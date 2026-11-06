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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

“Podemos ficar muito pequenos”: um e-mail supostamente falso, votações surpreendentes e a disputa amarga pelo futuro do futebol universitário masculino enquanto a reforma para dois semestres corre o risco de fracassar

Uma reformulação histórica do calendário da NCAA enfrenta uma revolta de última hora, com universidades divididas quanto aos recursos e técnicos de destaque alertando que o futebol universitário corre o risco de ficar para trás.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Em 7 de outubro, Sasho Cirovski comemorava.

    O técnico da equipe masculina de futebol de Maryland havia conquistado uma vitória com potencial para repercutir muito além de College Park, onde ganhou três campeonatos nacionais. Ele havia ajudado a garantir a aprovação de uma proposta capaz de mudar a própria estrutura do futebol universitário masculino. Menos de um mês depois, esse avanço está ameaçado. E, para Cirovski, há muito mais em jogo do que uma mudança no calendário.

    Cirovski foi um dos principais defensores e idealizadores de uma reformulação do futebol universitário masculino que distribuiria a temporada da Divisão I, tradicionalmente disputada no segundo semestre, com o campeonato em dezembro, por dois semestres do ano letivo. Ele e vários técnicos dos programas mais bem-sucedidos da Divisão I defendem há anos uma mudança dessa dimensão. Em outubro, depois de algumas tentativas frustradas, parecia que a proposta finalmente havia sido aprovada, com forte apoio da Federação de Futebol dos Estados Unidos.

    Nas últimas semanas, porém, uma mobilização de última hora para derrubar o plano colocou esse avanço à beira do fracasso. A aprovação de outubro previa um prazo de 30 dias para revogação, permitindo que instituições elegíveis da Divisão I, inclusive as que não têm equipes masculinas de futebol, votassem contra a mudança. Até a noite de quinta-feira, o mínimo de 241 votos necessário para derrubar a proposta havia sido alcançado, segundo apuração da GOAL. A NCAA confirmou na noite de sexta-feira que a proposta havia sido revogada. Fontes disseram à GOAL que 247 instituições votaram pela revogação.

    Os defensores da proposta argumentam que o futebol universitário precisa entrar em uma nova era para continuar relevante e oferecer mais apoio aos estudantes-atletas. Mas a proposta enfrentou resistência ao longo de todo o processo. Entre as objeções anteriores estavam preocupações com a duração da temporada e as regras de elegibilidade, enquanto o Gabinete da Divisão I da NCAA também questionou o possível impacto sobre os estudos.

    Para Cirovski, porém, o quadro geral é mais preocupante. Ele acredita que o futebol universitário masculino tem dificuldade para acompanhar a evolução do futebol nos Estados Unidos e que manter o modelo atual pode deixá-lo ainda mais para trás. Uma mudança que ele e outros apoiadores consideram essencial pode agora não acontecer. Um futuro que parecia ao alcance se tornou extremamente incerto.

    “Acho que tudo vai continuar igual, o que significa crescimento zero nos últimos 40 anos, falta de relevância apesar dos nossos campeonatos nacionais, e continuaremos a depender mais de jogadores estrangeiros, porque os jogadores daqui continuarão a optar por não jogar no futebol universitário”, disse Cirovski à GOAL.

    NOTA: Esta reportagem foi atualizada para refletir a revogação oficial do modelo de dois semestres para o futebol masculino da NCAA

  • Lidando com um sistema em dificuldades

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    O calendário de outono condensado levou técnicos de destaque do futebol universitário masculino a pedir uma reforma.

    Os técnicos do futebol universitário conhecem bem o desgaste da temporada regular. Mais de 200 programas da Divisão I concentram suas temporadas regulares no outono. Com os torneios das conferências e a possibilidade de uma vaga na NCAA, as exigências só aumentam. Os estudantes-atletas precisam conciliar jogos em rápida sequência com viagens, estudos e os períodos de descanso e recuperação necessários a um jogador de futebol de alto nível. Técnicos favoráveis a uma reforma argumentam há algum tempo que esse calendário é insustentável.

    Ao fim da temporada regular, muitas equipes já não conseguem treinar, disse à GOAL uma fonte ligada a um programa de futebol masculino bem colocado no ranking. O calendário apertado deixa pouco tempo para a recuperação, e os técnicos podem acabar tendo de lidar com elencos desgastados. O desenvolvimento dos jogadores também pode ser prejudicado, argumentou a fonte, já que o foco passa a ser mais a sobrevivência do que o ajuste do sistema de jogo para a reta final da temporada.

    Segundo as fontes, o efeito disso é menos tempo para preparar os jogadores para o futebol profissional e mais dificuldade para manter a qualidade do jogo à medida que a temporada avança. Um diretor-geral de um clube da MLS foi particularmente direto ao dizer à GOAL que o draft da MLS já não tem "nenhum valor".

    Os clubes, porém, claramente atribuem valores diferentes a essas oportunidades. Em 2024, o Philadelphia Union trocou oito escolhas no draft da MLS, distribuídas ao longo de três anos, com o Colorado Rapids por US$ 350 mil garantidos em verba de alocação geral, além de até US$ 250 mil adicionais vinculados a condições de desempenho. O Philadelphia estava disposto a abrir mão de três anos de escolhas. O Colorado estava disposto a pagar por elas.

  • Os argumentos a favor de um modelo de dois semestres

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    O técnico principal da Maryland, Sasho Cirovski, tem sido um dos principais defensores de um modelo de duas temporadas letivas.

    É aí que entra o modelo de dois semestres. Ele não é uma solução para tudo. Mas, em tese, ajuda a enfrentar alguns desses problemas, argumentaram fontes. Distribuir os jogos pelos dois semestres permite mais tempo de recuperação. Transferir o campeonato nacional de dezembro para a primavera também poderia, segundo os defensores da proposta, aumentar as chances de atrair a atenção de quem acompanha esportes de forma mais casual.

    “A concentração dos jogos no outono traz muitos problemas. Um deles é o campeonato. Como ele acontece em dezembro, praticamente não há espaço nas transmissões para o nosso esporte. O futebol americano universitário está a todo vapor. A NFL está a todo vapor. O basquete universitário acabou de começar”, disse Brian Wiese, técnico principal de Georgetown. “Somos notícia de última página, quando chegamos a ser notícia.”

    As instituições manteriam a flexibilidade para distribuir os jogos entre os dois semestres. A proposta permitiria até 18 partidas no outono e até 10 na primavera, respeitando o limite anual vigente. Isso deixaria margem para que os programas mantivessem a maior parte de seus jogos no outono.

    “Ainda dá para disputar basicamente todos os jogos no outono e jogar na primavera o mesmo número de partidas que vocês jogam hoje, mantendo o modelo atual”, disse Wiese.

    Os defensores da proposta também argumentam que um calendário menos concentrado significaria menos aulas perdidas e mais tempo de recuperação. Em Georgetown, segundo Wiese, a reação dos jogadores foi enfática.

    “No nosso vestiário, todos os jogadores, os 28, disseram: ‘Isso seria incrível.’ Todos os atletas que recrutamos disseram: ‘Isso seria incrível.’ Não há um único jogador dizendo: ‘Não sei se gosto tanto assim da ideia’”, afirmou Wiese.

    Diferentes versões de um plano semelhante existem desde o fim da década de 1990. Em 1998, Bob Warming, um dos técnicos de maior destaque no futebol universitário, foi coautor de um documento que defendia a realização do campeonato nacional em maio. Apesar do que Warming descreveu como um “ímpeto” entre os presentes, não conseguiu que a proposta fosse aprovada.

    Desde então, Cirovski e Carlos Somoano, técnico principal de North Carolina, deram continuidade à iniciativa, mas defenderam uma mudança mais abrangente.

    Após anos de tentativas frustradas, a proposta ganhou força em maio, quando o Comitê de Supervisão do Futebol Masculino da Divisão I a adotou. O Gabinete da Divisão I a devolveu para uma nova análise em junho, antes de confirmá-la em outubro. Para os defensores da proposta, a votação favorável indicou que uma mudança aguardada havia muito tempo estava ao alcance.

  • “Temos sérias preocupações”

    College Cup
    IMAGN

    A disputa de partidas oficiais nos meses de frio tem sido uma preocupação significativa para aqueles que votaram pela revogação

    No entanto, aquela mesma reunião de outubro também abriu caminho para que os opositores revertessem a mudança.

    A proposta obteve 67,4% dos votos ponderados do Gabinete, abaixo dos 75% necessários para evitar um prazo de 30 dias em que a decisão poderia ser revogada. Entre os que votaram contra estava Allen Greene, diretor de esportes de Pitt. Segundo a contagem publicada pela NCAA, um voto favorável de Greene teria levado o apoio acima desse patamar.

    Fontes disseram à GOAL que Jay Vidovich, técnico da equipe masculina de futebol de Pitt, não havia sido informado com antecedência da decisão de Greene e descreveram o voto como uma surpresa para os apoiadores da proposta. Greene não respondeu a um pedido de comentário.

    Segundo fontes, os integrantes do comitê que apoiavam a mudança não estavam preparados para a campanha que veio em seguida. Após a aprovação, os apoiadores não haviam preparado um plano alternativo de comunicação para enfrentar uma mobilização prolongada pela revogação. O processo de revogação por votação das instituições também era diferente da votação ponderada do Gabinete: cada instituição elegível da Divisão I tinha um voto de igual peso, inclusive aquelas que não mantêm equipes masculinas de futebol.

    Ainda assim, os apoiadores acreditavam inicialmente que os opositores teriam dificuldade para alcançar os 241 votos necessários. Até a noite de quinta-feira, segundo a apuração da GOAL, esse número havia sido atingido. A informação foi confirmada na noite de sexta-feira.

    Joe D'Antonio, comissário da CAA, estava entre os que defendiam a revogação. Fontes disseram à GOAL que, durante uma videoconferência recente, ele afirmou a integrantes do comitê que havia reunido apoio para a iniciativa e que buscaria levar a questão à análise do Conselho Diretor da Divisão I. Uma fonte descreveu D'Antonio como "irritado" durante a chamada. Uma moção apresentada posteriormente para reverter a decisão do Gabinete no Conselho não foi aprovada. D'Antonio não respondeu a um pedido de comentário.

    Os opositores continuaram a reunir votos das instituições pela revogação.

    Quem busca reverter a proposta tem seus motivos. A Drake University citou a sobrecarga de sua equipe de apoio como um dos principais fatores para se opor à medida. A pessoa responsável pela comunicação esportiva da equipe masculina de futebol também cuida da comunicação do basquete feminino, do futebol americano, do atletismo e do tênis masculino e feminino.

    Outras questões surgiram. Algumas instituições citaram a possível pressão sobre instalações compartilhadas. Fontes também disseram que alguns programas poderiam precisar alugar campos adicionais para treinos, aumentando os custos. As dificuldades de disputar partidas em clima frio também foram destacadas.

    "Temos preocupações significativas com as instalações, principalmente com a manutenção do nosso campo de grama durante os meses de inverno no Nordeste, o uso de vestiários compartilhados e a impossibilidade de utilizar nosso campo de grama sintética, já que o lacrosse masculino e o feminino também estão em temporada", afirmou em comunicado a Fairfield University, que votou pela revogação da proposta.

    Vários programas também manifestaram preocupação com a possibilidade de outros esportes buscarem mudanças semelhantes, criando pressões adicionais sobre o calendário e os recursos. Esses argumentos passaram a fazer parte da tentativa de conquistar o apoio de instituições que não mantêm equipes masculinas de futebol.

    Os defensores da proposta contestam a ideia de que essas possibilidades devam determinar seu destino.

    "Você consegue imaginar se o futebol masculino saísse por aí fazendo campanha contra os interesses ou a proposta de outro esporte? Isso nunca aconteceria. E não é só isso: estamos tão embaixo na hierarquia que, se tivéssemos a ousadia de fazer isso, nos colocariam no nosso lugar imediatamente", disse Somoano.

  • Universidades se desdobram enquanto modalidades esportivas se voltam umas contra as outras

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke, da Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, pediu às instituições de ensino que se oponham à mudança no calendário.

    Blocos significativos de votos se formaram no último mês. A Ivy League afirmou que todas as suas universidades votariam pela retirada da proposta, embora uma delas tenha demorado relativamente a se posicionar contra. Fontes também relataram oposição unânime entre as universidades de várias outras conferências, incluindo ASUN, CAA, Horizon e Big South. GOAL entrou em contato com várias dessas conferências, mas nenhuma se pronunciou. A NCAA também preferiu não comentar. Algumas instituições de ensino superior que não mantêm equipes de futebol masculino não responderam aos pedidos de comentário.

    Universidades com programas historicamente vitoriosos em conferências que, no restante, resistem à proposta, porém, adotaram posições diferentes. A Saint Louis University, que conquistou 10 títulos nacionais, deve apoiar a proposta, segundo fontes, que relataram oposição entre todas as demais universidades da Atlantic 10. Em outras conferências, a divisão é mais equilibrada. Até a manhã de sexta-feira, fontes apontavam que cinco universidades da Big East apoiavam a retirada da proposta e sete eram favoráveis a ela.

    Outros esportes também se envolveram. Na manhã de quinta-feira, J.B. Clarke, da Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, enviou um e-mail pedindo às universidades que votassem pela retirada da proposta.

    Há preocupações práticas por trás dessa oposição. Algumas universidades compartilham instalações para futebol e lacrosse, e os defensores do modelo reconheceram que a sobreposição dos calendários na primavera poderia criar dificuldades. Mas a intervenção de Clarke contra a proposta enfureceu seus defensores.

    "O alarmismo está fora de controle e, a esta altura, é mais do que desprezível; há pessoas tentando impedir tudo isso por motivos egoístas", disse Cirovski.

  • Um suposto e-mail falso e táticas contestadas

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Os defensores da proposta questionaram a campanha de pressão e a forma como algumas instituições chegaram a suas decisões.

    O resultado provoca uma mistura de surpresa e incredulidade entre aqueles que acreditavam que teriam sua mudança crucial confirmada.

    O comitê de supervisão e os treinadores universitários têm se desdobrado nos últimos dias para explicar a proposta às instituições com direito a voto. Os apoiadores manifestaram frustração com o tom do debate e argumentam que algumas objeções refletem mal-entendidos sobre como funcionaria o novo calendário.

    “Há muitas articulações e oposição nos bastidores, e esse grupo consegue usar o sistema a seu favor porque isso parte dos administradores e das pessoas que trabalham dentro desse ciclo”, explicou Somoano.

    Também surgiram dúvidas sobre como cada instituição chegou à sua decisão. A GOAL foi informada de que uma instituição do Power Four apresentou um voto pela revogação sem o conhecimento de seu diretor esportivo, antes de retirá-lo posteriormente.

    Uma fonte alegou à GOAL que um lobista criou uma conta de e-mail com uma identidade falsa, apresentou-se como um “responsável preocupado” chamado Gustav e enviou uma mensagem a administradores de todo o país explicando como poderiam votar para revogar a proposta.

    Cirovski foi direto ao avaliar a campanha de pressão mais ampla.

    “Essa é uma campanha de pressão lamentável e desprezível, conduzida por tantas pessoas que sequer entendem de fato os méritos do modelo e o efeito positivo que ele terá sobre os jogadores de futebol universitário e sobre o esporte”, disse Cirovski.

    Wiese, por sua vez, apontou a falta de compreensão do modelo de dois semestres como um grande obstáculo.

    “O desafio de tudo isso ainda é explicar o que esse modelo realmente é. Muitos dos comentários feitos por algumas instituições, departamentos de conformidade ou diretores esportivos simplesmente não são corretos do ponto de vista factual”, afirmou.

    O debate também levantou questões mais amplas sobre a governança da NCAA. Algumas fontes veem a votação como uma oportunidade para instituições e conferências demonstrarem sua influência sobre decisões que vão além do futebol universitário masculino.

    “Os administradores estão olhando para isso de uma perspectiva muito mais ampla, em termos do que pode significar e da mensagem que transmite... algumas instituições e conferências provavelmente acham que ‘precisamos mostrar que conseguimos nos unir’ e que não podem simplesmente fazer aprovar qualquer norma que queiram”, disse à GOAL um dirigente de alto escalão de uma instituição de ensino superior que votou pela revogação.

    Para os principais defensores da proposta, a preocupação é que os detalhes relativos ao futebol acabem se perdendo nessa disputa mais ampla.

  • Qual será o futuro do futebol universitário?

    Vermont wins

    Os técnicos que apoiam a proposta temem que outro revés possa deixar o futebol universitário ainda mais defasado em relação ao futebol profissional.

    São necessários 241 votos para revogar a proposta. Na noite de quinta-feira, várias fontes disseram à GOAL que esse número havia sido alcançado. A decisão foi confirmada oficialmente na noite de sexta-feira, apesar de uma tentativa de última hora de convencer quem havia votado pela revogação a mudar de ideia. Ao todo, 247 instituições de ensino superior votaram pela revogação. Dessas, 106 não têm equipes de futebol universitário masculino.

    Para os defensores da proposta, as implicações vão além da votação e dizem respeito ao lugar do futebol universitário no cenário nacional. Historicamente, o futebol universitário tem sido um caminho importante para a MLS e a USL. Com as categorias de base dos clubes da MLS formando jogadores para as equipes principais, esse caminho enfrenta uma concorrência maior. E, com a MLS adotando um calendário que vai do verão à primavera a partir de julho de 2027, os defensores da reforma do futebol universitário veem uma oportunidade de aproximar os dois calendários.

    A U.S. Soccer continua apoiando a mudança, embora não tenha direito a voto no processo da NCAA.

    “Embora não participemos diretamente dos processos de governança da NCAA, a U.S. Soccer continua apoiando a modernização do futebol universitário masculino e acredita que ele pode se tornar uma parte ainda mais importante do caminho dos jogadores nos Estados Unidos com mudanças como as previstas na proposta em análise. Temos ouvido repetidamente dos estudantes-atletas que o modelo de calendário redistribuído daria mais tempo para se concentrarem tanto no desenvolvimento acadêmico quanto no futebol, além de proporcionar melhores condições de descanso e recuperação. A proposta também oferece a flexibilidade de calendário que muitos buscam para atender às circunstâncias específicas de cada instituição em relação ao clima, às instalações e aos recursos”, disse Dan Helfrich, diretor de operações da U.S. Soccer, à GOAL por e-mail.

    Cirovski sugeriu que um grupo menor de instituições dispostas a participar poderia buscar outro caminho. Ele levantou a possibilidade de construir uma solução em torno dos apoiadores mais convictos do modelo, em vez de continuar tentando chegar a um acordo entre todos os programas de futebol masculino.

    “Lutamos muito para incluir todas as 213 instituições, mas, se 130 não querem fazer isso, então vamos reunir as 80 que querem e encontrar uma solução”, disse ele.

    Várias fontes disseram que coordenar uma alternativa desse tipo poderia ser pelo menos tão difícil quanto conseguir a aprovação do modelo de dois semestres. A U.S. Soccer não se comprometeu com uma estrutura específica, mas reiterou seu apoio à reforma.

    “Vamos explorar todas as possibilidades se a proposta não for aprovada, mas ainda não discutimos uma estrutura específica. O objetivo é fortalecer o futebol universitário por meio do processo da NCAA”, afirmou a entidade que comanda o esporte.

    O que isso significa para o futuro do futebol universitário ainda é incerto. Para os defensores da proposta, mais uma tentativa frustrada deixaria sem solução os problemas que eles vêm tentando enfrentar há anos.

    “Esta é uma oportunidade de crescer e melhorar. Então, não há como esse modelo ser sustentável. Não é. Nós sabemos disso. É por isso que continuamos lá embaixo e não conseguimos nem aprovar uma proposta simples como esta. Portanto, temos que continuar buscando um caminho”, disse Somoano.

    Para Wiese, a preocupação é o quanto o futebol universitário pode perder espaço.

    “O futebol universitário precisa disso para continuar relevante. Temos a oportunidade de estar conectados à MLS”, disse Wiese. “Não é que vamos desaparecer, mas podemos nos tornar muito pequenos em comparação com o que somos hoje.”