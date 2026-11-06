Em 7 de outubro, Sasho Cirovski estava comemorando.
O técnico do time masculino de futebol de Maryland havia conquistado uma vitória com potencial para deixar sua marca muito além de College Park, onde ganhou três títulos nacionais. Ele ajudara a garantir a aprovação de uma proposta capaz de mudar a estrutura do futebol universitário masculino. Menos de um mês depois, esse avanço está ameaçado. E, para Cirovski, há muito mais em jogo do que uma mudança no calendário.
Cirovski foi um dos principais defensores e idealizadores de uma reformulação do futebol universitário masculino que distribuiria a temporada da Divisão I, tradicionalmente disputada no outono, com o campeonato em dezembro, por dois semestres do ano letivo. Ele e vários técnicos dos programas mais bem-sucedidos da Divisão I defendem uma mudança dessa magnitude há anos. Em outubro, depois de algumas tentativas frustradas, parecia que a proposta finalmente havia sido aprovada, com forte apoio da U.S. Soccer.
Nas últimas semanas, porém, uma mobilização de última hora para derrubar o plano levou esse avanço à beira do colapso. A aprovação de outubro previa um prazo de 30 dias para revogação, durante o qual instituições elegíveis da Divisão I, inclusive as que não mantêm equipes masculinas de futebol, poderiam votar contra a mudança. Até a noite de quinta-feira, haviam sido alcançados os 241 votos necessários para derrubar a proposta, segundo apuração da GOAL. A NCAA confirmou na noite de sexta-feira que a proposta havia sido derrubada. Fontes disseram à GOAL que 247 instituições votaram pela revogação.
Os defensores da proposta argumentam que o futebol universitário precisa entrar em uma nova era para continuar relevante e oferecer mais apoio aos estudantes-atletas. Mas a proposta enfrentou resistência ao longo de todo o processo. Entre as objeções anteriores estavam preocupações com a duração da temporada e as regras de elegibilidade, enquanto o Gabinete da Divisão I da NCAA também questionou o possível impacto sobre os estudos.
Para Cirovski, porém, o panorama mais amplo é ainda mais preocupante. Ele acredita que o futebol universitário masculino tem dificuldade para acompanhar o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos e que manter o modelo atual pode deixá-lo ainda mais para trás. Uma mudança que ele e outros apoiadores consideram essencial agora pode não acontecer. Um futuro que parecia ao alcance tornou-se extremamente incerto.
“Acho que tudo vai continuar igual, o que significa crescimento zero nos últimos 40 anos, nossos campeonatos nacionais sem relevância, e vamos continuar dependendo mais de jogadores internacionais porque os jogadores daqui continuarão deixando de ir para a faculdade”, disse Cirovski à GOAL.
NOTA: Esta reportagem foi atualizada para refletir a revogação oficial do modelo de dois semestres para o futebol masculino da NCAA