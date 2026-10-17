Não houve eventos chamativos nem lançamentos vistosos de chuteiras com seu novo garoto-propaganda desde que a On anunciou sua grande expansão no futebol. Em vez disso, a marca adotou uma abordagem mais simples e gerou muita expectativa ao criar uma aura de mistério em torno do produto que está por vir.

Primeiro, houve a sessão de fotos com Mbappé, o diretor de futebol da marca e ídolo do Arsenal Henry, o ícone do tênis Roger Federer e a revelação do Barcelona Sydney Schertenleib, mas sem chuteiras. O cenário, nada glamouroso, era o laboratório onde elas estão sendo desenvolvidas e testadas. Agora, a On nos levou aos bastidores desse processo.

Antes, talvez só fosse possível ver uma chuteira em desenvolvimento no campo de treinamento, longe dos holofotes e das câmeras, mas a On mudou isso. Mbappé já jogou e marcou gols usando chuteiras da On desde que deixou oficialmente a Nike em setembro. Ele balançou as redes pela França durante a Data Fifa e pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League. Mas a chuteira inteiramente branca, com a marca da On exibida de forma discreta, que vimos em seus pés não é o produto final.

A fabricante suíça ainda a descreve como um “protótipo”. Isso se reflete no fato de que as chuteiras usadas pelo francês a serviço da seleção tinham o número de série 'ON-DCPT-KM010', enquanto ele usou o modelo 'ON-DCPT-KM210' no retorno aos jogos pelo clube. A On está rompendo com o roteiro habitual, e nós acompanhamos o desenvolvimento das chuteiras diante dos nossos olhos.