Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
USMNT Candidates 1-1GOAL

Pep Guardiola, Thierry Henry ou BJ Callaghan? As opções da seleção masculina dos Estados Unidos para substituir Mauricio Pochettino

Com Mauricio Pochettino a caminho do Manchester United, a U.S. Soccer enfrenta outra escolha decisiva para o comando da seleção. Entre alvos ambiciosos no cenário internacional e nomes americanos conhecidos, a GOAL analisa quem poderia conduzir a seleção masculina dos Estados Unidos rumo à Copa do Mundo de 2030.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • FAYETTEVILLE, Geórgia: Mesmo com Mauricio Pochettino sentado ao seu lado, o CEO da U.S. Soccer, JT Batson, começou a falar sobre o futuro do cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos. Pochettino só deixará oficialmente o posto para ir ao Manchester United na quarta-feira, mas isso não significa que o processo para substituí-lo ainda não tenha começado.

    Esse processo pode ser longo. A seleção dos Estados Unidos não tem jogos oficiais até março, e a concentração do próximo mês está prevista para acontecer sob o comando de Steve Cherundolo, fora de uma Data Fifa. Com um intervalo de quatro meses entre partidas oficiais, a U.S. Soccer pode examinar todas as possibilidades. E, segundo Batson, esse trabalho já está começando.

    “Nossa ambição é grande”, disse Batson, “e acreditamos que este é um dos grandes cargos de técnico do mundo. Temos um grupo experiente de jogadores. Também temos um grupo dinâmico de jovens jogadores... Já declaramos publicamente nossa ambição de chegar a uma posição em que possamos conquistar grandes torneios, incluindo Copas do Mundo, e queremos garantir que atrairemos líderes capazes de nos ajudar a fazer exatamente isso.”

    “Sabemos, por experiência própria, que grandes líderes querem trabalhar com grandes profissionais e causar impacto em coisas importantes. Acreditamos ter demonstrado que a U.S. Soccer é um ótimo lugar para trabalhar e para causar um impacto que deixe um legado.”

    A escolha do técnico definirá legados, sem dúvida. Não será fácil suceder Pochettino, e o caminho até a Copa do Mundo de 2030 não dará margem a erros. Então, quais são os candidatos que a U.S. Soccer pode buscar para assumir o comando? A GOAL analisa as opções...

  • Pep Guardiola

    imago-sport-1077890155.jpg
    IMAGO / Anadolu Agency

    A contratação de Guardiola seria uma demonstração de ambição por parte da Federação de Futebol dos Estados Unidos, mas transformar esse objetivo em realidade pode ser difícil.

    A U.S. Soccer já teria feito contato, segundo relatos. E por que não faria? Quando o melhor treinador deste século está disponível, vale a pena ligar para ele, não?

    A boa notícia é que há motivos para essa ligação. Guardiola tem uma conhecida afinidade por Nova York e já manteve contato com a U.S. Soccer no passado. O momento nunca foi o certo, mas será que agora é? Com Guardiola um tanto esgotado e já tendo conquistado três das cinco principais ligas europeias, talvez. As possíveis sanções ao Manchester City também podem contribuir para deixá-lo desiludido com a ideia de assumir outro projeto em um clube europeu.

    Se o comando da Espanha estivesse ao alcance, a resposta seria não. Se fosse o do Brasil, provavelmente também. E a Inglaterra? Talvez Guardiola aceitasse a oportunidade sem pensar duas vezes, mas Thomas Tuchel ainda está lá, pelo menos por enquanto. Se Guardiola quiser comandar uma seleção, essas seriam as três oportunidades dos seus sonhos, e nenhuma delas está propriamente disponível.

    Portanto, se Guardiola quiser um trabalho um pouco menos estressante, comandar a seleção masculina dos Estados Unidos pode ser uma boa opção. Ainda assim, ele poderá escolher entre vários interessados, então provavelmente dá para colocar essa possibilidade na categoria das “improváveis”.

  • Thierry Henry

    imago-sport-1048530507.jpg
    IMAGO / ABACAPRESS

    Henry traz o peso de seu nome e conexões com o futebol dos Estados Unidos, mas seu histórico como treinador principal ainda gera dúvidas.

    Nome de peso? Sim. Experiência como treinador? Sim. Ligação com o futebol dos Estados Unidos? Também. Nesse sentido, Henry não é um candidato ruim.

    O ídolo do Arsenal também é um nome marcante na história do New York Red Bulls, e sua afinidade com a MLS, em particular, continuou após o fim da carreira de jogador, quando comandou o CF Montreal de 2019 a 2021. Ele deixou o clube, ao menos em parte, porque ficou separado da família durante a pandemia de Covid-19, que morava na Europa. Isso não seria um grande obstáculo para comandar uma seleção.

    Ainda assim, há obstáculos. Para começar, ele tem um emprego confortável na mídia que talvez não valha a pena abandonar. Também há dúvidas legítimas sobre suas credenciais como treinador principal. Jogadores belgas elogiaram sua influência no período em que foi auxiliar, mas há poucas evidências de que Henry tenha se destacado como treinador. Suas passagens por Monaco e Montreal deixaram muito a provar e, embora tenha levado a França à prata olímpica em 2024, não conquistou o ouro em casa e ainda não se firmou como treinador de alto nível no futebol adulto.

    Henry certamente tem grandes ideias e a influência cultural necessária para convencer o país a abraçá-las. Por isso, deve estar entre os candidatos.

  • Os outros técnicos de seleções de renome

    imago-sport-1079206815.jpg
    IMAGO / DeFodi Images

    Há muitos técnicos de renome sem trabalho, especialmente após a última Copa do Mundo.

    Roberto Martinez? Didier Deschamps? Gareth Southgate? Julian Nagelsmann?

    Não faltam técnicos de renome disponíveis, cada um com seu estilo, nível de experiência e personalidade. Antes de conversar com qualquer um deles, porém, a U.S. Soccer precisa responder a uma pergunta fundamental: o que queremos?

    Com Pochettino, a federação fez uma aposta ousada em um técnico de renome sem ligação com o futebol dos Estados Unidos. Às vezes, essa falta de vínculo é uma vantagem e, na verdade, pode ser nesta contratação. Mas a federação quer seguir por esse caminho novamente? Do ponto de vista cultural e financeiro, sem uma Copa do Mundo ao fim do ciclo, isso faz tanto sentido quanto fazia há dois anos?

    Se a resposta for sim, não faltam candidatos. Mais uma vez, porém, tudo dependerá do interesse deles. Alguns verão a seleção masculina dos Estados Unidos como um projeto interessante. Outros verão a possibilidade de passar quatro anos afastados do centro das atenções enquanto o mercado de técnicos na Europa segue girando longe deles. Seria preciso encontrar o nome certo, e só quem está próximo do processo poderá avaliar isso de fato.

  • Steve Cherundolo

    imago-sport-1065494323.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    O papel de Cherundolo na U.S. Soccer e seu sucesso na MLS Cup com o LAFC oferecem à federação uma opção já conhecida.

    A opção interna, e certamente Cherundolo aceitou o cargo sabendo que essa era uma possibilidade. Pochettino assinou um novo contrato, mas muitos esperavam que ele deixasse o posto em algum momento. Cherundolo, então, assumiria interinamente em caso de necessidade e, talvez, conquistaria o cargo em definitivo.

    Mas esse cenário ficou um pouco mais complicado. Por causa de seu trabalho com a equipe sub-23, Cherundolo viajou à Espanha durante esta Data Fifa, depois de ter acompanhado a equipe na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo. Assim, não houve oportunidade para que assumisse interinamente antes de uma pausa de quatro meses entre as datas Fifa. Haverá uma concentração em dezembro, sim, mas com um elenco formado por jogadores da MLS que, no fim das contas, tem pouca influência no cenário geral.

    Por isso, o caminho de Cherundolo até o cargo parece um pouco mais difícil do que poderia ter sido. Ainda assim, ele tem a seu favor o trabalho no LAFC, com o qual conquistou a MLS Cup. Também tem uma longa trajetória como jogador da seleção masculina dos Estados Unidos e conhece a U.S. Soccer por causa de sua função atual. Tudo isso o manterá entre os candidatos.

  • BJ Callaghan

    imago-sport-1031462967.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    O ex-técnico interino da seleção dos Estados Unidos é um dos favoritos desta vez.

    O treinador americano mais em alta no momento também tem experiência na seleção dos Estados Unidos, e foi uma boa experiência.

    Callaghan tem feito um trabalho extraordinário no Nashville SC, conduzindo o clube por uma campanha em 2026 que talvez seja a melhor da história da MLS. Em Nashville, mostrou que pode comandar uma equipe após deixar a comissão técnica de Gregg Berhalter para assumir, ele próprio, o cargo de treinador principal.

    Entre uma função e outra, porém, também comandou interinamente a seleção dos Estados Unidos em 2023. Dirigiu a equipe em sete jogos antes de a federação decidir trazer Berhalter de volta e conquistou a Liga das Nações da Concacaf nesse período. Não perdeu nenhuma partida no tempo regulamentar e, nesse processo, conquistou a simpatia dos torcedores da seleção dos Estados Unidos.

    Isso faz de Callaghan uma opção tanto pelo vínculo afetivo quanto por razões práticas, especialmente se ele conseguir conduzir o Nashville pela difícil sequência de jogos dos playoffs nas próximas semanas.

  • Pellegrino Matarazzo

    imago-sport-1076338931.jpg
    IMAGO / NurPhoto

    Com um importante título europeu no currículo, Matarazzo tem credenciais de sobra.

    Um técnico americano que, de modo geral, tem poucas ligações com a U.S. Soccer, o que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem nesse processo de contratação.

    Matarazzo vive um bom momento na Real Sociedad, na Espanha, e ajudou o clube a conquistar a Copa do Rei na temporada passada. Antes, comandou Stuttgart e Hoffenheim. Diante do título da Copa do Rei, é justo argumentar que ele é o técnico mais bem-sucedido que os Estados Unidos enviaram à Europa.

    Mas será que está pronto para o cargo? Matarazzo não participa do futebol americano em nenhum nível desde que jogou pela Universidade Columbia, nos anos 1990. Ele conhece o cenário, mas não faz parte dele desde então, o que o coloca em uma posição peculiar entre os técnicos listados acima.

    Ainda assim, suas credenciais como técnico são inegáveis e, se quiser o cargo, merece entrar na discussão.