Pep Guardiola, Thierry Henry ou BJ Callaghan? As opções da seleção masculina dos Estados Unidos para substituir Mauricio Pochettino

FAYETTEVILLE, Geórgia: Mesmo com Mauricio Pochettino sentado ao seu lado, o CEO da U.S. Soccer, JT Batson, começou a falar sobre o futuro do cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos. Pochettino só deixará oficialmente o posto para ir ao Manchester United na quarta-feira, mas isso não significa que o processo para substituí-lo ainda não tenha começado.

Esse processo pode ser longo. A seleção dos Estados Unidos não tem jogos oficiais até março, e a concentração do próximo mês está prevista para acontecer sob o comando de Steve Cherundolo, fora de uma Data Fifa. Com um intervalo de quatro meses entre partidas oficiais, a U.S. Soccer pode examinar todas as possibilidades. E, segundo Batson, esse trabalho já está começando.

“Nossa ambição é grande”, disse Batson, “e acreditamos que este é um dos grandes cargos de técnico do mundo. Temos um grupo experiente de jogadores. Também temos um grupo dinâmico de jovens jogadores... Já declaramos publicamente nossa ambição de chegar a uma posição em que possamos conquistar grandes torneios, incluindo Copas do Mundo, e queremos garantir que atrairemos líderes capazes de nos ajudar a fazer exatamente isso.”

“Sabemos, por experiência própria, que grandes líderes querem trabalhar com grandes profissionais e causar impacto em coisas importantes. Acreditamos ter demonstrado que a U.S. Soccer é um ótimo lugar para trabalhar e para causar um impacto que deixe um legado.”

A escolha do técnico definirá legados, sem dúvida. Não será fácil suceder Pochettino, e o caminho até a Copa do Mundo de 2030 não dará margem a erros. Então, quais são os candidatos que a U.S. Soccer pode buscar para assumir o comando? A GOAL analisa as opções...