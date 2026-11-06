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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

“Podemos nos tornar muito pequenos”: um suposto e-mail falso, votos inesperados e a disputa acirrada pelo futuro do futebol universitário masculino, enquanto a reforma para dois semestres corre o risco de fracassar

Uma reformulação histórica do calendário da NCAA enfrenta resistência de última hora, com universidades divididas quanto aos recursos e técnicos de destaque alertando que o futebol universitário corre o risco de ficar para trás.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Em 7 de outubro, Sasho Cirovski estava comemorando.

    O técnico do time masculino de futebol de Maryland havia conquistado uma vitória com potencial para deixar sua marca muito além de College Park, onde ganhou três títulos nacionais. Ele ajudara a garantir a aprovação de uma proposta capaz de mudar a estrutura do futebol universitário masculino. Menos de um mês depois, esse avanço está ameaçado. E, para Cirovski, há muito mais em jogo do que uma mudança no calendário.

    Cirovski foi um dos principais defensores e idealizadores de uma reformulação do futebol universitário masculino que distribuiria a temporada da Divisão I, tradicionalmente disputada no outono, com o campeonato em dezembro, por dois semestres do ano letivo. Ele e vários técnicos dos programas mais bem-sucedidos da Divisão I defendem uma mudança dessa magnitude há anos. Em outubro, depois de algumas tentativas frustradas, parecia que a proposta finalmente havia sido aprovada, com forte apoio da U.S. Soccer.

    Nas últimas semanas, porém, uma mobilização de última hora para derrubar o plano levou esse avanço à beira do colapso. A aprovação de outubro previa um prazo de 30 dias para revogação, durante o qual instituições elegíveis da Divisão I, inclusive as que não mantêm equipes masculinas de futebol, poderiam votar contra a mudança. Até a noite de quinta-feira, haviam sido alcançados os 241 votos necessários para derrubar a proposta, segundo apuração da GOAL. A NCAA confirmou na noite de sexta-feira que a proposta havia sido derrubada. Fontes disseram à GOAL que 247 instituições votaram pela revogação.

    Os defensores da proposta argumentam que o futebol universitário precisa entrar em uma nova era para continuar relevante e oferecer mais apoio aos estudantes-atletas. Mas a proposta enfrentou resistência ao longo de todo o processo. Entre as objeções anteriores estavam preocupações com a duração da temporada e as regras de elegibilidade, enquanto o Gabinete da Divisão I da NCAA também questionou o possível impacto sobre os estudos.

    Para Cirovski, porém, o panorama mais amplo é ainda mais preocupante. Ele acredita que o futebol universitário masculino tem dificuldade para acompanhar o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos e que manter o modelo atual pode deixá-lo ainda mais para trás. Uma mudança que ele e outros apoiadores consideram essencial agora pode não acontecer. Um futuro que parecia ao alcance tornou-se extremamente incerto.

    “Acho que tudo vai continuar igual, o que significa crescimento zero nos últimos 40 anos, nossos campeonatos nacionais sem relevância, e vamos continuar dependendo mais de jogadores internacionais porque os jogadores daqui continuarão deixando de ir para a faculdade”, disse Cirovski à GOAL.

    NOTA: Esta reportagem foi atualizada para refletir a revogação oficial do modelo de dois semestres para o futebol masculino da NCAA

  • Lidando com um sistema em dificuldades

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    O calendário apertado do outono levou importantes treinadores do futebol universitário masculino a pedir reformas.

    Quem treina equipes de futebol universitário conhece bem o desgaste da temporada regular. Mais de 200 programas da Divisão I concentram suas temporadas regulares no segundo semestre do ano. Com os torneios das conferências e a possibilidade de disputar o torneio da NCAA, as exigências só aumentam. Os estudantes-atletas precisam conciliar jogos em rápida sucessão com viagens, estudos e os períodos de descanso e recuperação exigidos de quem joga futebol em alto nível. Há algum tempo, treinadores favoráveis a uma reforma argumentam que esse calendário é insustentável.

    Ao fim da temporada regular, muitas equipes já não conseguem treinar, disse à GOAL uma fonte ligada a um programa de futebol masculino bem classificado. O calendário apertado deixa pouco tempo para a recuperação, e os treinadores acabam tendo de lidar com elencos desgastados. O desenvolvimento dos jogadores também pode ser prejudicado, argumentou a fonte, já que o foco passa a ser mais sobreviver à sequência de jogos do que ajustar o sistema de jogo a tempo de uma arrancada na reta final da temporada.

    Segundo as fontes, o efeito disso é menos tempo para preparar os jogadores para o futebol profissional e maior dificuldade para manter a qualidade do jogo conforme a temporada avança. Um gerente-geral da MLS foi particularmente direto ao dizer à GOAL que não há mais “nenhum valor” no draft da MLS.

    Os clubes, porém, claramente atribuem valores diferentes a essas oportunidades. Em 2024, o Philadelphia Union negociou oito escolhas no draft da MLS, distribuídas por três anos, com o Colorado Rapids por $ 350.000 garantidos em dinheiro de alocação geral, com até $ 250.000 adicionais vinculados a condições de desempenho. O Philadelphia estava disposto a abrir mão de três anos de escolhas. O Colorado estava disposto a pagar por elas.

  • Os argumentos a favor de um modelo de dois semestres

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    O técnico de Maryland, Sasho Cirovski, tem sido um dos principais defensores de um modelo de duas etapas, uma em cada semestre.

    É aí que entra o modelo de dois semestres. Ele não é uma solução para tudo. Mas, em tese, ajuda a enfrentar alguns desses problemas, argumentaram as fontes. Distribuir os jogos pelos dois semestres permite mais tempo de recuperação. Transferir o campeonato nacional de dezembro para a primavera também poderia, segundo os defensores da proposta, dar ao esporte mais chances de atrair a atenção do público que acompanha esportes de forma mais ocasional.

    “A concentração de jogos no outono traz muitos problemas. Um deles é o campeonato. Como ele acontece em dezembro, simplesmente não há espaço nas transmissões esportivas para o nosso esporte. O futebol americano universitário está a todo vapor. A NFL está a todo vapor. O basquete universitário acabou de começar”, disse Brian Wiese, técnico de Georgetown. “Viramos notícia de última página, quando chegamos a aparecer em alguma página.”

    As universidades manteriam a flexibilidade para distribuir os jogos entre os dois semestres. A proposta permitiria até 18 partidas no outono e até 10 na primavera, respeitando o limite anual vigente. Assim, os programas poderiam manter a maior parte do calendário no outono.

    “Vocês ainda podem disputar, basicamente, todos os jogos no outono e o mesmo número de partidas que disputam hoje na primavera, mantendo o modelo atual”, disse Wiese.

    Os defensores da proposta também argumentam que um calendário menos concentrado significaria menos aulas perdidas e mais tempo de recuperação. Em Georgetown, segundo Wiese, a reação dos jogadores foi enfática.

    “No nosso vestiário, todos os jogadores, 28 de 28, disseram: ‘Isso seria incrível’. Todos os atletas que estamos recrutando disseram: ‘Isso seria incrível’. Não houve um único jogador que dissesse: ‘Não sei se gosto tanto assim da ideia’”, afirmou Wiese.

    Diferentes versões de um plano semelhante existem desde o fim da década de 1990. Em 1998, Bob Warming, um dos técnicos mais bem-sucedidos do futebol universitário, foi coautor de um documento técnico que defendia a realização do campeonato nacional em maio. Apesar do que Warming descreveu como um “impulso” entre os presentes, ele não conseguiu a aprovação da proposta.

    Desde então, Cirovski e Carlos Somoano, técnico de North Carolina, mantiveram a iniciativa viva, mas passaram a defender uma mudança mais ampla.

    Após anos de tentativas frustradas, a iniciativa ganhou força em maio, quando o Comitê de Supervisão do Futebol Masculino da Divisão I adotou a proposta. O Gabinete da Divisão I a devolveu para uma análise mais aprofundada em junho, antes de confirmá-la em outubro. Para os defensores da proposta, essa votação favorável parecia deixar ao alcance uma mudança aguardada havia muito tempo.

  • “Temos sérias preocupações”

    College Cup
    IMAGN

    A disputa de partidas oficiais nos meses de frio tem sido uma preocupação significativa para aqueles que votaram pela revogação

    No entanto, aquela mesma reunião de outubro também abriu caminho para que os opositores revertessem a mudança.

    A proposta obteve 67,4% dos votos ponderados do Gabinete, abaixo dos 75% necessários para evitar um prazo de 30 dias para sua revogação. Entre os que votaram contra estava Allen Greene, diretor de esportes de Pitt. Com base na contagem publicada pela NCAA, um voto favorável de Greene teria elevado o apoio acima desse patamar.

    Fontes disseram à GOAL que Jay Vidovich, técnico da equipe masculina de futebol de Pitt, não havia sido informado com antecedência da decisão de Greene. Segundo elas, o voto surpreendeu os apoiadores da proposta. Greene não respondeu a um pedido de comentário.

    Segundo fontes, os membros do comitê que apoiavam a mudança não estavam preparados para a campanha que veio em seguida. Depois da aprovação, os apoiadores não tinham elaborado um plano alternativo de comunicação para enfrentar um esforço prolongado de reversão. O processo de revogação pelas instituições também era diferente da votação ponderada do Gabinete: cada instituição elegível da Divisão I tinha direito a um voto de igual peso, inclusive aquelas sem equipe masculina de futebol.

    Ainda assim, os apoiadores acreditavam inicialmente que os opositores teriam dificuldade para alcançar os 241 votos necessários. Na noite de quinta-feira, segundo a apuração da GOAL, esse número havia sido atingido. A informação foi confirmada na noite de sexta-feira.

    Joe D'Antonio, comissário da CAA, estava entre os que defendiam a revogação. Fontes disseram à GOAL que, durante uma videochamada recente, ele afirmou aos membros do comitê que havia reunido apoio para a iniciativa e que buscaria levar a questão à consideração do Conselho Diretor da Divisão I. Uma fonte descreveu D'Antonio como "irritado" durante a chamada. Uma moção posterior para reverter a decisão do Gabinete no Conselho Diretor não teve sucesso. D'Antonio não respondeu a um pedido de comentário.

    Os opositores continuaram a reunir votos das instituições para revogar a decisão.

    Quem busca reverter a proposta tem seus motivos. A Drake University apontou a sobrecarga de sua equipe de apoio como um dos principais motivos de sua oposição. A pessoa responsável pela comunicação do futebol masculino na instituição também cuida da comunicação do basquete feminino, do futebol americano, do atletismo e do tênis masculino e feminino.

    Outras questões surgiram. Algumas instituições apontaram uma possível sobrecarga das instalações compartilhadas. Fontes também disseram que algumas equipes poderiam precisar alugar campos de treino adicionais, elevando os custos. As dificuldades de disputar partidas em temperaturas baixas também foram destacadas.

    "Temos preocupações significativas com as instalações, principalmente com a manutenção do nosso campo de grama durante os meses de inverno no Nordeste, o uso de vestiários compartilhados e a impossibilidade de utilizar nosso campo de grama sintética, já que o lacrosse masculino e o feminino também estão em temporada", afirmou em comunicado a Fairfield University, que votou pela revogação da proposta.

    Várias equipes também manifestaram preocupação com a possibilidade de outras modalidades buscarem mudanças semelhantes, gerando ainda mais pressão sobre os calendários e os recursos. Esses argumentos passaram a fazer parte da tentativa de conquistar o apoio de instituições sem equipe masculina de futebol.

    Os defensores da proposta contestaram a ideia de que essas possibilidades devam determinar seu destino.

    "Você consegue imaginar se o futebol masculino saísse por aí fazendo campanha contra os interesses ou uma proposta de outra modalidade? Isso nunca aconteceria. E não é só isso: estamos tão abaixo na hierarquia que levaríamos uma bronca enorme pela ousadia de fazer algo assim", disse Somoano.

  • Universidades correm para agir enquanto modalidades esportivas se voltam umas contra as outras

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke, da Associação Intercolegial de Treinadores de Lacrosse Masculino, pediu às instituições de ensino que se oponham à mudança no calendário.

    Blocos expressivos de votação se formaram ao longo do último mês. A Ivy League afirmou que todas as suas instituições votariam pela revogação da proposta, embora uma delas só tenha se posicionado contra a medida relativamente tarde. Fontes também relataram oposição unânime entre as instituições de várias outras conferências, incluindo ASUN, CAA, Horizon e Big South. A GOAL entrou em contato com várias dessas conferências, mas nenhuma se manifestou. A NCAA também não quis comentar. Algumas instituições de ensino superior que não mantêm equipes de futebol masculino não responderam aos pedidos de comentário.

    Programas historicamente vitoriosos em conferências que, de modo geral, se mostram contrárias à proposta, porém, adotaram posições diferentes. A Saint Louis University, que conquistou 10 títulos nacionais, deve apoiar a proposta, segundo fontes que relataram oposição em todas as demais instituições da Atlantic 10. Em outras conferências, a divisão é mais equilibrada. Na manhã de sexta-feira, segundo fontes, cinco instituições da Big East apoiavam a revogação, enquanto sete eram favoráveis à proposta.

    Representantes de outros esportes também se envolveram. Na manhã de quinta-feira, J.B. Clarke, da Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, enviou um e-mail instando as instituições a votar pela revogação.

    Há preocupações práticas por trás dessa oposição. Algumas instituições compartilham instalações para futebol e lacrosse, e os defensores do modelo reconheceram que a sobreposição dos calendários na primavera poderia criar dificuldades. Mas a intervenção de Clarke contra a proposta enfureceu seus defensores.

    “O alarmismo está fora de controle e, a esta altura, já passou de desprezível; há pessoas tentando impedir tudo isso por motivos egoístas”, disse Cirovski.

  • Um suposto e-mail falso e táticas contestadas

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Defensores da proposta questionaram a campanha de pressão e a forma como algumas instituições chegaram a suas decisões.

    O resultado é uma mistura de surpresa e incredulidade entre aqueles que esperavam ver confirmada a mudança que consideram crucial.

    O comitê de supervisão e os treinadores universitários têm se esforçado para explicar a proposta às instituições com direito a voto nos últimos dias. Os defensores da proposta demonstraram frustração com o tom do debate e argumentam que algumas objeções refletem mal-entendidos sobre como o novo calendário funcionaria.

    “Há muita articulação nos bastidores e a oposição é muito forte. Eles conseguem usar o sistema a seu favor porque isso parte dos administradores e das pessoas que trabalham nesse ciclo”, explicou Somoano.

    Também surgiram dúvidas sobre como cada instituição chegou à sua decisão. GOAL soube que uma instituição do Power Four apresentou um voto pela revogação da proposta sem o conhecimento de seu diretor esportivo, antes de retirá-lo posteriormente.

    Uma fonte alegou à GOAL que uma pessoa que atuava como lobista criou uma conta de e-mail com uma identidade falsa, apresentou-se como um “pai preocupado” chamado Gustav e enviou uma mensagem a administradores de todo o país explicando como poderiam votar pela revogação da proposta.

    Cirovski foi direto ao expor sua opinião sobre a campanha de pressão mais ampla.

    “Essa é uma campanha de pressão patética e desprezível, conduzida por tantas pessoas que nem sequer entendem os méritos do modelo e o efeito positivo que ele terá sobre os jogadores de futebol masculino e sobre o futebol universitário”, disse Cirovski.

    Wiese, por sua vez, apontou a falta de compreensão do modelo de dois semestres como um grande obstáculo.

    “O desafio em tudo isso ainda é explicar o que isso realmente significa. Muitos dos comentários feitos por algumas instituições, departamentos de conformidade ou diretores esportivos simplesmente não correspondem aos fatos”, disse ele.

    O debate também levantou questões mais amplas sobre a administração da NCAA. Algumas fontes veem a votação como uma oportunidade para instituições e conferências demonstrarem sua influência sobre decisões que vão além do futebol masculino.

    “Os administradores estão olhando para isso de forma muito mais ampla, considerando qual pode ser a importância da decisão e a mensagem que ela transmite... algumas instituições e conferências provavelmente pensam: ‘Ei, precisamos mostrar que conseguimos nos unir’ e que eles não podem simplesmente aprovar à força qualquer medida legislativa que queiram”, disse à GOAL uma autoridade de alto escalão de uma instituição que votou pela revogação.

    Para os principais defensores da proposta, a preocupação é que os detalhes da mudança no futebol acabem se perdendo nessa disputa mais ampla.

  • Para onde vai o futebol universitário a partir de agora?

    Vermont wins

    Técnicos que apoiam a proposta temem que outro revés possa deixar o futebol universitário ainda mais distante do futebol profissional.

    São necessários 241 votos para revogar a proposta. Na noite de quinta-feira, várias fontes disseram à GOAL que esse número havia sido alcançado. A revogação foi confirmada oficialmente na noite de sexta-feira, apesar de uma tentativa de última hora de convencer quem havia votado por ela a mudar de ideia. Ao todo, 247 instituições de ensino superior votaram pela revogação. Dessas, 106 não mantêm equipes de futebol universitário masculino.

    Para os defensores da proposta, as implicações dizem respeito também ao lugar do futebol universitário no cenário nacional. Historicamente, ele tem sido um caminho importante para a MLS e a USL. Com as categorias de base dos clubes da MLS formando jogadores para as equipes principais, esse caminho enfrenta uma concorrência maior. E, com a MLS passando a adotar um calendário que vai do verão à primavera em julho de 2027, os defensores da reforma do futebol universitário veem uma oportunidade de aproximar os dois calendários.

    A U.S. Soccer continua a apoiar a mudança, embora não tenha direito a voto no processo da NCAA.

    “Embora não estejamos diretamente envolvidos nos processos de governança da NCAA, a U.S. Soccer continua a apoiar a modernização do futebol universitário masculino e acredita que ele pode ter um papel ainda mais importante no caminho de desenvolvimento dos jogadores nos Estados Unidos com mudanças como as previstas na proposta pendente. Temos ouvido repetidamente dos estudantes-atletas que o modelo de calendário redistribuído lhes daria tempo para se concentrar melhor tanto na formação acadêmica quanto no desenvolvimento no futebol, além de permitir mais descanso e recuperação. A proposta também oferece a flexibilidade de calendário que muitos têm buscado para atender às circunstâncias específicas de cada instituição relacionadas ao clima, às instalações e aos recursos”, disse Dan Helfrich, diretor de operações da U.S. Soccer, à GOAL por e-mail.

    Cirovski sugeriu que um grupo menor de instituições dispostas a mudar poderia buscar outro caminho. Ele levantou a possibilidade de reunir os apoiadores mais firmes do modelo, em vez de continuar tentando chegar a um acordo entre todos os programas de futebol masculino.

    “Lutamos muito para incluir todas as 213 instituições, mas, se 130 não querem fazer isso, então vamos reunir as 80 que querem e encontrar uma solução”, disse ele.

    Várias fontes disseram que coordenar uma alternativa assim poderia ser tão difícil quanto, ou até mais difícil do que, viabilizar o modelo de dois semestres. A U.S. Soccer não se comprometeu com uma estrutura específica, mas reiterou seu apoio à reforma.

    “Vamos explorar todos os caminhos se a proposta não for aprovada, mas ainda não discutimos uma estrutura específica. O objetivo é fortalecer o futebol universitário por meio do processo da NCAA”, afirmou a entidade que rege o esporte.

    A situação em que isso deixa o futebol universitário permanece incerta. Para os defensores da proposta, mais uma tentativa fracassada deixa sem solução os problemas que eles vêm tentando resolver há anos.

    “Esta é uma oportunidade de crescer e melhorar. Então, não há como esse modelo ser sustentável. Não é. Sabemos disso. É por isso que ainda estamos lá embaixo e não conseguimos sequer aprovar uma proposta simples como esta. Portanto, temos que continuar encontrando um caminho”, disse Somoano.

    Para Wiese, a preocupação é quanto espaço o esporte pode perder.

    “O futebol universitário precisa disso para continuar relevante. Temos a oportunidade de estar integrados à MLS”, disse Wiese. “Não é que vamos desaparecer, mas podemos ficar muito pequenos em comparação com o que somos agora.”