parece à primeira vista”

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Apesar de a chuteira ter aparecido em campo diante dos olhos do mundo, a On afirma que continuará a fazer ajustes e aprimorar suas novas chuteiras.

    GOAL apurou que a chuteira usada por Mbappe faz parte do processo de cocriação da On com jogadores. Eles a testam em situações de jogo para avaliar o desempenho, o ajuste, a fixação ao pé e a durabilidade em condições reais, enquanto a marca usa o feedback do astro para aprimorar continuamente o produto.

    A tecnologia “LightSpray” da On é fundamental para o design da chuteira. Segundo a marca, ela “permite uma abordagem fundamentalmente diferente à fabricação de calçados”, possibilitando mudanças rápidas na estrutura, no peso, no ajuste e na sensação de uso para corrigir eventuais problemas iniciais.

    A On disse à GOAL que versões com e sem cadarço estão sendo testadas, o que sugere que poderemos ver em breve uma variação diferente do protótipo. Embora os números de série ajudem os designers a acompanhar as diferentes versões durante os testes, a marca insiste que nada do que cria é “puramente decorativo” e que quem prestar bastante atenção poderá descobrir que há “mais do que parece à primeira vista”.

  • Transparência sem precedentes

    On football boots
    On

    A On foi na contramão, dando a todos acesso sem precedentes ao seu processo de design e desenvolvimento em andamento.

    Continuando a romper com o sigilo típico da fabricação e do lançamento de chuteiras de futebol, a On levou sua transparência a outro nível ao vazar seu próprio processo de criação para o mundo inteiro. Ao decifrar um enigma no site da On, usar os números de série dos protótipos de Mbappe como senha e seguir uma sequência específica de etapas, qualquer pessoa pode acessar imagens e vídeos dos bastidores que mostram as fases de desenvolvimento e as referências utilizadas.

    Esse tipo de acesso é inédito e aumenta a curiosidade e a expectativa para um lançamento oficial ainda não anunciado. A sensação de que ainda há algo por revelar só torna o lançamento iminente mais empolgante.

  • De olho em 2027

    Mbappe On GFX
    Getty/GOAL

    Embora as novas chuteiras de Mbappe ainda não estejam à venda, a GOAL apurou que elas chegarão às lojas em breve. Mas quem sabe como serão?

    Resta saber como o protótipo vai evoluir e mudar nas próximas semanas e meses, enquanto cresce a expectativa em torno da primeira chuteira de Mbappe com a marca que vem transformando o mercado. Já havia sido noticiado que o contrato de dez anos do francês com a On lhe dará uma linha própria, além dos lançamentos gerais da marca. Ele também detém participação acionária na empresa, que teve uma ascensão meteórica desde sua fundação, há apenas 16 anos.

    A GOAL apurou que a primeira coleção de futebol da On será lançada em 2027. Até lá, o foco continuará no desenvolvimento, nos testes e no aperfeiçoamento de cada detalhe ao lado de Mbappe, Schertenleib e dos demais jogadores em atividade que a marca suíça tenha contratado discretamente.

    Conhecida por seus tênis de corrida, a On já causou um grande impacto no mercado de chuteiras com a contratação de Mbappe e sua forte participação no processo de criação. Não há sinais de que isso vá mudar tão cedo, já que a marca prioriza a inovação acima de tudo.