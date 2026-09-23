Por dentro do plano de Mauricio Pochettino para a próxima geração da seleção dos EUA e como os adolescentes convocados nesta concentração se encaixam no caminho até as Olimpíadas e a Copa do Mundo de 2030
FAYETVILLE, Geórgia -- Uma dinâmica interessante já surgiu nos primeiros dias de concentração da seleção masculina dos Estados Unidos: alguns jogadores agora são companheiros de equipe de seus ídolos de infância. Eles também não têm evitado falar sobre isso. Essas conversas geraram alguns momentos constrangedores, mas a maioria terminou com risadas e um braço sobre o ombro.
Esta concentração da USMNT conta com 13 estreantes, incluindo oito adolescentes, com o mais jovem tendo apenas 16 anos. Para alguns, jogadores que passaram anos observando de longe agora estão ao lado deles no campo de treino.
Neil Pierre diz que idolatrava as estrelas da Copa do Mundo deste verão. Os atuais jogadores do New York Red Bulls Adri Mehmeti e Julian Hall cresceram querendo ser Tyler Adams, ex-estrela do clube. Justin Ellis disse que Gio Reyna é seu jogador favorito da seleção "há anos", e essa revelação foi impactante para muitos, incluindo o próprio Reyna, considerando que o "veterano" da USMNT tem apenas 23 anos.
"Sim, isso faz você se sentir um pouco velho", disse Reyna, rindo, "mas é bom ter muitos deles aqui."
De certa forma, esta concentração representa uma passagem de bastão, colocando o núcleo veterano em alerta de que há uma nova geração em ascensão. De outra forma, é simplesmente uma ampliação do grupo de jogadores, à medida que ele naturalmente se renova para iniciar um novo ciclo com competições e objetivos diferentes.
Mas tudo isso é deliberado. Há uma razão para Mauricio Pochettino ter escolhido esta concentração para convocar justamente este grupo. O momento do calendário, o desempenho dos jovens destaques, o caminho e os torneios pela frente: tudo isso simplesmente indicava que era a hora certa para um movimento de juventude que veio para ficar, mas que perderá força nas próximas semanas, quando começarem os jogos competitivos da Liga das Nações.
Agora, porém, há uma concentração única para administrar, uma que Pochettino espera que depois possa se dividir e gerar sucesso em múltiplos níveis nos próximos anos.
"Não, os jogadores pertencem a algum grupo ou a um time; eles pertencem à federação, e isso é o mais importante", disse Pochettino. "Acho que estamos criando isso e precisamos aplicar toda a visão, e acho que esse é o caminho que queremos seguir no futuro."
Tomando a decisão
Pochettino se lembra de sua primeira convocação para a seleção, embora brinque que isso foi "há muito tempo". Ele se lembra da empolgação. Como a maioria das coisas, a memória gira em torno da emoção, como acontece com a maior parte das lembranças de longo prazo.
Na semana passada, Pochettino teve outro lembrete dessa emoção, ainda que do outro lado da linha. Em meio às ligações para convocar um grupo de 28 jogadores que inclui oito adolescentes e 13 estreantes, Pochettino diz que várias chamadas terminaram em lágrimas. Para muitos dos jovens jogadores prestes a se juntar à USMNT pela primeira vez, a emoção simplesmente falou mais alto. Afinal, eles ainda são só garotos.
"Ainda é emocionante para mim também", disse Pochettino. "Toda vez que você fala sobre o seu país, sobre o seu escudo, precisa sentir dessa forma. Se você não sente dessa forma, é difícil dar o seu melhor. Jogar pela sua seleção, jogar ou trabalhar para a federação, é porque, antes de tudo, você precisa amar o que está fazendo. Não é um negócio para o jogador. O clube é um negócio. Bem, pelo menos um pouco um negócio, mas a seleção é para jogar [com o coração]. Se você não sente isso, é impossível."
"Alguns jogadores choraram porque foi muito emocionante. Esse é o sonho desde que decidiram jogar. O que queremos é sentir essa paixão em cada garoto que vai se juntar a nós."
Pochettino usa uma palavra-chave aí: "garoto". Muitos não são apenas novos na USMNT, mas também no futebol profissional em geral. A convocação é, claro, um sonho realizado. Ela também vem com um pouco de ansiedade que todos estão trabalhando para administrar.
"Eu estava um pouco nervoso ao chegar aqui", disse Pierre. "São jogadores que eu assisti enquanto crescia e na Copa do Mundo, mas acho que a expectativa que me passaram foi curtir, competir e, obviamente, honrar e representar o escudo. Eu só tenho que fazer de tudo e mostrar tudo. Essa é a razão pela qual você vem para cá."
Pierre, como todo jogador, estará ansioso para buscar seu espaço na USMNT. No entanto, essa não é a única coisa pela qual os jogadores estão lutando, já que a federação volta seu foco para diferentes competições.
Um grande time
Nos primeiros momentos do aquecimento de terça-feira, Pochettino e o auxiliar Jesus Perez estavam na periferia, definindo detalhes da sessão de treino. Bem no meio da roda, porém, estava o técnico da seleção sub-23 dos Estados Unidos, Steve Cherundolo. O ex-lateral-direito da USMNT não está dedicando seu tempo como voluntário nem trabalhando para desenvolver o time de Pochettino; ele também está montando o seu time.
Cherundolo, Pochettino e a liderança da U.S. Soccer estão alinhados na forma como avaliam atualmente o grupo de jogadores. No momento, é um grande grupo só. Esse grupo vai de jogadores com a experiência de Tim Ream, de 38 anos, até Cavan Sullivan, de 16. Agora, não importa quem você seja, você faz parte do grupo de jogadores da USMNT.
"Vai ser algo muito orgânico, muito natural", disse Pochettino, "porque isso é o mais importante."
Nos próximos meses e anos, os grupos serão separados. Vários jogadores deste camp se tornarão os principais nomes do sub-20 para a Copa do Mundo Sub-20 do ano que vem. Outros serão os líderes do sub-23 de Cherundolo em sua busca por uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2028. Isso também pode incluir vários jogadores mais velhos, que poderiam se juntar a esse grupo como atletas acima da idade.
A chave, porém, é que Pochettino e sua equipe querem que cada jogador se sinta da mesma forma. Não importa em que nível ou competição você esteja jogando, você está representando os Estados Unidos. Portanto, passar um tempo no sub-20 não é um rebaixamento. Uma aparição pela USMNT não é permanente. As situações são totalmente fluidas, mas a cultura precisa permanecer consistente.
"Nós vemos esses jogadores como um grande grupo", disse o CEO da U.S. Soccer, JT Batson, aos repórteres na semana passada. "Você não faz parte do sub-20, do sub-23; você faz parte do programa da seleção nacional dos Estados Unidos. Diferentes jogadores são elegíveis para diferentes competições por causa de suas idades e, claro, vamos colocar os jogadores em uma posição para ter sucesso em relação a isso, mas vemos a Copa do Mundo Sub-20, as Olimpíadas, a Copa Ouro, a Liga das Nações, todos os nossos jogos, como uma oportunidade de nos prepararmos para 2030.
"Queremos que todos abracem isso e fiquem tão empolgados com essas oportunidades quanto nós."
Embora a empolgação seja real para os jogadores, haverá dores de crescimento. Adolescentes não são produtos acabados, e haverá momentos em cada nível que vão desafiá-los. Alguns podem ou não estar prontos para determinado nível. Alguns podem acabar estando à frente do que os técnicos imaginavam. Tudo é fluido.
"Acho que, para nós, trata-se de observar, ver e analisar para tentar tomar a melhor decisão para a federação", disse Pochettino. "Há muito talento jovem começando a aparecer e, ao mesmo tempo, talento é sobre [ser capaz] de jogar e ter bom desempenho, mas também é ter o desejo e a paixão para lutar e defender o escudo no peito. Isso é algo em que estamos focados agora: desenvolver por meio dessas ideias."
Para ajudar nisso, Pochettino está se apoiando em alguns de seus veteranos para ajudar a estabelecer um tom que ele espera que conduza este time até 2030.
Os "veteranos"
Sebastian Berhalter não se sente como um veterano. Ele fez sua estreia pela seleção dos Estados Unidos há apenas 16 meses. Ainda assim, com 18 jogos pela equipe e um gol em Copa do Mundo no currículo, ele é um desses caras. Isso significa que ele precisa ser um líder.
"Acho que 'caras mais velhos' é, na verdade, uma boa forma de colocar", disse. "Faço parte da equipe há apenas um ano, e sou um dos mais velhos, o que é loucura. É algo que você encara naturalmente e, para nós, tem a ver com nossas atuações individuais e com garantir que estamos mantendo o padrão. Também tem a ver com mostrar a todos ao nosso redor o que é preciso e o que significa fazer parte deste país e o que é preciso para fazer isso."
Até agora, a recepção tem sido de braços abertos. Não houve rituais de iniciação, diz Pierre, embora Miles Robinson tenha brincado que a chegada iminente de Chris Richards pode levar a alguma cantoria. Em grande parte, o objetivo dos veteranos precisa ser o de oferecer orientação a um grupo de jogadores que, no fim das contas, está competindo com e contra eles.
Robinson já desempenhou esse papel antes, como um jogador acima da idade na última campanha olímpica. Este grupo, porém, é ainda mais jovem do que aquele era.
"Quando olho para todos esses jovens jogadores, eles são muito profissionais", disse o zagueiro na terça-feira. "São muito maduros para terem 16, 18, 20 anos. Entendem muito bem o jogo, e acho que querem aprender e querem melhorar. Querem crescer e se desenvolver, e acho que essa é a mentalidade que você precisa ter como jogador jovem.
"Você quer ser como uma esponja, que absorve tudo, que aprende, que reconhece que há muito a aprender e muito a evoluir dentro do seu próprio jogo e no jogo coletivo como equipe. Acho que, desde que mantenham a mente aberta, temos um futuro brilhante."
Mantendo a paciência
Mesmo antes do camp, Pochettino já havia disparado um alerta para suas jovens estrelas. Elas ainda não "chegaram lá". Este não era o ponto final. É um passo, claro, e um que vale a pena celebrar, mas esse não é o fim.
“Acho que respeito é a coisa mais importante, e eles precisam ser respeitosos”, disse Pochettino em entrevista coletiva antes de anunciar sua convocação. “E, claro, queremos jogadores com talento. Queremos jogadores que se sintam corajosos, confiantes, mas que não sintam coisas que não demonstram. Acho que você só tem o direito de falar um pouco fora da linha se for Messi.
“Se você ganha oito Bolas de Ouro, tudo bem, pode falar com uma certa arrogância, mas mesmo assim, … se você é jovem e começa a falar que pode jogar aqui, pode jogar ali, ou que pode jogar. Eu digo: não acredito que esse seja o jeito certo de construir sua carreira da melhor forma, não. E é por isso que precisamos ter cuidado.”
Pochettino reiterou esse ponto algumas vezes nas últimas semanas: ele quer ter cuidado. Quer desafiar seus jogadores, mas sem sobrecarregá-los. Quer construir a confiança deles, mas sem fazê-los acreditar que são algo que não são. Quer que pareçam e ajam como jogadores experientes, mas entendam que ainda há trabalho a ser feito para realmente competir nesse nível.
Esse, no fim das contas, é o objetivo do camp: fazer a ponte entre os níveis de base e profissional. Há mentores de sobra, e não faltam metas no curto e no longo prazo. E depois há o próprio Pochettino, que sabe que terá de ser um pouco mais paciente e compreensivo com algumas de suas estrelas mais jovens.
"Acho que cada jogador tem um nível de maturidade diferente", disse ele. "Claro, é uma grande oportunidade para conhecê-los. Precisamos ter cuidado porque temos alguns garotos de 16 anos e precisamos respeitar isso, mas acho importante saber como eles são. Claro, vamos dar um pouco mais de atenção porque é a primeira vez que eles vão se juntar a nós e vai ser a primeira experiência nesse nível.
"Acho que vamos passar talvez um pouco mais de tempo com esses garotos no começo, mas depois vai ser uma relação natural, em que podemos criar e construir uma relação de uma maneira muito natural."
As relações estão se desenvolvendo. As estrelas adolescentes da seleção masculina dos Estados Unidos estão encontrando e treinando com seus heróis. E, quando tudo terminar, elas estarão prontas, diz Pochettino, para representar os Estados Unidos da maneira como forem chamadas a fazê-lo.