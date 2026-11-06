São necessários 241 votos para revogar a proposta. Na noite de quinta-feira, várias fontes disseram à GOAL que esse número havia sido alcançado. A revogação foi confirmada oficialmente na noite de sexta-feira, apesar de uma tentativa de última hora de convencer quem havia votado por ela a mudar de ideia. Ao todo, 247 instituições de ensino superior votaram pela revogação. Dessas, 106 não mantêm equipes de futebol universitário masculino.

Para os defensores da proposta, as implicações dizem respeito também ao lugar do futebol universitário no cenário nacional. Historicamente, ele tem sido um caminho importante para a MLS e a USL. Com as categorias de base dos clubes da MLS formando jogadores para as equipes principais, esse caminho enfrenta uma concorrência maior. E, com a MLS passando a adotar um calendário que vai do verão à primavera em julho de 2027, os defensores da reforma do futebol universitário veem uma oportunidade de aproximar os dois calendários.

A U.S. Soccer continua a apoiar a mudança, embora não tenha direito a voto no processo da NCAA.

“Embora não estejamos diretamente envolvidos nos processos de governança da NCAA, a U.S. Soccer continua a apoiar a modernização do futebol universitário masculino e acredita que ele pode ter um papel ainda mais importante no caminho de desenvolvimento dos jogadores nos Estados Unidos com mudanças como as previstas na proposta pendente. Temos ouvido repetidamente dos estudantes-atletas que o modelo de calendário redistribuído lhes daria tempo para se concentrar melhor tanto na formação acadêmica quanto no desenvolvimento no futebol, além de permitir mais descanso e recuperação. A proposta também oferece a flexibilidade de calendário que muitos têm buscado para atender às circunstâncias específicas de cada instituição relacionadas ao clima, às instalações e aos recursos”, disse Dan Helfrich, diretor de operações da U.S. Soccer, à GOAL por e-mail.

Cirovski sugeriu que um grupo menor de instituições dispostas a mudar poderia buscar outro caminho. Ele levantou a possibilidade de reunir os apoiadores mais firmes do modelo, em vez de continuar tentando chegar a um acordo entre todos os programas de futebol masculino.

“Lutamos muito para incluir todas as 213 instituições, mas, se 130 não querem fazer isso, então vamos reunir as 80 que querem e encontrar uma solução”, disse ele.

Várias fontes disseram que coordenar uma alternativa assim poderia ser tão difícil quanto, ou até mais difícil do que, viabilizar o modelo de dois semestres. A U.S. Soccer não se comprometeu com uma estrutura específica, mas reiterou seu apoio à reforma.

“Vamos explorar todos os caminhos se a proposta não for aprovada, mas ainda não discutimos uma estrutura específica. O objetivo é fortalecer o futebol universitário por meio do processo da NCAA”, afirmou a entidade que rege o esporte.

A situação em que isso deixa o futebol universitário permanece incerta. Para os defensores da proposta, mais uma tentativa fracassada deixa sem solução os problemas que eles vêm tentando resolver há anos.

“Esta é uma oportunidade de crescer e melhorar. Então, não há como esse modelo ser sustentável. Não é. Sabemos disso. É por isso que ainda estamos lá embaixo e não conseguimos sequer aprovar uma proposta simples como esta. Portanto, temos que continuar encontrando um caminho”, disse Somoano.

Para Wiese, a preocupação é quanto espaço o esporte pode perder.

“O futebol universitário precisa disso para continuar relevante. Temos a oportunidade de estar integrados à MLS”, disse Wiese. “Não é que vamos desaparecer, mas podemos ficar muito pequenos em comparação com o que somos agora.”