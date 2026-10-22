É impressionante pensar que, há apenas sete anos, não havia nenhuma australiana na Women’s Super League. Hoje, a competição conta com muitas das maiores estrelas das Matildas, como Ellie Carpenter, Steph Catley e Mary Fowler. A Austrália é um dos países com mais representantes na história da WSL, que também já teve passagens importantes de jogadoras como Sam Kerr, Katrina Gorry e Mackenzie Arnold pela Inglaterra.
O número de australianas na liga é tão grande que Jack Sharkey, responsável pelo desempenho físico da seleção, mora na Inglaterra. “Infelizmente, fui eu quem ficou com a pior parte na hora da mudança”, brinca ele, depois que Emily Husband, treinadora inglesa que atua como auxiliar das Matildas, passa alguns minutos elogiando à GOAL o estilo de vida na Austrália.
Mas nem sempre foi assim. Nos anos anteriores, a NWSL, primeira divisão dos Estados Unidos, era a liga estrangeira preferida das jogadoras da seleção australiana, entre outros motivos porque seu calendário se encaixava bem com o da A-League em seu país. Na Copa do Mundo de 2019, 13 das 23 integrantes do elenco atuavam nos Estados Unidos.
Foi depois daquele torneio, porém, que as coisas começaram a mudar. Kerr foi para o Chelsea alguns meses mais tarde, e jogadoras experientes como Catley, Arnold, Caitlin Foord e Alanna Kennedy seguiram o mesmo caminho no ano seguinte. Agora, há australianas não só por toda a WSL, mas também na segunda divisão do futebol feminino inglês. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy e Leticia McKenna jogam na WSL 2 e foram incluídas na convocação mais recente de Joe Montemurro.
Então, o que levou as australianas a se transferirem em grande número para a Inglaterra? Que impacto isso teve nas Matildas? E o que isso significa para o futebol nacional na Austrália?