Em sua primeira incursão no desenvolvimento de chuteiras de futebol, a On não segue as regras tradicionais. É verdade que a marca suíça de artigos esportivos, que busca desafiar as grandes empresas do setor, contratou um astro incontestável, Kylian Mbappe, para ser o rosto de sua linha de futebol e conta com o lendário compatriota dele Thierry Henry nos bastidores, mas ainda não sabemos exatamente como será sua primeira chuteira.
Ao que parece, isso é intencional. Depois de já agitar um setor extremamente competitivo ao contratar um dos melhores jogadores do planeta, a On coloca a inovação acima de tudo. A marca busca transformar a maneira como acompanhamos os lançamentos de chuteiras, com testes em tempo real e um convite para que o mundo veja o que acontece nos bastidores.