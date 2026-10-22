Clare Wheeler, meio-campista do Everton com 46 jogos pela seleção da Austrália, tinha apenas 15 anos quando estreou pela equipe principal do Newcastle Jets na A-League. Naquele mesmo ano, a NWSL foi lançada e algumas das melhores jogadoras australianas se mudaram para os Estados Unidos, entre elas Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon e Emily van Egmond.

Nos oito anos seguintes, Wheeler acompanhou de longe uma rotina exaustiva das maiores estrelas da seleção australiana. De aproximadamente março a novembro, elas jogavam nos Estados Unidos. Depois, voltavam para casa para disputar a A-League, então conhecida como W-League, até janeiro ou fevereiro, dependendo das datas da temporada e de a equipe chegar ou não à grande final. Em seguida, retornavam aos Estados Unidos para repetir tudo.

“Acho que, para mim, isso provavelmente era um obstáculo para querer fazer o mesmo: ir para os Estados Unidos, voltar e jogar durante o verão. Você nunca tinha férias entre temporadas”, disse anteriormente à GOAL Wheeler, cuja primeira transferência para o exterior foi para o Fortuna Hjorring, da Dinamarca, em 2021. “Obviamente, também havia jogos pela seleção nesse período. Por isso, na minha primeira transferência, quis ir para a Europa para ter uma temporada completa.”

Kennedy, que agora joga pelo London City Lionesses, estava entre as muitas australianas que enfrentaram esse ciclo incessante. É fácil entender por que tantas fizeram isso: a rotina lhes dava a oportunidade de jogar naquela que era a melhor liga do mundo na época e, ao mesmo tempo, permitia que voltassem para casa para passar alguns meses com amigos e familiares. No entanto, nas palavras da própria Kennedy: “Acho que chegou um ponto em que isso já não era realmente sustentável.”

A A-League estava se expandindo e agora disputa uma temporada com o dobro da duração, enquanto a exigência física sobre as jogadoras já era enorme. Não surpreende que a maioria estivesse se colocando “em uma situação em que teria uma pausa em algum momento”, como explica Kennedy.

“Definitivamente, há momentos nas concentrações da seleção em que você olha ao redor e todo mundo parece exausto”, disse Catley em 2020, depois de assinar com o Arsenal e romper esse ciclo. “Fazer constantemente essas viagens desde os Estados Unidos e nunca ter férias entre temporadas definitivamente acaba cobrando seu preço.

“Acho que isso tem sido um problema para nós nos grandes torneios”, acrescentou. “Chegamos com o elenco completo e, pouco depois, algumas jogadoras apresentam problemas físicos. Por menor que isso parecesse no passado, acho que, nos últimos anos, definitivamente cobrou seu preço de nós e dos nossos corpos.”