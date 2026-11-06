Em 7 de outubro, Sasho Cirovski comemorava.
O técnico da equipe masculina de futebol de Maryland havia conquistado uma vitória com potencial para repercutir muito além de College Park, onde ganhou três campeonatos nacionais. Ele havia ajudado a garantir a aprovação de uma proposta capaz de mudar a própria estrutura do futebol universitário masculino. Menos de um mês depois, esse avanço está ameaçado. E, para Cirovski, há muito mais em jogo do que uma mudança no calendário.
Cirovski foi um dos principais defensores e idealizadores de uma reformulação do futebol universitário masculino que distribuiria a temporada da Divisão I, tradicionalmente disputada no segundo semestre, com o campeonato em dezembro, por dois semestres do ano letivo. Ele e vários técnicos dos programas mais bem-sucedidos da Divisão I defendem há anos uma mudança dessa dimensão. Em outubro, depois de algumas tentativas frustradas, parecia que a proposta finalmente havia sido aprovada, com forte apoio da Federação de Futebol dos Estados Unidos.
Nas últimas semanas, porém, uma mobilização de última hora para derrubar o plano colocou esse avanço à beira do fracasso. A aprovação de outubro previa um prazo de 30 dias para revogação, permitindo que instituições elegíveis da Divisão I, inclusive as que não têm equipes masculinas de futebol, votassem contra a mudança. Até a noite de quinta-feira, o mínimo de 241 votos necessário para derrubar a proposta havia sido alcançado, segundo apuração da GOAL. A NCAA confirmou na noite de sexta-feira que a proposta havia sido revogada. Fontes disseram à GOAL que 247 instituições votaram pela revogação.
Os defensores da proposta argumentam que o futebol universitário precisa entrar em uma nova era para continuar relevante e oferecer mais apoio aos estudantes-atletas. Mas a proposta enfrentou resistência ao longo de todo o processo. Entre as objeções anteriores estavam preocupações com a duração da temporada e as regras de elegibilidade, enquanto o Gabinete da Divisão I da NCAA também questionou o possível impacto sobre os estudos.
Para Cirovski, porém, o quadro geral é mais preocupante. Ele acredita que o futebol universitário masculino tem dificuldade para acompanhar a evolução do futebol nos Estados Unidos e que manter o modelo atual pode deixá-lo ainda mais para trás. Uma mudança que ele e outros apoiadores consideram essencial pode agora não acontecer. Um futuro que parecia ao alcance se tornou extremamente incerto.
“Acho que tudo vai continuar igual, o que significa crescimento zero nos últimos 40 anos, falta de relevância apesar dos nossos campeonatos nacionais, e continuaremos a depender mais de jogadores estrangeiros, porque os jogadores daqui continuarão a optar por não jogar no futebol universitário”, disse Cirovski à GOAL.
NOTA: Esta reportagem foi atualizada para refletir a revogação oficial do modelo de dois semestres para o futebol masculino da NCAA