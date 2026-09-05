Por dentro da busca do Manchester City para construir uma "máquina de vitórias" enquanto as campeãs da WSL se preparam para a primeira defesa de título em uma década

Quando o Manchester City recebeu a imprensa nas novas instalações do time feminino, em maio, apenas alguns dias depois de conquistar seu primeiro título da Women's Super League em 10 anos, a mensagem era clara. Questionada se o clube estava construindo algo que poderia se tornar uma dinastia, Charlotte O’Neill, diretora-geral do City, respondeu com confiança: “Absolutamente. Esse é o plano. Estamos tentando construir uma máquina de vitórias.”

Seus comentários vieram após uma visita ao novo prédio de última geração de £ 10 milhões, equipado com tudo, de esteiras subaquáticas e aparelhos de academia escolhidos para lidar com preocupações de lesões específicas do futebol feminino, até hashis personalizados para o quarteto de jogadoras japonesas do elenco e uma máquina de café estilo barista que todas as integrantes do time foram treinadas para usar.

Menos de uma semana depois de a conquista do título do City ser confirmada, graças ao empate do Brighton com o Arsenal, seu rival mais próximo, o clima no prédio, aquele de onde as jogadoras acompanharam a confirmação de sua condição de campeãs inglesas, era bom, mas havia um elefante na sala. E ele só ficou maior quando Emma Deakin, chefe de serviços de desempenho do City, apontou, durante a visita, locais relacionados à atacante estrela Khadija Shaw, que ficaria sem contrato dali a poucas semanas e vinha sendo fortemente ligada a uma transferência para o Chelsea.

Mas os shakes de recuperação personalizados de abacaxi e manga de Shaw e seu lugar que quebra as regras ao lado da capitã do City, Alex Greenwood, no vestiário, apesar de elas serem as camisas 9 e 5, respectivamente, enquanto todas as outras jogadoras se sentam em ordem numérica, continuam fazendo parte do prédio à medida que a nova temporada se aproxima, depois de Shaw anunciar que assinou um novo contrato de quatro anos durante as comemorações que se seguiram ao triunfo na WSL.

Se a internacional jamaicana tivesse entrado na campanha de 2026-27 vestindo um tom de azul mais escuro, as expectativas em torno da capacidade do City de realmente dar sequência à dobradinha da liga e da copa da temporada passada seriam extremamente diferentes. Mas o fato de Shaw seguir em Manchester é enorme enquanto o time de Andree Jeglertz tenta garantir que nem o primeiro título da WSL em 10 anos nem a primeira conquista da FA Cup em seis tenham sido fogo de palha.