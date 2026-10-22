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Matildas WSL 1:1Getty/GOAL

Por que a WSL inglesa se tornou uma “segunda casa” para talentos australianos e como isso ajudou a seleção australiana a alcançar novos patamares

De Sam Kerr, Steph Catley e Alanna Kennedy a Mary Fowler, Ellie Carpenter e Kyra Cooney-Cross, a primeira divisão inglesa se tornou a liga preferida das principais jogadoras australianas nos últimos anos.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • É impressionante pensar que, há apenas sete anos, não havia nenhuma australiana na Women’s Super League. Hoje, a competição conta com muitas das maiores estrelas das Matildas, como Ellie Carpenter, Steph Catley e Mary Fowler. A Austrália é um dos países com mais representantes na história da WSL, que também já teve passagens importantes de jogadoras como Sam Kerr, Katrina Gorry e Mackenzie Arnold pela Inglaterra.

    O número de australianas na liga é tão grande que Jack Sharkey, responsável pelo desempenho físico da seleção, mora na Inglaterra. “Infelizmente, fui eu quem ficou com a pior parte na hora da mudança”, brinca ele, depois que Emily Husband, treinadora inglesa que atua como auxiliar das Matildas, passa alguns minutos elogiando à GOAL o estilo de vida na Austrália.

    Mas nem sempre foi assim. Nos anos anteriores, a NWSL, primeira divisão dos Estados Unidos, era a liga estrangeira preferida das jogadoras da seleção australiana, entre outros motivos porque seu calendário se encaixava bem com o da A-League em seu país. Na Copa do Mundo de 2019, 13 das 23 integrantes do elenco atuavam nos Estados Unidos.

    Foi depois daquele torneio, porém, que as coisas começaram a mudar. Kerr foi para o Chelsea alguns meses mais tarde, e jogadoras experientes como Catley, Arnold, Caitlin Foord e Alanna Kennedy seguiram o mesmo caminho no ano seguinte. Agora, há australianas não só por toda a WSL, mas também na segunda divisão do futebol feminino inglês. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy e Leticia McKenna jogam na WSL 2 e foram incluídas na convocação mais recente de Joe Montemurro.

    Então, o que levou as australianas a se transferirem em grande número para a Inglaterra? Que impacto isso teve nas Matildas? E o que isso significa para o futebol nacional na Austrália?

  • Ao redor do mundo e de volta

    Alanna Kennedy Sydney FC Women 2018-19
    Getty Images

    Kennedy foi uma das muitas jogadoras da seleção australiana que passaram vários anos dividindo seu tempo entre os Estados Unidos e a Austrália, algo especialmente comum antes da pandemia de Covid-19.

    Clare Wheeler, meio-campista do Everton com 46 jogos pela seleção da Austrália, tinha apenas 15 anos quando estreou pela equipe principal do Newcastle Jets na A-League. Naquele mesmo ano, a NWSL foi lançada e algumas das melhores jogadoras australianas se mudaram para os Estados Unidos, entre elas Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon e Emily van Egmond.

    Nos oito anos seguintes, Wheeler acompanhou de longe uma rotina exaustiva das maiores estrelas da seleção australiana. De aproximadamente março a novembro, elas jogavam nos Estados Unidos. Depois, voltavam para casa para disputar a A-League, então conhecida como W-League, até janeiro ou fevereiro, dependendo das datas da temporada e de a equipe chegar ou não à grande final. Em seguida, retornavam aos Estados Unidos para repetir tudo.

    “Acho que, para mim, isso provavelmente era um obstáculo para querer fazer o mesmo: ir para os Estados Unidos, voltar e jogar durante o verão. Você nunca tinha férias entre temporadas”, disse anteriormente à GOAL Wheeler, cuja primeira transferência para o exterior foi para o Fortuna Hjorring, da Dinamarca, em 2021. “Obviamente, também havia jogos pela seleção nesse período. Por isso, na minha primeira transferência, quis ir para a Europa para ter uma temporada completa.”

    Kennedy, que agora joga pelo London City Lionesses, estava entre as muitas australianas que enfrentaram esse ciclo incessante. É fácil entender por que tantas fizeram isso: a rotina lhes dava a oportunidade de jogar naquela que era a melhor liga do mundo na época e, ao mesmo tempo, permitia que voltassem para casa para passar alguns meses com amigos e familiares. No entanto, nas palavras da própria Kennedy: “Acho que chegou um ponto em que isso já não era realmente sustentável.”

    A A-League estava se expandindo e agora disputa uma temporada com o dobro da duração, enquanto a exigência física sobre as jogadoras já era enorme. Não surpreende que a maioria estivesse se colocando “em uma situação em que teria uma pausa em algum momento”, como explica Kennedy.

    “Definitivamente, há momentos nas concentrações da seleção em que você olha ao redor e todo mundo parece exausto”, disse Catley em 2020, depois de assinar com o Arsenal e romper esse ciclo. “Fazer constantemente essas viagens desde os Estados Unidos e nunca ter férias entre temporadas definitivamente acaba cobrando seu preço.

    “Acho que isso tem sido um problema para nós nos grandes torneios”, acrescentou. “Chegamos com o elenco completo e, pouco depois, algumas jogadoras apresentam problemas físicos. Por menor que isso parecesse no passado, acho que, nos últimos anos, definitivamente cobrou seu preço de nós e dos nossos corpos.”

  • “Um lar longe de casa”

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Muitas jogadoras da seleção australiana começaram a se transferir para a WSL após a Copa do Mundo Feminina de 2019, e a transferência de Kerr para o Chelsea, que teve grande repercussão, foi uma das primeiras dessa leva.

    Com a A-League ainda em desenvolvimento, as jogadoras que quisessem romper esse ciclo sem deixar a elite podiam permanecer na NWSL ou se transferir para uma liga europeia. Por que, então, tantas escolheram ir para a Inglaterra?

    Um dos motivos foi que a temporada de 2020 da NWSL não aconteceu por completo devido à pandemia de Covid-19, enquanto a temporada 2020/21 da WSL foi disputada. Muitas norte-americanas aproveitaram a oportunidade para conhecer a liga inglesa por um breve período, assim como várias australianas.

    Para quem havia passado um tempo nos Estados Unidos, a WSL oferecia uma experiência diferente e um novo desafio. Também valia a pena encará-lo naquele momento porque, na avaliação de Catley à época, a qualidade da liga havia evoluído a ponto de estar “no mesmo nível da liga norte-americana”. Esse crescimento só continuou nos seis anos desde que ela assinou com o Arsenal, o que fez da competição, para muitos, a melhor liga do mundo.

    Boa parte disso está ligada ao profissionalismo da WSL, algo que Fowler, contratada pelo Manchester City em 2022, fez questão de destacar. “Acho que a Inglaterra é um ótimo exemplo de como fazer futebol feminino da maneira certa”, disse ela à GOAL. “Os salários das jogadoras são bons, a cobertura da mídia para nossas equipes é boa e tudo está avançando de uma forma que permite às jogadoras participar desse progresso e sentir que temos voz.

    “Não acho que seja exatamente assim em outras ligas. Na Austrália, não é bem assim. Acho que, para avançar na carreira, as pessoas querem ir para ligas em que as coisas estão progredindo. Para mim, pessoalmente, a Inglaterra tem a melhor liga do mundo.”

    Para algumas, há também motivos culturais. Kennedy alternou entre a WSL e a NWSL na última década, mas passou a maior parte dos últimos seis anos na Inglaterra. “Acho que é muito parecida com a Austrália, pelo menos as pessoas, talvez nem tanto o clima”, diz ela, rindo. “Mas as pessoas são bem parecidas, bem descontraídas, então a Inglaterra me faz sentir mais em casa. Adoro estar aqui.”

    Ter tantas australianas em uma liga disputada em um país pequeno e, portanto, fácil de percorrer também ajuda, especialmente quando se está a cerca de 16 mil quilômetros de casa. “A gente acaba se unindo um pouco porque está tão longe de casa”, observou Wheeler.

    “Ter por perto muitos amigos próximos ou pessoas que você conhece bem sempre ajuda”, concorda Kennedy. “É algo de que eu também gosto.”

  • Grandes benefícios

    Ellie Carpenter Alanna Kennedy Caitlin Foord Australia Women 2026
    Getty Images

    As duas melhores campanhas da história da seleção australiana em grandes torneios internacionais aconteceram nos últimos anos, nas Olimpíadas de 2021 e na Copa do Mundo de 2023.

    Essa migração em massa das Matildas para a Inglaterra, mas também para outras partes da Europa, teve um impacto positivo na seleção. Enquanto, no passado, algumas jogadoras talvez tivessem ficado em casa para disputar a A-League, a cada ano mais atletas se transferiram para o exterior. Lá, tiveram contato com um futebol, treinadores e ambientes novos e de alto nível, o que contribuiu para sua evolução e, consequentemente, para a melhora da seleção australiana.

    Além disso, ninguém mais enfrenta o ciclo implacável de disputar temporadas consecutivas nos Estados Unidos e na Austrália, o que reduz o risco de exaustão e lesões mencionado anteriormente por Catley.

    “Você não quer incentivar ativamente as jogadoras a irem para o exterior”, admite Husband, que integra a comissão técnica das Matildas como auxiliar. “Mas, se isso vai acelerar o desenvolvimento delas, então é o melhor para suas carreiras e, por consequência, para ajudar nossa seleção a ter jogadoras ainda melhores. Elas têm competições fenomenais [para disputar]. Acho que não há torneio melhor do que a Champions League da UEFA.”

    Em 2021, nos Jogos Olímpicos adiados, a Austrália chegou às semifinais, sua melhor campanha da história em uma grande competição internacional. Das 22 jogadoras convocadas para os Jogos, 18 atuavam na Europa, sendo oito na Inglaterra. Em 2023, na Copa do Mundo disputada em casa, as Matildas repetiram esse feito em um torneio histórico para o futebol feminino na Austrália. Das 23 jogadoras do elenco, 19 atuavam na Europa, sendo 11 na WSL.

    “Quando chegamos à seleção, temos muitas jogadoras de alto nível, e certamente ajuda estarmos em ambientes de alto nível, treinando todos os dias ao lado de boas jogadoras”, avalia Fowler. “Até a qualidade dos treinadores conta. Estar perto de profissionais com uma compreensão muito boa do futebol ajuda as jogadoras a crescer e progredir em suas carreiras.”

  • Desafios físicos e logísticos

    Mary Fowler Man City Women FA Cup 2025-26
    Getty Images

    Fowler é uma das 12 jogadoras da seleção australiana na WSL, além de outras quatro na WSL 2. Por isso, não surpreende que a Football Australia tenha profissionais da área de desempenho na Inglaterra.

    A equipe que trabalha com essas jogadoras também merece muito crédito por garantir que elas tenham as melhores condições para atuar, apesar das exigências de ser uma australiana no exterior.

    Todos os anos, a FIFPRO pesquisa a carga de trabalho dos atletas e apresenta uma lista de quem mais viajou. Em seu relatório mais recente, referente à temporada 2024-25, as quatro jogadoras que mais viajaram eram australianas.

    “Infelizmente, não podemos mudar a localização da Austrália”, disse Wheeler. “Seria ótimo se pudéssemos”, acrescentou Husband, rindo. “Eu a colocaria mais perto da Europa, desde que pudéssemos manter nosso clima.”

    Mas tudo o que pode ser feito para ajudar está sendo feito. Sharkey, responsável pelo desempenho físico da seleção australiana, mora na Inglaterra “porque é fácil se comunicar com os clubes e com as jogadoras”, graças à localização e ao fuso horário. Manter um bom relacionamento com os clubes é fundamental para proteger e ajudar as atletas. “Criamos um ambiente em que trabalhamos juntos para apoiar os dois lados, entendendo nossos objetivos e garantindo que não coloquemos a jogadora no meio de um conflito”, afirmou.

    Há também todos os procedimentos adotados quando uma jogadora viaja. “Provavelmente somos especialistas em gerenciar viagens”, disse Sharkey, que está em sua segunda passagem pela seleção australiana. “Fornecemos a elas leggings de viagem feitas sob medida com base em imagens 3D da parte inferior do corpo, para garantir a pressão adequada durante o deslocamento. [Também procuramos] garantir que sejam expostas à luz e à escuridão nos momentos certos após a chegada, definir quando devem consumir cafeína, quando devem estar ativas e quando devem tomar melatonina. Tentamos incorporar tudo isso ao apoio que recebem quando chegam [à concentração].”

    Nada disso seria possível sem os recursos e o apoio que a Football Australia oferece aos departamentos de desempenho e médico. Sharkey também faz questão de destacar o departamento de pesquisa e inovação, além da sólida rede de ciência do esporte na Austrália, que fornece “as inovações e orientações mais recentes”.

  • Buscando soluções

    Australia Women 2026
    Getty Images

    A concentração da Austrália em outubro ocorreu na Europa, com um jogo contra a Alemanha em Karlsruhe e um confronto com o Haiti na França.

    Embora não seja possível simplesmente mudar a Austrália de lugar, a federação começou, nos últimos tempos, a realizar as concentrações das Matildas em outros países. Não é o ideal: o sonho seria disputar o máximo possível de partidas diante de sua torcida apaixonada, em casa. Mas passar algumas datas Fifa na Europa, como a equipe fez em outubro, ajuda a reduzir as viagens. Concentrações como a mais recente, realizada na Alemanha e na França, são uma escolha inteligente diante do calendário das Matildas para 2027, que inclui eliminatórias olímpicas que precisam ser disputadas na Ásia e na Austrália.

    As concentrações na Europa trazem benefícios por vários motivos, e um dos principais é o tempo. Todas as jogadoras chegaram à concentração de outubro na segunda-feira, o que permitiu que treinassem em campo já na terça. Se a concentração tivesse sido na Austrália, elas provavelmente teriam desembarcado na noite de terça-feira e só começariam a treinar em campo na quinta, antes de uma partida que muitas vezes acontece na sexta.

    “Você sabe como são os treinadores. Quanto mais tempo temos com as jogadoras e mais contato podemos ter com elas, mais felizes ficamos. Quanto menos tempo e menos contato temos, maior é o nosso mau humor”, diz Husband, rindo. “Para nós, vir à Europa traz o benefício adicional de duas, três ou quatro sessões de treino a mais ao longo de uma data Fifa.”

  • Consequências em casa

    Holly McNamara Everton signing 2026
    Everton FC

    Várias promessas da A-League conseguiram suas primeiras transferências para o exterior em 2026, incluindo Holly McNamara, vencedora da Chuteira de Ouro por duas temporadas consecutivas, que assinou com o Everton.

    Também cresce o número de jogadoras beneficiadas por essas concentrações na Europa. Apenas duas integrantes da convocação de outubro precisaram enfrentar o longo voo da Austrália. Isso porque cada vez mais destaques da A-League conseguem grandes transferências. Apostolakis, Murphy, McKenna, Tori Tumeth, Leah Davidson, Hana Lowry e Holly McNamara, todas presentes na convocação mais recente de Montemurro, mudaram-se para o exterior pela primeira vez em 2026.

    Embora essa tendência tenha sido, em geral, positiva para a seleção, ela teve um impacto negativo na A-League. Já não estão lá as Matildas e as estrelas internacionais que, na época em que era comum atuar tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália, não só elevavam o nível da competição, mas também atraíam mais atenção e torcedores.

    Isso ocorre em meio a uma disputa salarial entre as A-Leagues, masculina e feminina, e seus atletas. Carpenter, estrela do Chelsea, classificou a situação como “decepcionante” quando voltou ao país durante a excursão de pré-temporada do Chelsea, há alguns meses. “Precisamos investir mais”, disse ela aos jornalistas.

    Pode ser difícil para a A-League competir com a WSL, a NWSL e outras ligas de ponta do futebol feminino, mas ela ainda tem um papel fundamental na formação da próxima geração das Matildas. Todas as jogadoras da seleção passaram por esse caminho, e garantir que ele continue forte deve ser uma prioridade.

    “O maior e melhor aspecto da A-League é que temos jogadoras dos 16 aos 23 e 24 anos acumulando uma quantidade incrível de minutos em partidas no futebol adulto”, observa Husband. É importante que isso continue acontecendo e, para tanto, também é preciso resolver os problemas em curso.

  • Melhorando a seleção

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    A esperança de Carpenter é que, um dia, a A-League tenha condições financeiras de permitir que algumas jogadoras da seleção australiana voltem para casa.

    Ao falar sobre a disputa salarial em agosto, Carpenter disse esperar que, no futuro, quando sua incrível carreira estiver chegando ao fim, possa voltar à Austrália para encerrá-la. “Espero que isso mude e que, daqui a cinco a oito anos, eu esteja aqui, jogando nesta liga e encerrando minha carreira na Austrália”, afirmou. “Espero que isso seja possível e que possamos ver mais jogadoras da seleção australiana voltarem para cá em breve.”

    Por enquanto, porém, a jogadora de 26 anos está na Inglaterra mostrando seu talento de nível mundial, assim como muitas de suas companheiras de seleção, incluindo várias jovens promessas que esperam seguir seus passos e se tornar peças fundamentais da seleção australiana.

    “Acho que é daí que vêm a ambição e a motivação delas, de conviver com jogadoras que estão em grandes clubes”, diz Kennedy sobre a geração que, no futuro, sucederá a ela, Kerr, Foord, Catley e às várias veteranas que se tornaram ícones em seu país. “Aí surge o interesse: ‘Ah, talvez eu queira tentar isso’. Quando você percebe, elas também estão num avião para o outro lado do mundo, e é exatamente disso que precisamos para nos tornarmos uma seleção melhor.”