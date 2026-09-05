Por dentro da busca do Manchester City para construir uma "máquina de vitórias" enquanto as campeãs da WSL se preparam para a primeira defesa de título em uma década
Quando o Manchester City recebeu a imprensa nas novas instalações do time feminino, em maio, apenas alguns dias depois de conquistar seu primeiro título da Women's Super League em 10 anos, a mensagem era clara. Questionada se o clube estava construindo algo que poderia se tornar uma dinastia, Charlotte O’Neill, diretora-geral do City, respondeu com confiança: “Absolutamente. Esse é o plano. Estamos tentando construir uma máquina de vitórias.”
Seus comentários vieram após uma visita ao novo prédio de última geração de £ 10 milhões, equipado com tudo, de esteiras subaquáticas e aparelhos de academia escolhidos para lidar com preocupações de lesões específicas do futebol feminino, até hashis personalizados para o quarteto de jogadoras japonesas do elenco e uma máquina de café estilo barista que todas as integrantes do time foram treinadas para usar.
Menos de uma semana depois de a conquista do título do City ser confirmada, graças ao empate do Brighton com o Arsenal, seu rival mais próximo, o clima no prédio, aquele de onde as jogadoras acompanharam a confirmação de sua condição de campeãs inglesas, era bom, mas havia um elefante na sala. E ele só ficou maior quando Emma Deakin, chefe de serviços de desempenho do City, apontou, durante a visita, locais relacionados à atacante estrela Khadija Shaw, que ficaria sem contrato dali a poucas semanas e vinha sendo fortemente ligada a uma transferência para o Chelsea.
Mas os shakes de recuperação personalizados de abacaxi e manga de Shaw e seu lugar que quebra as regras ao lado da capitã do City, Alex Greenwood, no vestiário, apesar de elas serem as camisas 9 e 5, respectivamente, enquanto todas as outras jogadoras se sentam em ordem numérica, continuam fazendo parte do prédio à medida que a nova temporada se aproxima, depois de Shaw anunciar que assinou um novo contrato de quatro anos durante as comemorações que se seguiram ao triunfo na WSL.
Se a internacional jamaicana tivesse entrado na campanha de 2026-27 vestindo um tom de azul mais escuro, as expectativas em torno da capacidade do City de realmente dar sequência à dobradinha da liga e da copa da temporada passada seriam extremamente diferentes. Mas o fato de Shaw seguir em Manchester é enorme enquanto o time de Andree Jeglertz tenta garantir que nem o primeiro título da WSL em 10 anos nem a primeira conquista da FA Cup em seis tenham sido fogo de palha.
Mudança cultural
O que Jeglertz fez em sua primeira temporada no comando do City não deve ser subestimado. Por vários anos, este time teve talento para vencer a WSL, o que fazia dele uma escolha popular anual entre comentaristas para interromper a dominância do Chelsea. No entanto, o City sempre ficava aquém, seja de forma dramática nas últimas semanas ou em circunstâncias mais calamitosas.
Nas palavras de Greenwood, Jeglertz promoveu uma “mudança de cultura” e ajudou as jogadoras a mudar “a linguagem usada” enquanto buscavam troféus e sucesso. “Às vezes é um pouco desconfortável, mas superar essa barreira e ser capaz de fazer isso mudou tantas mentalidades neste ambiente”, explicou.
E agora que o grupo conquistou aquele título da WSL, além dos primeiros troféus do City em quatro anos, isso parece mais repetível.
“Acho que, nas temporadas anteriores, talvez tenhamos ficado aquém porque havia uma certa falta de mentalidade, no sentido de que sentíamos que éramos realmente capazes de vencer”, disse Mary Fowler à GOAL. “Mas acho que agora que fizemos isso, a sensação é: ‘Vocês são muito capazes e podem fazer isso de novo’.”
Vencer gera vitórias
O que Jeglertz encontrou ao retornar a esse ambiente depois de uma curta pausa de verão tem sido extremamente encorajador. A sensação não é apenas de que mais sucesso pode ser alcançado; é algo mais intencional e determinado do que isso. Não há qualquer sinal de que os triunfos da temporada passada tenham aliviado a pressão e feito as jogadoras pensarem que podem tirar o pé do acelerador. Na verdade, isso só as deixou com ainda mais fome.
“Já vi isso nas jogadoras”, disse Jeglertz à GOAL. “Elas já têm uma confiança que é ótima, que é tranquila, mas curiosa sobre como damos o próximo passo. O que fazemos para ficarmos um pouquinho melhores? Já vejo isso, e é algo que precisamos manter durante o ano inteiro.”
Para ajudar a cultivar esse ambiente vencedor, chegaram mais duas campeãs na janela de transferências de verão. Niamh Charles vem do que era uma verdadeira máquina de vencer no Chelsea, tendo conquistado cinco títulos consecutivos da WSL e mais sete copas nacionais em apenas seis anos em Londres.
“Isso significa que ela tem um pouco de liderança dentro dela”, acredita Jeglertz. “Isso é algo que também vamos poder usar nos treinamentos e em como se vence de um ano para o outro.”
Beth Mead, por sua vez, ajudou a Inglaterra a conquistar títulos consecutivos da Eurocopa e fez parte do time do Arsenal que derrotou o Barcelona na final da Champions League de 2025. “Dá para ver nos olhos dela que ainda está muito ansiosa para fazer parte disso e aprender mais”, destacou Jeglertz.
Maior demanda
Em termos de cultura, mentalidade, ambiente e todos esses fatores intangíveis, o City parece bem posicionado para defender o título da WSL. Mas e o elenco? Uma coisa que não pôde ser ignorada durante a conquista do título foi o fato de o clube não ter a Champions League para disputar, ao contrário de Chelsea, Arsenal e Manchester United. Desta vez, ela está no calendário e, assim, aumenta a exigência sobre o grupo.
Isso é relevante porque as únicas contratações do City na janela de transferências, além de Mead e Charles, foram Carlotta Wamser, que dará profundidade valiosa em qualquer uma das laterais, e Anna Moorhouse, a goleira da Inglaterra que substitui a saída de Khiara Keating. Somando isso a nove saídas do time principal, este elenco não foi reforçado como alguns poderiam ter esperado, ainda que nunca tenha havido um plano de reformulá-lo.
“A profundidade está aí”, disse O’Neill no fim da última temporada. “Não se trata de uma transformação do elenco. Trata-se de acrescentar nas posições-chave de que precisamos.” No entanto, as lesões no início da temporada, principalmente a de Vivianne Miedema, que o the Guardian entende que pode não voltar até 2027, vão testar bastante essa profundidade. O fato de o City ter tentado contratar no último dia da janela, mas não ter conseguido fechar nenhum acordo, sugere que a preocupação existe.
Crença naqueles que estão no clube
O City se reforçou em posições-chave, na lateral esquerda, com Charles e Wamser após a saída de Leila Ouahabi, e no ataque com Mead, depois da transferência de Kerolin para o Barcelona. Fora isso, Jeglertz aposta em temporadas melhores de jogadoras que já estavam no clube.
Risa Shimizu, que passou a última temporada emprestada ao Liverpool, será acionada para dar profundidade às laterais, enquanto temporadas de maior impacto também serão esperadas de Sydney Lohmann e Grace Clinton. Nenhuma das duas correspondeu ao que se esperava após chegar ao City no verão passado, por causa de lesões incômodas, mas também pela incapacidade de aproveitar as oportunidades com as duas mãos. Já Fowler é um nome para ficar de olho em sua primeira temporada completa de volta após uma lesão no LCA, tendo mostrado lampejos de seu brilho ao retornar em fevereiro.
Há versatilidade na linha de frente, com Mead, Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino e Iman Beney podendo atuar em várias funções, inclusive como centroavante no caso de vários desses nomes, o que significa que contratar alguém apenas para ficar atrás de Shaw na hierarquia ao longo de toda a temporada não é exatamente necessário.
Primeiros contratos profissionais também foram assinados neste verão por talentosas jogadoras da base, em Sacha Lewis, Amelia Oldroyd e Aoibhe Brennan, com Mayzee Davies, internacional sênior do País de Gales que assinou o seu no ano passado, sendo alguém que potencialmente pode se tornar uma opção de profundidade nesta temporada.
Depois, no topo da hierarquia, os nomes-chave seguem os mesmos, com jogadoras como Shaw, Greenwood, Hemp, Kerstin Casparij, Jade Rose e Yui Hasegawa formando uma das melhores escalações titulares da WSL, uma que também terá Miedema quando ela retornar.
Dando o próximo passo
Será que tudo isso vai ser suficiente? O City teve um histórico impecável de lesões na última temporada, pela primeira vez em bastante tempo. Isso pode ser mantido apesar do retorno da Champions League?
“Aprendemos e estaremos absolutamente prontos na próxima temporada”, garantiu O’Neill. Já Jeglertz acreditava que o elenco era grande demais no ano passado, então a ampliação do calendário é bem-vinda, para dar às jogadoras as oportunidades que merecem. “Temos jogadoras boas demais para disputar tão poucos jogos quanto estamos disputando”, disse ele em maio. “No próximo ano será diferente, porque serão mais jogos. O elenco foi montado para isso.”
Ainda assim, há algumas posições em que, se as lesões aparecerem, isso pode ser particularmente prejudicial, e há ainda mais setores em que essa preocupação vai existir se algumas daquelas jogadoras que devem ter temporadas maiores, como Lohmann, que passou por uma cirurgia no quadril, ou Clinton, não corresponderem às expectativas. O fato de o City entrar na nova campanha com algumas jogadoras já como dúvidas por lesão, além de saber que Miedema vai iniciá-la fora de combate, também preocupa.
Dito isso, embora possa haver times na WSL com mais força de elenco, eles têm questões sobre sua cultura ou coesão em campo que o City não tem. Criar uma dinastia ao estilo do Chelsea, nesta nova era da WSL, quando a competição é maior do que nunca, parece improvável. Mas a capacidade do City de brigar pelos grandes troféus e conquistá-los deve permanecer nesta próxima temporada.
Este foi disparado o melhor time da Inglaterra no ano passado, e a confiança e a convicção trazidas a este grupo pelo sucesso com títulos, combinadas com alguns novos rostos bem-vindos, devem significar que os dias de o City esperar 10 anos por outro título da WSL ficaram para trás.