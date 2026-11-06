São necessários 241 votos para revogar a proposta. Na noite de quinta-feira, várias fontes disseram à GOAL que esse número havia sido alcançado. A decisão foi confirmada oficialmente na noite de sexta-feira, apesar de uma tentativa de última hora de convencer quem havia votado pela revogação a mudar de ideia. Ao todo, 247 instituições de ensino superior votaram pela revogação. Dessas, 106 não têm equipes de futebol universitário masculino.

Para os defensores da proposta, as implicações vão além da votação e dizem respeito ao lugar do futebol universitário no cenário nacional. Historicamente, o futebol universitário tem sido um caminho importante para a MLS e a USL. Com as categorias de base dos clubes da MLS formando jogadores para as equipes principais, esse caminho enfrenta uma concorrência maior. E, com a MLS adotando um calendário que vai do verão à primavera a partir de julho de 2027, os defensores da reforma do futebol universitário veem uma oportunidade de aproximar os dois calendários.

A U.S. Soccer continua apoiando a mudança, embora não tenha direito a voto no processo da NCAA.

“Embora não participemos diretamente dos processos de governança da NCAA, a U.S. Soccer continua apoiando a modernização do futebol universitário masculino e acredita que ele pode se tornar uma parte ainda mais importante do caminho dos jogadores nos Estados Unidos com mudanças como as previstas na proposta em análise. Temos ouvido repetidamente dos estudantes-atletas que o modelo de calendário redistribuído daria mais tempo para se concentrarem tanto no desenvolvimento acadêmico quanto no futebol, além de proporcionar melhores condições de descanso e recuperação. A proposta também oferece a flexibilidade de calendário que muitos buscam para atender às circunstâncias específicas de cada instituição em relação ao clima, às instalações e aos recursos”, disse Dan Helfrich, diretor de operações da U.S. Soccer, à GOAL por e-mail.

Cirovski sugeriu que um grupo menor de instituições dispostas a participar poderia buscar outro caminho. Ele levantou a possibilidade de construir uma solução em torno dos apoiadores mais convictos do modelo, em vez de continuar tentando chegar a um acordo entre todos os programas de futebol masculino.

“Lutamos muito para incluir todas as 213 instituições, mas, se 130 não querem fazer isso, então vamos reunir as 80 que querem e encontrar uma solução”, disse ele.

Várias fontes disseram que coordenar uma alternativa desse tipo poderia ser pelo menos tão difícil quanto conseguir a aprovação do modelo de dois semestres. A U.S. Soccer não se comprometeu com uma estrutura específica, mas reiterou seu apoio à reforma.

“Vamos explorar todas as possibilidades se a proposta não for aprovada, mas ainda não discutimos uma estrutura específica. O objetivo é fortalecer o futebol universitário por meio do processo da NCAA”, afirmou a entidade que comanda o esporte.

O que isso significa para o futuro do futebol universitário ainda é incerto. Para os defensores da proposta, mais uma tentativa frustrada deixaria sem solução os problemas que eles vêm tentando enfrentar há anos.

“Esta é uma oportunidade de crescer e melhorar. Então, não há como esse modelo ser sustentável. Não é. Nós sabemos disso. É por isso que continuamos lá embaixo e não conseguimos nem aprovar uma proposta simples como esta. Portanto, temos que continuar buscando um caminho”, disse Somoano.

Para Wiese, a preocupação é o quanto o futebol universitário pode perder espaço.

“O futebol universitário precisa disso para continuar relevante. Temos a oportunidade de estar conectados à MLS”, disse Wiese. “Não é que vamos desaparecer, mas podemos nos tornar muito pequenos em comparação com o que somos hoje.”