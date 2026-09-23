Por dentro do plano de Mauricio Pochettino para a próxima geração da seleção dos EUA e como os adolescentes convocados nesta concentração se encaixam no caminho até as Olimpíadas e a Copa do Mundo de 2030

FAYETVILLE, Geórgia -- Uma dinâmica interessante já surgiu nos primeiros dias de concentração da seleção masculina dos Estados Unidos: alguns jogadores agora são companheiros de equipe de seus ídolos de infância. Eles também não têm evitado falar sobre isso. Essas conversas geraram alguns momentos constrangedores, mas a maioria terminou com risadas e um braço sobre o ombro.

Esta concentração da USMNT conta com 13 estreantes, incluindo oito adolescentes, com o mais jovem tendo apenas 16 anos. Para alguns, jogadores que passaram anos observando de longe agora estão ao lado deles no campo de treino.

Neil Pierre diz que idolatrava as estrelas da Copa do Mundo deste verão. Os atuais jogadores do New York Red Bulls Adri Mehmeti e Julian Hall cresceram querendo ser Tyler Adams, ex-estrela do clube. Justin Ellis disse que Gio Reyna é seu jogador favorito da seleção "há anos", e essa revelação foi impactante para muitos, incluindo o próprio Reyna, considerando que o "veterano" da USMNT tem apenas 23 anos.

"Sim, isso faz você se sentir um pouco velho", disse Reyna, rindo, "mas é bom ter muitos deles aqui."

De certa forma, esta concentração representa uma passagem de bastão, colocando o núcleo veterano em alerta de que há uma nova geração em ascensão. De outra forma, é simplesmente uma ampliação do grupo de jogadores, à medida que ele naturalmente se renova para iniciar um novo ciclo com competições e objetivos diferentes.

Mas tudo isso é deliberado. Há uma razão para Mauricio Pochettino ter escolhido esta concentração para convocar justamente este grupo. O momento do calendário, o desempenho dos jovens destaques, o caminho e os torneios pela frente: tudo isso simplesmente indicava que era a hora certa para um movimento de juventude que veio para ficar, mas que perderá força nas próximas semanas, quando começarem os jogos competitivos da Liga das Nações.

Agora, porém, há uma concentração única para administrar, uma que Pochettino espera que depois possa se dividir e gerar sucesso em múltiplos níveis nos próximos anos.

"Não, os jogadores pertencem a algum grupo ou a um time; eles pertencem à federação, e isso é o mais importante", disse Pochettino. "Acho que estamos criando isso e precisamos aplicar toda a visão, e acho que esse é o caminho que queremos seguir no futuro."